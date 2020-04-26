روعة البناء الحديث تتجسد في هذه الفيلا الأخّاذة

وفي الفناء الخلفي أيضا تم الاهتمام بالإضاءة حتى يزداد الفناء سحرًا من خلال توزيع الإضاءة على الحديقة الخلفية و الإضاءة الصفراء الخافتة في الفيلا.

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