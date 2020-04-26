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روعة البناء الحديث تتجسد في هذه الفيلا الأخّاذة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
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اليوم تقدم هوميفاي أحد المشاريع الجديدة لـ TMV ARCHITECTURE COMPANY وهي تصميم فيلا أخاذة تجسد روعة البناء الحديث. هناك العديد من المساحات والطوابق وكل فيلا تحتاج الي تصميم معين و كذلك هناك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها في واجهه الفيلا من خلال الاعتماد على المساحة وكيفية تقسيمها وأن واجهة الفيلا هي عنوان لذوق راقي ولكي يكتمل ديكور الفيلا الخارجي يجب أن يحتوي على بعض الإضاءات و الزهور في المساحة المحددة للحديقة

نظرة عامة

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

سوف نتحدث بنظرة عامة في الصورة الأولي من خلال واجهة مصممة بتصميم مجسم و عند النظر إلى الطابق الأعلى تشعر و كأنه يشبه شاشة التلفاز بالإضافة إلى اندماج الخامات ما بين الزجاج و الخشب وقد أضفى الحجر الطابع العصري على واجهة الفيلا وهناك مساحة مميزة للحديقة مع توافر مساحة بسيطة خاصة بالجراج داخل الفيلا.

تأثيرات الإضاءة الساحرة

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

في الصورة الثانية سوف نتحدث عن الإضاءة حيث تعتبر الإضاءة في غاية الأهمية في التصميم المعماري سواء في الداخل أو الخارج ومن الأماكن المراد إضاءتها مثل في الحديقة، أو على واجهة الفيلا و يمكنك أيضا تسليط الضوء على مختلف التفاصيل الموجودة لتعطي شعور جميل وتظهر الديكور خاصًا في الليل.

صورة أقرب وتفاصيل أوضح

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

وعند مشاهدة الفيلا عن قرب يظهر الهيكل المعماري بشكل أوضح من خلال التقسيم الذكي الذي أضفى شكل عصري بسبب تداخل الزجاج في الأبواب والنوافذ على واجهه الفيلا بالإضافة إلى الحجر الذي له دور كبير في اضافة لمسة جمالية للمنزل والممرات الخرسانية المحددة بالعشب الأخضر و أحواض الزهور الثابتة ذات الألوان المبهجة بين الأصفر والأحمر والأخضر.

الحديقة المنزلية ولمسات جمالية

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

وهنا سوف نتحدث عن تقسيم الحديقة حيث تم تصميم الحديقة الأمامية بطريقة جميلة فالاهتمام بالديكور والعناصر الجمالية ليس محصورا في داخل المنزل فقط فالحديقة المنزلية هي الواجهة الأمامية للمنزل و هي أول ما يراه الضيوف عند زيارتك حيث تم الاعتماد على الممرات الممرات الخرسانية المحددة بالعشب الأخضر حول الحديقة بالإضافة إلى أحواض الزهور الثابتة ذات الألوان المبهجة.

الفناء الخلفي عنوان للاسترخاء والترفيه

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

و في هذه الصورة ننتقل إلى الفناء الخلفي الذي يساعد تصميمه على الاسترخاء والترفيه من خلال جلسه محيطة حول حمام السباحة وبهذا قد يكون الفناء الخلفي حقق للساكنين عنصر ترفيهي من خلال حمام السباحة والحديقة.

الفناء الخلفي.. ويزداد السحر

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company

وفي الفناء الخلفي أيضا تم الاهتمام بالإضاءة حتى يزداد الفناء سحرًا من خلال توزيع الإضاءة على الحديقة الخلفية و الإضاءة الصفراء الخافتة في الفيلا.

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مخطط تفصيلي للتصميم الداخلي والخارجي للفيلا

Проект дома TMV 1, TMV Architecture company TMV Architecture company
TMV Architecture company

TMV Architecture company
TMV Architecture company
TMV Architecture company
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