روعة البناء الحديث تتجسد في هذه الفيلا الأخّاذة

اليوم تقدم هوميفاي أحد المشاريع الجديدة لـ TMV ARCHITECTURE COMPANY وهي تصميم فيلا أخاذة تجسد روعة البناء الحديث. هناك العديد من المساحات والطوابق وكل فيلا تحتاج الي تصميم معين و كذلك هناك العديد من الأفكار التي يمكن تنفيذها في واجهه الفيلا من خلال الاعتماد على المساحة وكيفية تقسيمها وأن واجهة الفيلا هي عنوان لذوق راقي ولكي يكتمل ديكور الفيلا الخارجي يجب أن يحتوي على بعض الإضاءات و الزهور في المساحة المحددة للحديقة
سوف نتحدث بنظرة عامة في الصورة الأولي من خلال واجهة مصممة بتصميم مجسم و عند النظر إلى الطابق الأعلى تشعر و كأنه يشبه شاشة التلفاز بالإضافة إلى اندماج الخامات ما بين الزجاج و الخشب وقد أضفى الحجر الطابع العصري على واجهة الفيلا وهناك مساحة مميزة للحديقة مع توافر مساحة بسيطة خاصة بالجراج داخل الفيلا.
في الصورة الثانية سوف نتحدث عن الإضاءة حيث تعتبر الإضاءة في غاية الأهمية في التصميم المعماري سواء في الداخل أو الخارج ومن الأماكن المراد إضاءتها مثل في الحديقة، أو على واجهة الفيلا و يمكنك أيضا تسليط الضوء على مختلف التفاصيل الموجودة لتعطي شعور جميل وتظهر الديكور خاصًا في الليل.
وعند مشاهدة الفيلا عن قرب يظهر الهيكل المعماري بشكل أوضح من خلال التقسيم الذكي الذي أضفى شكل عصري بسبب تداخل الزجاج في الأبواب والنوافذ على واجهه الفيلا بالإضافة إلى الحجر الذي له دور كبير في اضافة لمسة جمالية للمنزل والممرات الخرسانية المحددة بالعشب الأخضر و أحواض الزهور الثابتة ذات الألوان المبهجة بين الأصفر والأحمر والأخضر.
وهنا سوف نتحدث عن تقسيم الحديقة حيث تم تصميم الحديقة الأمامية بطريقة جميلة فالاهتمام بالديكور والعناصر الجمالية ليس محصورا في داخل المنزل فقط فالحديقة المنزلية هي الواجهة الأمامية للمنزل و هي أول ما يراه الضيوف عند زيارتك حيث تم الاعتماد على الممرات الممرات الخرسانية المحددة بالعشب الأخضر حول الحديقة بالإضافة إلى أحواض الزهور الثابتة ذات الألوان المبهجة.
و في هذه الصورة ننتقل إلى الفناء الخلفي الذي يساعد تصميمه على الاسترخاء والترفيه من خلال جلسه محيطة حول حمام السباحة وبهذا قد يكون الفناء الخلفي حقق للساكنين عنصر ترفيهي من خلال حمام السباحة والحديقة.
وفي الفناء الخلفي أيضا تم الاهتمام بالإضاءة حتى يزداد الفناء سحرًا من خلال توزيع الإضاءة على الحديقة الخلفية و الإضاءة الصفراء الخافتة في الفيلا.
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