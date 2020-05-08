كيف تجعل منزلك نابضًا بلمسات من الطبيعة الساحرة؟

يحاول البعض استحضار الطبيعة في الغرف من خلال تزيين الغرف بالنباتات الداخلية في منازلهم أو زرع بعض الأعشاب على نوافذ الغرفة ولكن هنا تم أستخدام نبات اصطناعي معلق على الحائط يظهر فيه المناظر الطبيعية الخلابة حيث أن النبات الصناعي لا يحتاج إلى رعاية مثل النبات الطبيعي ويمكن وضعة بكميات كبيرة كما الحال في هذه الغرفة.