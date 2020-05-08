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كيف تجعل منزلك نابضًا بلمسات من الطبيعة الساحرة؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
HG - Seasons, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
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الجميع يحب إدخال بعض العناصر الطبيعية في غرف المنزل من أجل جلب الطاقة والحيوية من الطبيعة من خلال استخدام النباتات سواء الطبيعية أو الصناعية و إضافة الديكور الخشبي في أحدى الجدران و استخدام الرخام والأحجار أيضا وسوف تعرض لنا هوميفاي الكثير من اللمسات الطبيعية الساحرة.

١-ديكور خشبي بسيط

Atlantic Drive, House Couture Interior Design Studio House Couture Interior Design Studio غرفة المعيشة
House Couture Interior Design Studio

House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio
House Couture Interior Design Studio

هناك من يحب عنصر الخشب أن يكون موجود في الغرفة ولكن يكون موجود ولكن بشكل بسيط وهذا ما تم تحقيقه في هذه الغرفة المعروضة من خلال لوح كبير من الخشب الفاتح في أحدى الجدران وكذلك تم استخدام الباركية الخشبي والدرج الخشبي أيضا وتم استخدام درجات مختلفة من ألوان الخشب ولكنها متناسقة مع الغرفة.

٢-باقات من الزرع الطبيعي

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

أستخدام النباتات في الغرفة تضمن حيوية وأناقة كما تنشر من أجواء من الطبيعية و بث الطاقة الإيجابية أينما وضعت حتى لو كانت صغيرة بالإضافة إلى أنها تساعد على تنقية الهواء وترطيب الجو لذلك عليكي إضافة المزيد من النباتات الخضراء فى جوانب الغرفة.

٣-ديكور اصطناعي من النبات

HG - Seasons, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

HG – Seasons

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

يحاول البعض استحضار الطبيعة في الغرف من خلال تزيين الغرف بالنباتات الداخلية في منازلهم أو زرع بعض الأعشاب على نوافذ الغرفة ولكن هنا تم أستخدام نبات اصطناعي معلق على الحائط يظهر فيه المناظر الطبيعية الخلابة حيث أن النبات الصناعي لا يحتاج إلى رعاية مثل النبات الطبيعي ويمكن وضعة بكميات كبيرة كما الحال في هذه الغرفة.

٤-لمسات من الخشب

EP Alpine Mansion, BEARprogetti BEARprogetti غرفة نوم خشب متين
BEARprogetti

BEARprogetti
BEARprogetti
BEARprogetti

من المعروف أيضا أن تصميم غرفة النوم لابد أن يكون هادئاً و بسيطا و من أكثر الأشياء التي تجعل غرفة النوم ذات طابع هادئ و دافئ هو استخدام الخشب كما هو الحال في هذه الغرفة من خلال تصميم جميع الجدران بالخشب البني بالإضافة إلى الإضاءة الصفراء الخافتة التي تعطي الشعور بالاسترخاء.

٥-مزيج بين الرخام والخشب

دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة السفرة Multicolored
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

في هذه الصورة تم استخدام الخشب البني والرخام الأسود في أرض الغرفة فأن الرخام عبارة أحجار طبيعية وأكثر ما يميز أستخدام الرخام هو أن كل بلاطة مختلفة عن الأخرى وتحتوي على الكثير من الأشكال و الألوان حيث تعطي مظهر طبيعي أنيق ويعطي الأرضيات سحر وأناقة و إتساعاً غير عادي.

٦-الأحجار في شكل عصري

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة نوم
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

تضفي الأحجار لمسة ريفية مميزة في الغرفة واستخدام الأحجار في الديكور يضفي نوع من البساطة والشعور بالدفء في المكان و من مميزات الأحجار أنها تتناغم بشكل كبير مع التصميمات الحديثة بالإضافة إلى التناغم القوي بين الأحجار والأثاث الخشبي الموجود في شقق الغرفة والنافذة الخشبية أيضا.

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٧-عناصر خشبية بشكل مختلف

White River Manor, Principia Design Principia Design غرفة المعيشة
Principia Design

Principia Design
Principia Design
Principia Design

اللمسات الطبيعية في هذه الغرفة موجودة ولكن بشكل مختلف من خلال العوارض الخشبية الموجودة في السقف بشكل ذكي ومتداخل باللون الأبيض وتتناسق مع أثاث الغرفة خاصًا الطاولة الخشبية البيضاء وكذلك الأبواب الخشبية والنوافذ الخشبية الكبيرة.

٨-غرفة ذات لمسات خشبية

House Serengeti, www.mezzanineinteriors.co.za www.mezzanineinteriors.co.za غرفة المعيشة خشب Yellow
www.mezzanineinteriors.co.za

www.mezzanineinteriors.co.za
www.mezzanineinteriors.co.za
www.mezzanineinteriors.co.za

إن إضافة الالواح الخشبية على الجدار قد حقق مظهر متألق وطبيعي في ديكور الغرف، حيث تم إضافة الألواح الخشبية فى الجدار الخلفى للكنبة الرئيسية و جميع الوان الالواح الخشبية تتناسق مع اغلب ديكورات الغرفة كما يتلائم مع الأثاث المودرن أو الكلاسيكي.

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