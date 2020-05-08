كيف تجعل منزلك نابضًا بلمسات من الطبيعة الساحرة؟

الجميع يحب إدخال بعض العناصر الطبيعية في غرف المنزل من أجل جلب الطاقة والحيوية من الطبيعة من خلال استخدام النباتات سواء الطبيعية أو الصناعية و إضافة الديكور الخشبي في أحدى الجدران و استخدام الرخام والأحجار أيضا وسوف تعرض لنا هوميفاي الكثير من اللمسات الطبيعية الساحرة.
هناك من يحب عنصر الخشب أن يكون موجود في الغرفة ولكن يكون موجود ولكن بشكل بسيط وهذا ما تم تحقيقه في هذه الغرفة المعروضة من خلال لوح كبير من الخشب الفاتح في أحدى الجدران وكذلك تم استخدام الباركية الخشبي والدرج الخشبي أيضا وتم استخدام درجات مختلفة من ألوان الخشب ولكنها متناسقة مع الغرفة.
أستخدام النباتات في الغرفة تضمن حيوية وأناقة كما تنشر من أجواء من الطبيعية و بث الطاقة الإيجابية أينما وضعت حتى لو كانت صغيرة بالإضافة إلى أنها تساعد على تنقية الهواء وترطيب الجو لذلك عليكي إضافة المزيد من النباتات الخضراء فى جوانب الغرفة.
يحاول البعض استحضار الطبيعة في الغرف من خلال تزيين الغرف بالنباتات الداخلية في منازلهم أو زرع بعض الأعشاب على نوافذ الغرفة ولكن هنا تم أستخدام نبات اصطناعي معلق على الحائط يظهر فيه المناظر الطبيعية الخلابة حيث أن النبات الصناعي لا يحتاج إلى رعاية مثل النبات الطبيعي ويمكن وضعة بكميات كبيرة كما الحال في هذه الغرفة.
من المعروف أيضا أن تصميم غرفة النوم لابد أن يكون هادئاً و بسيطا و من أكثر الأشياء التي تجعل غرفة النوم ذات طابع هادئ و دافئ هو استخدام الخشب كما هو الحال في هذه الغرفة من خلال تصميم جميع الجدران بالخشب البني بالإضافة إلى الإضاءة الصفراء الخافتة التي تعطي الشعور بالاسترخاء.
في هذه الصورة تم استخدام الخشب البني والرخام الأسود في أرض الغرفة فأن الرخام عبارة أحجار طبيعية وأكثر ما يميز أستخدام الرخام هو أن كل بلاطة مختلفة عن الأخرى وتحتوي على الكثير من الأشكال و الألوان حيث تعطي مظهر طبيعي أنيق ويعطي الأرضيات سحر وأناقة و إتساعاً غير عادي.
تضفي الأحجار لمسة ريفية مميزة في الغرفة واستخدام الأحجار في الديكور يضفي نوع من البساطة والشعور بالدفء في المكان و من مميزات الأحجار أنها تتناغم بشكل كبير مع التصميمات الحديثة بالإضافة إلى التناغم القوي بين الأحجار والأثاث الخشبي الموجود في شقق الغرفة والنافذة الخشبية أيضا.
اللمسات الطبيعية في هذه الغرفة موجودة ولكن بشكل مختلف من خلال العوارض الخشبية الموجودة في السقف بشكل ذكي ومتداخل باللون الأبيض وتتناسق مع أثاث الغرفة خاصًا الطاولة الخشبية البيضاء وكذلك الأبواب الخشبية والنوافذ الخشبية الكبيرة.
إن إضافة الالواح الخشبية على الجدار قد حقق مظهر متألق وطبيعي في ديكور الغرف، حيث تم إضافة الألواح الخشبية فى الجدار الخلفى للكنبة الرئيسية و جميع الوان الالواح الخشبية تتناسق مع اغلب ديكورات الغرفة كما يتلائم مع الأثاث المودرن أو الكلاسيكي.