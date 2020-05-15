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8 طرق مختلفة لاستخدام العنصر الأخضر بغرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم
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النباتات دائما تجلب النضارة إلى كل غرفة في المنزل ، لذلك لا يجب أن تتخلى عنها في غرفة النوم لذلك ينصح باستخدام النباتات لغرف النوم حيث أنها تغرس أجواءً مريحة وطبيعية في المنطقة و أحيانًا ينصح الناس بعدم وضع النباتات في غرفة النوم لأنها تطلق ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين أثناء الليل ومع ذلك فإن وضع كمية بسيطة تكون آمنة فأن النباتات توفر بيئة داخلية ممتعة وصحية لذلك لا تتردد في تجميل غرفة نومك باللون الأخضر الطبيعي.

أصيص زرع متناغم مع لون أثاث الغرفة

تصميم غرفة نوم رئيسية, AmiraNayelDesigns AmiraNayelDesigns غرفة نوم
AmiraNayelDesigns

AmiraNayelDesigns
AmiraNayelDesigns
AmiraNayelDesigns

إن وضع النباتات في غرف النوم لا يتطلب سوى الحد الأدنى من الاهتمام من خلال الري العادي والتسميد حيث تضيف الأزهار الجميلة الذوق والأناقة إلى غرفة النوم بلونها الأخضر الذي يجذب العيون و لا داعي تماما للقلق بشأن موت النبات إذا وضعته في غرفة النوم ولكن حاول إبقائه بالقرب من النافذة حتى يحصل على الكمية مناسبة من الضوء بالإضافة إلى تناسقه مع أثاث الغرفة.

الإضاءة تزيده سحرًا

Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة نوم
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

النباتات والإضاءة في غرفة واحدة يمكنهم تغيير الغرفة تماما من حيث الديكور و تعطي جاذبية ساحرة بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور الغرفة و هي بالتأكيد جوانب صحية حيث أن النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء

الخضرة في كل مكان

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

إن التنوع في اختيار النباتات التي تستخدم في تزيين جدران غرفة النوم من أكثر السمات التي يجب مراعاتها فيجب الحرص على استخدام الكثير من الأنواع المختلفة من النباتات التي تلائم طبيعة المكان لديك في الغرفة ويفضل والابتعاد عن استخدام نوع واحد فقط و توزيع النبات في أركان مختلفة كما الحال في هذه الغرفة ما بين الباقات المعلقة و الباقات الموجودة خلف السرير و على الأرض.

ورق حائط مجسم وأوراق الشجر

GREEN FERN IN THE BEDROOM Pixers غرفة نوم
Pixers

GREEN FERN IN THE BEDROOM

Pixers
Pixers
Pixers

اشكال ورق الحائط ثلاثي الابعاد من الديكورات والتصميمات التي تشعر كل من يراه وكأنه واقعي وقد توغلت هذه المجسمات في مختلف المجالات بدءاً من الملابس مروراً بمفارش السرير وخلافها وحتى السجاد والأرضيات والجدران كما في هذه الغرفة التي تم استخدام ورق حائط على أشكال أوراق الشجر الكبيرة و هو مناسب لكل محبي النباتات والديكورات الطبيعية بالإضافة إلى باقة من العشب الأخضر بجانب السرير.

مزهريات بأجمل الزه

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Walls & flooringWall tattoos
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

عندما يتعلق الأمر بالنباتات في غرف النوم و هناك من يحب وجود النبات في غرفه النوم ولكن بشكل رقيق وبسيط و الحل هنا أن يكون من خلال بعض الزهور البيضاء أو الصفراء أو الحمراء مما يسمح بالتكيف مع تصميم غرفة النوم و يمكنك دائمًا تنويع الأزهار لإنشاء ألوان مميزة مثيرة للاهتمام في غرفة النوم لذا إذا كنت تريد إنشاء باقة زهور جديدة لغرفة النوم فيجب الاختيار الصحيح للتظليل الأخضر المثالي لغرف نومك.

حوض زرع خشبي يزينه اللافن

planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR HouseholdAccessories & decoration
edictum – UNIKAT MOBILIAR

planter

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

بالرغم من أن هذا الحوض الخشبي ذات شكل بسيط إلا أن اللافندر أحد أكثر أنواع النباتات شيوعًا على الإطلاق ويتطلب الكثير من العناية ولا يجب شراؤها إلا إذا كان لديك الوقت لرعايتها وصيانتها. وهذا يشمل الإمداد المنتظم بالمياه والتخصيب الأمثل بالإضافة إلى ضرورة التعرض المثالي لأشعة الشمس لأنه كلما زادت أشعة الشمس التي يحصل عليها زادت سرعة نموه.

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أحبال متداخلة بلمسة من الياسمين

Duftende Blüten in Weiß sind Zimmerpflanzen des Monats März 2016, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

الياسمين ، جاردينيا وستيفانوتيس هي نباتات رائعة خاصة في غرف النوم وهي زهور يمكن تحديثها ، مما يجعلها خيارًا رائعًا حيث تنتشر الأزهار المعطرة البيضاء في الغرفة بأكملها ويمكن ترتيبها كما في الصورة أعلاه لضمان عنصر جديد وطبيعي في غرفة نومك و تتمتع هذه النباتات بظل جزئي ولكن من المهم أن يحصلوا على رطوبة كافية ، وفي الأيام الحارة بشكل خاص.

أصص زرع معلقة ومنمقة

Aspirational Apartment, ogling inches design architects ogling inches design architects بلكونة أو شرفة
ogling inches design architects

ogling inches design architects
ogling inches design architects
ogling inches design architects

يمكنك وضع أصص من الزرع بشكل مختلف على الجدران حيث تكون أشبة باللوحة الفنية المعلقة وذلك من خلال استخدام الكثير من الموارد التزيينية الجميلة مثل الاخشاب الطبيعية و أصص الزرع الملونة والنباتات الخضراء.


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