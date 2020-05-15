8 طرق مختلفة لاستخدام العنصر الأخضر بغرف النوم

إن التنوع في اختيار النباتات التي تستخدم في تزيين جدران غرفة النوم من أكثر السمات التي يجب مراعاتها فيجب الحرص على استخدام الكثير من الأنواع المختلفة من النباتات التي تلائم طبيعة المكان لديك في الغرفة ويفضل والابتعاد عن استخدام نوع واحد فقط و توزيع النبات في أركان مختلفة كما الحال في هذه الغرفة ما بين الباقات المعلقة و الباقات الموجودة خلف السرير و على الأرض.