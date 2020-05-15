8 طرق مختلفة لاستخدام العنصر الأخضر بغرف النوم

النباتات دائما تجلب النضارة إلى كل غرفة في المنزل ، لذلك لا يجب أن تتخلى عنها في غرفة النوم لذلك ينصح باستخدام النباتات لغرف النوم حيث أنها تغرس أجواءً مريحة وطبيعية في المنطقة و أحيانًا ينصح الناس بعدم وضع النباتات في غرفة النوم لأنها تطلق ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين أثناء الليل ومع ذلك فإن وضع كمية بسيطة تكون آمنة فأن النباتات توفر بيئة داخلية ممتعة وصحية لذلك لا تتردد في تجميل غرفة نومك باللون الأخضر الطبيعي.
إن وضع النباتات في غرف النوم لا يتطلب سوى الحد الأدنى من الاهتمام من خلال الري العادي والتسميد حيث تضيف الأزهار الجميلة الذوق والأناقة إلى غرفة النوم بلونها الأخضر الذي يجذب العيون و لا داعي تماما للقلق بشأن موت النبات إذا وضعته في غرفة النوم ولكن حاول إبقائه بالقرب من النافذة حتى يحصل على الكمية مناسبة من الضوء بالإضافة إلى تناسقه مع أثاث الغرفة.
النباتات والإضاءة في غرفة واحدة يمكنهم تغيير الغرفة تماما من حيث الديكور و تعطي جاذبية ساحرة بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور الغرفة و هي بالتأكيد جوانب صحية حيث أن النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء
إن التنوع في اختيار النباتات التي تستخدم في تزيين جدران غرفة النوم من أكثر السمات التي يجب مراعاتها فيجب الحرص على استخدام الكثير من الأنواع المختلفة من النباتات التي تلائم طبيعة المكان لديك في الغرفة ويفضل والابتعاد عن استخدام نوع واحد فقط و توزيع النبات في أركان مختلفة كما الحال في هذه الغرفة ما بين الباقات المعلقة و الباقات الموجودة خلف السرير و على الأرض.
اشكال ورق الحائط ثلاثي الابعاد من الديكورات والتصميمات التي تشعر كل من يراه وكأنه واقعي وقد توغلت هذه المجسمات في مختلف المجالات بدءاً من الملابس مروراً بمفارش السرير وخلافها وحتى السجاد والأرضيات والجدران كما في هذه الغرفة التي تم استخدام ورق حائط على أشكال أوراق الشجر الكبيرة و هو مناسب لكل محبي النباتات والديكورات الطبيعية بالإضافة إلى باقة من العشب الأخضر بجانب السرير.
عندما يتعلق الأمر بالنباتات في غرف النوم و هناك من يحب وجود النبات في غرفه النوم ولكن بشكل رقيق وبسيط و الحل هنا أن يكون من خلال بعض الزهور البيضاء أو الصفراء أو الحمراء مما يسمح بالتكيف مع تصميم غرفة النوم و يمكنك دائمًا تنويع الأزهار لإنشاء ألوان مميزة مثيرة للاهتمام في غرفة النوم لذا إذا كنت تريد إنشاء باقة زهور جديدة لغرفة النوم فيجب الاختيار الصحيح للتظليل الأخضر المثالي لغرف نومك.
بالرغم من أن هذا الحوض الخشبي ذات شكل بسيط إلا أن اللافندر أحد أكثر أنواع النباتات شيوعًا على الإطلاق ويتطلب الكثير من العناية ولا يجب شراؤها إلا إذا كان لديك الوقت لرعايتها وصيانتها. وهذا يشمل الإمداد المنتظم بالمياه والتخصيب الأمثل بالإضافة إلى ضرورة التعرض المثالي لأشعة الشمس لأنه كلما زادت أشعة الشمس التي يحصل عليها زادت سرعة نموه.
الياسمين ، جاردينيا وستيفانوتيس هي نباتات رائعة خاصة في غرف النوم وهي زهور يمكن تحديثها ، مما يجعلها خيارًا رائعًا حيث تنتشر الأزهار المعطرة البيضاء في الغرفة بأكملها ويمكن ترتيبها كما في الصورة أعلاه لضمان عنصر جديد وطبيعي في غرفة نومك و تتمتع هذه النباتات بظل جزئي ولكن من المهم أن يحصلوا على رطوبة كافية ، وفي الأيام الحارة بشكل خاص.
يمكنك وضع أصص من الزرع بشكل مختلف على الجدران حيث تكون أشبة باللوحة الفنية المعلقة وذلك من خلال استخدام الكثير من الموارد التزيينية الجميلة مثل الاخشاب الطبيعية و أصص الزرع الملونة والنباتات الخضراء.