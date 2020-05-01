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٧ أفكار خارجة عن المألوف لجدران الحمامات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
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هناك الكثير مما يمكنك القيام به في ديكور حمامك مثل طلاء الجدران والديكور الخشبي و الرخام وغيرهم ولكن إذا كنت في حيرة من أمر ما يجب القيام به فقط استمر في القراءة حيث تقدم هوميفاي ٧ أفكار رائعة لجدران الحمام الخاص بك و الان دعونا نجعل حمامك يبدو رائعا دون دفع تكاليف مادية باهظة.

١-سيراميك بشكل الخشب

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

من لا يحب الدفء الذي يجلبه الديكور الخشبي إلى الغرفة ؟! و لكن هذا الحمام يتمتع بمظهر عصري منعش مع ديكور ما بين الخشب والرخام على كل شبر من الجدار مع تأثيرات متطابقة في قاعدة الحمام وأسفل حوض لتعزيز الجمال و يتناسب مع النغمة المحايدة للأرضيات الرمادية بإلاضافة إلى المظهر العام المعاصر والأنيق و يبرز الرخام الخشبي في بعض الأماكن مما يضيف عنصرًا من النسيج يكسر رتابة الجدار المسطح.

٢-الديكور الحجري

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

لقد قطعت مواد التجليد شوطا طويلا في السنوات الأخيرة ولذلك يمكننا تحقيق أي مظهر باستخدام الديكور للذي نرغب فيه و يتميز هذا الحمام الذي تم تصميمه باحتراف بمظهر طبيعي حيث تم إنشاؤه من خلال التجليد الشبيهة بالحجر على الجدران مما يجعله يبدو وكأنه تم نحت الجدران من الحجر.

٣-تجليد بمظهر خشبي

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

كما ذكرنا سابقًا يمكننا إنشاء أي مظهر نريدة مع تجليد الحمام و هذا الحمام هو المثال لتغطية جدار الحمام بأكمله من الأرض إلى السقف بالخشب حيث أضفى مظهرًا طبيعيًا بنمط جميل يجلب الجاذبية الدافئة للخشب و على الرغم من أنه غير مغطى بالخشب الحقيقي إلا أنه لا داعي للقلق بشأن مسح بقع الماء لأن هذه الكسوة مقاومة للماء.

٤-ديكور أنيق ومعاصر

Architettura & Servizi by falper, Architettura & Servizi Architettura & Servizi BathroomDecoration
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

يقدم الخشب الداكن على الجدران دفئًا و أناقة كما الحال في هذه الصورة بالإضافة إلى التركيبات التي تمت بشكل ذكي والأرضيات البيضاء مع وضع مرآة طويلة وإضاءة جميلة تعكس المنطقة بأكملها لإضاءة الغرفة حيث لها تأثير مزهل.

٥-لمسة من الفسيفساء

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

لقد ركزنا على التجليد ذات المظهر الطبيعي ومع ذلك يمكن أن يكون الحمام يحتوي على البلاط كما نرى في هذه الصورة سوف تجد جزء من الجدران تشبه بلاط الفسيفساء ذات اللون الفضي ولكنها ذات تنسيق أسهل بكثير في التثبيت و يمكن أيضا أن يتم تسليط الضوء على الحمام مما يعطيه مظهر أنيق.

٦-الرخام

Mieszkanie MiM, 081 architekci 081 architekci حمام
081 architekci

081 architekci
081 architekci
081 architekci

الرخام دائما يضفي مظهرًا فاخرًا على الحمام ولكنه مادة باهظة الثمن ويجب معالجتها لجعلها مقاومة للماء ومنع تلطيخها ولكن توفيرًا لكل هذا يمكنك استخدام التجليد الجداري الذي يشبه الرخام لأنها رخيصة وسهلة الصيانة و يمكنك أيضا استخدامه لتغليف الغرفة من الأرض إلى السقف باللون الأبيض مثل هذه الصورة

٧-ما بين الخشب والطلاء

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING, holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling حمام
holly keeling interiors and styling

BATH ROOM DESIGNS BY HOLLY KEELING

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

في هذا الحمام تم المزج بين الخشب في نصف الجدران السفلي و بين الدهان بهذا اللون المختلف في النصف الآخر وهذا التجليد لكل محبي البساطة من حيث الشكل والترتيب و ليس ضروري أستخدام الخشب في كل الجدران و الأرض كما هو في هذا الحمام ولا تنس أن تضيف بعض الإكسسوارات العتيقة الجميلة التي تعطي مظهر أنيق.

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