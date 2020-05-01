٧ أفكار خارجة عن المألوف لجدران الحمامات

من لا يحب الدفء الذي يجلبه الديكور الخشبي إلى الغرفة ؟! و لكن هذا الحمام يتمتع بمظهر عصري منعش مع ديكور ما بين الخشب والرخام على كل شبر من الجدار مع تأثيرات متطابقة في قاعدة الحمام وأسفل حوض لتعزيز الجمال و يتناسب مع النغمة المحايدة للأرضيات الرمادية بإلاضافة إلى المظهر العام المعاصر والأنيق و يبرز الرخام الخشبي في بعض الأماكن مما يضيف عنصرًا من النسيج يكسر رتابة الجدار المسطح.