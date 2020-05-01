٧ أفكار خارجة عن المألوف لجدران الحمامات

هناك الكثير مما يمكنك القيام به في ديكور حمامك مثل طلاء الجدران والديكور الخشبي و الرخام وغيرهم ولكن إذا كنت في حيرة من أمر ما يجب القيام به فقط استمر في القراءة حيث تقدم هوميفاي ٧ أفكار رائعة لجدران الحمام الخاص بك و الان دعونا نجعل حمامك يبدو رائعا دون دفع تكاليف مادية باهظة.
من لا يحب الدفء الذي يجلبه الديكور الخشبي إلى الغرفة ؟! و لكن هذا الحمام يتمتع بمظهر عصري منعش مع ديكور ما بين الخشب والرخام على كل شبر من الجدار مع تأثيرات متطابقة في قاعدة الحمام وأسفل حوض لتعزيز الجمال و يتناسب مع النغمة المحايدة للأرضيات الرمادية بإلاضافة إلى المظهر العام المعاصر والأنيق و يبرز الرخام الخشبي في بعض الأماكن مما يضيف عنصرًا من النسيج يكسر رتابة الجدار المسطح.
لقد قطعت مواد التجليد شوطا طويلا في السنوات الأخيرة ولذلك يمكننا تحقيق أي مظهر باستخدام الديكور للذي نرغب فيه و يتميز هذا الحمام الذي تم تصميمه باحتراف بمظهر طبيعي حيث تم إنشاؤه من خلال التجليد الشبيهة بالحجر على الجدران مما يجعله يبدو وكأنه تم نحت الجدران من الحجر.
كما ذكرنا سابقًا يمكننا إنشاء أي مظهر نريدة مع تجليد الحمام و هذا الحمام هو المثال لتغطية جدار الحمام بأكمله من الأرض إلى السقف بالخشب حيث أضفى مظهرًا طبيعيًا بنمط جميل يجلب الجاذبية الدافئة للخشب و على الرغم من أنه غير مغطى بالخشب الحقيقي إلا أنه لا داعي للقلق بشأن مسح بقع الماء لأن هذه الكسوة مقاومة للماء.
يقدم الخشب الداكن على الجدران دفئًا و أناقة كما الحال في هذه الصورة بالإضافة إلى التركيبات التي تمت بشكل ذكي والأرضيات البيضاء مع وضع مرآة طويلة وإضاءة جميلة تعكس المنطقة بأكملها لإضاءة الغرفة حيث لها تأثير مزهل.
لقد ركزنا على التجليد ذات المظهر الطبيعي ومع ذلك يمكن أن يكون الحمام يحتوي على البلاط كما نرى في هذه الصورة سوف تجد جزء من الجدران تشبه بلاط الفسيفساء ذات اللون الفضي ولكنها ذات تنسيق أسهل بكثير في التثبيت و يمكن أيضا أن يتم تسليط الضوء على الحمام مما يعطيه مظهر أنيق.
الرخام دائما يضفي مظهرًا فاخرًا على الحمام ولكنه مادة باهظة الثمن ويجب معالجتها لجعلها مقاومة للماء ومنع تلطيخها ولكن توفيرًا لكل هذا يمكنك استخدام التجليد الجداري الذي يشبه الرخام لأنها رخيصة وسهلة الصيانة و يمكنك أيضا استخدامه لتغليف الغرفة من الأرض إلى السقف باللون الأبيض مثل هذه الصورة
في هذا الحمام تم المزج بين الخشب في نصف الجدران السفلي و بين الدهان بهذا اللون المختلف في النصف الآخر وهذا التجليد لكل محبي البساطة من حيث الشكل والترتيب و ليس ضروري أستخدام الخشب في كل الجدران و الأرض كما هو في هذا الحمام ولا تنس أن تضيف بعض الإكسسوارات العتيقة الجميلة التي تعطي مظهر أنيق.