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7 أفكار لاستخدام ورق الحائط في الحمام

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حمام
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يمكننا الآن استخدام ورق الحائط على أي جدار أو سقف في منازلنا و هذا يشمل أستخدامه في الحمام أيضًا حيث يفترض معظم أصحاب المنازل أن ورق الحائط هو آخر نوع من المواد التي يمكنك استخدامها في الحمام بسيئ الرطبة ولكن هناك الآن الكثير من خيارات النسيج وورق الحائط التي يمكنها امتصاص الرطوبة ومقاومة الرطوبة مما يساعد في تجفيف حمامك بشكل أسرع وبدون أي مخاوف من اللصق والطلاء التمهيدي والجزء الرائع في ورق الحائط هو أنه يمكنك استخدامه لتغطية كامل حمامك بسهولة وفعالية من حيث التكلفة ، أو يمكنك الجمع بين البلاط وورق الحائط للحصول على مزيج مثير للاهتمام من القوام والأنماط وسوف تعرض لك هوميفاي ٧ أفكار لاستخدام ورق الحائط في حمامك بكل سهولة.

١-أوراق مزخرفة خفية لعيوب الجدران

Bathroom adam mcnee ltd BathroomDecoration
adam mcnee ltd

Bathroom

adam mcnee ltd
adam mcnee ltd
adam mcnee ltd

غالبًا ما تحتوي أي غرفة في منزلك على خدوش في الجدران على مر السنين من والتلف خاصة في المنازل القديمة وسيكون لديك شعور عام بعدم الارتياح بشأن الجدار لذلك نقترح أنه عند استخدام ورق الحائط لإخفاء المناطق غير المستوية من الجدار أو الخدوش والعيوب يجب عليك اختيار ورق الحائط المنقوش كما الحال في لخلفية المستخدمة في هذا الحمام فهي مثالاً مثاليًا لكيفية استخدام نمط رائع لتغطية أي عيوب لذلك من الأفضل استخدام ورق الحائط المزخرف للحصول على مظهر عصري مذهل أيضًا!

٢-جدران البلاط مع ورق الحائط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مزيج من الجدران المغطاة بالورق ثم ورق الحائط فهو مريح للغاية وأكثر متعة و من إحدى فوائده هي أنه تم استخدامه مع الجدران المبلطة لأنك لن تضطر إلى شراء الكثير من ورق الحائط لتغطية المناطق التي تحتاجها وثانيًا مع أخذ الوقت الكافي لمطابقة ورق الحائط الخاص بك بشكل مناسب مع بلاطك الموجود مسبقًا يمكن أن يكون ممتعًا جدًا كما الحال في هذا الحمام الذي يبرز البلاط الزجاجي مع الطباعة الفسيفسائية العتيقة على ورق الحائط و المظهر الأخضر مع عنصر الحجر الطبيعي.

٣-أفكار متناسقة لأوراق الحائط

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

عند اختيار ورق حائط لحمامك  فأنت تريد التفكير في بعض الأشياء المهمة. أولاً ستحتاج إلى ورق يتحمل الظروف الغنية بالرطوبة بالإضافة إلى اختيار شيء يتناسب مع أثاث الحمام و هناك عدد كبير من الخلفيات المختلفة والمثيرة للاهتمام التي يمكن أن تجعل العثور على أسلوبك المثالي أسهل بكثير كما الحال في هذا الحمام حيث تم استخدام ورق الحائط بهذا الشكل حيث يتناسق مع ديكور وألوان الحمام و من الأفضل أن تتحدث مع محترف حول اختيار مادة تتحمل الرطوبة.

٤-ورق الفينيل لإخفاء عيوب الجدران 

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

كما ذكرنا سابقًا أن الخلفية هي طريقة رائعة لإخفاء عيوب الجدار إذا كنت تقيم في شقة أو إذا كنت مستأجرًا أو لا تريد إجراء تجديد  كامل  فإن الخلفية هي نعمة التوفير الخاصة بك حيث تتم تغطية الشقوق في الجدران والخدوش دون عناء من خلال إضافة ورق حائط إلى الجدران ثم ابحث عن ورق الجدران المزخرف و وفكر في ورق الحائط الفينيل لانه أقوى وأكثر قوة و يمجرد  إضافة خلفية مزخرفة ستلاحظ أن الخدوش والنتوءات تختفي مما يشعرك أن حمامك يبدو و كأنه جديد.

٥-أشكال مختلفة من ورق الحائط

Tregoose, Polzeath The Bazeley Partnership حمام Blue
The Bazeley Partnership

Tregoose, Polzeath

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

هناك خرافة عامة حول  أنه لا يمكن استخدام ورق الحائط في الحمام ولكن هذا غير حقيقي فأن الخلفية الممتازة في المساحات الصغيرة والمدمجة مما يضيف الاهتمام والأناقة إلى حمامك و لا يجب أن تلتزم الحمامات  الصغيرة بنمط اللون الأبيض الممل ولكنها بدلاً من ذلك يجب أن تستفيد من الأشكال البارزة والمبهجة كما الحال في هذا الحمام الصغير الذي ساعد ورق الحائط في إبرازه بشكل أكثر أناقة و بهجة.

٦-الاختيار المناسب 

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

 هناك الكثير من الأوراق المختلفة المخصصة للحمام المتاحة  ولكن إذا اخترت شيئًا عامًا كما الحال في هذا الحمام حيث تم استخدام ورق شبيه بالرخام وهذا التصميم متوافر في أماكن كثيرة لذلك يجب  التأكد من عدم وجود عنصر قد يصبح هدفًا للعفن  ومن الافضل الذهاب إلى مركز الديكور المحلي أو متجر الأجهزة وتحدث إلى مندوب مبيعات حول أفضل طريقة لمقاومة ورق الحائط الخاص بك.

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٦-ورق حائط من الفينيل

Mural wallpaper 뮤럴벽지, U2 U2 Walls & flooringWallpaper
U2

U2
U2
U2

كانت خلفية الفينيل غير جذابة إلى حد ما ولكن قد حاول المصنعون والمصممون التفكير في تحسين هذا المنتج والآن نجد مجموعة واسعة من التصميمات لورق الفينيل حيث تتميز خلفية الفينيل بعدة فوائد في كونها مناسبة للاستخدام في معظم المناطق لأنها سهلة التنظيف ومتوفرة في مجموعة واسعة من القوام والألوان و آمنة لجودة الهواء الداخلي ورائعة لإخفاء العيوب بالإضافة إلى ذلك فهي تكلفتها بسيطة من مما يعني أنه يمكنك تغييره كثيرًا بمقابل أقل.

٧-زخرفة حمام صغير

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

بجانب الفوائد المالية الواضحة لاستخدام ورق الجدران في الحمام إلا أنه أيضًا له مزايا زخرفية نظرًا لوجود العديد من التصميمات والقوام والألوان المختلفة للخلفية المتاحة لنا اليوم ومفيد بشكل خاص في الحمامات الصغيرة حيث لا يتوفر لدينا دائمًا مساحة للعديد من العناصر الزخرفية ، وليس من الجيد أبدًا أن تزدحم الحمام بالإضافة إلى ضرورة معرفة ما هو مقدار خلفية الورق التي سوف تشتريها كما الحال في هذا الحمام حيث تم استخدام ورق الجدران في أحد الجوانب فقط.

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