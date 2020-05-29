7 أفكار لاستخدام ورق الحائط في الحمام

يمكننا الآن استخدام ورق الحائط على أي جدار أو سقف في منازلنا و هذا يشمل أستخدامه في الحمام أيضًا حيث يفترض معظم أصحاب المنازل أن ورق الحائط هو آخر نوع من المواد التي يمكنك استخدامها في الحمام بسيئ الرطبة ولكن هناك الآن الكثير من خيارات النسيج وورق الحائط التي يمكنها امتصاص الرطوبة ومقاومة الرطوبة مما يساعد في تجفيف حمامك بشكل أسرع وبدون أي مخاوف من اللصق والطلاء التمهيدي والجزء الرائع في ورق الحائط هو أنه يمكنك استخدامه لتغطية كامل حمامك بسهولة وفعالية من حيث التكلفة ، أو يمكنك الجمع بين البلاط وورق الحائط للحصول على مزيج مثير للاهتمام من القوام والأنماط وسوف تعرض لك هوميفاي ٧ أفكار لاستخدام ورق الحائط في حمامك بكل سهولة.