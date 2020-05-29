7 أفكار لاستخدام ورق الحائط في الحمام

يمكننا الآن استخدام ورق الحائط على أي جدار أو سقف في منازلنا و هذا يشمل أستخدامه في الحمام أيضًا حيث يفترض معظم أصحاب المنازل أن ورق الحائط هو آخر نوع من المواد التي يمكنك استخدامها في الحمام بسيئ الرطبة ولكن هناك الآن الكثير من خيارات النسيج وورق الحائط التي يمكنها امتصاص الرطوبة ومقاومة الرطوبة مما يساعد في تجفيف حمامك بشكل أسرع وبدون أي مخاوف من اللصق والطلاء التمهيدي والجزء الرائع في ورق الحائط هو أنه يمكنك استخدامه لتغطية كامل حمامك بسهولة وفعالية من حيث التكلفة ، أو يمكنك الجمع بين البلاط وورق الحائط للحصول على مزيج مثير للاهتمام من القوام والأنماط وسوف تعرض لك هوميفاي ٧ أفكار لاستخدام ورق الحائط في حمامك بكل سهولة.
غالبًا ما تحتوي أي غرفة في منزلك على خدوش في الجدران على مر السنين من والتلف خاصة في المنازل القديمة وسيكون لديك شعور عام بعدم الارتياح بشأن الجدار لذلك نقترح أنه عند استخدام ورق الحائط لإخفاء المناطق غير المستوية من الجدار أو الخدوش والعيوب يجب عليك اختيار ورق الحائط المنقوش كما الحال في لخلفية المستخدمة في هذا الحمام فهي مثالاً مثاليًا لكيفية استخدام نمط رائع لتغطية أي عيوب لذلك من الأفضل استخدام ورق الحائط المزخرف للحصول على مظهر عصري مذهل أيضًا!
مزيج من الجدران المغطاة بالورق ثم ورق الحائط فهو مريح للغاية وأكثر متعة و من إحدى فوائده هي أنه تم استخدامه مع الجدران المبلطة لأنك لن تضطر إلى شراء الكثير من ورق الحائط لتغطية المناطق التي تحتاجها وثانيًا مع أخذ الوقت الكافي لمطابقة ورق الحائط الخاص بك بشكل مناسب مع بلاطك الموجود مسبقًا يمكن أن يكون ممتعًا جدًا كما الحال في هذا الحمام الذي يبرز البلاط الزجاجي مع الطباعة الفسيفسائية العتيقة على ورق الحائط و المظهر الأخضر مع عنصر الحجر الطبيعي.
عند اختيار ورق حائط لحمامك فأنت تريد التفكير في بعض الأشياء المهمة. أولاً ستحتاج إلى ورق يتحمل الظروف الغنية بالرطوبة بالإضافة إلى اختيار شيء يتناسب مع أثاث الحمام و هناك عدد كبير من الخلفيات المختلفة والمثيرة للاهتمام التي يمكن أن تجعل العثور على أسلوبك المثالي أسهل بكثير كما الحال في هذا الحمام حيث تم استخدام ورق الحائط بهذا الشكل حيث يتناسق مع ديكور وألوان الحمام و من الأفضل أن تتحدث مع محترف حول اختيار مادة تتحمل الرطوبة.
كما ذكرنا سابقًا أن الخلفية هي طريقة رائعة لإخفاء عيوب الجدار إذا كنت تقيم في شقة أو إذا كنت مستأجرًا أو لا تريد إجراء تجديد كامل فإن الخلفية هي نعمة التوفير الخاصة بك حيث تتم تغطية الشقوق في الجدران والخدوش دون عناء من خلال إضافة ورق حائط إلى الجدران ثم ابحث عن ورق الجدران المزخرف و وفكر في ورق الحائط الفينيل لانه أقوى وأكثر قوة و يمجرد إضافة خلفية مزخرفة ستلاحظ أن الخدوش والنتوءات تختفي مما يشعرك أن حمامك يبدو و كأنه جديد.
هناك خرافة عامة حول أنه لا يمكن استخدام ورق الحائط في الحمام ولكن هذا غير حقيقي فأن الخلفية الممتازة في المساحات الصغيرة والمدمجة مما يضيف الاهتمام والأناقة إلى حمامك و لا يجب أن تلتزم الحمامات الصغيرة بنمط اللون الأبيض الممل ولكنها بدلاً من ذلك يجب أن تستفيد من الأشكال البارزة والمبهجة كما الحال في هذا الحمام الصغير الذي ساعد ورق الحائط في إبرازه بشكل أكثر أناقة و بهجة.
هناك الكثير من الأوراق المختلفة المخصصة للحمام المتاحة ولكن إذا اخترت شيئًا عامًا كما الحال في هذا الحمام حيث تم استخدام ورق شبيه بالرخام وهذا التصميم متوافر في أماكن كثيرة لذلك يجب التأكد من عدم وجود عنصر قد يصبح هدفًا للعفن ومن الافضل الذهاب إلى مركز الديكور المحلي أو متجر الأجهزة وتحدث إلى مندوب مبيعات حول أفضل طريقة لمقاومة ورق الحائط الخاص بك.
كانت خلفية الفينيل غير جذابة إلى حد ما ولكن قد حاول المصنعون والمصممون التفكير في تحسين هذا المنتج والآن نجد مجموعة واسعة من التصميمات لورق الفينيل حيث تتميز خلفية الفينيل بعدة فوائد في كونها مناسبة للاستخدام في معظم المناطق لأنها سهلة التنظيف ومتوفرة في مجموعة واسعة من القوام والألوان و آمنة لجودة الهواء الداخلي ورائعة لإخفاء العيوب بالإضافة إلى ذلك فهي تكلفتها بسيطة من مما يعني أنه يمكنك تغييره كثيرًا بمقابل أقل.
بجانب الفوائد المالية الواضحة لاستخدام ورق الجدران في الحمام إلا أنه أيضًا له مزايا زخرفية نظرًا لوجود العديد من التصميمات والقوام والألوان المختلفة للخلفية المتاحة لنا اليوم ومفيد بشكل خاص في الحمامات الصغيرة حيث لا يتوفر لدينا دائمًا مساحة للعديد من العناصر الزخرفية ، وليس من الجيد أبدًا أن تزدحم الحمام بالإضافة إلى ضرورة معرفة ما هو مقدار خلفية الورق التي سوف تشتريها كما الحال في هذا الحمام حيث تم استخدام ورق الجدران في أحد الجوانب فقط.