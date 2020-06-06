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7 غرف نجح الخبراء في ربطها باحترافية بالحديقة المنزلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
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‏في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية نجاح الخبراء في تحقيق الربط بين الغرف والحديقة المنزلية من خلال النوافذ والأبواب الزجاجية وسوف نعرض سبعة غرفة تم الربط بينها وبين الحديقة باحترافية و منظر جذاب أضاف إلى الغرفة إطلالة طبيعية وحيويه .

مدخل المنزل

Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة المعيشة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

‏ما أجمل أن ترى مساحة خضرا في مدخل منزلك فقد نجح الخبراء في تحقيق ذلك من وراء الستارة ‏من خلال نافذة كبيرة من الزجاج المميز بالخطوط الرفيعة و المربعات الصغيرة التي أضافت شكل أكثر أناقة فهي بمثابة اللوحة الفنية التي اضافت إلى مدخل المنزل إطلالة طبيعية و حيوية.

غرفة النوم

HG - Seasons, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة نوم
STUDIO PARADIGM

HG – Seasons

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

‏في هذه الصورة نجح الخبراء في تصميم نافذة كبيرة من الزجاج الشفاف حيث تستطيع من خلالها رؤية الأشجار و الحديقة وهذه النافذة سوف تضيف مظهر مختلف إلى غرفة النوم بالاضافة إلى حاجة غرفة النوم للهواء النقي و هذة النافذة التي تطل على الحديقة سوف تساعد على تخلل الهواء النقي إلى الغرفة .

غرفة المعيشة

KG - Eastown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM غرفة المعيشة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

‏غرفة المعيشة هي اكثر الغرف التي يجلس فيها اصحاب المنزل و الاقارب و الاصدقاء ولذلك فقد قرر الخبراء هنا أن تكون الغرفة مربوطة بالحديقه من خلال أبواب زجاجية كبيرة حيث ‏يستطيع كل من يجلس في أي ركن في الغرفة مشاهدة الحديقة من خلال الأبواب الزجاجية الكبيرة الموجودة على الجدران.

غرفة الطعام

Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO غرفة السفرة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

‏من لا يحب أن يتناول الطعام في أجواء مختلفة و أجواء تساعد على تناول الطعام فقد حقق هنا الخبراء هذا الأمر من خلال ربط غرفة الطعام بالحديقة الخارجية من خلال الأبواب الزجاجية الكبيرة حيث يتمتع الأشخاص عند تناول الطعام بمشاهدة ‏مساحة خضراء جميلة تساعد على تناول الطعام في جو إيجابي بالإضافة إلى وضع باقات من النبات الاخضر داخل الغرفة لتحقيق التناغم.

المطبخ

Duplex Apartment | El Banafseg, Saif Mourad Creations Saif Mourad Creations مطبخ
Saif Mourad Creations

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

‏دائما يكون المطبخ مغلق ولكن قرر الخبراء هنا أن يكون المطبخ مختلف تماما حتى يساعد على تنفيذ طعام شهي فقد تم وضع وحدة المطبخ و على جانبها جدار ‏زجاجية يكشف الحديقة بأكملها وهذا يشعر كل من في المطبخ بأنه يقف و يحضر الطعام في الحديقة.

الحمام

Madinaty - Private home, The Superstudio The Superstudio حمام
The Superstudio

The Superstudio
The Superstudio
The Superstudio

‏دائما تكون نافذة الحمام تكون مغلقة حتى لا تكشف الحمام من الداخل ولكن هنا قرر الخبراء أن تكون نافذة الحمام الزجاجية مختلفةً حيث تطل على الحديقة ولذلك تستطيع فتح النافذة و تري من خلالها الأشجار وتساعد النافذة ايضا على تهوية الحمام بشكل جيد.

غرفة المكتب

SIKA STABLE, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM مكتب عمل أو دراسة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

‏غرفة المكتب من اكثر الغرف التي يجب أن تكون منظمة ومرتبه ومتناسقة حتى يستطيع الشخص التركيز فيها ولذلك قرر هنا الخبراء أن تكون الغرفة مشجعة على العمل من خلال رؤية الحديقة من خلال جدار زجاجي كبير يكشف الحديقة بأكملها و يضيف إلى الغرفة روح إيجابية.

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