7 غرف نجح الخبراء في ربطها باحترافية بالحديقة المنزلية

‏غرفة المعيشة هي اكثر الغرف التي يجلس فيها اصحاب المنزل و الاقارب و الاصدقاء ولذلك فقد قرر الخبراء هنا أن تكون الغرفة مربوطة بالحديقه من خلال أبواب زجاجية كبيرة حيث ‏يستطيع كل من يجلس في أي ركن في الغرفة مشاهدة الحديقة من خلال الأبواب الزجاجية الكبيرة الموجودة على الجدران.