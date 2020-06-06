مقابلة مع المهندس المعماري جيوفاني فرانشيسكو فراسينو

قال جيوفاني في لقاءنا معه، أنه عندما يكون العقل و اليد منفصلين، فلا شك أن الاغتراب التقدمي الذي لا مفر منه ينبع من ذلك. ومع ذلك ، عندما تصمم نموذجًا وترى في وقت لاحق أن هذا النموذج يتحقق في شكل مبنى كامل مجتمعة ، فإنه عندها يمكن أن يشعر بالرضا الحقيقي. أصبحت المهارات اليدوية ، والمعروفة باسم الحرفية على مر السنين ، موضع تقدير أكبر. اليوم باستخدام هذه المهارات ، يمكنك تحقيق رضا العملاء الحقيقي وإضافة قيمة إلى مفهومهم.

لا يمكن للمرء ببساطة التفكير في فكرة دون اتخاذ إجراء. كان هذا موضوعًا محل جدل كبير لسنوات عديدة حتى على جبهة علم الاجتماع ، والتي تعيد إلى الأذهان أمثال توماس هوبز وريتشارد سينيت وإنزو ماري. يمكن اعتبار التصميم اليوم أكثر اندفاعًا في بعض الأحيان ، حيث يأتي فن البعد الظاهري إلى الواجهة.