مقابلة مع المهندس المعماري جيوفاني فرانشيسكو فراسينو

البساطة، والجودة، والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.. ليست سوى بعض من السمات التي يأخذها المهندس المعماري جيوفاني فرانشيسكو فراسينو Giovanni Francesco Frascino في الاعتبار عند تصميم مشاريعه. فهو ليس مجرد مهندسًا معماريًا لأغراض تجارية، ولكنه أيضًا معلمًا يلهم عقول الآخرين بإبداعاته التي لا مثيل لها. أحد أنماط التصميم الرئيسية لجيوفاني هو إنشاء الماكيتات كوسيلة للتصميم وتطوير الأفكار الأولية لمشاريعه، حيث يأخذ نهجًا يسميه
تجريبيًا، قائمًا على البحث..
قال جيوفاني في لقاءنا معه، أنه عندما يكون
العقل و
اليد منفصلين، فلا شك أن الاغتراب التقدمي الذي لا مفر منه ينبع من ذلك. ومع ذلك ، عندما تصمم نموذجًا وترى في وقت لاحق أن هذا النموذج يتحقق في شكل مبنى كامل مجتمعة ، فإنه عندها يمكن أن يشعر بالرضا الحقيقي. أصبحت المهارات اليدوية ، والمعروفة باسم
الحرفية على مر السنين ، موضع تقدير أكبر. اليوم باستخدام هذه المهارات ، يمكنك تحقيق رضا العملاء الحقيقي وإضافة قيمة إلى مفهومهم.
لا يمكن للمرء ببساطة التفكير في فكرة دون اتخاذ إجراء. كان هذا موضوعًا محل جدل كبير لسنوات عديدة حتى على جبهة علم الاجتماع ، والتي تعيد إلى الأذهان أمثال توماس هوبز وريتشارد سينيت وإنزو ماري. يمكن اعتبار التصميم اليوم أكثر
اندفاعًا في بعض الأحيان ، حيث يأتي فن البعد الظاهري إلى الواجهة.
اليدمع
العقلإلى حد ما.. هل هذا صحيح؟
عند التفكير في اليونان القديمة ، يمكننا أن نرى نتائج الحرف اليدوية النقية تقريبًا
عرضًا هزيلًا مثل العرض وهذا نتيجة للتفكير والقيام به دون فصل واضح. وأضاف جيوفاني ، ’في رأيي ، يجب على المرء أن يعود إلى البداية ، ويستلهم من الأماكن القديمة مثل اليونان على سبيل المثال. بعد العثور على مكان التكوين ، فإن الخطوة التالية هي العودة إلى نموذج التواضع. في الجوهر ، خذ التصميم إلى وقت عصر النهضة وكيف كان التصميم كما تم تطويره وصناعته في ورش العمل للفنانين.
نهجي الشخصي يأخذ على مشروعي إشراك حواسي وخبرتي ، حيث تولد المعرفة الحقيقية. وبهذه الطريقة ، لا يتم فصل التقنية المستخدمة عن الفكر ، كما ذكرنا سابقًا في
النهج التجريبي القائم على البحث.
لهذا السبب ، فإن
الجسد ينضم إلى
العقل ينتج عنه فكر يتبعه فعل، لا شك في أن إنشاء منتجات عالية الجودة سيحسن حياة من يصنعونها ، بالإضافة إلى تحسين حياة المستخدمين. مفهومي ونهجي هو النظر في المواد والثقافة المحيطة بها ودمجها مع فلسفة ريتشارد سينيت ،
القيام به هو التفكير