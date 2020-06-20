الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تصنع ركنا مميزا للدراسة بغرفة طفلك؟ إليك ١٠ أفكار

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة الاطفال
Loading admin actions …

‏أن وجود مكتب في غرفة طفلك هو أمر هام جدا فيجب تعليم الأطفال منذ البداية الجلوس على المكتب أثناء المذاكرة ‏فلا تحرم أطفالك من الشعور بالخصوصيه ‏منذ الصغر لكي يتعلموا ترتيب أغراضهم الخاصة بالمذاكرة ودائما يكون المكتب في غرفة نومه وهذا يجعلنا نحتاج إلى تصميم ذكي ومناسب لكل غرفة ويجب أن يكون مريح جدًا من حيث، الديكور والألوان والتصميم المستخدم و هوميفاي سوف تعرض لكم ١٠ أفكار لصنع ركنا مميز للدراسة في غرفة الاطفال و تتنوع أشكال المكاتب و تصميمها لكي تناسب أكثر من فئة عمرية.

الفكرة الأولى

Carte da Parati CUT&PASTE, All The Fruits All The Fruits مكتب عمل أو دراسة
All The Fruits

All The Fruits
All The Fruits
All The Fruits

‏أن فكرة تصميم هذا المكتب تناسب فئة عمرية متوسطة من حيث الديكور و الحجم ‏فقد نجح المصمم في هذا المكتب البسيط أن يجعلة ذات ديكور مختلف ومميز ويشجع على الدراسة من خلال الألوان المبهجه الموجودة على الجدران والتي تم وضع المكتب أمامها و الاستعانة بوحده إضاءة على المكتب و لون المقعد أيضا الذي يتناسق مع لون الجدران ‏بالإضافة إلى أختيار ركن المكتب في مكان بعيد عن الضوضاء.

الفكرة الثانية

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

فكرة هذا المكتب الذي يناسب فئات عمرية مختلفة هي فكرة بسيطة للغاية ‏فتم الاعتماد على اللون الأبيض في كل تصميم المكتب فهو لون هادئ ويساعد على التركيز بالإضافة إلى عنصر الإضاءة فهو عنصر أساسي في نجاح ركن الدراسة ويجب اختيار عنصر الإضاءة المناسب من حيث قوته واتجاهه كما الحال في هذا المكتب.

الفكرة الثالثة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة الاطفال
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

‏اما عن هذه الفكرة لتصميم ركن للدراسة فهي فكرة بسيطة تناسب فئة عمرية صغيرة من خلال وضع طاولة خشبية متوسطة الحجم ذات مقعدين باللون الأبيض وتم وضعها أسفل واحدة الإضاءة المعلقة حتى تكون الإضاءة مركزة علىها وهذا يزيد من تركيز الأطفال وتم أختيار اللون الأبيض لكي يتناسق مع ديكور الغرفة المليء بالالوان.

الفكرة الرابعة

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

‏أما عن هذا المكتب فهو تم تصميمة بشكل ذكي للغاية ‏بالرغم من صغر حجم الغرفة إلى أنه تم استغلال المساحة بشكل مرتب وذكي من خلال وضع السرير في الأعلى و استغلال المساحة أسفله بوضع بار وعدد من الرفوف ليكون هذا ركن مخصص للدراسة مع وضع وحدة إضاءة لتوصيل الإضاءة في هذه المنطقة بالإضافة إلى تصميم مكتبة كبيرة تم وضع جميع الأغراض الدراسية بداخلها.

الفكرة الخامسة

VIVIENDA UNIFAMILIAR, JUSTO DEL RIO D.I. JUSTO DEL RIO D.I. غرفة الاطفال
JUSTO DEL RIO D.I.

JUSTO DEL RIO D.I.
JUSTO DEL RIO D.I.
JUSTO DEL RIO D.I.

‏وهنا نذهب الي فكرة ذكية للغاية فمن الواضح أن هذه الغرفة لشخصين ولذلك قد تم تصميم مكتب واحد ولكنه عريض حتى يكفي أن يجلس عليه شخصيين بالإضافة إلى وضع مقعدين ويحتوي المكتب من كل جانب على ثلاثة أدراج وكأنهم مكتبين بالإضافة إلى‏مكتبتان معلقتان سوف يساعدوا في وضع باقي الأغراض فيهم ومن مميزات هذا المكتب أنه لم يأخذ حيز من المكان و أيضا تم تصميمه بشكل محترف.

الفكرة السادسة

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الاطفال
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

‏‏ليس من الضروري أن تكون الغرفة ذات مساحة كبيرة حتى يتم تخصيص ركن للدراسة لطفلك فيها وهذه الغرفة أكبر دليل على ذلك من خلال أستغلال هذا الركن من الجبس في وضع مقعد مرتفع باللون الازرق أمامة لكي يصبح ركن بسيط و مختلف يساعد طفلك في الجلوس للمذاكرة ‏بالإضافة إلى تركز أسبوتات الإضاءة في هذه المنطقة لكي يساعد الطفل في التركيز.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الفكرة السابعة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

هذه الفكرة قد تساعد طفلك بالشعور بالخصوصية و الحرية في الوقت ذاته فهي من أجمل المشاعر التي سوف تغرسها في طفلك هو احساسه بالمسئولية تجاه مكتبه و كتبه و تم تحقيق هذا من خلال تصميم ركن يوجد فيه مكبتة خاصة بها كتبه و بها مقعد ناس به و ذلك سيكون بالوان يحبها و تتناسق مع الغرفة.

الفكرة الثامنة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

‏عندما تكون الغرفة صغيرة فهناك أفكار كثيرة لكي تشمل الغرفة جميع العناصر ومنها ركن المذاكرة من خلال تصميم السرير بهذا الشكل الذي يجمع بين مكان النوم في الجزء العلوي و مكان خاص باللعب و مكان المذاكرة أيضا ‏وبهذا يكون السرير وهو بمثابة الغرفة بالنسبة للطفل فهي فكرة تناسب الأطفال في الفئة العمرية التي بيدأوا فيها تعلم الجلوس على مكتب أثناء المذاكرة.

الفكرة التاسعة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أما هنا فكرة المكتب فهي لطيفة لأنها غرفة طفلة ودائما تحب البنات أن يكون كل شيء ذات ألوان مبهجة وهذا تم تصميمة في جميع أركان الغرفة وكذلك أيضا في الركن الخاص بالمذاكرة فقد تم تخصيص أحد الجدران لتكون هي موقع وضع مكتب المذكرة من خلال بالاضافة إلى وضع العديد من الأرفف الملونة التي تم تصميمها بشكل دائري على الجدران والمكتب أيضا بنفس التصميم مع‏ وضع مقعد باللون الأبيض بالإضافة إلى وضع وحدة إضاءة في هذا المكتب لزيادة الإضاءة ‏وبهذا يكون المكتب متناسق مع ديكور الغرفة.

الفكرة العاشرة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

‏هذا المكتب أيضا هو في غرفة بنت ولكن في فئة عمرية أكبر وتم هنا أيضا أختيار إحدى الجدران لتكون هي الركن الخاص بالمذاكرة من خلال المكتب المدمج مع المكتبة ذات الأرفف ‏التي تم تقسيمها إلى أكثر من حجم لكي يتم وضع فيها جميع الأغراض الكبيرة والصغيرة ‏وبالرغم من أن الغرفة باللون الوردي إلى أن المكتب والمكتبة باللون الأبيض والسماوي وكذلك المقعد فهي ألوان مختلفة ولكن متناسقة تماما مع بعضها.

مقابلة مع المهندس المعماري جيوفاني فرانشيسكو فراسينو
أجمل تصاميم مكاتب الأطفال الآن بين يديك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً