كيف تصنع ركنا مميزا للدراسة بغرفة طفلك؟ إليك ١٠ أفكار

أن وجود مكتب في غرفة طفلك هو أمر هام جدا فيجب تعليم الأطفال منذ البداية الجلوس على المكتب أثناء المذاكرة فلا تحرم أطفالك من الشعور بالخصوصيه منذ الصغر لكي يتعلموا ترتيب أغراضهم الخاصة بالمذاكرة ودائما يكون المكتب في غرفة نومه وهذا يجعلنا نحتاج إلى تصميم ذكي ومناسب لكل غرفة ويجب أن يكون مريح جدًا من حيث، الديكور والألوان والتصميم المستخدم و هوميفاي سوف تعرض لكم ١٠ أفكار لصنع ركنا مميز للدراسة في غرفة الاطفال و تتنوع أشكال المكاتب و تصميمها لكي تناسب أكثر من فئة عمرية.
أن فكرة تصميم هذا المكتب تناسب فئة عمرية متوسطة من حيث الديكور و الحجم فقد نجح المصمم في هذا المكتب البسيط أن يجعلة ذات ديكور مختلف ومميز ويشجع على الدراسة من خلال الألوان المبهجه الموجودة على الجدران والتي تم وضع المكتب أمامها و الاستعانة بوحده إضاءة على المكتب و لون المقعد أيضا الذي يتناسق مع لون الجدران بالإضافة إلى أختيار ركن المكتب في مكان بعيد عن الضوضاء.
فكرة هذا المكتب الذي يناسب فئات عمرية مختلفة هي فكرة بسيطة للغاية فتم الاعتماد على اللون الأبيض في كل تصميم المكتب فهو لون هادئ ويساعد على التركيز بالإضافة إلى عنصر الإضاءة فهو عنصر أساسي في نجاح ركن الدراسة ويجب اختيار عنصر الإضاءة المناسب من حيث قوته واتجاهه كما الحال في هذا المكتب.
اما عن هذه الفكرة لتصميم ركن للدراسة فهي فكرة بسيطة تناسب فئة عمرية صغيرة من خلال وضع طاولة خشبية متوسطة الحجم ذات مقعدين باللون الأبيض وتم وضعها أسفل واحدة الإضاءة المعلقة حتى تكون الإضاءة مركزة علىها وهذا يزيد من تركيز الأطفال وتم أختيار اللون الأبيض لكي يتناسق مع ديكور الغرفة المليء بالالوان.
أما عن هذا المكتب فهو تم تصميمة بشكل ذكي للغاية بالرغم من صغر حجم الغرفة إلى أنه تم استغلال المساحة بشكل مرتب وذكي من خلال وضع السرير في الأعلى و استغلال المساحة أسفله بوضع بار وعدد من الرفوف ليكون هذا ركن مخصص للدراسة مع وضع وحدة إضاءة لتوصيل الإضاءة في هذه المنطقة بالإضافة إلى تصميم مكتبة كبيرة تم وضع جميع الأغراض الدراسية بداخلها.
وهنا نذهب الي فكرة ذكية للغاية فمن الواضح أن هذه الغرفة لشخصين ولذلك قد تم تصميم مكتب واحد ولكنه عريض حتى يكفي أن يجلس عليه شخصيين بالإضافة إلى وضع مقعدين ويحتوي المكتب من كل جانب على ثلاثة أدراج وكأنهم مكتبين بالإضافة إلىمكتبتان معلقتان سوف يساعدوا في وضع باقي الأغراض فيهم ومن مميزات هذا المكتب أنه لم يأخذ حيز من المكان و أيضا تم تصميمه بشكل محترف.
ليس من الضروري أن تكون الغرفة ذات مساحة كبيرة حتى يتم تخصيص ركن للدراسة لطفلك فيها وهذه الغرفة أكبر دليل على ذلك من خلال أستغلال هذا الركن من الجبس في وضع مقعد مرتفع باللون الازرق أمامة لكي يصبح ركن بسيط و مختلف يساعد طفلك في الجلوس للمذاكرة بالإضافة إلى تركز أسبوتات الإضاءة في هذه المنطقة لكي يساعد الطفل في التركيز.
هذه الفكرة قد تساعد طفلك بالشعور بالخصوصية و الحرية في الوقت ذاته فهي من أجمل المشاعر التي سوف تغرسها في طفلك هو احساسه بالمسئولية تجاه مكتبه و كتبه و تم تحقيق هذا من خلال تصميم ركن يوجد فيه مكبتة خاصة بها كتبه و بها مقعد ناس به و ذلك سيكون بالوان يحبها و تتناسق مع الغرفة.
عندما تكون الغرفة صغيرة فهناك أفكار كثيرة لكي تشمل الغرفة جميع العناصر ومنها ركن المذاكرة من خلال تصميم السرير بهذا الشكل الذي يجمع بين مكان النوم في الجزء العلوي و مكان خاص باللعب و مكان المذاكرة أيضا وبهذا يكون السرير وهو بمثابة الغرفة بالنسبة للطفل فهي فكرة تناسب الأطفال في الفئة العمرية التي بيدأوا فيها تعلم الجلوس على مكتب أثناء المذاكرة.
أما هنا فكرة المكتب فهي لطيفة لأنها غرفة طفلة ودائما تحب البنات أن يكون كل شيء ذات ألوان مبهجة وهذا تم تصميمة في جميع أركان الغرفة وكذلك أيضا في الركن الخاص بالمذاكرة فقد تم تخصيص أحد الجدران لتكون هي موقع وضع مكتب المذكرة من خلال بالاضافة إلى وضع العديد من الأرفف الملونة التي تم تصميمها بشكل دائري على الجدران والمكتب أيضا بنفس التصميم مع وضع مقعد باللون الأبيض بالإضافة إلى وضع وحدة إضاءة في هذا المكتب لزيادة الإضاءة وبهذا يكون المكتب متناسق مع ديكور الغرفة.
هذا المكتب أيضا هو في غرفة بنت ولكن في فئة عمرية أكبر وتم هنا أيضا أختيار إحدى الجدران لتكون هي الركن الخاص بالمذاكرة من خلال المكتب المدمج مع المكتبة ذات الأرفف التي تم تقسيمها إلى أكثر من حجم لكي يتم وضع فيها جميع الأغراض الكبيرة والصغيرة وبالرغم من أن الغرفة باللون الوردي إلى أن المكتب والمكتبة باللون الأبيض والسماوي وكذلك المقعد فهي ألوان مختلفة ولكن متناسقة تماما مع بعضها.