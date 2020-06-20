كيف تصنع ركنا مميزا للدراسة بغرفة طفلك؟ إليك ١٠ أفكار

هذه الفكرة قد تساعد طفلك بالشعور بالخصوصية و الحرية في الوقت ذاته فهي من أجمل المشاعر التي سوف تغرسها في طفلك هو احساسه بالمسئولية تجاه مكتبه و كتبه و تم تحقيق هذا من خلال تصميم ركن يوجد فيه مكبتة خاصة بها كتبه و بها مقعد ناس به و ذلك سيكون بالوان يحبها و تتناسق مع الغرفة.