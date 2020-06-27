٩ أفكار لتوفير الظل في حديقتك المنزلية

تقدم لكم هوميفاي في هذا المقال ٩ أفكار عملية ومتنوعة لتوفير الظل في الحديقة المنزلية لإتاحة الجلوس فيها صباحًا دون الإنزعاج من أشعة الشمس..
هل تحب الجلوس في هدوء في حديقتك المنزلية فتلك الفكرة حققت هذا الأمر مع توافر الظل لك من خلال خيمة جميلة للجلوس بداخلها والاستمتاع بساعات لا تحصى من الاسترخاء وامتصاص الهواء النقي والمناطق المحيطة الجميلة و الجزء الرائع في خيمة الخيمة هو أنه يمكنك حزمها ووضعها في أي مكان عندما لا تكون في حاجة لها و يمكنك أيضا أن تأخذها في عطلة معك فهي سهلة في حملها و وضعها في أي مكان تحب.
دائما تحتاج النباتات إلى الحماية من من أشعة الشمس الضارة وقد نجح الخبراء في تصميم فكرة لجناية النباتات في حديقة المنزل من خلال الصوبا الزجاجية لمنح الخضرة ما تحتاجه فهي صديقة للبيئة وأنيقة بما يكفي لأي تراث أو حديقة و يمكن أن تصنع الصوبا الدفيئة النهائية للنباتات الخاصة بك أو قد تقرر الترقية إلى نموذج أكبر واستخدامه كمنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق ومنتجع صحي ومنزل فهي لها مميزات لا حصر لها.
أما عن هذا المكان الخارجي الأنيق المكون من طاولة خشبية وعدد من المقاعد يحتاج إلى فكرة تناسبة لتوفير الظل وهي مظلة تحميك أشعة الشمس و تساعد في الاستمتاع بالهواء الطلق بالإضافة أنها طريقة رائعة للتغلب على الحرارة خلال الأشهر الأكثر حرارة فعند أختيار مكانًا لتناول الطعام يجب أن يحتوي على مساحة أو فتحة لمظلة وتأكد من اختيار عنصر كبير بما يكفي لتغطية طاولتك بالكامل كما الحال في هذا المثال الجميل حيث قام المصممون بتنسيق لون المظلة مع الواجهة الخارجية للمنزل.
وبالنسبة لهذه الفكرة فقد تم تصميم تعريشة خرسانية كبيرة في مساحة حديقة منزلك فهي منطقة تحتضن الجلسة مع توفير ظل كبير ومساحة للاسترخاء و الحماية من أشعة الشمس الضارة فهذا مثال رائع لتوفير الظل في مساحة كبيرة بالاضافة إلى تخصيص منطقة طبخ للطهي بأستمتاع في الهواء الطلق داخل تلك التعريشة.
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يمكنك توفير الظل في حديقة منزلك من خلال تلك الفكرة البسيطة بالحصول على أرجوحة أنيقة ومريحة للجلوس في هذا الصيف بفضل الجلوس في الهواء الطلق من الحديقة فهذه القطعة هي عرض رائع و أنيقًا بما يكفي لأي منزل مريح للجلوس والتأرجح أو الاستماع بنسيم بارد من تحت ملجأك سوف تجد العديد من الأسباب للبقاء في الخارج عندما يكون لديك مكان مظلل ومريح.
أما عن هذه الحديقة فتم توفير الظل فيها من خلال فكرة بسيطة للغاية هي قطعة متينة من القماش و هي طريقة رائعة لإضافة القليل من الظل إلى جلسة طعامك الخارجي أو مساحتك الاجتماعية في الحديقة مع ضمان أنها أنيقة وجذابة فيمكن وضعها فوق أي مساحة خارجية ومن المؤكد أنك ستضيف قيمة إلى المنطقة لأنها ستصبح مكانًا عمليًا لجميع أنواع الأنشطة الخارجية.
أما عن هذه الحديقة فقد تم الاستعانة بفكرة مختلفة في توفير الظل وهي تعريشة مصنوعة من الخشب لتوفير الظل في أكبر مساحة ممكنة بالإضافة أنها متناسقة مع الأثاث و تم وضع مقعد في الجانب الأخر و الاعتماد على الزرع الأخضر الطويل في تظليل المقعد و بهذا تكون الجلسة موزعة في كل الحديقة للاستمتاع بالجلوس في الحديقة دون الأنزعاج من أشعة الشمس.
هذه الفكرة تشبه المظلة القماشية من حيث الفكرة ولكن بتصميم مختلف فهذه المظلة أكثر متانة و من حيث الشكل فهي عصرية للغاية و تتناسق مع تصميم أثاث الجلوس فتم تثبيتها بشكل محكم على الأعمدة و بهذا يستمتع كل شخص عند الجلوس في هذه المساحة و الاستمتاع أيضا بتناول الطعام مع الاصدقاء و الاقارب دون الانزعاج من الشمس في الاوقات الحارة.
الحل الأمثل في هذه المساحة لتوفير الظل و الاستمتاع بالهواء الطلق و مع وجود عدد من المقاعد هو وضع المظلات التقليدية المصنوعة من القماش المتين بالإضافة إلى تصميمها باللون الأبيض لكي لا تمتص الحرارة و بهذا يكون لديك مكان محاط بالزرع و الهواء النقي للاستماع بالجلوس لممارسة جميع الأنشطة الخارجية.