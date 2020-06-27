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٩ أفكار لتوفير الظل في حديقتك المنزلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Garden Furniture, Lothian Design Lothian Design GardenFurniture
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تقدم لكم هوميفاي في هذا المقال ٩ أفكار عملية ومتنوعة لتوفير الظل في الحديقة المنزلية لإتاحة الجلوس فيها صباحًا دون الإنزعاج من أشعة الشمس..

١- على شكل خيمة

Bell Tent homify حديقة
homify

Bell Tent

homify
homify
homify

هل تحب الجلوس في هدوء في حديقتك المنزلية فتلك الفكرة حققت هذا الأمر مع توافر الظل لك من خلال خيمة جميلة للجلوس بداخلها والاستمتاع بساعات لا تحصى من الاسترخاء وامتصاص الهواء النقي والمناطق المحيطة الجميلة و الجزء الرائع في خيمة الخيمة هو أنه يمكنك حزمها ووضعها في أي مكان عندما لا تكون في حاجة لها و يمكنك أيضا أن تأخذها في عطلة معك فهي سهلة في حملها و وضعها في أي مكان تحب.

٢-صوبا من الزجاج

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh Solardome Industries Limited حديقة
Solardome Industries Limited

itv's Love Your Garden with Alan Titchmarsh

Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited
Solardome Industries Limited

دائما تحتاج النباتات إلى الحماية من من أشعة الشمس الضارة وقد نجح الخبراء في تصميم فكرة لجناية النباتات في حديقة المنزل من خلال الصوبا الزجاجية لمنح الخضرة ما تحتاجه فهي صديقة للبيئة وأنيقة بما يكفي لأي تراث أو حديقة و يمكن أن تصنع الصوبا الدفيئة النهائية للنباتات الخاصة بك أو قد تقرر الترقية إلى نموذج أكبر واستخدامه كمنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق ومنتجع صحي ومنزل فهي لها مميزات لا حصر لها.

٣-جلسة تقليدية وخالدة

Hangman Valley Residence, Uptic Studios Uptic Studios بلكونة أو شرفة
Uptic Studios

Hangman Valley Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

أما عن هذا المكان الخارجي الأنيق المكون من طاولة خشبية وعدد من المقاعد يحتاج إلى فكرة تناسبة لتوفير الظل وهي مظلة تحميك أشعة الشمس و تساعد في الاستمتاع بالهواء الطلق بالإضافة أنها طريقة رائعة للتغلب على الحرارة خلال الأشهر الأكثر حرارة فعند أختيار مكانًا لتناول الطعام يجب أن يحتوي على مساحة أو فتحة لمظلة وتأكد من اختيار عنصر كبير بما يكفي لتغطية طاولتك بالكامل كما الحال في هذا المثال الجميل حيث قام المصممون بتنسيق لون المظلة مع الواجهة الخارجية للمنزل.

٤-تعريشة خرسانية

Rum Point, Tye Architects Tye Architects بلكونة أو شرفة
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

وبالنسبة لهذه الفكرة فقد تم تصميم تعريشة خرسانية كبيرة في مساحة حديقة منزلك فهي منطقة تحتضن الجلسة مع توفير ظل كبير ومساحة للاسترخاء و الحماية من أشعة الشمس الضارة فهذا مثال رائع لتوفير الظل في مساحة كبيرة بالاضافة إلى تخصيص منطقة طبخ للطهي بأستمتاع في الهواء الطلق داخل تلك التعريشة.

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٥- أرجوحة رومانسية لشخصين

Melby Day Bed, Garden Furniture Scotland ltd Garden Furniture Scotland ltd GardenFurniture
Garden Furniture Scotland ltd

Melby Day Bed

Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd
Garden Furniture Scotland ltd

يمكنك توفير الظل في حديقة منزلك من خلال تلك الفكرة البسيطة بالحصول على أرجوحة أنيقة ومريحة للجلوس في هذا الصيف بفضل الجلوس في الهواء الطلق من الحديقة فهذه القطعة هي عرض رائع و أنيقًا بما يكفي لأي منزل مريح للجلوس والتأرجح أو الاستماع بنسيم بارد من تحت ملجأك سوف تجد العديد من الأسباب للبقاء في الخارج عندما يكون لديك مكان مظلل ومريح.

٦-مظلة من القماش

Garden furniture Lothian Design GardenFurniture
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

أما عن هذه الحديقة فتم توفير الظل فيها من خلال فكرة بسيطة للغاية هي قطعة متينة من القماش و هي طريقة رائعة لإضافة القليل من الظل إلى جلسة طعامك الخارجي أو مساحتك الاجتماعية في الحديقة مع ضمان أنها أنيقة وجذابة فيمكن وضعها فوق أي مساحة خارجية ومن المؤكد أنك ستضيف قيمة إلى المنطقة لأنها ستصبح مكانًا عمليًا لجميع أنواع الأنشطة الخارجية.

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٧-تعريشة خشبية

KG - Eastown, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حديقة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

أما عن هذه الحديقة فقد تم الاستعانة بفكرة مختلفة في توفير الظل وهي تعريشة مصنوعة من الخشب لتوفير الظل في أكبر مساحة ممكنة بالإضافة أنها متناسقة مع الأثاث و تم وضع مقعد في الجانب الأخر و الاعتماد على الزرع الأخضر الطويل في تظليل المقعد و بهذا تكون الجلسة موزعة في كل الحديقة للاستمتاع بالجلوس في الحديقة دون الأنزعاج من أشعة الشمس.

٨-مظلة من النسيج

outdoor fireplace seating area Saif Mourad Creations حديقة
Saif Mourad Creations

outdoor fireplace seating area

Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations
Saif Mourad Creations

هذه الفكرة تشبه المظلة القماشية من حيث الفكرة ولكن بتصميم مختلف فهذه المظلة أكثر متانة و من حيث الشكل فهي عصرية للغاية و تتناسق مع تصميم أثاث الجلوس فتم تثبيتها بشكل محكم على الأعمدة و بهذا يستمتع كل شخص عند الجلوس في هذه المساحة و الاستمتاع أيضا بتناول الطعام مع الاصدقاء و الاقارب دون الانزعاج من الشمس في الاوقات الحارة.

٩-مظلات تقليدية

Classical Beauty landscape design, dal design office dal design office حديقة
dal design office

dal design office
dal design office
dal design office

الحل الأمثل في هذه المساحة لتوفير الظل و الاستمتاع بالهواء الطلق و مع وجود عدد من المقاعد هو وضع المظلات التقليدية المصنوعة من القماش المتين بالإضافة إلى تصميمها باللون الأبيض لكي لا تمتص الحرارة و بهذا يكون لديك مكان محاط بالزرع و الهواء النقي للاستماع بالجلوس لممارسة جميع الأنشطة الخارجية.

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