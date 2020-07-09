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7 خطوات لري وتجديد أصص نباتات حديقتك في الصيف

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Terrace Garden Decor at Civil Lines, Delhi, Grecor Grecor بلكونة أو شرفة White
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مع اقترابنا من التأرجح الكامل للصيف ، ترتفع درجات الحرارة وتحتاج حدائق الحاويات غالبًا إلى عناية إضافية صغيرة لتبقى جديدة. الري هو مفتاح العناية بحديقة الحاويات ، ومتى وكيف تساهم المياه في إحداث فرق. بالنسبة للشاشات المحفوظة بوعاء والتي كانت مستمرة منذ الربيع ، حان الوقت الآن للقيام ببعض التعديل. اسحب الحولية التي تجاوزت رأسها واستبدلها بأوراق الشجر أو النباتات المعمرة لإعطاء الحاويات دفعة فورية. ستساعدك هذه النصائح السبع على إبقاء حدائق الحاويات تبدو خصبة ومليئة وصحية طوال أكثر فترات العام سخونة.

1- احصل على جدول الري الخاص بك

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VERVE GROUP

تجف نباتات الأصص بشكل أسرع من تلك الموجودة في الأرض ، لذا من المهم الحفاظ على جدول ري متسق. يعتمد عدد مرات سقي النباتات في أصيص على عدد من العوامل: مناخك ، حجم الوعاء ، نوع النباتات وما إذا كان الوعاء في الشمس أو الظل.

كقاعدة عامة ، قم بالمياه عندما تشعر أن البوصات القليلة من التربة جافة – عادة حوالي مرتين أسبوعيًا في الصيف. أفضل وقت للري هو في أروع وقت في اليوم – في الصباح الباكر أو في المساء – لمنع فقدان الماء من خلال التبخر.

2- أضف الري بالتنقيط

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

يعد تركيب نباتات الأصيص أو صناديق النوافذ على نظام الري بالتنقيط المضبوط على المؤقت هو أسهل طريقة للتأكد من عدم جفاف النباتات. استخدم أصغر أنابيب للتنقيط للحاويات (ثُمن البوصة) وتأكد من أن كل حاوية تحتوي على اثنين إلى خمسة بواعث ، اعتمادًا على حجم الحاوية. اربط الخط بمؤقت ذكي على صدرية الخرطوم ، وستكون جاهزًا لهذا الموسم.

3- نقل الأواني إلى المصيد رذاذ الري

Apartment balcony in Southwest Delhi, Grecor Grecor حديقة
Grecor

Grecor
Grecor
Grecor

إذا كنت ستغادر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، انقل نباتات الأصص إلى الأماكن التي سيتم ريها عندما تنطفئ الرشاشات. إذا لم يكن هناك بقعة طبيعية في الفناء لذلك ، يمكنك حتى وضع حدائق الحاويات في السرير الفعلي للتأكد من رشها.تصميم سالي هيل ، مهندس المناظر الطبيعية

4- التسميد بخفة ولكن بشكل متكرر

A & G apartment at Southwest Delhi, Grecor Grecor حديقة
Grecor

Grecor
Grecor
Grecor

تمر النباتات في الحاوية بمواد مغذية للتربة في مزيج بوتينغ قياسي سريعًا إلى حد ما على مدار الموسم. لإعطاء النباتات دفعة من المغذيات ، قم بالتخصيب باستخدام فوسفور أعلى لمزيد من الزهور ، أو اختر واحدًا يحتوي على نسبة أعلى من النيتروجين للأوراق الخضراء المورقة.

نصيحة التسميد: حاول تسميد النباتات المزروعة (داخل وخارج المنزل) بخفة ولكن بشكل متكرر. ضع بضع ملاعق كبيرة من السماد القابل للذوبان في الماء الذي تختاره في علبة سقي كل أسبوعين تقريبًا لرفع الحاويات الصيفية.


5. نقل النباتات المحفوظة بوعاء إلى الظل الجزئي

Long Balcony makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

إذا كانت النباتات في وعاء بوعاء تبدو ذابلة ، فقد تحتاج إلى مأوى من أشعة الشمس المباشرة خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم. انقل الوعاء – سيكون الأمر سهلاً بشكل خاص إذا كان القدر الخاص بك على حامل بعجلات – في منطقة مظللة قليلاً أثناء موجات الحرارة ، حتى لا تجف بسرعة.نويل جونسون لاستشارات المناظر الطبيعيةإذا كان من المتوقع حدوث موجة حرارية وكانت حديقة حاوياتك كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تحريكها ، ففكر في تظليل الحاوية بمظلة فناء أو تغطيتها بقطعة قماش مظللة أو الخيش.


6. اختيار إنتاج الحاويات التي تنمو في كثير من الأحيان

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

ترسل الفاكهة والخضروات الناضجة على الشجيرة أو الكرمة إشارة إلى النبات للتوقف عن إنتاج فواكه وخضروات جديدة والتركيز بدلاً من ذلك على نضج البذور. إذا كنت تأمل في الحصول على حصاد مطرد من الباذنجان أو الطماطم أو الفاصوليا أو الفراولة ، استمر في قطفها.

تستفيد الأكلات المزروعة بالحاويات أيضًا من الري المتسق لتشكيل ثمار العصير بالتساوي. التزم بجدول سقي يدوي أو اربط أوانيك بالتنقيط.


7- استخدم النباتات منخفضة المياه كغطاء حي

Terrace Garden Decor at Civil Lines, Delhi, Grecor Grecor بلكونة أو شرفة White
Grecor

Grecor
Grecor
Grecor

يساعد المهاد – مثل رقائق اللحاء أو القش أو قشور الجوز – في الحفاظ على التربة باردة ويمنع فقدان الماء من خلال التبخر. إحدى الحيل للأشجار أو الشجيرات هي استخدام نباتات الغطاء الأرضي كغطاء حي.

اختر نباتات قليلة المياه حتى لا تتنافس مع الشجرة للحصول على الكثير من الرطوبة. تساعد العصارة المزروعة تحت هذه الشجرة البرتقالية ، على سبيل المثال ، على منع التربة من فقدان الماء وتبدو أكثر ديكورًا من الأوساخ العارية.

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