7 خطوات لري وتجديد أصص نباتات حديقتك في الصيف

مع اقترابنا من التأرجح الكامل للصيف ، ترتفع درجات الحرارة وتحتاج حدائق الحاويات غالبًا إلى عناية إضافية صغيرة لتبقى جديدة. الري هو مفتاح العناية بحديقة الحاويات ، ومتى وكيف تساهم المياه في إحداث فرق. بالنسبة للشاشات المحفوظة بوعاء والتي كانت مستمرة منذ الربيع ، حان الوقت الآن للقيام ببعض التعديل. اسحب الحولية التي تجاوزت رأسها واستبدلها بأوراق الشجر أو النباتات المعمرة لإعطاء الحاويات دفعة فورية. ستساعدك هذه النصائح السبع على إبقاء حدائق الحاويات تبدو خصبة ومليئة وصحية طوال أكثر فترات العام سخونة.
تجف نباتات الأصص بشكل أسرع من تلك الموجودة في الأرض ، لذا من المهم الحفاظ على جدول ري متسق. يعتمد عدد مرات سقي النباتات في أصيص على عدد من العوامل: مناخك ، حجم الوعاء ، نوع النباتات وما إذا كان الوعاء في الشمس أو الظل.
كقاعدة عامة ، قم بالمياه عندما تشعر أن البوصات القليلة من التربة جافة – عادة حوالي مرتين أسبوعيًا في الصيف. أفضل وقت للري هو في أروع وقت في اليوم – في الصباح الباكر أو في المساء – لمنع فقدان الماء من خلال التبخر.
يعد تركيب نباتات الأصيص أو صناديق النوافذ على نظام الري بالتنقيط المضبوط على المؤقت هو أسهل طريقة للتأكد من عدم جفاف النباتات. استخدم أصغر أنابيب للتنقيط للحاويات (ثُمن البوصة) وتأكد من أن كل حاوية تحتوي على اثنين إلى خمسة بواعث ، اعتمادًا على حجم الحاوية. اربط الخط بمؤقت ذكي على صدرية الخرطوم ، وستكون جاهزًا لهذا الموسم.
إذا كنت ستغادر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، انقل نباتات الأصص إلى الأماكن التي سيتم ريها عندما تنطفئ الرشاشات. إذا لم يكن هناك بقعة طبيعية في الفناء لذلك ، يمكنك حتى وضع حدائق الحاويات في السرير الفعلي للتأكد من رشها.تصميم سالي هيل ، مهندس المناظر الطبيعية
تمر النباتات في الحاوية بمواد مغذية للتربة في مزيج بوتينغ قياسي سريعًا إلى حد ما على مدار الموسم. لإعطاء النباتات دفعة من المغذيات ، قم بالتخصيب باستخدام فوسفور أعلى لمزيد من الزهور ، أو اختر واحدًا يحتوي على نسبة أعلى من النيتروجين للأوراق الخضراء المورقة.
نصيحة التسميد: حاول تسميد النباتات المزروعة (داخل وخارج المنزل) بخفة ولكن بشكل متكرر. ضع بضع ملاعق كبيرة من السماد القابل للذوبان في الماء الذي تختاره في علبة سقي كل أسبوعين تقريبًا لرفع الحاويات الصيفية.
إذا كانت النباتات في وعاء بوعاء تبدو ذابلة ، فقد تحتاج إلى مأوى من أشعة الشمس المباشرة خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم. انقل الوعاء – سيكون الأمر سهلاً بشكل خاص إذا كان القدر الخاص بك على حامل بعجلات – في منطقة مظللة قليلاً أثناء موجات الحرارة ، حتى لا تجف بسرعة.نويل جونسون لاستشارات المناظر الطبيعيةإذا كان من المتوقع حدوث موجة حرارية وكانت حديقة حاوياتك كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تحريكها ، ففكر في تظليل الحاوية بمظلة فناء أو تغطيتها بقطعة قماش مظللة أو الخيش.
ترسل الفاكهة والخضروات الناضجة على الشجيرة أو الكرمة إشارة إلى النبات للتوقف عن إنتاج فواكه وخضروات جديدة والتركيز بدلاً من ذلك على نضج البذور. إذا كنت تأمل في الحصول على حصاد مطرد من الباذنجان أو الطماطم أو الفاصوليا أو الفراولة ، استمر في قطفها.
تستفيد الأكلات المزروعة بالحاويات أيضًا من الري المتسق لتشكيل ثمار العصير بالتساوي. التزم بجدول سقي يدوي أو اربط أوانيك بالتنقيط.
يساعد المهاد – مثل رقائق اللحاء أو القش أو قشور الجوز – في الحفاظ على التربة باردة ويمنع فقدان الماء من خلال التبخر. إحدى الحيل للأشجار أو الشجيرات هي استخدام نباتات الغطاء الأرضي كغطاء حي.
اختر نباتات قليلة المياه حتى لا تتنافس مع الشجرة للحصول على الكثير من الرطوبة. تساعد العصارة المزروعة تحت هذه الشجرة البرتقالية ، على سبيل المثال ، على منع التربة من فقدان الماء وتبدو أكثر ديكورًا من الأوساخ العارية.