7 خطوات لري وتجديد أصص نباتات حديقتك في الصيف

تجف نباتات الأصص بشكل أسرع من تلك الموجودة في الأرض ، لذا من المهم الحفاظ على جدول ري متسق. يعتمد عدد مرات سقي النباتات في أصيص على عدد من العوامل: مناخك ، حجم الوعاء ، نوع النباتات وما إذا كان الوعاء في الشمس أو الظل.

كقاعدة عامة ، قم بالمياه عندما تشعر أن البوصات القليلة من التربة جافة – عادة حوالي مرتين أسبوعيًا في الصيف. أفضل وقت للري هو في أروع وقت في اليوم – في الصباح الباكر أو في المساء – لمنع فقدان الماء من خلال التبخر.