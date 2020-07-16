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9 مطابخ حديثة لكل منها طابع خاص

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
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في مقال اليوم من هوميفاي، دعونا نستعرض معكم تشكيلة من أجمل المطابخ العصرية التي لكل منها طابع وذوق خاص، لتكون مصدرًا لإلهامكم بالعديد من الأفكار.. لنبدأ الآن!

1- تصميم خطي مبهج

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ الأول معنا اليوم مُصمم بشكل خطي حيث نجد وحداته التخزينية مصممة على خط مستقيم في جانب واحد فقط من الغرفة، وهو ما يجعله نموذج مثالي للمساحات الصغيرة، ولأن المساحة هنا ليست كذلك، استعان الخبراء بمائدة طعام خشبية مستطيلية أنيقة تناغمت في الشكل والخامة مع التصميم الداخلي للساحة وملأت ذلك الفراغ بذكاء.

2- مزيج ساحر من الخامات

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب متين Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

أما عن هذا المطبخ، فهو بسيط وأنيق في الوقت ذاته، وذلك بفضل المزيج الساحر من الخامات التي لجأ إليها الخبراء، من خشب في السقف والبار، والطوب في ذلك العمود الضخم، والرخام في أسطح الوحدات التخزينية السفلية، وأخيرًا الألوميتال في النوافذ.

3- الأبيض لمطبخ عصري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت ترغب في أن تصمم مطبخك وفق للتمط الحديث في الديكور، فإن اللون الأبيض في الوحدات التخزينية هو الخيار الأنسب على الإطلاق، والنموذج المعروض خير دليل على ذلك، مع مراعاة استخدام لون مختلف في الأرضية والجدران لإحداث حالة من التناقض وإظهار معالم الوحدات التخزينية، وهنا حقق الخبراء ذلك باستخدامهم لـ اللون الأحمر في المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية.


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4- مشرق

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg

Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg

المعنى الحقيقي للإشراقة يتجسد في هذا المطبخ وذلك ليس فقط لاستخدام اللون الأبيض في الجدران والوحدات التخزينية واللون البني الفاتح في الأرضية وبعض الجدران، وإنما بفضل النوافذ الزجاجية التي نراها أمامنا بوضوح وأحلت محل الخزائن العلوية، وكذلك الشرفة الجانبية ذات الأبواب الزجاجية التي سمحت بتخلل ضوء الشمس للمساحة الداخلية.

5- كلاسيكي بروح عصرية

The Islington N1 Kitchen by deVOL deVOL Kitchens مطبخ Green
deVOL Kitchens

The Islington N1 Kitchen by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

بالنظر لهذا المطبخ، فهو مختلف عمن سبقوه من حيث التصميم الداخلي والتأثيث، فـ بالنسبة للتصميم الداخلي، نلاحظ أنه مميزًا للغاية والسر يكمن في تلك الفتحة السقفية المستطيلية المذهلة التي أمدت المساحة الداخلية بالكثير من الضوء والهواء النقي.


وعن التأثيث، فهو يجمع بين العملية والأناقة والبساطة في آنٍ واحد، حيث تم الاعتماد خزائن علوية باللون العاج بعضها مصمت والآخر مزين بالزجاج الشفاف، وأخرى سفلية بعضها أبيض والبعض الأخر تألق باللون الأخضر المينت وهو ينتمي لمائدة الجزيرة.


6- متكامل

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd مطبخ Purple/Violet Banquette seating,Island seating,island,purple,Brassica,Farrow and Ball,family kitchen,family,dining,dining area,L-shape island
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

لا شك أن مساحة هذا المطبخ الأخاذ ساعدت الخبراء بشكل كبير على الوصول لهذه النتيجة المدهشة، من خلال إقامة جلسة عائلية صغيرة تُغني عن غرفة الطعام وُضِعَت بمركز المطبخ لأنها في الأساس مائدة الجزيرة، لكنها صُممت هنا بطريقة غير تقليدية لتتضمن مقعد من الجهة الخارجية على شكل حرف L أمامه طاولة مستطيلية متحركة.

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٧- تغمره النقوش

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

هذا المطبخ بالطبع لمحبي النقوش، لأننا نراها بوضوح تسيطر على الجزء الأكبر من جدرانه باللونين الأبيض والأسود، لتمنحه إطلالة عصرية ولا أروع، مثلها كمثل السقف المذهل وكذلك الوحدات التخزينية العلوية والسفلية.

٨- بلون البحر

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

أما عن هذا النموذج الساحر، فهو يؤكد أن اللون الأزرق هو الخيار المثالي لمطبخك، على الرغم من أنه لم يستحوذ سوى على جزء صغير منه، وتحديدًا المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية، لكنها في حقيقة الأمر كانت لمسة فارقة.

٩- تناغم لوني قوي

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Kitchen Architecture

Timeless Living

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

وأخيرًا، نختتم جولتنا مع هذا المطبخ العصري والذي يتمتع بتناغم لوني قوي بين الرمادي القاتم ممثلًا في الخزائن المدمجة والأرضية الخشبية باللون البني الفاتح، والأثاث الذي طغى عليه اللون الأسود!

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