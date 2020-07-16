9 مطابخ حديثة لكل منها طابع خاص

في مقال اليوم من هوميفاي، دعونا نستعرض معكم تشكيلة من أجمل المطابخ العصرية التي لكل منها طابع وذوق خاص، لتكون مصدرًا لإلهامكم بالعديد من الأفكار.. لنبدأ الآن!
المطبخ الأول معنا اليوم مُصمم بشكل خطي حيث نجد وحداته التخزينية مصممة على خط مستقيم في جانب واحد فقط من الغرفة، وهو ما يجعله نموذج مثالي للمساحات الصغيرة، ولأن المساحة هنا ليست كذلك، استعان الخبراء بمائدة طعام خشبية مستطيلية أنيقة تناغمت في الشكل والخامة مع التصميم الداخلي للساحة وملأت ذلك الفراغ بذكاء.
أما عن هذا المطبخ، فهو بسيط وأنيق في الوقت ذاته، وذلك بفضل المزيج الساحر من الخامات التي لجأ إليها الخبراء، من خشب في السقف والبار، والطوب في ذلك العمود الضخم، والرخام في أسطح الوحدات التخزينية السفلية، وأخيرًا الألوميتال في النوافذ.
إن كنت ترغب في أن تصمم مطبخك وفق للتمط الحديث في الديكور، فإن اللون الأبيض في الوحدات التخزينية هو الخيار الأنسب على الإطلاق، والنموذج المعروض خير دليل على ذلك، مع مراعاة استخدام لون مختلف في الأرضية والجدران لإحداث حالة من التناقض وإظهار معالم الوحدات التخزينية، وهنا حقق الخبراء ذلك باستخدامهم لـ اللون الأحمر في المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية.
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المعنى الحقيقي للإشراقة يتجسد في هذا المطبخ وذلك ليس فقط لاستخدام اللون الأبيض في الجدران والوحدات التخزينية واللون البني الفاتح في الأرضية وبعض الجدران، وإنما بفضل النوافذ الزجاجية التي نراها أمامنا بوضوح وأحلت محل الخزائن العلوية، وكذلك الشرفة الجانبية ذات الأبواب الزجاجية التي سمحت بتخلل ضوء الشمس للمساحة الداخلية.
بالنظر لهذا المطبخ، فهو مختلف عمن سبقوه من حيث التصميم الداخلي والتأثيث، فـ بالنسبة للتصميم الداخلي، نلاحظ أنه مميزًا للغاية والسر يكمن في تلك الفتحة السقفية المستطيلية المذهلة التي أمدت المساحة الداخلية بالكثير من الضوء والهواء النقي.
وعن التأثيث، فهو يجمع بين العملية والأناقة والبساطة في آنٍ واحد، حيث تم الاعتماد خزائن علوية باللون العاج بعضها مصمت والآخر مزين بالزجاج الشفاف، وأخرى سفلية بعضها أبيض والبعض الأخر تألق باللون الأخضر المينت وهو ينتمي لمائدة الجزيرة.
لا شك أن مساحة هذا المطبخ الأخاذ ساعدت الخبراء بشكل كبير على الوصول لهذه النتيجة المدهشة، من خلال إقامة جلسة عائلية صغيرة تُغني عن غرفة الطعام وُضِعَت بمركز المطبخ لأنها في الأساس مائدة الجزيرة، لكنها صُممت هنا بطريقة غير تقليدية لتتضمن مقعد من الجهة الخارجية على شكل حرف L أمامه طاولة مستطيلية متحركة.
هذا المطبخ بالطبع لمحبي النقوش، لأننا نراها بوضوح تسيطر على الجزء الأكبر من جدرانه باللونين الأبيض والأسود، لتمنحه إطلالة عصرية ولا أروع، مثلها كمثل السقف المذهل وكذلك الوحدات التخزينية العلوية والسفلية.
أما عن هذا النموذج الساحر، فهو يؤكد أن اللون الأزرق هو الخيار المثالي لمطبخك، على الرغم من أنه لم يستحوذ سوى على جزء صغير منه، وتحديدًا المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية، لكنها في حقيقة الأمر كانت لمسة فارقة.
وأخيرًا، نختتم جولتنا مع هذا المطبخ العصري والذي يتمتع بتناغم لوني قوي بين الرمادي القاتم ممثلًا في الخزائن المدمجة والأرضية الخشبية باللون البني الفاتح، والأثاث الذي طغى عليه اللون الأسود!