9 مطابخ حديثة لكل منها طابع خاص

بالنظر لهذا المطبخ، فهو مختلف عمن سبقوه من حيث التصميم الداخلي والتأثيث، فـ بالنسبة للتصميم الداخلي، نلاحظ أنه مميزًا للغاية والسر يكمن في تلك الفتحة السقفية المستطيلية المذهلة التي أمدت المساحة الداخلية بالكثير من الضوء والهواء النقي.





وعن التأثيث، فهو يجمع بين العملية والأناقة والبساطة في آنٍ واحد، حيث تم الاعتماد خزائن علوية باللون العاج بعضها مصمت والآخر مزين بالزجاج الشفاف، وأخرى سفلية بعضها أبيض والبعض الأخر تألق باللون الأخضر المينت وهو ينتمي لمائدة الجزيرة.



