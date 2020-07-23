9 تصاميم مختلفة لمائدة الجزيرة

وعن هذا النموذج، فهو صُمم خصيصًا لمن يحبون أن تكون مساحة العمل كبيرة، حيث تتيح لهم طهي الطعام بكل أريحية، وتناوله أيضًا من خلال تلك الجلسة العصرية التي نلمحها بآخر الطاولة. الجميل في الأمر أن مزايا هذه المائدة لا تقتصر عند هذا الحدـ وإنما تتمتع بميزة إضافية، وهي توفر مساحة تخزينية سفلية في منتهى العملية.