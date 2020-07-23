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9 تصاميم مختلفة لمائدة الجزيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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إن كنت تمتلك مطبخًا كبير المساحة وتبحث عن تصميم مميز لمائدة الجزيرة كي تزينه بإحداها وتخلق مساحة مناسبة لإعداد الطعام، من المؤكد أنك ستجد ما تسعى إليه هنا بين النماذج التسعة التي نعرضها فيما يلي ..

1- مزودة بإضاءة عملية

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

غالبًا ما يتم استخدام جزيرة المطبخ كمنطقة لإعداد الطعام وتناول الوجبات الخفيفة، لهذا السبب من الضروري الاهتمام بعنصر الإضاءة جيدًا عند تصميمها، وذلك إما من خلال تثبيت مجموعة من السبوتات السقفية أو اقتناء معلقات عصرية تتدلى من السقف أعلى المائدة مباشرة مثلما هو الحال هنا.

2- ذات سطح حجري

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

بطل رواية هذا المطبخ بلا شك هو الأسطح الحجرية وتحديدًا الجرانيتية بألوانها الترابية، والتي تضيف الكثير من الأناقة والدفء لجميع أرجاء المكان، بالإضافة إلى ميزة أخرى تتمتع بها، وهي سهولة العناية بها وتنظيفها.

3- غير تقليدية

Cocinas Modernas, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño مطبخ
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

أما هنا، فنحن نلتقي بنموذج آخر أنيق ومختلف في تصميمه عن التصاميم الشائعة لموائد الجزيرة، حيث أنه يضم بار يسمح لمالكي المنزل بتناول الطعام محاط بمقاعد عصرية بيضاء بنفس لون مائدة الجزيرة، التي كما هو واضح لنا تشمل الموقد داخلها.

4- مذهلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وعن هذا النموذج، فهو صُمم خصيصًا لمن يحبون أن تكون مساحة العمل كبيرة، حيث تتيح لهم طهي الطعام بكل أريحية، وتناوله أيضًا من خلال تلك الجلسة العصرية التي نلمحها بآخر الطاولة. الجميل في الأمر أن مزايا هذه المائدة لا تقتصر عند هذا الحدـ وإنما تتمتع بميزة إضافية، وهي توفر مساحة تخزينية سفلية في منتهى العملية.

5- وكأنها جزء من مطعم فاخر

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

من أول وهلة تقع فيها عيناك على هذا التصميم، من المؤكد أنك ستشعر أنه جزء من مطعم فاخر، وهذا بفضل عدة عوامل، منها مائدة الجزيرة بلونها الأسود اللامع، والخزائن الستانلس، وأخيرًا، الإنارة الصفراء الدافئة بتطبيقاتها المبتكرة.

6- سحر الرخام

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

سحر الرخام يتجسد في مائدة المطبخ هذه التي نراها في الصدارة بوضوح، ومن الواضح أنها زادته أناقة وجاذبية بتصميمها الأخاذ، الذي يضم الموقد بالمركز، مع مساحتين فارغتين بالجوانب لتسمح لمستخدميه بطهي الطعام بكل أريحية.

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7- عصري جدًا

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

إن كنت تبحث عن مائدة جزيرة تمنح مطبخك الإطلالة العصرية التي تحلم بها، فليس هناك أروع من هذا النموذج بلونه الأبيض وسطحه اللامع الذي يعكس سحر الإضاءة الطبيعية والصناعية على حد سواء.


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8- كبيرة ومربعة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

على الرغم من أن أغلب تصاميم موائد الجزيرة مستطيلة الشكل، إلا أن هذا النموذج نجح في كسر القاعدة، حيث يتألق بتصميم أقرب لشكل المربع، في حين تم الاستعانة بسطح رخامي كبير يخرج عن المائدة نفسها، ليزيدها تألقًا وتميزًا.

9- عملي

interiores, Gama Elite Gama Elite مطبخ
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

نختتم جولتنا مع مائدة جزيرة أخيرة تتسم بالعملية، حيث تشمل مساحة تخزينية ذكية تدعم وحدات المطبخ الأساسية، وتتزين بألوان حيادية، أبرزها اللون الرمادي المائل للبيج.

9 مطابخ حديثة لكل منها طابع خاص
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