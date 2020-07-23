9 تصاميم مختلفة لمائدة الجزيرة

إن كنت تمتلك مطبخًا كبير المساحة وتبحث عن تصميم مميز لمائدة الجزيرة كي تزينه بإحداها وتخلق مساحة مناسبة لإعداد الطعام، من المؤكد أنك ستجد ما تسعى إليه هنا بين النماذج التسعة التي نعرضها فيما يلي ..
غالبًا ما يتم استخدام جزيرة المطبخ كمنطقة لإعداد الطعام وتناول الوجبات الخفيفة، لهذا السبب من الضروري الاهتمام بعنصر الإضاءة جيدًا عند تصميمها، وذلك إما من خلال تثبيت مجموعة من السبوتات السقفية أو اقتناء معلقات عصرية تتدلى من السقف أعلى المائدة مباشرة مثلما هو الحال هنا.
بطل رواية هذا المطبخ بلا شك هو الأسطح الحجرية وتحديدًا الجرانيتية بألوانها الترابية، والتي تضيف الكثير من الأناقة والدفء لجميع أرجاء المكان، بالإضافة إلى ميزة أخرى تتمتع بها، وهي سهولة العناية بها وتنظيفها.
أما هنا، فنحن نلتقي بنموذج آخر أنيق ومختلف في تصميمه عن التصاميم الشائعة لموائد الجزيرة، حيث أنه يضم بار يسمح لمالكي المنزل بتناول الطعام محاط بمقاعد عصرية بيضاء بنفس لون مائدة الجزيرة، التي كما هو واضح لنا تشمل الموقد داخلها.
وعن هذا النموذج، فهو صُمم خصيصًا لمن يحبون أن تكون مساحة العمل كبيرة، حيث تتيح لهم طهي الطعام بكل أريحية، وتناوله أيضًا من خلال تلك الجلسة العصرية التي نلمحها بآخر الطاولة. الجميل في الأمر أن مزايا هذه المائدة لا تقتصر عند هذا الحدـ وإنما تتمتع بميزة إضافية، وهي توفر مساحة تخزينية سفلية في منتهى العملية.
من أول وهلة تقع فيها عيناك على هذا التصميم، من المؤكد أنك ستشعر أنه جزء من مطعم فاخر، وهذا بفضل عدة عوامل، منها مائدة الجزيرة بلونها الأسود اللامع، والخزائن الستانلس، وأخيرًا، الإنارة الصفراء الدافئة بتطبيقاتها المبتكرة.
سحر الرخام يتجسد في مائدة المطبخ هذه التي نراها في الصدارة بوضوح، ومن الواضح أنها زادته أناقة وجاذبية بتصميمها الأخاذ، الذي يضم الموقد بالمركز، مع مساحتين فارغتين بالجوانب لتسمح لمستخدميه بطهي الطعام بكل أريحية.
إن كنت تبحث عن مائدة جزيرة تمنح مطبخك الإطلالة العصرية التي تحلم بها، فليس هناك أروع من هذا النموذج بلونه الأبيض وسطحه اللامع الذي يعكس سحر الإضاءة الطبيعية والصناعية على حد سواء.
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على الرغم من أن أغلب تصاميم موائد الجزيرة مستطيلة الشكل، إلا أن هذا النموذج نجح في كسر القاعدة، حيث يتألق بتصميم أقرب لشكل المربع، في حين تم الاستعانة بسطح رخامي كبير يخرج عن المائدة نفسها، ليزيدها تألقًا وتميزًا.
نختتم جولتنا مع مائدة جزيرة أخيرة تتسم بالعملية، حيث تشمل مساحة تخزينية ذكية تدعم وحدات المطبخ الأساسية، وتتزين بألوان حيادية، أبرزها اللون الرمادي المائل للبيج.