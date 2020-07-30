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7 اتجاهات رائعة للتصميم الداخلي لعام 2020

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
LIVING ROOM DECORE, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة المعيشة Purple/Violet
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قد يكون من الرتابة أن تعيش مع نفس الديكور لبضع سنوات ، ناهيك عن العمر. هذا هو السبب في أن معظم أصحاب المنازل ينقلون الأثاث ، ويضيفون ملحقات جديدة ، ويغيرون الأثاث ويحاولون إحداث تغييرات صغيرة في ديكور المنزل. إنه أيضًا السبب الذي يجعل المصممين الداخليين والديكور المحترفين ينصحون بتحديث التصميمات الداخلية بين الحين والآخر. في حين أنه من الممكن جعل المنزل يبدو أنيقًا وأنيقًا مع بعض التغييرات التجميلية ، تتطور التصاميم ، وتتغير الاتجاهات بمرور الوقت ، لذلك من الضروري مواكبة أحدث الأساليب. دعنا نساعدك في البقاء على اطلاع دائم من خلال تقديم نظرة خاطفة على ما سيتم عرضه وما سيتم إصداره في عام 2020.

1- العنصر الأخضر

Budgeted Luxury, House2home House2home حديقة
House2home

House2home
House2home
House2home

مع تقلص المساحات المخصصة في المنازل لإقامة الحدائق المنزلية، يبذل الخبراء قصارى جهدهم لجعل العنصر الأخضر جزء أساسي من عملية التصميم والتأثيث، وذلك من خلال الاستعانة بأصص زرع مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى اللجوء للعشب الاصطناعي في بعض المساحات الجدارية والأرضية مثلما هو الحال هنا بالصورة المعروضة.


2- اللون الأسود

Duplex at Indore, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة نوم
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

قد يكون استخدام اللون الأسود كطلاء للجدران أو في الديكورات وقطع الأثاث أمرًا غير شائعًا من قبل، لكنه أصبح كذلك الآن، كل ما عليك فعله هو التحلي بالجرأة وتجربته بالتصميم الداخلي لمنزلك، ويفضل أن تختار الأبيض كشريك لوني له، لأنهما ثنائي رائع لاتجاهات عام 2020.

3- الرخام الصناعي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في الحياة اليومية سريعة الخطى، ما يحتاجه الجميع هو الراحة، لذلك يحرصون عند تصميم منازلهم، اللجوء لعناصر لا تحتاج الكثير من الصيانة، كالرخام الصناعي، والذي هو بديل رائع للرخام الطبيعي في أسطح الوحدات التخزينية ودرجات السلالم وجدران وأرضيات الحمامات.

4- النمط الانتقائي

LIVING ROOM DECORE, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة المعيشة Purple/Violet
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

من أبرز الاتجاهات الديكورية لهذا العام، اللجوء للنمط الانتقائي، والذي يعتمد على المزج بين العديد من الألوان في قطع الأثاث والديكورات بشكل عام، تمامًا كما هو الحال هنا بالنموذج المعروض، والذي نلاحظ فيه الاعتماد على مزيج مبهج من الألوان، على رأسها، الأزرق والوردي والأصفر والأبيض.


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5- الخرسانة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن الخرسانة أو الأسمنت كان شائعًا في استخدامه بشكل كبير بالمنازل الحديثة، سواء بالأرضيات أو الكونترتوب، إلا أنه ينتشر هذا العام على نطاق أوسع وليس بالمنازل المصممة على الطراز الحديث فقط، لنجده بالأسقف والجدران ودرجات السلالم.

6- الطلااءات المطّ

Bungalow at Alibaug, A Design Studio A Design Studio غرفة نوم خشب Beige
A Design Studio

A Design Studio
A Design Studio
A Design Studio

قل وداعًا للدهانات اللامعة، فلا مزيد منها بعد الآن، لأن هناك خيارًا معاصرًا أفضل بكثير ومواكب لآخر صيحات التصميم، وهو الطلاءات المط أو المطفية والتي تنجح في إضفاء أجواء أكثر راحة بأي غرفة تزينها مثلما هو واضح بالنموذج المعروض.

7- أساليب الإضاءة القديمة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اعتدنا جميعًا مؤخرًا الاعتماد على تركيبات غير مرئية للإضاءة في الجدران والأسقف، لكن منذ بداية هذا العام، وقد عادت الإضاءة القديمة إلى الظهور من جديد ومن المتوقع أن تستمر حتى نهايته، من ثريات وأضواء معلقة وشمعدانات، إلى جانب تركيبات الإضاءة من النحاس أو النحاس الأصفر.

9 تصاميم مختلفة لمائدة الجزيرة
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