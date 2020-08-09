المطابخ المفتوحة: ٨ نماذج عصرية كلًا منها يفوق الآخر جمالًا

من أصعب الأشياء التي تمر بها عند تصميم وتأثيث منزل العُمر خاصة إن كان صغيرًا هي خطوة اختيار تصميم المطبخ، فلكونه واحدًا من أكثر الغرف استخدامًا، يجب أن يكون عملي للغاية وكذلك منظم.. لحُسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك اللجوء إليها للتغلب على عائق المساحة في مطبخك الصغير، لكننا اخترنا لك النوع المفتوح كخيار مثالي.. إليك فيما يلي 8 نماذج ننصحك بإلقاء نظرة عليها من أجل ابتكار شيء جميل في منزلك بنهاية المطاف.
واحدة من أفضل الطرق لإنشاء مطبخ صغير على الطراز الحديث، هي اقتناء خزائن بيضاء بالكامل، وستكون النتيجة مثالية، إن قمت بشراء أجهزة المطبخ من ثلاجة وموقد وغسالة أطباق باللون الأبيض أيضًا، حيث سيجعل ذلك مطبخك يبدوأنيقًا ونظيفًا للغاية.
إن كنت تود استغلال مساحة مطبخك الصغير على أكمل وجه، فما عليك سوى أن تجعله متعدد الوظائف، وذلك من خلال إضافة طاولة طعام أو جزيرة مطبخ كما هو الحال هنا، فـ بمساعدة هاتين الميزتين، يمكنك الاستغناء عن غرفة الطعام بأكملها، كما سيصبح لديك مساحة كافية لإعداد الطعام أيضًا.
إنشاء مطبخ يعمل بكامل طاقته باستخدام هذا التصميم ذو الجدار الواحد لهو أمر مثالي، خاصة في المطابخ صغيرة المساحة، حيث يعتمد بشكل أساسي على وحدات تخزينية خطية علوية وسفلية تستوعب كافة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ومساحة أخرى تخزينية بالسقف على شكل حرف L.
لأنه لا توجد هناك قواعد تحد من وضع المطبخ في أي زاوية من المنزل، قام مصممو هذا المطبخ بتصميمه بشكل خارج عن المألوف من خلال وضع خزائنه -والتي تم الاكتفاء بعدد قليل منها- في قلب المنزل، حيث تم استغلاله في فصل المساحة إلى نصفين بكل ذكاء واحترافية.
قد يكون دمج بعض العناصر الطبيعية في مطبخك الصغير أمرًا يستحق التجربة أيضًا وذلك في حال إن كنت تتطلع إلى أن تجعل تلك البقعة من المنزل ذات طابع خاص، وهو ما نلمسه هنا بوضوح مع النموذج المعروض، والذي تم استخدام الخشب فيه على نطاق واسع، خاصة في مائدة الجزيرة والأرفف السقفية التي تعتليها مباشرة.
لا يعني اقتنائك لمطبخ صغير أنك مضطر لتقليل مساحة التخزين، بل بالعكس، يمكنك التعامل مع ذلك من خلال تثبيت بعض الأرفف الإضافية على الجدران والعلّاقات إلى جانب الوحدات التخزينية الأساسية.
خيار آخر ذكي يمكنك اللجوء إليه خاصة في الشقق الأستوديو، يتم وفقًا له تصميم خزائن المطبخ مدمجة بشكل مذهل في قلب جدار المجال الحيوي للمنزل مثلما هو الحال هنا في النموذج المعروض أمامنا.
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سيسمح لك إنشاء مطبخ مفتوح على شكل حرف U في منزلك الصغير بالطهي وكذلك استضافة زائريك لتناول الطعام أو احتساء مشروباتهم المفضلة به في نفس الوقت، كما سيسهل الوصول إلى المطبخ من أي غرفة أخرى في المنزل.