المطابخ المفتوحة: ٨ نماذج عصرية كلًا منها يفوق الآخر جمالًا

من أصعب الأشياء التي تمر بها عند تصميم وتأثيث منزل العُمر خاصة إن كان صغيرًا هي خطوة اختيار تصميم المطبخ، فلكونه واحدًا من أكثر الغرف استخدامًا، يجب أن يكون عملي للغاية وكذلك منظم.. لحُسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك اللجوء إليها للتغلب على عائق المساحة في مطبخك الصغير، لكننا اخترنا لك النوع المفتوح كخيار مثالي.. إليك فيما يلي 8 نماذج ننصحك بإلقاء نظرة عليها من أجل ابتكار شيء جميل في منزلك بنهاية المطاف.