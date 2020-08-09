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المطابخ المفتوحة: ٨ نماذج عصرية كلًا منها يفوق الآخر جمالًا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
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من أصعب الأشياء التي تمر بها عند تصميم وتأثيث منزل العُمر خاصة إن كان صغيرًا هي خطوة اختيار تصميم المطبخ، فلكونه واحدًا من أكثر الغرف استخدامًا، يجب أن يكون عملي للغاية وكذلك منظم.. لحُسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكنك اللجوء إليها للتغلب على عائق المساحة في مطبخك الصغير، لكننا اخترنا لك النوع المفتوح كخيار مثالي.. إليك فيما يلي 8 نماذج ننصحك بإلقاء نظرة عليها من أجل ابتكار شيء جميل في منزلك بنهاية المطاف.

1- كل ما فيه ناصع البياض

white house, Bibiana Lattuca Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

واحدة من أفضل الطرق لإنشاء مطبخ صغير على الطراز الحديث، هي اقتناء خزائن بيضاء بالكامل، وستكون النتيجة مثالية، إن قمت بشراء أجهزة المطبخ من ثلاجة وموقد وغسالة أطباق باللون الأبيض أيضًا، حيث سيجعل ذلك مطبخك يبدوأنيقًا ونظيفًا للغاية.

2- متعدد الوظائف

訂製溫暖工業宅，成就單身男子的自在空間, 合觀設計 合觀設計 مطبخ
合觀設計

合觀設計
合觀設計
合觀設計

إن كنت تود استغلال مساحة مطبخك الصغير على أكمل وجه، فما عليك سوى أن تجعله متعدد الوظائف، وذلك من خلال إضافة طاولة طعام أو جزيرة مطبخ كما هو الحال هنا، فـ بمساعدة هاتين الميزتين، يمكنك الاستغناء عن غرفة الطعام بأكملها، كما سيصبح لديك مساحة كافية لإعداد الطعام أيضًا.

3- تصميم خطي

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

إنشاء مطبخ يعمل بكامل طاقته باستخدام هذا التصميم ذو الجدار الواحد لهو أمر مثالي، خاصة في المطابخ صغيرة المساحة، حيث يعتمد بشكل أساسي على وحدات تخزينية خطية علوية وسفلية تستوعب كافة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ومساحة أخرى تخزينية بالسقف على شكل حرف L.

4- في قلب المنزل

”大人かっこいい”ゲストルーム, いえラボ いえラボ مطبخ
いえラボ

いえラボ
いえラボ
いえラボ

لأنه لا توجد هناك قواعد تحد من وضع المطبخ في أي زاوية من المنزل، قام مصممو هذا المطبخ بتصميمه بشكل خارج عن المألوف من خلال وضع خزائنه -والتي تم الاكتفاء بعدد قليل منها- في قلب المنزل، حيث تم استغلاله في فصل المساحة إلى نصفين بكل ذكاء واحترافية.

5- بروح الطبيعة

ブルックリンカフェスタイルなお家, いえラボ いえラボ مطبخ
いえラボ

いえラボ
いえラボ
いえラボ

قد يكون دمج بعض العناصر الطبيعية في مطبخك الصغير أمرًا يستحق التجربة أيضًا وذلك في حال إن كنت تتطلع إلى أن تجعل تلك البقعة من المنزل ذات طابع خاص، وهو ما نلمسه هنا بوضوح مع النموذج المعروض، والذي تم استخدام الخشب فيه على نطاق واسع، خاصة في مائدة الجزيرة والأرفف السقفية التي تعتليها مباشرة.

6- تخزين ذكي

みどりのいえ, FEDL（Far East Design Labo） FEDL（Far East Design Labo） مطبخ
FEDL（Far East Design Labo）

FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）
FEDL（Far East Design Labo）

لا يعني اقتنائك لمطبخ صغير أنك مضطر لتقليل مساحة التخزين، بل بالعكس، يمكنك التعامل مع ذلك من خلال تثبيت بعض الأرفف الإضافية على الجدران والعلّاقات إلى جانب الوحدات التخزينية الأساسية.

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7- جزء من الجدار

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

خيار آخر ذكي يمكنك اللجوء إليه خاصة في الشقق الأستوديو، يتم وفقًا له تصميم خزائن المطبخ مدمجة بشكل مذهل في قلب جدار المجال الحيوي للمنزل مثلما هو الحال هنا في النموذج المعروض أمامنا.


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8- سهل الوصول إليه

2-pokojowy apartamencik, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

سيسمح لك إنشاء مطبخ مفتوح على شكل حرف U في منزلك الصغير بالطهي وكذلك استضافة زائريك لتناول الطعام أو احتساء مشروباتهم المفضلة به في نفس الوقت، كما سيسهل الوصول إلى المطبخ من أي غرفة أخرى في المنزل.

7 اتجاهات رائعة للتصميم الداخلي لعام 2020
أي تلك المطابخ ألهمك بشكل أكبر؟

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