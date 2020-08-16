7 تصاميم للسلالم مناسبة لمنزلك الصغير

تجول حول منزلك بحثًا عن الزوايا المهملة، وقم باستغلالها عن طريق تحويلها إلى سلالم مثلما هو الحال هنا، فمن ناحية ستجعل الطابق الأول مترابطًا مع الطابق الثاني بشكل أكبر، كما ستضيف لمسة ديكورية جمالية ولا أروع للطابق الأول، خاصة إن اعتمدت على تصميم مميز كهذا.



