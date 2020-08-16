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7 تصاميم للسلالم مناسبة لمنزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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التحدي الكبير في البيوت الصغيرة هو محاولة ترك مساحة كافية للسلالم داخلية من أجل ربط الطوابق المختلفة ببعضها البعض، لهذا السبب سنعرض لكم فيما يلي 7 تصاميم للسلالم الداخلية أبدع في تصميمها وتنفيذها وتركيبها الخبراء.  

1- زاوية مليئة بالحيل

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

من قال أن السلالم يجب أن تكون فقط في خط مستقيم!! فحتي لو تمتلك بيت صغير، يمكنك اللجوء لخيارات لا حصر لها، والدرج المعروض هنا خير دليل على ذلك بشكله الجذاب وخاماته المذهلة، حيث نجح الخبراء في إقامته في تلك الزاوية بشكل عبقري؛ مستغلين مساحتها أفضل استغلال.


2- مؤطر بالزجاج

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

عندما يتم تركيب درابزين معدني او خشبي في السلالم الداخلية أو حتى الخارجية، غالبًا ما يتسبب في جعل المساحة المحيطة به تبدو أصغر، لكن إذا قمت بتركيب سور زجاجي مثلما هو الحال هنا، ستكون قد نجحت في التغلب على عائق المساحة.

3- صغير ولكن..

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

إذا لم يوجد لديك مساحة كبيرة وتحتاج إلى سلم بالداخل يصلك بالطابق العلوي دون أن يؤثر سلبًا على المساحة قدر المستطاع، يمكنك اللجوء لهذا الحل معتمدًا على سلم صغير من دون درابزين أو مساحة تخزينية سفلية، بحيث يستحوذ على جزء صغير للغاية من مساحة الرواق الملاصق له.                  


4- استغلال الزوايا المهملة

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تجول حول منزلك بحثًا عن الزوايا المهملة، وقم باستغلالها عن طريق تحويلها إلى سلالم مثلما هو الحال هنا، فمن ناحية ستجعل الطابق الأول مترابطًا مع الطابق الثاني بشكل أكبر، كما ستضيف لمسة ديكورية جمالية ولا أروع للطابق الأول، خاصة إن اعتمدت على تصميم مميز كهذا.    


5- ساحر

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

نموذج أخاذ مصمم وفق للنمط العصري، أقيم بجانب ركن زجاجي أشبه بحديقة داخلية للمنزل، درجاته خشبية عريضة تبدو لك من أول وهلة وكأنها طائرة أو معلقة في لا شيء! لكنها في الحقيقة مثبتة بشكل وثيق ببعضها البعض.

6- غير ملامس للأرض

日南の家, 石躍健志建築設計事務所 石躍健志建築設計事務所 الممر الحديث، المدخل و الدرج
石躍健志建築設計事務所

石躍健志建築設計事務所
石躍健志建築設計事務所
石躍健志建築設計事務所

 اجعل السلالم الداخلية لمنزلك أكثر متعة عن طريق بنائها فوق الأرضية، وهو ما يعني أنه سيكون عليك القفز قليلًا للوصول إلى الطابق العلوي.. أليست فكرة مبتكرة ومذهلة!!    


7- مؤدي للغرفة السرية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج فلز Black
homify

homify
homify
homify

تم تصميم هذا الدرج ليس يؤدي لطابق علوي أو قبو المنزل! بل ليؤدي إلى الغرفة السرية لصاحبه من خلال مجموعة درجات أنيقة وعصرية باللون الأبيض مع درابزين زجاجي أخاذ.


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