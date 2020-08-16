7 تصاميم للسلالم مناسبة لمنزلك الصغير

التحدي الكبير في البيوت الصغيرة هو محاولة ترك مساحة كافية للسلالم داخلية من أجل ربط الطوابق المختلفة ببعضها البعض، لهذا السبب سنعرض لكم فيما يلي 7 تصاميم للسلالم الداخلية أبدع في تصميمها وتنفيذها وتركيبها الخبراء.
من قال أن السلالم يجب أن تكون فقط في خط مستقيم!! فحتي لو تمتلك بيت صغير، يمكنك اللجوء لخيارات لا حصر لها، والدرج المعروض هنا خير دليل على ذلك بشكله الجذاب وخاماته المذهلة، حيث نجح الخبراء في إقامته في تلك الزاوية بشكل عبقري؛ مستغلين مساحتها أفضل استغلال.
عندما يتم تركيب درابزين معدني او خشبي في السلالم الداخلية أو حتى الخارجية، غالبًا ما يتسبب في جعل المساحة المحيطة به تبدو أصغر، لكن إذا قمت بتركيب سور زجاجي مثلما هو الحال هنا، ستكون قد نجحت في التغلب على عائق المساحة.
إذا لم يوجد لديك مساحة كبيرة وتحتاج إلى سلم بالداخل يصلك بالطابق العلوي دون أن يؤثر سلبًا على المساحة قدر المستطاع، يمكنك اللجوء لهذا الحل معتمدًا على سلم صغير من دون درابزين أو مساحة تخزينية سفلية، بحيث يستحوذ على جزء صغير للغاية من مساحة الرواق الملاصق له.
تجول حول منزلك بحثًا عن الزوايا المهملة، وقم باستغلالها عن طريق تحويلها إلى سلالم مثلما هو الحال هنا، فمن ناحية ستجعل الطابق الأول مترابطًا مع الطابق الثاني بشكل أكبر، كما ستضيف لمسة ديكورية جمالية ولا أروع للطابق الأول، خاصة إن اعتمدت على تصميم مميز كهذا.
نموذج أخاذ مصمم وفق للنمط العصري، أقيم بجانب ركن زجاجي أشبه بحديقة داخلية للمنزل، درجاته خشبية عريضة تبدو لك من أول وهلة وكأنها طائرة أو معلقة في لا شيء! لكنها في الحقيقة مثبتة بشكل وثيق ببعضها البعض.
اجعل السلالم الداخلية لمنزلك أكثر متعة عن طريق بنائها فوق الأرضية، وهو ما يعني أنه سيكون عليك القفز قليلًا للوصول إلى الطابق العلوي.. أليست فكرة مبتكرة ومذهلة!!
تم تصميم هذا الدرج ليس يؤدي لطابق علوي أو قبو المنزل! بل ليؤدي إلى الغرفة السرية لصاحبه من خلال مجموعة درجات أنيقة وعصرية باللون الأبيض مع درابزين زجاجي أخاذ.
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