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7 تصاميم تخبرك عن غرف الملابس المفتوحة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ahuja Towers, Worli, Prachi Damle Photography Prachi Damle Photography غرفة الملابس
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ألن يكون جميلًا إذا اكتسبت مساحة إضافية للملابس تستوعب كافة أغراضك بطريقة سحرية؟! للأسف، الواقع لا يعمل على هذا النحو.. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الإبداع في المساحة المخصصة للملابس لديك! اليوم، سمكنك إلقاء نظرة على بعض تصاميم غرف الملابس المفتوحة لتحصل منها على الإلهام!

1- بروح اللافندر

P-SLOT—Wall Shelving System Regalraum UK غرفة الملابس storage,garage,basement,wall shelving system
Regalraum UK

P-SLOT—Wall Shelving System

Regalraum UK
Regalraum UK
Regalraum UK

من المؤكد أن ألوان هذه الغرفة مُستوحاة من زهور اللافندر والمعروفة بشكلها الجذاب وألوانها الرقيقة والمبهجة، وهي سمات انتقلت تدريجيًا للغرفة بمجرد أن طُليت باللونين الموف والأبيض. تم تصميم غرفة الملابس هنا مع غرفة الغسيل، من خلال أرفف مُعلّقة على الجانبين باللون الأبيض، وبعض قطع الأثاث والإكسسوارات البسيطة المتناغمة مع التصميم الداخلي للغرفة.

2- تتحدى عائق المساحة

Dressing room THE FRESH INTERIOR COMPANY غرفة الملابس Yellow Dulux sapphire salute mustard accessories Ikea curtains marble tiled floor
THE FRESH INTERIOR COMPANY

Dressing room

THE FRESH INTERIOR COMPANY
THE FRESH INTERIOR COMPANY
THE FRESH INTERIOR COMPANY

لست بحاجة إلى مساحة كبيرة لتؤسس غرفة ملابس بمنزلك، يمكنك الاكتفاء بركن أو زاوية كالصورة المعروضة هنا وتأثيثها ببعض الأرفف المعدنية أو الخشبية أو حتى الزجاجية -حسب رغبتك- لاستخدامها في ترتيب ملابسك.

3- يزينها الزجاج

Ahuja Towers, Worli, Prachi Damle Photography Prachi Damle Photography غرفة الملابس
Prachi Damle Photography

Prachi Damle Photography
Prachi Damle Photography
Prachi Damle Photography

خلق الزجاج هنا وهمًا بالرحابة في مساحة مغلقة، حيث تم استخدام الأبواب الزجاجية والمرايا بسخاء، وهو ما جعل الغرفة تبدو في غاية الأناقة والرقي، حتى تلك الأريكة المريحة في المنتصف حققت الهدف ذاته.


4- مندمجة مع الحمام

private residence project, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة الملابس
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

أما هنا، فغرفة الملابس والحمام في مساحة واحدة، يفصلهما فقط باب كبير منزلق بخامة زجاجية تسمح برؤية تفاصيل الغرفة من أرفف وعلّاقات ملابس وخزائن، ويكتمل لمعان الزجاج بمرآة على الحائط المقابل للباب المنزلق.

5- عن المرونة

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تبدو غرفة الملابس هنا مفتوحة لأول وهلة على غرفة النوم، لكن بتلك الستارة الرمادية الأنيقة استطاع الخبراء منح كلا الغرفتين مزيد من الخصوصية وفصلهما عن بعضهما البعض. أنت أيضًا يمكنك تبني هذه الفكرة في غرفة نومك، بأقل التكلفة والإمكانات.


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6- مفتوحة كليًا

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

على عكس الغرفة السابقة، نرى غرفة الملابس هنا مفتوحة كليًا على غرفة النوم، والتي أقيمت في مساحة محدودة على شكل حرف V لتحل محل خزانة الملابس، وقد تم تقسيمها بذكاء شديد ما بين جزء للأرفف وجزء لعلّاقات الملابس وجزء أخير للأدراج.

7- ما وراء غرفة النوم

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تصميم أخير نجد فيه غرفة الملابس بتصميم ذكي واحترافي للغاية يفصل غرفة النوم إلى جزئين وهو في خلفية الأخيرة كما نرى بوضوح في الصورة المعروضة، حيث أقيم بلمسة خشبية عصرية وبكم هائل من الأرفف والأدراج.

7 تصاميم للسلالم مناسبة لمنزلك الصغير
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