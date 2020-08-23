7 تصاميم تخبرك عن غرف الملابس المفتوحة

ألن يكون جميلًا إذا اكتسبت مساحة إضافية للملابس تستوعب كافة أغراضك بطريقة سحرية؟! للأسف، الواقع لا يعمل على هذا النحو.. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الإبداع في المساحة المخصصة للملابس لديك! اليوم، سمكنك إلقاء نظرة على بعض تصاميم غرف الملابس المفتوحة لتحصل منها على الإلهام!
من المؤكد أن ألوان هذه الغرفة مُستوحاة من زهور اللافندر والمعروفة بشكلها الجذاب وألوانها الرقيقة والمبهجة، وهي سمات انتقلت تدريجيًا للغرفة بمجرد أن طُليت باللونين الموف والأبيض. تم تصميم غرفة الملابس هنا مع غرفة الغسيل، من خلال أرفف مُعلّقة على الجانبين باللون الأبيض، وبعض قطع الأثاث والإكسسوارات البسيطة المتناغمة مع التصميم الداخلي للغرفة.
لست بحاجة إلى مساحة كبيرة لتؤسس غرفة ملابس بمنزلك، يمكنك الاكتفاء بركن أو زاوية كالصورة المعروضة هنا وتأثيثها ببعض الأرفف المعدنية أو الخشبية أو حتى الزجاجية -حسب رغبتك- لاستخدامها في ترتيب ملابسك.
خلق الزجاج هنا وهمًا بالرحابة في مساحة مغلقة، حيث تم استخدام الأبواب الزجاجية والمرايا بسخاء، وهو ما جعل الغرفة تبدو في غاية الأناقة والرقي، حتى تلك الأريكة المريحة في المنتصف حققت الهدف ذاته.
أما هنا، فغرفة الملابس والحمام في مساحة واحدة، يفصلهما فقط باب كبير منزلق بخامة زجاجية تسمح برؤية تفاصيل الغرفة من أرفف وعلّاقات ملابس وخزائن، ويكتمل لمعان الزجاج بمرآة على الحائط المقابل للباب المنزلق.
تبدو غرفة الملابس هنا مفتوحة لأول وهلة على غرفة النوم، لكن بتلك الستارة الرمادية الأنيقة استطاع الخبراء منح كلا الغرفتين مزيد من الخصوصية وفصلهما عن بعضهما البعض. أنت أيضًا يمكنك تبني هذه الفكرة في غرفة نومك، بأقل التكلفة والإمكانات.
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على عكس الغرفة السابقة، نرى غرفة الملابس هنا مفتوحة كليًا على غرفة النوم، والتي أقيمت في مساحة محدودة على شكل حرف V لتحل محل خزانة الملابس، وقد تم تقسيمها بذكاء شديد ما بين جزء للأرفف وجزء لعلّاقات الملابس وجزء أخير للأدراج.