8 طرق ذكية لتوفير مساحة في حمامك صغير

قد يكون تصميم الحمامات الصغيرة أمرًا صعبًا نوعًا ما وعادة ما تتطلب خبرة مهندس معماري محترف أو مصمم داخلي. يمكن أن تكون الحمامات الصغيرة أيضًا مرهقة للتنقل حيث لا تكاد توجد مساحة كافية للحوض والمرحاض ومنطقة الدش. هذا يمكن أن يسبب في بعض الأحيان حوادث خطيرة. نحن هنا اليوم لنشاركك بعض النصائح حول كيفية توفير مساحة أكبر في حمام صغير حتى تتمكن من توفير المال عند تعيين خبير في هذا المجال. نأمل أن تساعدك هذه النصائح في اتخاذ القرارات الصحيحة عند تصميم حمامك الصغير.
الحمامات الصغيرة جدًا التي لا تحتوي على مساحة كافية لغرفة الاستحمام أو حوض الاستحمام ستصبح رطبة وزلقة دائمًا. ومع ذلك ، يمكنك منعها من أن تكون أقل انزلاقًا وخطورة من خلال ضمان نظام صرف مناسب بحيث يتدفق الماء بسرعة بعيدًا. يعتبر البلاط غير القابل للانزلاق أيضًا فكرة جيدة للحمامات المبتلة.
المراحيض القديمة ضخمة الحجم وتشغل مساحة غير ضرورية. تعد المراحيض الحديثة المثبتة على الحائط مثل تلك الموضحة هنا واحدة من أفضل تقنيات توفير المساحة للحمامات الصغيرة. قد تبدو واهية بعض الشيء ، لكنها في الواقع آمنة تمامًا ، اعتمادًا على الجودة والتركيب أيضًا بالطبع.
إذا كان لديك مساحة كافية ، فإن لوح زجاجي أو جدار جزئي بين منطقة الاستحمام وبقية الحمام يمكن أن يساعد في جعل المساحة تبدو أكثر اتساعًا. يساعد فصل المناطق أيضًا في الحفاظ على جفاف الحمام أكثر. لمزيد من المعلومات ، يرجى قراءة القرارات الخاطئة التي يتخذها الأشخاص في الحمامات الصغيرة.
اختر مرآة حائط رفيعة على الحائط بدلاً من خزانة أدوية ضخمة لأن شكلها النحيف سيساعد في جعل الحمام يبدو أكثر اتساعًا. يمكن أن توفر الأحواض الضيقة أيضًا مساحة كبيرة ، وتبدو أفضل بكثير عندما يتم دمجها مع مرآة الحائط مقارنة بالخزانة الضخمة. لمزيد من الأفكار ، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على 15 فكرة تصميم رائعة للحمامات الصغيرة.
دائمًا ما تكون المنحنيات والأشكال العضوية أفضل من الأحواض المستطيلة أو المربعة من حيث جعل الحمام الصغير يبدو أكبر. هناك أيضًا العديد من الأشكال الفريدة للأحواض التي يمكن أن تضيف عنصرًا من الاهتمام البصري إلى الحمام الصغير ، الذي لا يحتوي على مساحة كبيرة للزينة. لمزيد من الإلهام ، يرجى الرجوع إلى أحواض الحمام الفريدة.
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يمكن أن تساعد الإضاءة حقًا في جعل الحمام الصغير أكثر اتساعًا. ومع ذلك ، ليس بالضرورة أن تكون الإضاءة ساطعة من أجل إنجاز المهمة. الحيلة هي تثبيت الإضاءة في المناطق الصحيحة. على سبيل المثال ، الحمام الصغير المصور هنا به مرآة كبيرة مؤطرة بضوء أصفر دافئ ، مما يزيد من تأثير الضوء.
يمكن أن تتناسب غرفة الاستحمام البسيطة مع حمام صغير بشكل جيد ويمكن أن تساعد في الحفاظ على الحمام جافًا. تأكد من اختيار الأبواب ذات الباب المنزلق لتوفير المساحة. من الأفضل وضع منطقة الاستحمام بجوار المرحاض بحيث يمكن للمرحاض أيضًا أن يحتوي على غرفة خاصة به بجوار غرفة الاستحمام كما هو موضح في المثال هنا. إنه مثالي للمراحيض التي تميل إلى البلل.
يمكن أن تتناسب غرفة الاستحمام البسيطة مع حمام صغير بشكل جيد ويمكن أن تساعد في الحفاظ على الحمام جافًا. تأكد من اختيار الأبواب ذات الباب المنزلق لتوفير المساحة. من الأفضل وضع منطقة الاستحمام بجوار المرحاض بحيث يمكن للمرحاض أيضًا أن يحتوي على غرفة خاصة به بجوار غرفة الاستحمام كما هو موضح في المثال هنا. إنه مثالي للمراحيض التي تميل إلى البلل.