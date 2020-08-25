8 منازل صغيرة لتختار من بينها عندما تمتلك أرضك الخاصة

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون العيش بالمنازل عن الوحدات السكنية، فكتاب الأفكار هذا لك.. لقد قمنا بتجميع 8 منازل صغيرة ستلهمك لبناء منزل أحلامك، منها نماذج لمنازل حديثة، وأخرى ريفية، وثالثة جاهزة أو كما تعرف بالمسبقة الصنع..
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ليس معنى امتلاكك منزلًا صغيرًا أن تستهين بتصميمه الخارجي أو إهمال تصميم الواجهة على وجه التحديد، بل بالعكس، مهما كان منزلك محدود المساحة، لا تزال الفرصة أمامك لتجعله جنة على الأرض، ومنحه أجمل الإطلالات كالنموذج المعروض هنا باختيارك الاستعاضة عن الجدران الخرسانية بأخرى ذات لمسة زجاجية.
إن كنت من محبي الأسلوب الريفي في الديكور، فليس عليك سوى أن تسير على خُطى تصميم هذا الكوخ الريفي الذي يجمع بين البساطة والأناقة والدفء في آنٍ واحد، والذي استطاعت حديقته المنزلية بجمال تصميمها وعناصرها أن تجعله أكثر حيوية وجاذبية.
المنازل الجاهزة أو مسبقة الصُنع هي بالتأكيد أحد أفضل الاختيارات التي يمكنك اللجوء إليها عندما يتعلق الأمر ببناء منزل العمر، وذلك بسبب سهولة وسرعة بنائها، وتكلفتها المعقولة وتصاميمها المبتكرة، والنموذج الواضح أمامنا يؤكد كا نقوله بكل بساطة.
إن لم نخبرك بحقيقته، قد يكون من الصعب عليك تصديق أن هذا المنزل مصنوع من حاويات الشحن!! لكن هذه هي الحقيقة، حيث اعتمد الخبراء على حاويتين ليجعلاه منزل عائلي صغير مكوّن من طابقين، وقد تم طلاءه باللون الرمادي القاتم ليصير بمظهر عصري خالص، وبالفعل تحقق ذلك على أكمل وجه.
أما عن هذا النموذج، فهو مذهل بكل المقاييس، تصميمه الخارجي، خامات البناء التي جمعت بين الحجارة والأسمنت والطوب، ألوانه التي تجمع بين البرودة والدفء، المساحة المحيطة به المفعمة بالحيوية، وكل شيء.. ألا تتفق معنا في ذلك؟! هذا باختصار شديد هو منزل الأحلام الذي لا تشوبه شائبة.
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الهدوء يسيطر عليه وهذا نابع من ألوانه التي تحمل السمة نفسها، وهي الأوف وايت والبيج والرمادي، حيث احتل اللون الأول الجزء العلوي من جدران الواجهة، والثاني طغى على الجزء السفلي منها، أما الثالث، فقد استحوذ على ذلك السقف الهرمي بالكامل!
منزل بسيط بهيكل معماري طويل تم تصميمه على هيئة شكل مستطيل بسقف مستوي أو مسطح من الخرسانة، مع بعض لمسات الخشب في النوافذ والأبواب والأرضية المحيطة به.. ألا يبدو أنيقًا جدًا خاصة بتلك الستارة البيضاء الخفيفة المطلة على المسبح والحديقة؟!