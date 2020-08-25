8 منازل صغيرة لتختار من بينها عندما تمتلك أرضك الخاصة

إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون العيش بالمنازل عن الوحدات السكنية، فكتاب الأفكار هذا لك.. لقد قمنا بتجميع 8 منازل صغيرة ستلهمك لبناء منزل أحلامك، منها نماذج لمنازل حديثة، وأخرى ريفية، وثالثة جاهزة أو كما تعرف بالمسبقة الصنع..

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