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8 منازل صغيرة لتختار من بينها عندما تمتلك أرضك الخاصة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
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إذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يفضلون العيش بالمنازل عن الوحدات السكنية، فكتاب الأفكار هذا لك.. لقد قمنا بتجميع 8 منازل صغيرة ستلهمك لبناء منزل أحلامك، منها نماذج لمنازل حديثة، وأخرى ريفية، وثالثة جاهزة أو كما تعرف بالمسبقة الصنع..

لا تهدر وقتًا أكثر.. والق نظرة عليها الآن!

1- عصري بلمسة زجاجية

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

ليس معنى امتلاكك منزلًا صغيرًا أن تستهين بتصميمه الخارجي أو إهمال تصميم الواجهة على وجه التحديد، بل بالعكس، مهما كان منزلك محدود المساحة، لا تزال الفرصة أمامك لتجعله جنة على الأرض، ومنحه أجمل الإطلالات كالنموذج المعروض هنا باختيارك الاستعاضة عن الجدران الخرسانية بأخرى ذات لمسة زجاجية.

2- كوخ ريفي

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

إن كنت من محبي الأسلوب الريفي في الديكور، فليس عليك سوى أن تسير على خُطى تصميم هذا الكوخ الريفي الذي يجمع بين البساطة والأناقة والدفء في آنٍ واحد، والذي استطاعت حديقته المنزلية بجمال تصميمها وعناصرها أن تجعله أكثر حيوية وجاذبية.

3- المنازل الجاهزة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المنازل الجاهزة أو مسبقة الصُنع هي بالتأكيد أحد أفضل الاختيارات التي يمكنك اللجوء إليها عندما يتعلق الأمر ببناء منزل العمر، وذلك بسبب سهولة وسرعة بنائها، وتكلفتها المعقولة وتصاميمها المبتكرة، والنموذج الواضح أمامنا يؤكد كا نقوله بكل بساطة.

4- من حاويات الشحن

西坂部の家, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 منازل فلز Black
若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
若山建築設計事務所
若山建築設計事務所

إن لم نخبرك بحقيقته، قد يكون من الصعب عليك تصديق أن هذا المنزل مصنوع من حاويات الشحن!! لكن هذه هي الحقيقة، حيث اعتمد الخبراء على حاويتين ليجعلاه منزل عائلي صغير مكوّن من طابقين، وقد تم طلاءه باللون الرمادي القاتم ليصير بمظهر عصري خالص، وبالفعل تحقق ذلك على أكمل وجه.

5- لا تشوبه شائبة

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership منازل
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

أما عن هذا النموذج، فهو مذهل بكل المقاييس، تصميمه الخارجي، خامات البناء التي جمعت بين الحجارة والأسمنت والطوب، ألوانه التي تجمع بين البرودة والدفء، المساحة المحيطة به المفعمة بالحيوية، وكل شيء.. ألا تتفق معنا في ذلك؟! هذا باختصار شديد هو منزل الأحلام الذي لا تشوبه شائبة.


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6- هادئ الطباع

homify منزل ريفي
homify

homify
homify
homify

الهدوء يسيطر عليه وهذا نابع من ألوانه التي تحمل السمة نفسها، وهي الأوف وايت والبيج والرمادي، حيث احتل اللون الأول الجزء العلوي من جدران الواجهة، والثاني طغى على الجزء السفلي منها، أما الثالث، فقد استحوذ على ذلك السقف الهرمي بالكامل!

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7- مستطيلي بسطح مستوي

Proyecto, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

منزل بسيط بهيكل معماري طويل تم تصميمه على هيئة شكل مستطيل بسقف مستوي أو مسطح من الخرسانة، مع بعض لمسات الخشب في النوافذ والأبواب والأرضية المحيطة به.. ألا يبدو أنيقًا جدًا خاصة بتلك الستارة البيضاء الخفيفة المطلة على المسبح والحديقة؟!


8- الخشب يغمره بالكامل

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام الخشب كمادة رئيسية في بناء المنازل أكثر شيوعًا، خاصة في المنازل الجاهزة، وهنا نلاحظ أنه غمر المنزل من الخارج بالكامل وطغى عليه باستثناء بعض اللمسات المعدنية في السقف، وأخرى زجاجية في النوافذ والأبواب.


7 تصاميم تخبرك عن غرف الملابس المفتوحة
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