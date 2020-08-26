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8 أفكار إبداعية لجدران الحمامات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
鋸南の家, 石井秀樹建築設計事務所 石井秀樹建築設計事務所 غرفة المعيشة
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نقدم لك في كتاب الأفكار هذا مجموعة خيارات خارجة عن المألوف لجدران الحمامات، والتي من المؤكد أنها ستفيدك سواء إن كنت تستعد لتجديد حمامك القديم، أو تصمم حمامك الجديد في منزل الأحلام.. لنبدأ الآن!

1- البلاط الملون

Italian Loft, vemworks vemworks حمام
vemworks

vemworks
vemworks
vemworks

حسنًا.. البلاط في حد ذاته ليس بالفكرة الجديدة لجدران الحمامات، لكن الاستعانة ببلاط يضم كل تلك الألوان، لهو اللمسة الجديدة بالفعل، والتي كما نلاحظ معًا جعلت الحمام مبهجًا ونابضًا بالحياة، خاصة بالاستعانة بنفس البلاطات المستخدمة في الجدران بجزء من الأرضية أيضًا.

2- ورق الحائط

Floral Cloakroom Rachel Angel Design حمام
Rachel Angel Design

Floral Cloakroom

Rachel Angel Design
Rachel Angel Design
Rachel Angel Design

لا يزال الكثيرون مترددين في استخدام ورق الحائط في الحمامات حيث يعتقدون أنه لا يتعامل جيدًا مع الرطوبة، ومع ذلك، فإن الفينيل الذي يتم تصنيعه اليوم وفي وقتنا هذا مقاوم للرطوبة، وأصبح بالفعل خيار شائع الاستخدام في الآونة الأخيرة من قبل العديد من المصممين الداخليين.

3- الخشب

Bathroom Interiors, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer حمام
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

الجدران الخشبية خيار آخر مدهش يمكنك اللجوء إليه في حمامك، سواء بالجدران أو حتى الأرضيات، والجميل في الأمر أنه سيجعل الحمام حينها أشبه بالساونا والمنتجعات الصحية.

عندما تختار نوع الخشب، من الأفضل اختيار الأخشاب الاستوائية مثل خشب الساج الذي يمكنه تحمل البخار والرطوبة، ويفضل وضع مادة عازلة له تدعى البولي يوريثين للحفاظ عليه، خاصة إذا كنت ستستخدمه لبناء جدران دش بدون بلاط.


4- الأسمنت المصقول

Beton Cirè meets Altbau-Villa, Gäste-WC, Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG حمام
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG

Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei – innovative Malerarbeiten oHG
Einwandfrei - innovative Malerarbeiten oHG

أحد البدائل الأكثر عصرية لجدران الحمام هو الأسمنت المصقول، فهو مادة مثالية لهذا النوع من الغرف. على الرغم من أننا نربط الأسمنت المصقول بالطرازات الحديثة والصناعية في الديكور، إلا أن الحقيقة هي أنه مادة متعددة الاستخدامات تأتي في مجموعة متنوعة من التشطيبات والألوان.

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5- الطلاءات

Residence 2, Dynamic Designss Dynamic Designss حمام
Dynamic Designss

Residence 2

Dynamic Designss
Dynamic Designss
Dynamic Designss

يمكن أن يكون الطلاء خيارًا عاديًا لجدران الحمامات، لكن حاليًا، تم صنع عدة أنواع من الطلاء خصيصًا للحمامات مع تشطيب مقاوم للماء بخصائص سريعة الجفاف. تلك الأنواع من الطلاء التي أشرنا إليها منذ قليل تتميز بأنها أكثر مقاومة للرطوبة مقارنة بالأنواع التقليدية، لأنها تخلق حاجزًا ضد الماء وتمنعه من اختراق السطح وتسبب نمو العفن.


6- الحجر

Kavardhara Villa , Inscape Designers Inscape Designers حمام
Inscape Designers

Inscape Designers
Inscape Designers
Inscape Designers

إذا كنت ترغب في استخدام الحجر بجميع جدران حمامك أو حتى في جدار واحد فقط، يجب أن تدرك أنه خيار مكلفًا مقارنة بالخيارات الأخرى التي طرحناها عليك أعلاه، لكن من المهم أيضًا أن تعلم ما سيمنحه لك من إطلالة فاخرة في المقابل! الق نظرة فاحصة على النموذج المعروضة، لتكتشف ذلك بنفسك!

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7- المرايات والفسيفساء

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

المرايات والفسيفساء أو الموزاييك.. مزيج رائع يمكنك اللجوء إليه في حمامك أو الاكتفاء بأحدهما فقط بجدرانه، لكن الخبراء لجأوا إليه هنا في ذلك الجدار الرئيسي من الحمام؛ لأنهم يعلموا جيدًا قدرته الهائلة على إحداث فارق حقيقي بإطلالة أي حمام.. أنت أيضًا يمكنك الحصول على النتيجة نفسها.. لكن الخيار لك!

8- الطوب

Industrial style apartment, AT The Studio AT The Studio حمام
AT The Studio

AT The Studio
AT The Studio
AT The Studio

لقد تركنا هذا الخيار للنهاية لأنه قد لا يقنع الجميع، لكن لا يمكننا حذفه من قائمتنا، لأنه ببساطة يتمتع بمظهر جذاب للغاية يمنحه لأي مساحة يوضع بها، والنموذج المعروض يثبت ذلك بكل وضوح.

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