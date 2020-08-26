8 أفكار إبداعية لجدران الحمامات

الجدران الخشبية خيار آخر مدهش يمكنك اللجوء إليه في حمامك، سواء بالجدران أو حتى الأرضيات، والجميل في الأمر أنه سيجعل الحمام حينها أشبه بالساونا والمنتجعات الصحية.

عندما تختار نوع الخشب، من الأفضل اختيار الأخشاب الاستوائية مثل خشب الساج الذي يمكنه تحمل البخار والرطوبة، ويفضل وضع مادة عازلة له تدعى البولي يوريثين للحفاظ عليه، خاصة إذا كنت ستستخدمه لبناء جدران دش بدون بلاط.



