8 أفكار إبداعية لجدران الحمامات

نقدم لك في كتاب الأفكار هذا مجموعة خيارات خارجة عن المألوف لجدران الحمامات، والتي من المؤكد أنها ستفيدك سواء إن كنت تستعد لتجديد حمامك القديم، أو تصمم حمامك الجديد في منزل الأحلام.. لنبدأ الآن!
حسنًا.. البلاط في حد ذاته ليس بالفكرة الجديدة لجدران الحمامات، لكن الاستعانة ببلاط يضم كل تلك الألوان، لهو اللمسة الجديدة بالفعل، والتي كما نلاحظ معًا جعلت الحمام مبهجًا ونابضًا بالحياة، خاصة بالاستعانة بنفس البلاطات المستخدمة في الجدران بجزء من الأرضية أيضًا.
لا يزال الكثيرون مترددين في استخدام ورق الحائط في الحمامات حيث يعتقدون أنه لا يتعامل جيدًا مع الرطوبة، ومع ذلك، فإن الفينيل الذي يتم تصنيعه اليوم وفي وقتنا هذا مقاوم للرطوبة، وأصبح بالفعل خيار شائع الاستخدام في الآونة الأخيرة من قبل العديد من المصممين الداخليين.
الجدران الخشبية خيار آخر مدهش يمكنك اللجوء إليه في حمامك، سواء بالجدران أو حتى الأرضيات، والجميل في الأمر أنه سيجعل الحمام حينها أشبه بالساونا والمنتجعات الصحية.
عندما تختار نوع الخشب، من الأفضل اختيار الأخشاب الاستوائية مثل خشب الساج الذي يمكنه تحمل البخار والرطوبة، ويفضل وضع مادة عازلة له تدعى
البولي يوريثين للحفاظ عليه، خاصة إذا كنت ستستخدمه لبناء جدران دش بدون بلاط.
أحد البدائل الأكثر عصرية لجدران الحمام هو الأسمنت المصقول، فهو مادة مثالية لهذا النوع من الغرف. على الرغم من أننا نربط الأسمنت المصقول بالطرازات الحديثة والصناعية في الديكور، إلا أن الحقيقة هي أنه مادة متعددة الاستخدامات تأتي في مجموعة متنوعة من التشطيبات والألوان.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: المطابخ المفتوحة: ٨ نماذج عصرية كلًا منها يفوق الآخر جمالًا
يمكن أن يكون الطلاء خيارًا عاديًا لجدران الحمامات، لكن حاليًا، تم صنع عدة أنواع من الطلاء خصيصًا للحمامات مع تشطيب مقاوم للماء بخصائص سريعة الجفاف. تلك الأنواع من الطلاء التي أشرنا إليها منذ قليل تتميز بأنها أكثر مقاومة للرطوبة مقارنة بالأنواع التقليدية، لأنها تخلق حاجزًا ضد الماء وتمنعه من اختراق السطح وتسبب نمو العفن.
إذا كنت ترغب في استخدام الحجر بجميع جدران حمامك أو حتى في جدار واحد فقط، يجب أن تدرك أنه خيار مكلفًا مقارنة بالخيارات الأخرى التي طرحناها عليك أعلاه، لكن من المهم أيضًا أن تعلم ما سيمنحه لك من إطلالة فاخرة في المقابل! الق نظرة فاحصة على النموذج المعروضة، لتكتشف ذلك بنفسك!
المرايات والفسيفساء أو الموزاييك.. مزيج رائع يمكنك اللجوء إليه في حمامك أو الاكتفاء بأحدهما فقط بجدرانه، لكن الخبراء لجأوا إليه هنا في ذلك الجدار الرئيسي من الحمام؛ لأنهم يعلموا جيدًا قدرته الهائلة على إحداث فارق حقيقي بإطلالة أي حمام.. أنت أيضًا يمكنك الحصول على النتيجة نفسها.. لكن الخيار لك!
لقد تركنا هذا الخيار للنهاية لأنه قد لا يقنع الجميع، لكن لا يمكننا حذفه من قائمتنا، لأنه ببساطة يتمتع بمظهر جذاب للغاية يمنحه لأي مساحة يوضع بها، والنموذج المعروض يثبت ذلك بكل وضوح.