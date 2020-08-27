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10 أفكار لتجديد مطبخك بميزانية قليلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
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لأن معظم الوقت الذي نقضيه داخل المنزل يكون في المطبخ، من المهم أن نصممه بمقاييس مريحة نفسيًا وجسمانيًا، لكن بطبيعة الحال، نحتاج بعد فترة إلى إضفاء روح جديدة على الأجواء، لإنعاش تلك المساحات الهامة بمنازلنا، لكن هذا لا يعني إنفاق الكثير من الأموال! لهذا السبب دعونا نعرض لكم فيما يلي 10 أفكار اقتصادية يمكن وضعها في الاعتبار عند تجديد مطابخكم.

1- رفوف مبتكرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تتمثل أحد أفضل أفكار تجديد المطابخ في إضافة رف مبتكر كالنموذج المعروض بحيث يعمل كعنصر ديكوري جمالي يفصل المطبخ عن الغرف الاخرى القريبة منه من ناحية ويخلق مساحة تخزينية إضافية من ناحية أخرى.

2- علّاقات معدنية لأدوات الطهي

Cocina Pequena, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura مطبخ خشب Wood effect
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

من المعروف أن بأي مطبخ على وجه الأرض يوجد العديد من أدوات الطهي الصغيرة التي يصعب العثور عليها غالبًا، لذا، فإن أفضل طريقة لتخزينها، هي اقتناء علاقات وتثبيتها على الجدران بحيث تصبح في متناول مستخدمي المطبخ.


3- مُنظم للأدراج

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

لضمان نظام ونظافة أدراج وحداتك التخزينية، ننصحك باقتناء منظمات بأحجام تتناسب مع أدراج خزائن مطبخك، بحيث تسمح لك بتقسيم الأدوات والعناصر المختلفة، كل فئة في مكان منفصل مما يسهل عليك عملية العثور عليها.


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4- إضاءة خفية داخل الوحدات التخزينية

3bhk, I - design interior designer's I - design interior designer's مطبخ خشب رقائقي Brown
I – design interior designer&#39;s

I - design interior designer's
I – design interior designer&#39;s
I - design interior designer's

فكرة أخرى عملية وغير مكلفة لتجديد إطلالة مطبخك، وهي تزويد وحداته التخزينية بلمبات داخلية تقوي الاضاءة بسطح العمل والمطبخ بالكامل، تماما كما فعل الخبراء بالمطبخ المعروض.


5- بار أو مائدة جزيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يعني إضافة جزيرة مطبخ أو بار أنك ستهدر جزء كبير من المساحة الكلية لمطبخك، بل يمكنك الاستعانة بتصميم بسيط وأنيق في الوقت نفسه كالنموذج المعروض هنا، والذي زاده البار الأسود جمالا بلا أدنى شك.

6- حوض بتصميم جديد

4BHK Home Interior End to End Turnkey Project @ Whitefield Bangalore, HCD DREAM Interior Solutions Pvt Ltd HCD DREAM Interior Solutions Pvt Ltd مطبخ خشب رقائقي White
HCD DREAM Interior Solutions Pvt Ltd

HCD DREAM Interior Solutions Pvt Ltd
HCD DREAM Interior Solutions Pvt Ltd
HCD DREAM Interior Solutions Pvt Ltd

يمكنك أن تجعل مطبخك جميلًا دون إنفاق الكثير من المال من خلال استبدال الحوض والاستعانة بآخر بتصميم جديد مواكب لآخر صيحات الديكور.

هذا ما فعله الخبراء هنا، وعلى ما يبدو أن النتيجة مذهلة!

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7- ستائر ملونة

Cocinas, Persianas La Sombra Persianas La Sombra مطبخ
Persianas La Sombra

Persianas La Sombra
Persianas La Sombra
Persianas La Sombra

إذا كانت نوافذ مطبخك تتعرض لأشعة الشمس مباشرة، فيمكنك إضافة ستائر تعكس الأشعة بعيدًا عن المطبخ من ناحية وتجدد إطلالته بتصميمها المميز وألوانها المبهجة من ناحية أخرى.


8- ألوان جديدة للخزائن

homify مطبخ خشب رقائقي
homify

homify
homify
homify

تعد إضافة لمسة من الألوان الزاهية إلى مطبخك طريقة رائعة لتجديد المساحة وجعلها تبدو نابضة بالحياة في نفس الوقت، تستطيع فعل ذلك بكل سهولة من خلال الاستعانة بورق جدران لاصق.


9- لاصقات مطبوعة بأشكال متنوعة

MR. Sanjay , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. مطبخ
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

طريقة أخرى ممتازة لتجديد مطبخك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال، وهي إضافة لاصقات مطبوعة بالشكل المفضل لديك على الوحدات التخزينية وربما أيضا على المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية.


10- مزهريات وأصص زرع

DOM NA MAZURACH / HOUSE IN MASURIA, Drob Design Drob Design مطبخ Beige
Drob Design

DOM NA MAZURACH / HOUSE IN MASURIA

Drob Design
Drob Design
Drob Design

نختتم أفكارنا مع فكرة أخيرة كفيلة بأن تجعل رائحة مطبخك طيبة في جميع الأوقات ومنحه إطلالة حيوية ومنعشة، وهي إضافة نباتات وزهور بأصص أنيقة كالمعروضة هنا تجدد مطبخك بأقل قدر ممكن من التكلفة.


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