10 أفكار لتجديد مطبخك بميزانية قليلة

لأن معظم الوقت الذي نقضيه داخل المنزل يكون في المطبخ، من المهم أن نصممه بمقاييس مريحة نفسيًا وجسمانيًا، لكن بطبيعة الحال، نحتاج بعد فترة إلى إضفاء روح جديدة على الأجواء، لإنعاش تلك المساحات الهامة بمنازلنا، لكن هذا لا يعني إنفاق الكثير من الأموال! لهذا السبب دعونا نعرض لكم فيما يلي 10 أفكار اقتصادية يمكن وضعها في الاعتبار عند تجديد مطابخكم.
تتمثل أحد أفضل أفكار تجديد المطابخ في إضافة رف مبتكر كالنموذج المعروض بحيث يعمل كعنصر ديكوري جمالي يفصل المطبخ عن الغرف الاخرى القريبة منه من ناحية ويخلق مساحة تخزينية إضافية من ناحية أخرى.
من المعروف أن بأي مطبخ على وجه الأرض يوجد العديد من أدوات الطهي الصغيرة التي يصعب العثور عليها غالبًا، لذا، فإن أفضل طريقة لتخزينها، هي اقتناء علاقات وتثبيتها على الجدران بحيث تصبح في متناول مستخدمي المطبخ.
لضمان نظام ونظافة أدراج وحداتك التخزينية، ننصحك باقتناء منظمات بأحجام تتناسب مع أدراج خزائن مطبخك، بحيث تسمح لك بتقسيم الأدوات والعناصر المختلفة، كل فئة في مكان منفصل مما يسهل عليك عملية العثور عليها.
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فكرة أخرى عملية وغير مكلفة لتجديد إطلالة مطبخك، وهي تزويد وحداته التخزينية بلمبات داخلية تقوي الاضاءة بسطح العمل والمطبخ بالكامل، تماما كما فعل الخبراء بالمطبخ المعروض.
لا يعني إضافة جزيرة مطبخ أو بار أنك ستهدر جزء كبير من المساحة الكلية لمطبخك، بل يمكنك الاستعانة بتصميم بسيط وأنيق في الوقت نفسه كالنموذج المعروض هنا، والذي زاده البار الأسود جمالا بلا أدنى شك.
يمكنك أن تجعل مطبخك جميلًا دون إنفاق الكثير من المال من خلال استبدال الحوض والاستعانة بآخر بتصميم جديد مواكب لآخر صيحات الديكور.
هذا ما فعله الخبراء هنا، وعلى ما يبدو أن النتيجة مذهلة!
إذا كانت نوافذ مطبخك تتعرض لأشعة الشمس مباشرة، فيمكنك إضافة ستائر تعكس الأشعة بعيدًا عن المطبخ من ناحية وتجدد إطلالته بتصميمها المميز وألوانها المبهجة من ناحية أخرى.
تعد إضافة لمسة من الألوان الزاهية إلى مطبخك طريقة رائعة لتجديد المساحة وجعلها تبدو نابضة بالحياة في نفس الوقت، تستطيع فعل ذلك بكل سهولة من خلال الاستعانة بورق جدران لاصق.
طريقة أخرى ممتازة لتجديد مطبخك دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال، وهي إضافة لاصقات مطبوعة بالشكل المفضل لديك على الوحدات التخزينية وربما أيضا على المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية.
نختتم أفكارنا مع فكرة أخيرة كفيلة بأن تجعل رائحة مطبخك طيبة في جميع الأوقات ومنحه إطلالة حيوية ومنعشة، وهي إضافة نباتات وزهور بأصص أنيقة كالمعروضة هنا تجدد مطبخك بأقل قدر ممكن من التكلفة.