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هذه النماذج ستساعدك في الحصول على غرفة المعيشة المثالية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
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في كل منزل ، تعتبر غرفة المعيشة مكانًا للتجمع. سواء كنت تستقبل الضيوف أو تقضي الوقت مع العائلة ، فإن منطقة المعيشة هي المكان المختار في المنزل للالتقاء. يجب أن تكون مزينة بشكل جيد وكذلك مريحة ، بحيث تكون الأجواء مناسبة لإجراء محادثات ممتعة. من المهم أن تمتلئ الغرفة بالطاقة الإيجابية ، حتى يشعر أفراد العائلة والضيوف بالراحة.

صدق أو لا تصدق ، يمكن أن يساعدك فاستو شاسترا في إحداث بعض التغييرات الإيجابية في مساحة المعيشة الخاصة بك لجعلها مكانًا رائعًا للتواصل الاجتماعي. فيما يلي ٨ أفكار لاستخدام لتنشيط غرفة المعيشة الخاصة بك.

١- منمقة

Modern Contemporary, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة المعيشة
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

أن تجعل غرفة المعيشة خاصتك منمقة هو شيء ليس بسهل، حيث يتطلب منك التركيز على تحقيق التناغم بين العناصر الديكورية المختلفة ومراعاة تناسقها أيضا مع التصميم الداخلي، تماما مثلما هو الحال هنا بهذه الغرفة التي تناغمت فيها ألوان أريكة الزاوية مع طلاء الجدران والستائر وفرش الأرضية ووحدة التلفاز.

٢- على النمط الاستعماري

Residence at Carmichael Road, Dhruva Samal & Associates Dhruva Samal & Associates غرفة المعيشة
Dhruva Samal &amp; Associates

Dhruva Samal & Associates
Dhruva Samal &amp; Associates
Dhruva Samal & Associates

أما عن غرفة المعيشة هذه، فهي تخبرك عن ملامح النمط الاستعماري في الديكور، بداية من بلاط الأرضية بألوانه الحيادية، والأثاث الأنيق ممثلا في طاولة القهوة والطاولات الجانبية، مرورا بالألوان الصارخة في الوسائد المختلفة، نهاية بالإطار الملون ومروحة السقف التقليدية.

3- انتقائية

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

ننتقل مع غرفة المعيشة هذه لنمط آخر من أنماط الديكور، وهو النمط الانتقائي، والذي نلاحظ أنه مختلف كليا عن النمط السابق، حيث يظهر ذلك بوضوح في تصميم الغرفة وطريقة تأثيثها.


تم تأثيث الغرفة بأريكة واحدة فقط ثلاثية وضعت جهة اليمين يميل عليها كلا من الجدار والستائر على حد سواء، هذا بالإضافة إلى سجادة بنفس اللون وطاولة قهوة خشبية.

4- مريحة للنفس

方寸之間, 樸暘室內裝修有限公司 樸暘室內裝修有限公司 غرفة المعيشة
樸暘室內裝修有限公司

樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司
樸暘室內裝修有限公司

تضفي بعض الألوان طاقة إيجابية على غرفة المعيشة. وفقًا للواسعة ، فإن اللون الأبيض والأصفر الفاتح والأخضر والأزرق هي أفضل الخيارات لمنطقة المعيشة لأنها توفر أجواءً هادئة. استخدم هذه الألوان بمفردها أو في مجموعة لزيادة الإيجابية في المساحة. تجنب الأسود والأحمر لجدران غرفة المعيشة.

5- بأثاث جلدي فاخر

Eclectic transitional new home, Foran Interior Design Foran Interior Design غرفة المعيشة
Foran Interior Design

Foran Interior Design
Foran Interior Design
Foran Interior Design

يجب أن تكون البيئة الإيجابية نظيفة وجيدة التهوية. احرص على تنظيف غرفة المعيشة يوميًا لإبقائها خالية من الغبار. قم بتنظيم المساحة وبناء مساحة تخزين كافية بحيث يمكن إخفاء الأشياء بعيدًا للحفاظ على أسطح الطاولات والأسطح خالية من الفوضى.


6- مشرقة ومبهجة

Silecia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración Multimedia roomAccessories & decoration
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

حافظ على الركن الشمالي الشرقي من غرفة المعيشة الخاصة بك فارغًا ونظيفًا دائمًا لأن هذه منطقة تجذب أقصى قدر من الحظ الجيد. قم بتزيين المنطقة بالنباتات ، ولكن تأكد من العناية بها وصحتها. الجدار الشمالي الشرقي هو أفضل مكان لتعليق اللوحات. لكن يجب اختيار الصور الجميلة وتجنب الصور التي تظهر الجوع أو الألم أو الغضب أو أي صورة سلبية أخرى.



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7- غاية في الأناقة

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

الثريا هي سمة شائعة في معظم المنازل الهندية. مما لا شك فيه أنه يضيف جمال للمنطقة. ومع ذلك ، تأكد من عدم وضعها في وسط الغرفة. بدلًا من ذلك ، قم بتعليقه في الجانب الجنوبي أو الغربي من الغرفة.


تستدعي الغرف المشرقة الطاقة الإيجابية تمامًا كما تنفرها الغرف المظلمة. صمم مساحة المعيشة الخاصة بك بإضاءة في زوايا مختلفة لإبقائها مضاءة جيدًا طوال النهار والليل. اختر لمبات ذات وهج مهدئ لإضفاء أجواء دافئة على الغرفة.


8- معاصرة

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

تعتبر غرفة المعيشة مكانًا للتجمع. سواء كنت تستقبل الضيوف أو تقضي الوقت مع العائلة، فإن منطقة المعيشة هي المكان المختار في المنزل للالتقاء. يجب أن تكون مزينة بشكل جيد وكذلك مريحة ، بحيث تكون الأجواء مواتية للمحادثات الممتعة. من المهم أن تمتلئ الغرفة بالطاقة الإيجابية ، حتى يشعر أفراد العائلة والضيوف بالراحة.


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