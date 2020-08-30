هذه النماذج ستساعدك في الحصول على غرفة المعيشة المثالية

في كل منزل ، تعتبر غرفة المعيشة مكانًا للتجمع. سواء كنت تستقبل الضيوف أو تقضي الوقت مع العائلة ، فإن منطقة المعيشة هي المكان المختار في المنزل للالتقاء. يجب أن تكون مزينة بشكل جيد وكذلك مريحة ، بحيث تكون الأجواء مناسبة لإجراء محادثات ممتعة. من المهم أن تمتلئ الغرفة بالطاقة الإيجابية ، حتى يشعر أفراد العائلة والضيوف بالراحة.
صدق أو لا تصدق ، يمكن أن يساعدك فاستو شاسترا في إحداث بعض التغييرات الإيجابية في مساحة المعيشة الخاصة بك لجعلها مكانًا رائعًا للتواصل الاجتماعي. فيما يلي ٨ أفكار لاستخدام لتنشيط غرفة المعيشة الخاصة بك.
أن تجعل غرفة المعيشة خاصتك منمقة هو شيء ليس بسهل، حيث يتطلب منك التركيز على تحقيق التناغم بين العناصر الديكورية المختلفة ومراعاة تناسقها أيضا مع التصميم الداخلي، تماما مثلما هو الحال هنا بهذه الغرفة التي تناغمت فيها ألوان أريكة الزاوية مع طلاء الجدران والستائر وفرش الأرضية ووحدة التلفاز.
أما عن غرفة المعيشة هذه، فهي تخبرك عن ملامح النمط الاستعماري في الديكور، بداية من بلاط الأرضية بألوانه الحيادية، والأثاث الأنيق ممثلا في طاولة القهوة والطاولات الجانبية، مرورا بالألوان الصارخة في الوسائد المختلفة، نهاية بالإطار الملون ومروحة السقف التقليدية.
ننتقل مع غرفة المعيشة هذه لنمط آخر من أنماط الديكور، وهو النمط الانتقائي، والذي نلاحظ أنه مختلف كليا عن النمط السابق، حيث يظهر ذلك بوضوح في تصميم الغرفة وطريقة تأثيثها.
تم تأثيث الغرفة بأريكة واحدة فقط ثلاثية وضعت جهة اليمين يميل عليها كلا من الجدار والستائر على حد سواء، هذا بالإضافة إلى سجادة بنفس اللون وطاولة قهوة خشبية.
تضفي بعض الألوان طاقة إيجابية على غرفة المعيشة. وفقًا للواسعة ، فإن اللون الأبيض والأصفر الفاتح والأخضر والأزرق هي أفضل الخيارات لمنطقة المعيشة لأنها توفر أجواءً هادئة. استخدم هذه الألوان بمفردها أو في مجموعة لزيادة الإيجابية في المساحة. تجنب الأسود والأحمر لجدران غرفة المعيشة.
يجب أن تكون البيئة الإيجابية نظيفة وجيدة التهوية. احرص على تنظيف غرفة المعيشة يوميًا لإبقائها خالية من الغبار. قم بتنظيم المساحة وبناء مساحة تخزين كافية بحيث يمكن إخفاء الأشياء بعيدًا للحفاظ على أسطح الطاولات والأسطح خالية من الفوضى.
حافظ على الركن الشمالي الشرقي من غرفة المعيشة الخاصة بك فارغًا ونظيفًا دائمًا لأن هذه منطقة تجذب أقصى قدر من الحظ الجيد. قم بتزيين المنطقة بالنباتات ، ولكن تأكد من العناية بها وصحتها. الجدار الشمالي الشرقي هو أفضل مكان لتعليق اللوحات. لكن يجب اختيار الصور الجميلة وتجنب الصور التي تظهر الجوع أو الألم أو الغضب أو أي صورة سلبية أخرى.
الثريا هي سمة شائعة في معظم المنازل الهندية. مما لا شك فيه أنه يضيف جمال للمنطقة. ومع ذلك ، تأكد من عدم وضعها في وسط الغرفة. بدلًا من ذلك ، قم بتعليقه في الجانب الجنوبي أو الغربي من الغرفة.
تستدعي الغرف المشرقة الطاقة الإيجابية تمامًا كما تنفرها الغرف المظلمة. صمم مساحة المعيشة الخاصة بك بإضاءة في زوايا مختلفة لإبقائها مضاءة جيدًا طوال النهار والليل. اختر لمبات ذات وهج مهدئ لإضفاء أجواء دافئة على الغرفة.
تعتبر غرفة المعيشة مكانًا للتجمع. سواء كنت تستقبل الضيوف أو تقضي الوقت مع العائلة، فإن منطقة المعيشة هي المكان المختار في المنزل للالتقاء. يجب أن تكون مزينة بشكل جيد وكذلك مريحة ، بحيث تكون الأجواء مواتية للمحادثات الممتعة. من المهم أن تمتلئ الغرفة بالطاقة الإيجابية ، حتى يشعر أفراد العائلة والضيوف بالراحة.
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