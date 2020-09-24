8 أفكار موفرة للمساحة في المنازل الصغيرة.. اعرفها الآن!

تود تأثيث منزلك الصغير المساحة بطريقة جذابة وعملية؟ السر يكمن في التركيز على الحلول الديكورية الذكية التي تعمل على توفير المساحة كالأثاث متعدد الوظائف أو الأثاث القابل للطي على سبيل المثال، حيث أنه يمكن لتلك البدائل أن تمنحك الفرصة لاستغلال كل سنتيمتر من منزلك على أكمل وجه دون أي تأثير سلبي على المساحة..
شاهد الآن النماذج الثمانية المعروضة فيما يلي وما تتضمنه من أفكار ملهمة لتحقيق ذلك الغرض، حيث يمكنك نسخها بكل سهولة في منزلك!
أول فكرة معنا اليوم يمكنك اللجوء إليها في منزلك الصغير هي استغلال الجدران – سواء الجدران الخاصة بغرفة النوم أو غرفة المعيشة- بشكل عملي في صُنع مكتبة تضم أروع الكتب والإكسسوارات والمقتنيات مثلما هو الحال هنا بالنموذج المعروض، حيث تم استغلال أحد الجدران بالكامل من الأرضية لأعلى نقطة في الجدار بالقرب من السقف.
يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية بغرفة المعيشة خاصتك من خلال تطبيق الفكرة المعروضة هنا، والتي اعتمدت على مجموعة أدراج أنيقة باللون الأوف وايت ووضعها في مساحة كان يمكن أن تكون مهملة أسفل المستوى الثاني للغرفة الملاصقة للمعيشة بمحازاة المكتبة؛ بهدف اكتساب سعة تخزينية إضافية بالغرفة.
غرفة محيرة، لأول وهلة تظن أنها لمساحة تجمع المطبخ بغرفة الطعام، لكنك عندما تدقق النظر في تفاصيلها، تتفاجئ بأنها تجمع ثلاث غرف في آنٍ واحد، وهم المطبخ وغرفة الطعام وغرفة النوم من خلال سرير صغير مُعلّق يعلو كونترتوب أو سطح العمل بالمطبخ مباشرة.
أما هنا، فنجد أن الخبراء جعلوا المساحة المخصصة لسطح العمل الخاص بالمطبخ وتحديدًا الجزء الذي يعلو الموقد هي نفسها مساحة الدراسة أو العمل، من خلال توفير كونترتوب أنيق وخالي من الفوضى، مزود بوحدة إضاءة عصرية تتدلى من السقف؛ لتمنح مستخدمه قدرة كبيرة على التركيز.
تشبه الفكرة المعروضة هنا الفكرة التي عرضناها من قبل بالصورة رقم 1، لكن الفارق هنا أنه قد تم اختراق إحدى جدران المطبخ لتوفير مساحة تخزينية بها لبعض الأجهزة الكهربائية، من أجل الحفاظ على المطبخ مرتبًا، واستغلال مساحته الفعلية في استيعاب الأدوات الأخرى.
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تود إضافة جلسة أخرى للمعيشة لكن مساحة الغرفة لا تكفي؟ حسنًا، الحل المطروح هنا سيساعدك، وهو بناء هيكل معدني متين أعلى الغرفة الأساسية يسمح لك باقتناء جلسة معيشة أخرى علوية تكون بمثابة امتداد للغرفة الأولى، بحيث تصل إليها من خلال درج خارجي ملحق بالهيكل المعدني من الخارج كما هو واضح بالصورة المعروضة هنا.
كيف تجد مساحة لخزانة الملابس في غرفة النوم الصغيرة؟ الحل يظهر أمامك بوضوح في النموذج المعروض هنا، حيث تم تفصيل خزانة الملابس لتكون مناسبة تمامًا لتلك الزاوية الجانبية الصغيرة من الغرفة، أي أنها كمصممة على شكل يشبه المثلث، ضلعه الأكبر يمثل باب الخزانة، والضلعين الآخرين مستندان على الجدران.
لزيادة مساحة المعيشة المعروضة أمامنا، أدخل المهندسون المعماريون درجًا حديديًا بتصميم بسيط مطلي باللون الأبيض ينقل قاطني المنزل للطابق العلوي بكل سلاسة دون أن يؤثر سلبًا على مساحة الغرفة.. والنتيجة هي تصميم منمق للغاية.