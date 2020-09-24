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8 صور لساحات تجمع المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ الخشب البلاستيك المركب White
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بناء غرف منفصلة لأغراض مختلفة من الأفكار التي عفا عليها الزمن، حيث أصبح الكثير من الناس يختارون الآن مناطق مشتركة أو متعددة الأغراض لمنازلهم حتى لا يضطروا إلى بناء أقسام منفصلة. بصرف النظر عن كونها طريقة رائعة لتوفير المال خلال تشطيب وتأثيث منزلك، إلا أنها طريقة سهلة أيضًا لجعل منزلك يبدو بأحدث إطلالة.

ولإعطائك فكرة عن كيفية دمج المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام معًا، إليك 8 صور مرجعية فيما يلي يمكنك اللجوء إليها.

1- عناصرها معاصرة

Reforma integral y de mobiliario en calle Còrsega de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ الخشب البلاستيك المركب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

بنفس الألوان -وهما الأبيض والرمادي الفاتح- ونفس الأسلوب الديكوري -وهو الأسلوب العصري، تتألق غرفة الطعام وغرفة المعيشة ومعهما المطبخ في هذه الساحة الكبيرة المفتوحة من المنزل، والتي يبدو أن الخبراء قد نجحوا في تقسيمها بعناية فائقة على الغرف الثلاث مثلما هو واضح بالصورة.

فنجد أن المطبخ يحتل الجزء الأيسر البعيد من الساحة، فيما تتوسطها السفرة التي تتشارك مع المطبخ مائدة، لتتصدر المشهد غرفة المعيشة بأريكة ثلاثية واحدة في منتهى الأناقة.

2- المطبخ يحظى ببعض الخصوصية

Casa Certosa, Anomia Studio Anomia Studio غرفة المعيشة
Anomia Studio

Anomia Studio
Anomia Studio
Anomia Studio

تطل علينا هذه الساحة بترتيب مشابه للعناصر بالغرفة السابقة، لكن الاختلاف واضح في أمرين، الأول هو أن الساحة هنا مصممة وفقا للنمط الصناعي، والثاني، أن المطبخ يتمتع ببعض الخصوصية من خلال كابينة زجاجية شفافة مؤطرة بلمسات معدنية سوداء اللون.

3- كل ما فيها متناغم

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

أما هنا، فالمطبخ يندمج كليا مع غرفتي المعيشة والطعام، خاصة تلك الأخيرة حيث يتوازى تصميمه الخطي معها، كما يشاركها المائدة نفسها، ولا يمكن أن ننسى حالة التناغم اللوني الملحوظة التي نلمسها بين الغرف الثلاث، والنابعة من اقتناء الخبراء لجميع العناصر باللون البيج.

4- المعيشة في الصدارة

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

نلاحظ في هذه الساحة أن غرفة المعيشة تحتل الصدارة بأثاثها الحداثي الأنيق الذي هو عبارة عن أريكتين متقابلتين ومقعدين متوازيين وطاولتي قهوة كبيرتين، لتأتي خلفها مباشرة غرفة الطعام بملامح مبهمة لا نرى منها سوى مائدة كبيرة ذات سطح خشبي يشبه طاولات القهوة المنتمية للمعيشة.

أما عن المطبخ، فهو يستحوذ على تلك البقعة البعيدة أقصى اليمين المغلفة بجدران بيضاء، حيث تحجب عنا رؤية المطبخ كليا، عدا تلك الفتحة الصغيرة بأحد الجدران المطلة على السفرة، فهي تكشف بعض تفاصيله للجالسين على مقاعدها.

5- المطبخ بمساحة الغرفتين

Dilido Island House-Miami 2, Elías Arquitectura Elías Arquitectura مطبخ
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

إدراكا من الخبراء بأن المطبخ أحد أكثر الغرف حيوية بأي منزل، جعلوا مساحته بهذا المنزل شبه مساوية لمساحة غرفتي الطعام والمعيشة معا، وعلى الرغم من أن الغرف الثلاث مفتوحة على بعضها البعض، إلا أن جزيرة المطبخ نجحت بطولها وحجمها الكبير في فصل المطبخ عن الغرفتين نسبيا.

6- المطبخ وغرفة الطعام وانسجام تام

Independent house Manglore.., Ashpra Interiors Ashpra Interiors غرفة السفرة
Ashpra Interiors

Ashpra Interiors
Ashpra Interiors
Ashpra Interiors

في هذه الساحة، نلاحظ أن المطبخ وغرفة الطعام ينسجمان انسجام تام معًا حيث أنهما مفتوحتان على بعضهما البعض كليًا، أما غرفة المعيشة، فهي تنفصل نسبيًا عنهما على الرغم من أنها بنفس المكان، لهذا السبب حرص الخبراء على اتباع الأسلوب الديكوري ذاته في تصميم وتأثيث الغرف الثلاث، وهو شيء تلمسه بوضوح بمجرد النظر للساحة المعروضة أمامنا.

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7- يفصلهم برافان

Hirawats House, ARK Architects & Interior Designers ARK Architects & Interior Designers الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARK Architects &amp; Interior Designers

ARK Architects & Interior Designers
ARK Architects &amp; Interior Designers
ARK Architects & Interior Designers

يتكرر هنا الانفصال النسبي لغرفة المعيشة عن غرفة الطعام والمطبخ لكنه بطريقة مختلفة، وهي الاستعانة ببرافان مفرّغ في منتهى الأناقة يغلف السفرة بالكامل ولا يظهر منها سوى عناصر قليلة، كما يخلق حاجزًا أيضًا بيننا وبين المطبخ، حيث يصعب رؤية تفاصيله أيضًا من هذه الزاوية.

8- ثلاثتهم بنفس الألوان

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخ
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

تم الاستغناء هنا عن غرفة الطعام لتحل محلها جزيرة المطبخ الضخمة التي نراها أمامنا بما يحيطها من مقاعد، والتي قد نجحت في تحقيق الترابط بدورها بين المطبخ والمعيشة بفضل وحدة الشكل والألوان بين جميع العناصر.

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