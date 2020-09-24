8 صور لساحات تجمع المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام

بناء غرف منفصلة لأغراض مختلفة من الأفكار التي عفا عليها الزمن، حيث أصبح الكثير من الناس يختارون الآن مناطق مشتركة أو متعددة الأغراض لمنازلهم حتى لا يضطروا إلى بناء أقسام منفصلة. بصرف النظر عن كونها طريقة رائعة لتوفير المال خلال تشطيب وتأثيث منزلك، إلا أنها طريقة سهلة أيضًا لجعل منزلك يبدو بأحدث إطلالة.

ولإعطائك فكرة عن كيفية دمج المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام معًا، إليك 8 صور مرجعية فيما يلي يمكنك اللجوء إليها.