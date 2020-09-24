8 صور لساحات تجمع المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام

بناء غرف منفصلة لأغراض مختلفة من الأفكار التي عفا عليها الزمن، حيث أصبح الكثير من الناس يختارون الآن مناطق مشتركة أو متعددة الأغراض لمنازلهم حتى لا يضطروا إلى بناء أقسام منفصلة. بصرف النظر عن كونها طريقة رائعة لتوفير المال خلال تشطيب وتأثيث منزلك، إلا أنها طريقة سهلة أيضًا لجعل منزلك يبدو بأحدث إطلالة.
ولإعطائك فكرة عن كيفية دمج المطبخ والمعيشة وغرفة الطعام معًا، إليك 8 صور مرجعية فيما يلي يمكنك اللجوء إليها.
بنفس الألوان -وهما الأبيض والرمادي الفاتح- ونفس الأسلوب الديكوري -وهو الأسلوب العصري، تتألق غرفة الطعام وغرفة المعيشة ومعهما المطبخ في هذه الساحة الكبيرة المفتوحة من المنزل، والتي يبدو أن الخبراء قد نجحوا في تقسيمها بعناية فائقة على الغرف الثلاث مثلما هو واضح بالصورة.
فنجد أن المطبخ يحتل الجزء الأيسر البعيد من الساحة، فيما تتوسطها السفرة التي تتشارك مع المطبخ مائدة، لتتصدر المشهد غرفة المعيشة بأريكة ثلاثية واحدة في منتهى الأناقة.
تطل علينا هذه الساحة بترتيب مشابه للعناصر بالغرفة السابقة، لكن الاختلاف واضح في أمرين، الأول هو أن الساحة هنا مصممة وفقا للنمط الصناعي، والثاني، أن المطبخ يتمتع ببعض الخصوصية من خلال كابينة زجاجية شفافة مؤطرة بلمسات معدنية سوداء اللون.
أما هنا، فالمطبخ يندمج كليا مع غرفتي المعيشة والطعام، خاصة تلك الأخيرة حيث يتوازى تصميمه الخطي معها، كما يشاركها المائدة نفسها، ولا يمكن أن ننسى حالة التناغم اللوني الملحوظة التي نلمسها بين الغرف الثلاث، والنابعة من اقتناء الخبراء لجميع العناصر باللون البيج.
نلاحظ في هذه الساحة أن غرفة المعيشة تحتل الصدارة بأثاثها الحداثي الأنيق الذي هو عبارة عن أريكتين متقابلتين ومقعدين متوازيين وطاولتي قهوة كبيرتين، لتأتي خلفها مباشرة غرفة الطعام بملامح مبهمة لا نرى منها سوى مائدة كبيرة ذات سطح خشبي يشبه طاولات القهوة المنتمية للمعيشة.
أما عن المطبخ، فهو يستحوذ على تلك البقعة البعيدة أقصى اليمين المغلفة بجدران بيضاء، حيث تحجب عنا رؤية المطبخ كليا، عدا تلك الفتحة الصغيرة بأحد الجدران المطلة على السفرة، فهي تكشف بعض تفاصيله للجالسين على مقاعدها.
إدراكا من الخبراء بأن المطبخ أحد أكثر الغرف حيوية بأي منزل، جعلوا مساحته بهذا المنزل شبه مساوية لمساحة غرفتي الطعام والمعيشة معا، وعلى الرغم من أن الغرف الثلاث مفتوحة على بعضها البعض، إلا أن جزيرة المطبخ نجحت بطولها وحجمها الكبير في فصل المطبخ عن الغرفتين نسبيا.
في هذه الساحة، نلاحظ أن المطبخ وغرفة الطعام ينسجمان انسجام تام معًا حيث أنهما مفتوحتان على بعضهما البعض كليًا، أما غرفة المعيشة، فهي تنفصل نسبيًا عنهما على الرغم من أنها بنفس المكان، لهذا السبب حرص الخبراء على اتباع الأسلوب الديكوري ذاته في تصميم وتأثيث الغرف الثلاث، وهو شيء تلمسه بوضوح بمجرد النظر للساحة المعروضة أمامنا.
يتكرر هنا الانفصال النسبي لغرفة المعيشة عن غرفة الطعام والمطبخ لكنه بطريقة مختلفة، وهي الاستعانة ببرافان مفرّغ في منتهى الأناقة يغلف السفرة بالكامل ولا يظهر منها سوى عناصر قليلة، كما يخلق حاجزًا أيضًا بيننا وبين المطبخ، حيث يصعب رؤية تفاصيله أيضًا من هذه الزاوية.
تم الاستغناء هنا عن غرفة الطعام لتحل محلها جزيرة المطبخ الضخمة التي نراها أمامنا بما يحيطها من مقاعد، والتي قد نجحت في تحقيق الترابط بدورها بين المطبخ والمعيشة بفضل وحدة الشكل والألوان بين جميع العناصر.
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