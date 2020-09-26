6 أفكار بسيطة لإنعاش شرفتك القديمة

هل تعيش في شقة ضيقة ذات شرفة صغيرة ولكنها تتميز بنسمات الهواء المنعش وبعض أواني الزرع؟، حسنا؛ يجب عليك الإستمتاع بقضاء المزيد من الوقت في شرفتك. عادة ماتكون الشرفة في بعض المنازل هي مساحة قديمة منسية مع بعض المقاعد البالية والنباتات المُهمَلة، لذلك حان وقت التجديد.
يجب عليك ألا تترك شرفة منزلك مساحة مُهمَلة وغير مرغوب فيها حيث أنه بإمكانك الآن الحصول على 6 أفكار بسيطة لتجديد شرفتك المملة وتحويلها إلى مساحة جميلة.
غالبا ما تبدو الشرفة مملة بسبب الأرضيات التقليدية موحدة اللون، ولكن مع تلك الفكرة يمكنك تحويل شرفتك إلى مساحة جميلة من خلال تغطية الأرضية القديمة المملة بالعشب الصناعي كما هو الحال هنا.
يمكنك حتى تغطية أجزاء معينة من الشرفة بالحصى أو شرائح الخشب أو الباليت لإضفاء طابع الفناء الخارجي عليها.
أول شيء تحتاجه لجعل شرفتك مكانًا أكثر ترحيباً واسترخاءً هو مكان لطيف ومريح للجلوس.
على الرغم من أن الكراسي الخشبية تبدو جميلة، إلا أنها ليست مريحة للجلوس دائمًا، لذا اختر مقعدًا مبطنًا بإطار معدني أو خشبي، مثل المقعد المعروض هنا، وقم بتحويل شرفتك إلى ملاذك الخاص الذي تسترخى فيه مع قراءة كتابك المفضل أو احتساء مشروبك الساخن.
توجد العديد من الطرق البسيطة لتحويل شرفتك إلى مكان أكثر بهجة مثل الإحتفاظ بالكثير من النباتات والزهور، ولكن إذا كان لديك مساحة صغيرة جدًا وتتساءل كيف يمكنك الاحتفاظ بالكثير من النباتات في شرفتك الصغيرة ، فلا تقلق. يمكنك التغلب على هذه المشكلة من خلال عمل أرفف عمودية للنباتات.
ومن خلال هذا النموذج يمكنك تنفيذ أرفف عمودية على جدران شرفتك والإحتفاظ بنباتات أكثر بكثير مما كنت تحتفظ به على أرضية الشرفة حيث يمكن تحويل بعض أرفف الكتب القديمة إلى حامل نبات عمودي.
طريقة أخرى بسيطة لتوفير المساحة والإحتفاظ بالمزيد من النباتات في شرفتك هي تعليقها. يمكنك تعليق النباتات المتسلقة على الجدران والمحفوظة بوعاء مثل نبات اللبلاب في أواني ملونة زاهية ، أو البحث عن شيء مختلف مثل مجموعة من النباتات المحفوظة بوعاء في قفص طائر أبيض كما في ذلك النموذج.
يمكنك أيضا تعليق النباتات المحفوظة بوعاء بخطافات على شماعات الملابس القديمة وتلوين هذه الشماعات بألوان زاهية مثل الوردي أو الأحمر أو الأصفر لجعل شرفتك تبدو أكثر روعة.
تعد طريقة الباليت في تنسيق النباتات هي إحدى الحيل الذكية والموفرة في تنظيم الشرفة، حيث أن الباليت هو عبارة عن إطار من الخشب الخام غير المصقول مثل الصندوق الذي يستخدم لحمل الأشياء والذي يمكن إعادة إستخدامه كحامل مميز ومبتكر للنباتات في شرفتك.
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أحد الأسباب التي تجعل المرء لا يستطيع في كثير من الأحيان الجلوس في شرفة منزله حتى لو كانت تتمتع بمنظر جميل،هو وجود بعض الجيران الفضوليين. لذلك هناك طريقة بسيطة لإصلاح ذلك وهي حجب الشرفة الخاصة بك عن أعين جيرانك بإستخدام حاجز معدني أو خشبي مثل النموذج المعروض أمامنا هنا.
يمكنك أيضا تحويل هذا الفاصل إلى ماسك نباتات عن طريق ربط الرفوف به بالإضافة إلى استخدام ستائر الفينيسية أو الستائر الرومانية للحصول على مزيد من الخصوصية في شرفتك.