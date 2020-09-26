6 أفكار بسيطة لإنعاش شرفتك القديمة

هل تعيش في شقة ضيقة ذات شرفة صغيرة ولكنها تتميز بنسمات الهواء المنعش وبعض أواني الزرع؟، حسنا؛ يجب عليك الإستمتاع بقضاء المزيد من الوقت في شرفتك. عادة ماتكون الشرفة في بعض المنازل هي مساحة قديمة منسية مع بعض المقاعد البالية والنباتات المُهمَلة، لذلك حان وقت التجديد.

يجب عليك ألا تترك شرفة منزلك مساحة مُهمَلة وغير مرغوب فيها حيث أنه بإمكانك الآن الحصول على 6 أفكار بسيطة لتجديد شرفتك المملة وتحويلها إلى مساحة جميلة.