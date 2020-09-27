14 طريقة عصرية لتزيين جدران غرفة نومك

تعتبر غرفة النوم هي مساحتك الخاصة التي تحصل فيها على الراحة والإسترخاء، لذلك فمن الضروري الإهتمام بتزيين جدرانها بالألوان والديكورات المناسبة والتي تضفي عليها المزيد من اللمسات الجمالية والإنسيابية. يقدم موقع هوميفاي اليوم 14 فكرة سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفة نومك للإستمتاع بأجواء رائعة.
لست بحاجة إلى إستخدام الألوان التقليدية فقط في تزيين غرفة نومك، فإستخدام درجات الألوان البنفسجية يعطي شعورا نابضا بالحيوية والتجديد وإضافة لمسة أنيقة وجذابة لتلك الغرفة.
يمكنك تضمين الصور والتذكارات العائلية أيضا إلى الديكور الذي تزين به غرفة نومك، فيمكنك جعلها صورا كلاسيكية بالأبيض والأسود أو الصور ذات الطباعة القماشية.
إذا كنت تبحث عن أفكار عملية وغير تقليدية في نفس الوقت، فإن ورق الحائط يعد خيارا جيدا لتزيين غرفة نومك بالشكل الذي تتمنى.
الطوب الحراري هو أحد الأفكار المميزة والأنيقة لتزيين جدران غرفة نومك فهو يناسب جميع المساحات ويعد أحد نماذج التصميم العملية والمريحة أيضًا.
تعد المساحة الفارغة في جدران غرفة نومك فرصة جيدة لتضمين بعض المرايا والتي تعطي إحساسا أكبر بالإتساع.
يمكنك إستخدام بعض الصور الجمالية التي تعكس ذوقك الشخصي والتي تضفي المزيد بين الإنسيابية والتناسق بين جميع عناصر الديكور في غرفة نومك؛ فصورة واحدة كبيرة يمكن إعتبارها عنصر الديكور الرئيسي داخل الغرفة.
يعد ورق الفينيل المزخرف هو حل عملي وسهل يمكنك إستخدامه في تزيين جدران غرفة نومك، ويمكنك إختيار الشكل المناسب لذوقك وطباعته على ورق الفينيل وإستخدامه على جدارواحد أو على جميع الجدران كما في ذلك النموذج.
اقرأ أيضًا: 8 منازل صغيرة لتختار من بينها عندما تمتلك أرضك الخاصة
الألوان الناعمة كألوان الباستيل وغيرها هي خيار مميز يضيف المزيد من الإنسجام والخيال إلى غرفة نومك، كما إنه يضفي المزيد من اللمسات الجمالية والساحرة لتقضي المزيد من أوقات الإسترخاء والهدوء.
إذا كنت من محبي الفنون فلا تتردد في دمج الأعمال الفنية المميزة لتزيين جدران غرفة نومك والتي تضيف المزيد من التألق والتميز إلى الأوقات التي تقضيها في تلك الغرفة.
عندما تبحث عن أفكار ملهمة لتزيين جدران غرفة نومك يمكنك اللجوء إلى الأسلوب الريفي الذي يجمع بين الأحجار المميزة والأخشاب، لديكور بسيط ومميز.
يمكن تضمين أفكار عصرية كالخرسانة المصقولة لتزيين الجدران في غرفة النوم أيضًا، خاصةً إذا كانت ستمنحك النتيجة التي تبحث عنها.
إن كنت من محبي اللمسات المجسمة، يمكنك اللجوء لإحداها في الجدار الرئيسي بغرفة نومك، وهنا نعني تحديدًا الجدار الخلفي للسرير مثلما هو الحال في الصورة المعروضة أمامنا، والذي زادته تأثيرات مصابيح الإضاءة الجانبية سحرًا وتميزًا.
لقد ذكرنا الفينيل في وقت سابق، ولكن ماذا عن مزج الملصقات بلمسة نابضة بالحياة مثل هذا الجدار الأحمر الساحر المزين بملصق لفرع إحدى الأشجار لدرجة أنه يبدو حقيقيًا.