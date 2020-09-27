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14 طريقة عصرية لتزيين جدران غرفة نومك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
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تعتبر غرفة النوم هي مساحتك الخاصة التي تحصل فيها على الراحة والإسترخاء، لذلك فمن الضروري الإهتمام بتزيين جدرانها بالألوان والديكورات المناسبة والتي تضفي عليها المزيد من اللمسات الجمالية والإنسيابية. يقدم موقع هوميفاي اليوم 14 فكرة سهلة وبسيطة لتزيين جدران غرفة نومك للإستمتاع بأجواء رائعة.

1- مزيج لوني جذاب

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

لست بحاجة إلى إستخدام الألوان التقليدية فقط في تزيين غرفة نومك، فإستخدام درجات الألوان البنفسجية يعطي شعورا نابضا بالحيوية والتجديد وإضافة لمسة أنيقة وجذابة لتلك الغرفة.

2- صور وذكريات

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

يمكنك تضمين الصور والتذكارات العائلية أيضا إلى الديكور الذي تزين به غرفة نومك، فيمكنك جعلها صورا كلاسيكية بالأبيض والأسود أو الصور ذات الطباعة القماشية.

3- ورق الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تبحث عن أفكار عملية وغير تقليدية في نفس الوقت، فإن ورق الحائط يعد خيارا جيدا لتزيين غرفة نومك بالشكل الذي تتمنى.

4- الطوب الحراري

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

الطوب الحراري هو أحد الأفكار المميزة والأنيقة لتزيين جدران غرفة نومك فهو يناسب جميع المساحات ويعد أحد نماذج التصميم العملية والمريحة أيضًا.

5- زينها بالمرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

تعد المساحة الفارغة في جدران غرفة نومك فرصة جيدة لتضمين بعض المرايا والتي تعطي إحساسا أكبر بالإتساع.

6- غرفتك أجمل مع الصور

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

يمكنك إستخدام بعض الصور الجمالية التي تعكس ذوقك الشخصي والتي تضفي المزيد بين الإنسيابية والتناسق بين جميع عناصر الديكور في غرفة نومك؛ فصورة واحدة كبيرة يمكن إعتبارها عنصر الديكور الرئيسي داخل الغرفة.

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7- ورق الفينيل لخلفيات رائعة

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

يعد ورق الفينيل المزخرف هو حل عملي وسهل يمكنك إستخدامه في تزيين جدران غرفة نومك، ويمكنك إختيار الشكل المناسب لذوقك وطباعته على ورق الفينيل وإستخدامه على جدارواحد أو على جميع الجدران كما في ذلك النموذج.

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8- ألوان الباستيل لأجواء أكثر هدوءًا ورومانسية

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الألوان الناعمة كألوان الباستيل وغيرها هي خيار مميز يضيف المزيد من الإنسجام والخيال إلى غرفة نومك، كما إنه يضفي المزيد من اللمسات الجمالية والساحرة لتقضي المزيد من أوقات الإسترخاء والهدوء.

9- عمل فني رائع

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إذا كنت من محبي الفنون فلا تتردد في دمج الأعمال الفنية المميزة لتزيين جدران غرفة نومك والتي تضيف المزيد من التألق والتميز إلى الأوقات التي تقضيها في تلك الغرفة.

10- الأسلوب الريفي لديكور مميز

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة نوم
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

عندما تبحث عن أفكار ملهمة لتزيين جدران غرفة نومك يمكنك اللجوء إلى الأسلوب الريفي الذي يجمع بين الأحجار المميزة والأخشاب، لديكور بسيط ومميز.

11- الخرسانة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة نوم الخرسانة Grey
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

يمكن تضمين أفكار عصرية كالخرسانة المصقولة لتزيين الجدران في غرفة النوم أيضًا، خاصةً إذا كانت ستمنحك النتيجة التي تبحث عنها.

12- لمسة مجسمة

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

إن كنت من محبي اللمسات المجسمة، يمكنك اللجوء لإحداها في الجدار الرئيسي بغرفة نومك، وهنا نعني تحديدًا الجدار الخلفي للسرير مثلما هو الحال في الصورة المعروضة أمامنا، والذي زادته تأثيرات مصابيح الإضاءة الجانبية سحرًا وتميزًا.

13- ملصقات متنوعة

Vinilos decorativos florales, Goodvinilos Goodvinilos Walls & flooringWall tattoos
Goodvinilos

Goodvinilos
Goodvinilos
Goodvinilos

لقد ذكرنا الفينيل في وقت سابق، ولكن ماذا عن مزج الملصقات بلمسة نابضة بالحياة مثل هذا الجدار الأحمر الساحر المزين بملصق لفرع إحدى الأشجار لدرجة أنه يبدو حقيقيًا.

14- لمسة خضراء حيوية

Design végétal, Adventive Adventive Interior landscaping
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

لمجرد أن منزلك صغير، لا يعني أنه يجب عليك نسيان فكرة تزويد بلمسة خضراء من قلب الحديقة النابض تمامًا، بل يمكنك تثبيت بعض الأواني الصغيرة على أحد الجدران مثلما هو واضح أمامنا في الصورة لمنح الغرفة أجواء حيوية ومنعشة.

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