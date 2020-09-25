9 أفكار صغيرة لتغييرات كبيرة في منزلك

إن أصغر التغييرات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في المنزل، لذلك يجب عليك إستهلاك مجهودك وأموالك بطريقة صحيحة إذا أردت تجميل الديكورات الداخلية لمنزلك. وهنا ستجد بعض الأفكار البسيطة والرائعة في نفس الوقت والتي من شأنها إحداث تغييرات فورية وجذابة على تصميم المنزل.
تعد ملصقات غرف النوم من أكثر الوسائل التي يتم إستخدامها في تجديد ديكور غرف النوم بطريقة سهلة وغير مكلفة، فهناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون عمل تغييرات جذرية في تصميمات غرفهم؛ لذلك تكفي هذه الملصقات البسيطة لإضفاء مظهر جديد كليا على غرفتك.
يمكنك شراء بعض الستائر وغطاء لحاف جديد لإضافة تأثير فوري على غرفة نومك، فبمجرد إضافة تلك الأشياء البسيطة إلى غرفتك ستشعر بالتغيير الرائع وتحسن حالتك المزاجية كثيرًا.
عادة ما تصنع خزائن المطبخ بأحجام قياسية لذا يمكنك بسهولة تغيير أبواب الخزانة وتبديل شكلها أو ألوانها، وستجدها طريقة سهلة ورخيصة لتجديد مطبخك بالكامل.
من السهل تغيير ترتيبات أثات منزلك، وستجدها طريقة سهلة ولن تكلفك شيئا. يمكنك وضع طاولة جانبية وأريكة صغيرة في مطبخك والتي ستكون لها الكثير من الإستخدامات.
يعتبر الحمام أحد الأماكن صعبة التجديد بسبب كثرة تفاصيله والتي تحتاج إلى كثير من الوقت والمال والمجهود أيضا، في هذه الحالة الإضاءة هي السبيل الأمثل للتغيير، ويمكنك إختيار المصابيح المعلقة لإضافة لمسة عصرية لطيفة.
تؤثر أنماط الفسيفساء على شكل جدران الحمام تأثيرا رائعا، حيث أن تلك الأشكال الهندسية الصغيرة تخلق نوعا من التأثير اللامع دون تجاوزباقي عناصر الديكور.
تتميز الألوان المبهجة بحضورها القوي في أي غرفة تقوم بتصميمها أو تجديدها، لذلك يمكنك إعادة تدوير بعض أثاثك القديم ومنحه مظهرا رائعا بإستخدام تلك الألوان المؤثرة.
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تمتلئ قطع الأثاث القديمة بالكثير من الذكريات الجميلة والحنين إلى الماضي، لذلك كثيرا ماتكون هذه القطع مرتفعة السعر؛لذلك إذا كنت من هواة تجميع القطع التراثية القديمة فيكفيك فقط إقتناء قطعة واحدة لتغيير شكل الغرفة كليا.
تعد أي نافذة هي ميزة رائعة يجب حقًا الإستفادة منها إلى أقصى حد،ويمكنك تحقيق أقصى إستفادة من النوافذ الموجودة لديك بوضع العنصر الأكثر أهمية في الغرفة أسفل حافة النافذة مباشرةً.