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9 أفكار صغيرة لتغييرات كبيرة في منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
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إن أصغر التغييرات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في المنزل، لذلك يجب عليك إستهلاك مجهودك وأموالك بطريقة صحيحة إذا أردت تجميل الديكورات الداخلية لمنزلك. وهنا ستجد بعض الأفكار البسيطة والرائعة في نفس الوقت والتي من شأنها إحداث تغييرات فورية وجذابة على تصميم المنزل.

1- ملصقات أنيقة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تعد ملصقات غرف النوم من أكثر الوسائل التي يتم إستخدامها في تجديد ديكور غرف النوم بطريقة سهلة وغير مكلفة، فهناك بعض الأشخاص الذين لا يريدون عمل تغييرات جذرية في تصميمات غرفهم؛ لذلك تكفي هذه الملصقات البسيطة لإضفاء مظهر جديد كليا على غرفتك.

2- أقمشة عصرية لغرفة نومك

Aimee- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH BedroomTextiles
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

يمكنك شراء بعض الستائر وغطاء لحاف جديد لإضافة تأثير فوري على غرفة نومك، فبمجرد إضافة تلك الأشياء البسيطة إلى غرفتك ستشعر بالتغيير الرائع وتحسن حالتك المزاجية كثيرًا.

3- أبواب جديدة لخزانة المطبخ

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

عادة ما تصنع خزائن المطبخ بأحجام قياسية لذا يمكنك بسهولة تغيير أبواب الخزانة وتبديل شكلها أو ألوانها، وستجدها طريقة سهلة ورخيصة لتجديد مطبخك بالكامل.

4- ملحقات بسيطة لمطبخ أكثر تنسيقا

Home staging Berlin, Cocolapine Design Cocolapine Design
Cocolapine Design

Home staging Berlin

Cocolapine Design
Cocolapine Design
Cocolapine Design

من السهل تغيير ترتيبات أثات منزلك، وستجدها طريقة سهلة ولن تكلفك شيئا. يمكنك وضع طاولة جانبية وأريكة صغيرة في مطبخك والتي ستكون لها الكثير من الإستخدامات.

5- إضاءة جديدة لحمام رائع

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة الاطفال
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يعتبر الحمام أحد الأماكن صعبة التجديد بسبب كثرة تفاصيله والتي تحتاج إلى كثير من الوقت والمال والمجهود أيضا، في هذه الحالة الإضاءة هي السبيل الأمثل للتغيير، ويمكنك إختيار المصابيح المعلقة لإضافة لمسة عصرية لطيفة.

6-أنماط الفسيفساء الفنية

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio BedroomSofas & chaise longue
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

تؤثر أنماط الفسيفساء على شكل جدران الحمام تأثيرا رائعا، حيث أن تلك الأشكال الهندسية الصغيرة تخلق نوعا من التأثير اللامع دون تجاوزباقي عناصر الديكور.

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7- صناديق بألوان مبهجة

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

تتميز الألوان المبهجة بحضورها القوي في أي غرفة تقوم بتصميمها أو تجديدها، لذلك يمكنك إعادة تدوير بعض أثاثك القديم ومنحه مظهرا رائعا بإستخدام تلك الألوان المؤثرة.

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8- قديمة ولكن مميزة

homify KitchenCabinets & shelves
homify

homify
homify
homify

تمتلئ قطع الأثاث القديمة بالكثير من الذكريات الجميلة والحنين إلى الماضي، لذلك كثيرا ماتكون هذه القطع مرتفعة السعر؛لذلك إذا كنت من هواة تجميع القطع التراثية القديمة فيكفيك فقط إقتناء قطعة واحدة لتغيير شكل الغرفة كليا.

9- ضعها بجانب النافذة

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

تعد أي نافذة هي ميزة رائعة يجب حقًا الإستفادة منها إلى أقصى حد،ويمكنك تحقيق أقصى إستفادة من النوافذ الموجودة لديك بوضع العنصر الأكثر أهمية في الغرفة أسفل حافة النافذة مباشرةً.


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