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10 أبواب جرارة عصرية لتقسيم منزلك بسهولة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Luxury Apartment, Soho, Ligneous Designs Ligneous Designs أبواب منزلقة
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تتميز بعض مخططات التصميم الداخلي لدينا بتصميم مساحات مفتوحة، مما يعني أن غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام تشترك جميعها في نفس المساحة. قد تكون المساحات المفتوحة مشكلة في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بالخصوصية أو ببساطة عندما نريد تغيير التصاميم الداخلية قليلا، ولكن بدلاً من تركيب باب قد يفسد هذا التصميم، لدينا اقتراح آخر وهو الباب الجرار.

تقدم الأبواب الجرارة العديد من الفوائد أكثر من الباب المفصلي البسيط، لدينا 10 أمثلة للأبواب الجرارة لإعطائك أفكارًا حول أفضل طريقة لتقسيم المساحات الداخلية الخاصة بك.

1- على الطراز الصناعي

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

عندما يكون لديك منزل على الطراز الصناعي، فأنت بالتأكيد ستحب ذلك التصميم من الأبواب الجرارة. إذا كانت الأسطح المعدنية والخشب الخام وحتى الأثاث العتيق يميز منزلك وتريد بابًا جراراً يتناسب مع هذه الطريقة، فستجد أن الفكرة الأولى مثيرة للاهتمام للغاية. باب أبيض نقي محصور بين لوحين من المعدن الفضي يمنح منزلك لمسة صناعية ويمنح مكانك الخاص المزيد من الخصوصية.

2- خيارات أنيقة

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL HouseholdRoom dividers & screens زجاج Brown
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

يحل خيار الباب الجرار التالي مشكلة الاحتفاظ برائحة الطبخ في المطبخ بينما يمنحك أيضًا رؤية لها، ويُعد التصميم غير الشفاف مثاليًا للديكورات الداخلية البسيطة والأنيقة التي تتطلع إلى إضافة نفس القدر من الأناقة والوظيفة.


3- لمزيد من الخصوصية

Oak wall elevation & sliding door Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry BathroomSinks خشب متين Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Oak wall elevation & sliding door

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

لا توجد مساحة تحتاج إلى خصوصية أكبر من الحمام، لذلك يمكنك تركيب باب جرارلإغلاقه. يعمل هذا التصميم الخشبي بشكل رائع في أي مكان داخلي. يمكنك مطابقته مع تصميم الحائط وسيبدو الباب وكأنه جزء من الحائط نفسه.

4- مع نوافذ شفافة

Maison individuelle Versailles, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مطبخ
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

تم تعزيز هذا التصميم الداخلي البسيط بباب جرار أسود مميز مع نوافذ زجاجية شفافة. يتناسب هذا النموذج مع اللون الأبيض للجدران ويجعل ذلك الجزء من المنزل مميزا.

5- إنه حقا رائع

Custom made doors, Matahati Matahati غرفة نوم
Matahati

Matahati
Matahati
Matahati

عندما ترغب في دخول غرفة نومك بأناقة واتزان، فإن هذه الأبواب الخشبية الصلبة هي ما تحتاجه تمامًا. هذا هو النمط المثالي للمنزل الريفي ويتناسب بشكل رائع مع الأرضيات الخشبية الصلبة.

6- ما رأيك ببعض الغموض؟

Casa VR, Fabrizio De Rosa Architetto Fabrizio De Rosa Architetto غرفة المعيشة
Fabrizio De Rosa Architetto

Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto
Fabrizio De Rosa Architetto

المنازل ذات المساحات المفتوحة تدور حول التواصل المستمر، ولكن مع خيار الباب الجرار، لديك المزيد من التنوع. الآن يمكن أن تبقى روائح المطبخ في المطبخ ويمكنك إغلاق الباب ونسيان الفوضى التي تركتها أنت وضيوفك على الأريكة ومشاهدة فيلم بعد العشاء.

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7- مختلف تمامًا

Soluzione scorrevole esterno parete senza binario a vista, Phi Porte Phi Porte Windows & doorsDoors خشب
Phi Porte

Phi Porte
Phi Porte
Phi Porte

ليس عليك تخصيص جدار كامل لتصميم بابك الجرار، يمكن للأبواب نفسها أن تشغل مساحة أكبر مثل الباب المفصلي العادي، ولكن مع مزيد من الرقي والإثارة كما في هذا التصميم.

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8- واضح كما يجب أن يكون

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ غرفة السفرة
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

هل تريد تقسيم المساحات وجعلها تبدو كما لو لم تفعل ذلك؟ إذن الزجاج الشفاف هو الحل. اكتشف كيف تبدو هذه المساحة المدمجة بشكل مذهل وإنسيابي مع وجود الباب الجرار ولكن دون عوائق.

9- أبيض وأسود

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing مطبخ
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

إذا لم يكن ذوقك عاديًا،  فلدينا اقتراح رائع لك هنا. تحتاج إلى تذكر الكثير من الأشياء أثناء تواجدك بالمطبخ، لديك قائمة

مشترياتك، ووصفاتك، وربما لديك الكثير لتتذكره. لحل كل هذه المشاكل وأكثر، احصل على سبورة للمطبخ ويمكنك جعل هذه السبورة جزء من بابك الجرار.

10- مساحات متكاملة العناصر

Interior design - Glass Cube - Padova Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN بلكونة أو شرفة
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

مع هذا النموذج الرائع نجد أننا قمنا بفصل الفناء الخارجي عن غرفة المعيشة ولكن مع استمرار التكامل بين المساحات دون حجب الرؤية.

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