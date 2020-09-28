10 أبواب جرارة عصرية لتقسيم منزلك بسهولة

تتميز بعض مخططات التصميم الداخلي لدينا بتصميم مساحات مفتوحة، مما يعني أن غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام تشترك جميعها في نفس المساحة. قد تكون المساحات المفتوحة مشكلة في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بالخصوصية أو ببساطة عندما نريد تغيير التصاميم الداخلية قليلا، ولكن بدلاً من تركيب باب قد يفسد هذا التصميم، لدينا اقتراح آخر وهو الباب الجرار.
تقدم الأبواب الجرارة العديد من الفوائد أكثر من الباب المفصلي البسيط، لدينا 10 أمثلة للأبواب الجرارة لإعطائك أفكارًا حول أفضل طريقة لتقسيم المساحات الداخلية الخاصة بك.
عندما يكون لديك منزل على الطراز الصناعي، فأنت بالتأكيد ستحب ذلك التصميم من الأبواب الجرارة. إذا كانت الأسطح المعدنية والخشب الخام وحتى الأثاث العتيق يميز منزلك وتريد بابًا جراراً يتناسب مع هذه الطريقة، فستجد أن الفكرة الأولى مثيرة للاهتمام للغاية. باب أبيض نقي محصور بين لوحين من المعدن الفضي يمنح منزلك لمسة صناعية ويمنح مكانك الخاص المزيد من الخصوصية.
يحل خيار الباب الجرار التالي مشكلة الاحتفاظ برائحة الطبخ في المطبخ بينما يمنحك أيضًا رؤية لها، ويُعد التصميم غير الشفاف مثاليًا للديكورات الداخلية البسيطة والأنيقة التي تتطلع إلى إضافة نفس القدر من الأناقة والوظيفة.
لا توجد مساحة تحتاج إلى خصوصية أكبر من الحمام، لذلك يمكنك تركيب باب جرارلإغلاقه. يعمل هذا التصميم الخشبي بشكل رائع في أي مكان داخلي. يمكنك مطابقته مع تصميم الحائط وسيبدو الباب وكأنه جزء من الحائط نفسه.
تم تعزيز هذا التصميم الداخلي البسيط بباب جرار أسود مميز مع نوافذ زجاجية شفافة. يتناسب هذا النموذج مع اللون الأبيض للجدران ويجعل ذلك الجزء من المنزل مميزا.
عندما ترغب في دخول غرفة نومك بأناقة واتزان، فإن هذه الأبواب الخشبية الصلبة هي ما تحتاجه تمامًا. هذا هو النمط المثالي للمنزل الريفي ويتناسب بشكل رائع مع الأرضيات الخشبية الصلبة.
المنازل ذات المساحات المفتوحة تدور حول التواصل المستمر، ولكن مع خيار الباب الجرار، لديك المزيد من التنوع. الآن يمكن أن تبقى روائح المطبخ في المطبخ ويمكنك إغلاق الباب ونسيان الفوضى التي تركتها أنت وضيوفك على الأريكة ومشاهدة فيلم بعد العشاء.
ليس عليك تخصيص جدار كامل لتصميم بابك الجرار، يمكن للأبواب نفسها أن تشغل مساحة أكبر مثل الباب المفصلي العادي، ولكن مع مزيد من الرقي والإثارة كما في هذا التصميم.
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هل تريد تقسيم المساحات وجعلها تبدو كما لو لم تفعل ذلك؟ إذن الزجاج الشفاف هو الحل. اكتشف كيف تبدو هذه المساحة المدمجة بشكل مذهل وإنسيابي مع وجود الباب الجرار ولكن دون عوائق.
إذا لم يكن ذوقك عاديًا، فلدينا اقتراح رائع لك هنا. تحتاج إلى تذكر الكثير من الأشياء أثناء تواجدك بالمطبخ، لديك قائمة
مشترياتك، ووصفاتك، وربما لديك الكثير لتتذكره. لحل كل هذه المشاكل وأكثر، احصل على سبورة للمطبخ ويمكنك جعل هذه السبورة جزء من بابك الجرار.
مع هذا النموذج الرائع نجد أننا قمنا بفصل الفناء الخارجي عن غرفة المعيشة ولكن مع استمرار التكامل بين المساحات دون حجب الرؤية.