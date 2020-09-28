10 أبواب جرارة عصرية لتقسيم منزلك بسهولة

تتميز بعض مخططات التصميم الداخلي لدينا بتصميم مساحات مفتوحة، مما يعني أن غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام تشترك جميعها في نفس المساحة. قد تكون المساحات المفتوحة مشكلة في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بالخصوصية أو ببساطة عندما نريد تغيير التصاميم الداخلية قليلا، ولكن بدلاً من تركيب باب قد يفسد هذا التصميم، لدينا اقتراح آخر وهو الباب الجرار.

تقدم الأبواب الجرارة العديد من الفوائد أكثر من الباب المفصلي البسيط، لدينا 10 أمثلة للأبواب الجرارة لإعطائك أفكارًا حول أفضل طريقة لتقسيم المساحات الداخلية الخاصة بك.