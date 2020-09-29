9 أفكار مميزة لتجديد إطلالة منزلك بأقل التكاليف

من منا لا يريد تزيين وتجميل منزله دون القلق بشأن التكاليف؟ ستندهش لأن هناك 9 طرق رائعة يمكنك من خلالها تزيين منزلك دون إنفاق الكثير من المال، ستمنحك هذه الأفكار الذكية منزل أحلامك بأقل ميزانية.
من المؤكد أنك تريد أن يكون مدخل منزلك خاليا من الفوضى، لذلك يمكن أن تحصل على مساحة مخفية لتخزين للأحذية. أنت بحاجة إلى مساحة كبيرة، مساحة بحجم معقول يمكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من الأحذية. نقدم لك فكرة رائعة في هذا التصميم وهي وضع مقعد كبير مزين بالوسائد وبه مساحة خفية للتخزين حتى تتمكن أنت وضيوفك من الجلوس بشكل مريح عند خلع أو ارتداء حذائك.
يعد تركيب أرفف إضافية طريقة بسيطة وبأسعار معقولة للحصول على مطبخ رائع المظهر وخالٍ من الفوضى، ويمكنك أن تحصل على مساحة تخزين إضافية لأوانيك وأشياء أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها ستكون في متناول يدك متى احتجت إليها. الراحة في المطبخ هي كل شيء ومع هذه الفكرة ، ستحصل على ذلك تمامًا.
الإنطباع الأول الذي يتركه منزلك يكمن عند المدخل، فيمكنك الاستمتاع بمدخل مذهل بمجرد إعادة طلاء بابك. سيجعل اللون الأسود المهيب بابك ومدخل منزلك فريدًا وأنيقًا، إذا كنت تفضل ذلك. ويمكنك اختيار الألوان الزاهية والجريئة مثل الأزرق أو الأحمر؛ كل هذا يتوقف على نمط منزلك وتفضيلاتك الشخصية. يمكنك أيضًا إضافة لمسات خضراء صغيرة للحصول على مظهر بسيط ومتطور.
يمكن أن تؤدي إضافة ألوان جديدة لمنزلك إلى تغييره تمامًا وجعله يبدو وكأنك حصلت على أثاث جديد. ما عليك سوى إحياء أثاثك القديم بألوان جديدة وستندهش من التأثير، قم بتجديد الخزائن لإضفاء مظهر جديد على منزلك دون إنفاق الكثير من المال.
ليس من السهل تنظيف الأرضيات، ولكن الأرضيات الخشبية تختلف تماما. يمكن أن يكون لديك أرضية جميلة وسهلة التنظيف، فقط قم بتغيير الأرضيات الخشبية بانتظام. سيؤدي ذلك إلى تحديث منزلك على الفور وإعطائه مظهرًا جديدًا، ولن تضطر إلى إنفاق ثروة على منح منزلك مظهرًا جديدًا.
بغض النظر عن مدى صغر حجمها أو عدم أهميتها على ما يبدو، يجب ألا تستهين أبدًا بأي مساحة تخزين في منزلك. حتى أصغر المساحات يمكنها استيعاب شيء ما ، مثل العناصر الزخرفية وتجميل تلك المنطقة. قم ببعض الاستثمارات الصغيرة في مساحة التخزين لمنزلك واحصل على عوائد ضخمة؛ إنها طريقة رائعة لإضافة لإتاحة مساحة لعناصر مختلفة.
هل لديك بعض السلالم الخشبية القديمة غير مستخدمة؟، قم بتلميعها أو إعطائها بعض الألوان وسيصبح لديك مساحة جديدة تمامًا لتخزين العناصر أو تزيين الحائط في منزلك. هذه فكرة إبداعية ستجعل منزلك يبدو فريدًا وأنيقًا.
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إذا كنت ترغب في تجنب الفوضى في مطبخك ، فإن إحدى الأفكار البسيطة والرائعة هي تركيب مغسلة ذات حوضين. اغسل في إحداها ورص الأطباق بشكل مرتب في الأخرى، كما أنها تبدو أنيقة بشكل لا يصدق لذا سيبدو مطبخك أكثر إمتاعًا من الناحية الشكلية.
يبدو الخشب دائمًا جميلًا، لذلك إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر وترغب في تجميل منزلك في نفس الوقت، فلا تتردد في استخدام الأرفف الخشبية. تكمل الأرفف الخشبية أي عنصر زخرفي تضعه عليهم مثل التحف وإطارات الصور والكتب، استخدم الأرفف الخشبية لإضفاء مظهر جديد على منزلك والحصول على مساحة تخزين إضافية.