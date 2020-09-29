9 أفكار مميزة لتجديد إطلالة منزلك بأقل التكاليف

من المؤكد أنك تريد أن يكون مدخل منزلك خاليا من الفوضى، لذلك يمكن أن تحصل على مساحة مخفية لتخزين للأحذية. أنت بحاجة إلى مساحة كبيرة، مساحة بحجم معقول يمكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من الأحذية. نقدم لك فكرة رائعة في هذا التصميم وهي وضع مقعد كبير مزين بالوسائد وبه مساحة خفية للتخزين حتى تتمكن أنت وضيوفك من الجلوس بشكل مريح عند خلع أو ارتداء حذائك.