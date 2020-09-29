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9 أفكار مميزة لتجديد إطلالة منزلك بأقل التكاليف

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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من منا لا يريد تزيين وتجميل منزله دون القلق بشأن التكاليف؟ ستندهش لأن هناك 9 طرق رائعة يمكنك من خلالها تزيين منزلك دون إنفاق الكثير من المال، ستمنحك هذه الأفكار الذكية منزل أحلامك بأقل ميزانية.

1- مدخل بلا فوضى

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

من المؤكد أنك تريد أن يكون مدخل منزلك خاليا من الفوضى، لذلك يمكن أن تحصل على مساحة مخفية  لتخزين للأحذية. أنت بحاجة إلى مساحة كبيرة، مساحة بحجم معقول يمكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من الأحذية. نقدم لك فكرة رائعة في هذا التصميم وهي وضع مقعد كبير مزين بالوسائد وبه مساحة خفية للتخزين حتى تتمكن أنت وضيوفك من الجلوس بشكل مريح عند خلع أو ارتداء حذائك.

2- أرفف إضافية لمطبخ رائع

진달래 대우 푸르지오, 라움 디자인 라움 디자인 مطبخ
라움 디자인

라움 디자인
라움 디자인
라움 디자인

يعد تركيب أرفف إضافية طريقة بسيطة وبأسعار معقولة للحصول على مطبخ رائع المظهر وخالٍ من الفوضى، ويمكنك أن تحصل على مساحة تخزين إضافية لأوانيك وأشياء أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها ستكون في متناول يدك متى احتجت إليها. الراحة في المطبخ هي كل شيء ومع هذه الفكرة ، ستحصل على ذلك تمامًا.

3- بسيط مع لمسة من الأناقة

Front door K-Tribe Studió منازل
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

الإنطباع الأول الذي يتركه منزلك يكمن عند المدخل، فيمكنك الاستمتاع بمدخل مذهل بمجرد إعادة طلاء بابك. سيجعل اللون الأسود المهيب بابك ومدخل منزلك فريدًا وأنيقًا، إذا كنت تفضل ذلك. ويمكنك اختيار الألوان الزاهية والجريئة مثل الأزرق أو الأحمر؛ كل هذا يتوقف على نمط منزلك وتفضيلاتك الشخصية. يمكنك أيضًا إضافة لمسات خضراء صغيرة للحصول على مظهر بسيط ومتطور.

4- بألوان زاهية

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

يمكن أن تؤدي إضافة ألوان جديدة لمنزلك إلى تغييره تمامًا وجعله يبدو وكأنك حصلت على أثاث جديد. ما عليك سوى إحياء أثاثك القديم بألوان جديدة وستندهش من التأثير، قم بتجديد الخزائن لإضفاء مظهر جديد على منزلك دون إنفاق الكثير من المال.

5- أرضيات خشبية لحياة أسهل

Wickham House, C7 architects C7 architects مطبخ
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

ليس من السهل تنظيف الأرضيات، ولكن الأرضيات الخشبية تختلف تماما. يمكن أن يكون لديك أرضية جميلة وسهلة التنظيف، فقط قم بتغيير الأرضيات الخشبية بانتظام. سيؤدي ذلك إلى تحديث منزلك على الفور وإعطائه مظهرًا جديدًا، ولن تضطر إلى إنفاق ثروة على منح منزلك مظهرًا جديدًا.

6- استثمارات صغيرة لفائدة كبيرة

Tessera Step Cube Unit ASPACE Nursery/kid's roomStorage
ASPACE

Tessera Step Cube Unit

ASPACE
ASPACE
ASPACE

بغض النظر عن مدى صغر حجمها أو عدم أهميتها على ما يبدو، يجب ألا تستهين أبدًا بأي مساحة تخزين في منزلك. حتى أصغر المساحات يمكنها استيعاب شيء ما ، مثل العناصر الزخرفية وتجميل تلك المنطقة. قم ببعض الاستثمارات الصغيرة في مساحة التخزين لمنزلك واحصل على عوائد ضخمة؛ إنها طريقة رائعة لإضافة لإتاحة مساحة لعناصر مختلفة.


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7- سلالم خشبية قديمة

BOOKCASE S1, gianluca facchini gianluca facchini Living roomStorage
gianluca facchini

BOOKCASE S1

gianluca facchini
gianluca facchini
gianluca facchini

هل لديك بعض السلالم الخشبية القديمة غير مستخدمة؟، قم بتلميعها أو إعطائها بعض الألوان وسيصبح لديك مساحة جديدة تمامًا لتخزين العناصر أو تزيين الحائط في منزلك. هذه فكرة إبداعية ستجعل منزلك يبدو فريدًا وأنيقًا.

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8- أحواض عملية وأنيقة

Sink with drain grooves on the worktop AD3 Design Limited KitchenSinks & taps
AD3 Design Limited

Sink with drain grooves on the worktop

AD3 Design Limited
AD3 Design Limited
AD3 Design Limited

إذا كنت ترغب في تجنب الفوضى في مطبخك ، فإن إحدى الأفكار البسيطة والرائعة هي تركيب مغسلة ذات حوضين. اغسل في إحداها ورص الأطباق بشكل مرتب في الأخرى، كما أنها تبدو أنيقة بشكل لا يصدق لذا سيبدو مطبخك أكثر إمتاعًا من الناحية الشكلية.

9- أرفف خشبية مزخرفة

Modular Library, Redesign Studio Redesign Studio Study/officeCupboards & shelving
Redesign Studio

Modular Library

Redesign Studio
Redesign Studio
Redesign Studio

يبدو الخشب دائمًا جميلًا، لذلك إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر وترغب في تجميل منزلك في نفس الوقت، فلا تتردد في استخدام الأرفف الخشبية. تكمل الأرفف الخشبية أي عنصر زخرفي تضعه عليهم مثل التحف وإطارات الصور والكتب، استخدم الأرفف الخشبية لإضفاء مظهر جديد على منزلك والحصول على مساحة تخزين إضافية.

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