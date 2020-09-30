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10 تركيبات لونية رائعة لمنزلك العصري

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
House 516, Studio Gritt Studio Gritt غرفة نوم
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في بعض الأحيان، يمكن لطلاء جديد أن يعيد حيوية المنزل ويملأه بكل الأجواء الإيجابية التي كنت تبحث عنها ؛ وهذا بالضبط ما تريده لمنزلك. يعد اختيار لون الطلاء مهمة شاقة، لذلك أحضرنا لك توقعات المحترفين فيما يخص ألوان الطلاء التي ستكون صيحة العام المقبل. اختار مصممو الديكور الداخلي لدينا أفضل 10 أفكار لونية لملء منزلك بالحيوية. 

1- طلاء كريمي لمنزل ناعم

3BHK Flat interiors in contemporary style , Rhythm And Emphasis Design Studio Rhythm And Emphasis Design Studio غرفة المعيشة خشب White
Rhythm And Emphasis Design Studio

Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio

تصميم ناعم وهادئ من اللون الكريمي على الحائط يجعله مريحا للغاية. جمال هذا اللون هو أنه لن ينفد أبدًا ولن تضطر إلى تغيير الأثاث ليلائمه، حيث تتماشى درجات اللون الكريمي المريحة مع أي لون من الأثاث وتتوافق مع أي ديكور. قم بإجراء مسح سريع لمنزلك، وإذا كنت تعتقد أن المساحة بحاجة إلى مزيد من السطوع، فانتقل بالتأكيد إلى الظلال الكريمية.



2- ألوان طبيعية رائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن الموضة تعيد نفسها فاللون البني الذي كان شائعًا في حقبة ماضية قد عاد من جديد. أعطت الطبيعة ألوانًا فريدة ومتنوعة للفطر واستلهم الإنسان منها لتكرار تلك الظلال الفريدة على جدران منزله. يعد ظل الفطر أحد اتجاهات الألوان المفضلة التي يجب اتباعها وتكرارها خلال العام القادم وسيظل هذا اللون المحايد عصريًا وجديدًا لفترة طويلة. سيبدو طلاء الفطر على الحائط رائعًا مع الألوان الطبيعية للأثاث والمفروشات.

3- مزيج انسيابي من الأزرق والأخضر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يتميز اتجاه الديكور الحديث بالبساطة التي تتناغم مع درجات الألوان الصامتة من الألوان المفضلة لديك. فمزيج الأزرق والأخضر محبوب من قبل معظمنا وهو يسير على ما يرام في أي غرفة في منزلنا. جمال هذا المزيج اللوني هو أنه يمكن أن يعيش بمفرده أو يمكن دمجه مع الأبيض أو الكريمي أو الرمادي لإضفاء طابع عصري على الغرفة. سوف يجلب اللون الأزرق والأخضر بالتأكيد الهدوء الذي تتمناه في منزلك.

4- ألوان ترابية ساحرة

Interiors, Future Space Interior Future Space Interior غرفة نوم
Future Space Interior

Future Space Interior
Future Space Interior
Future Space Interior

إن الألوان الترابية هي ألوان تتجدد مع كل فترة زمنية، مثل درجات اللون البني والبرتقالي. ستضفي هذه الألوان طاقة وشخصية جديدة على ديكور المنزل؛ فقط قم بتلوين جميع جدران الغرفة  بهذه الألوان الطينية أو قم بتلوين جدار واحد فقط واشعر بالتغيير في حالتك المزاجية. 

5- تصميم مبهج بلون الخردل

CLASSY DUPLEX HOUSE, Vdezin Interiors Vdezin Interiors درج
Vdezin Interiors

Vdezin Interiors
Vdezin Interiors
Vdezin Interiors

يخلق لون الخردل مزيجا من الدفء والثراء على الجدران، ومع ذلك عند الطلاء باستخدام الخردل ، اختر جدران مميزة بدلاً من تلوين الغرفة بأكملها. استخدم هذا اللون لإبراز الديكور وخلق انطباع بالعمق معه وسيظهر بطريقة أفضل عند استخدامه بحكمة.

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6- ظلال خضراء منعشة

Olety Landmark Apartment Interiors, Rajajinagar., Kredenza Interior Studios Kredenza Interior Studios غرفة نوم
Kredenza Interior Studios

Kredenza Interior Studios
Kredenza Interior Studios
Kredenza Interior Studios

لدى اللون الأخضر قدرة على محاكاة قوة الطبيعة على جدران منزلك بنفس الحماس ومع ذلك ، يقترح المصممون استخدام هذا اللون في غرفة كبيرة ذات إضاءة جيدة. هناك العديد من درجات اللون الأخضر للاختيار من بينها، إذا كنت ترغب في طلاء غرفتك بهذا اللون المميز.

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7- ألوان الباستيل الهادئة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تتمتع ألوان الباستيل الناعمة بتأثير مهدئ للأعصاب، وتعد ألوان مثالية لأي غرفة أو منطقة مشتركة بالمنزل مثل المطبخ والحمام. تتناسب ظلال الباستيل أيضًا بشكل أفضل إذا كنت ترغب في إبراز البساطة في ديكور المنزل.

8- جدران بلون المحيط

An eclectic design of furniture and home décor accessory pieces, Rebel Designs Rebel Designs غرفة المعيشة
Rebel Designs

Rebel Designs
Rebel Designs
Rebel Designs

اللون الأزرق بألوانه المختلفة وأسماءه العديدة هو المفضل دائمًا لدى المصممين وصناع المنزل عندما يتعلق الأمر بمنهج غير تقليدي في ديكور المنزل. يمكنك اختيار أي مجموعة  ومزجها مع العديد من الألوان الأخرى المتوافقة معها، لتزيين جدران غرف منزلك.

9- تركيبة متناغمة من الرمادي والبنفسجي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن اللون الرمادي بدرجاته العديدة يكتسب شعبية كبيرة كبديل للألوان المحايدة، إلا أن هناك شيئًا جذابًا بين الألوان الرمادية واللون البنفسجي الذي من المقرر أن يصبح خيارًا شائعًا في المنازل الحديثة. أصبح اللون الرمادي الآن اللون المفضل لأصحاب المنازل الحديثة والمصممين لمساحة تنبض بالحياة.

10- ظلال رمادية عصرية

House 516, Studio Gritt Studio Gritt غرفة نوم
Studio Gritt

Studio Gritt
Studio Gritt
Studio Gritt

استبدل الجدران البيضاء الفارغة بلون رمادي ذات ظلال فضية، بحيث يمكنك طلاء المنزل بأكمله بهذا اللون. وسيظل عصريًا خلال العام القادم أيضًا.

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