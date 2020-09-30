10 تركيبات لونية رائعة لمنزلك العصري

في بعض الأحيان، يمكن لطلاء جديد أن يعيد حيوية المنزل ويملأه بكل الأجواء الإيجابية التي كنت تبحث عنها ؛ وهذا بالضبط ما تريده لمنزلك. يعد اختيار لون الطلاء مهمة شاقة، لذلك أحضرنا لك توقعات المحترفين فيما يخص ألوان الطلاء التي ستكون صيحة العام المقبل. اختار مصممو الديكور الداخلي لدينا أفضل 10 أفكار لونية لملء منزلك بالحيوية.
تصميم ناعم وهادئ من اللون الكريمي على الحائط يجعله مريحا للغاية. جمال هذا اللون هو أنه لن ينفد أبدًا ولن تضطر إلى تغيير الأثاث ليلائمه، حيث تتماشى درجات اللون الكريمي المريحة مع أي لون من الأثاث وتتوافق مع أي ديكور. قم بإجراء مسح سريع لمنزلك، وإذا كنت تعتقد أن المساحة بحاجة إلى مزيد من السطوع، فانتقل بالتأكيد إلى الظلال الكريمية.
إن الموضة تعيد نفسها فاللون البني الذي كان شائعًا في حقبة ماضية قد عاد من جديد. أعطت الطبيعة ألوانًا فريدة ومتنوعة للفطر واستلهم الإنسان منها لتكرار تلك الظلال الفريدة على جدران منزله. يعد ظل الفطر أحد اتجاهات الألوان المفضلة التي يجب اتباعها وتكرارها خلال العام القادم وسيظل هذا اللون المحايد عصريًا وجديدًا لفترة طويلة. سيبدو طلاء الفطر على الحائط رائعًا مع الألوان الطبيعية للأثاث والمفروشات.
يتميز اتجاه الديكور الحديث بالبساطة التي تتناغم مع درجات الألوان الصامتة من الألوان المفضلة لديك. فمزيج الأزرق والأخضر محبوب من قبل معظمنا وهو يسير على ما يرام في أي غرفة في منزلنا. جمال هذا المزيج اللوني هو أنه يمكن أن يعيش بمفرده أو يمكن دمجه مع الأبيض أو الكريمي أو الرمادي لإضفاء طابع عصري على الغرفة. سوف يجلب اللون الأزرق والأخضر بالتأكيد الهدوء الذي تتمناه في منزلك.
إن الألوان الترابية هي ألوان تتجدد مع كل فترة زمنية، مثل درجات اللون البني والبرتقالي. ستضفي هذه الألوان طاقة وشخصية جديدة على ديكور المنزل؛ فقط قم بتلوين جميع جدران الغرفة بهذه الألوان الطينية أو قم بتلوين جدار واحد فقط واشعر بالتغيير في حالتك المزاجية.
يخلق لون الخردل مزيجا من الدفء والثراء على الجدران، ومع ذلك عند الطلاء باستخدام الخردل ، اختر جدران مميزة بدلاً من تلوين الغرفة بأكملها. استخدم هذا اللون لإبراز الديكور وخلق انطباع بالعمق معه وسيظهر بطريقة أفضل عند استخدامه بحكمة.
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لدى اللون الأخضر قدرة على محاكاة قوة الطبيعة على جدران منزلك بنفس الحماس ومع ذلك ، يقترح المصممون استخدام هذا اللون في غرفة كبيرة ذات إضاءة جيدة. هناك العديد من درجات اللون الأخضر للاختيار من بينها، إذا كنت ترغب في طلاء غرفتك بهذا اللون المميز.
تتمتع ألوان الباستيل الناعمة بتأثير مهدئ للأعصاب، وتعد ألوان مثالية لأي غرفة أو منطقة مشتركة بالمنزل مثل المطبخ والحمام. تتناسب ظلال الباستيل أيضًا بشكل أفضل إذا كنت ترغب في إبراز البساطة في ديكور المنزل.
اللون الأزرق بألوانه المختلفة وأسماءه العديدة هو المفضل دائمًا لدى المصممين وصناع المنزل عندما يتعلق الأمر بمنهج غير تقليدي في ديكور المنزل. يمكنك اختيار أي مجموعة ومزجها مع العديد من الألوان الأخرى المتوافقة معها، لتزيين جدران غرف منزلك.
على الرغم من أن اللون الرمادي بدرجاته العديدة يكتسب شعبية كبيرة كبديل للألوان المحايدة، إلا أن هناك شيئًا جذابًا بين الألوان الرمادية واللون البنفسجي الذي من المقرر أن يصبح خيارًا شائعًا في المنازل الحديثة. أصبح اللون الرمادي الآن اللون المفضل لأصحاب المنازل الحديثة والمصممين لمساحة تنبض بالحياة.
استبدل الجدران البيضاء الفارغة بلون رمادي ذات ظلال فضية، بحيث يمكنك طلاء المنزل بأكمله بهذا اللون. وسيظل عصريًا خلال العام القادم أيضًا.