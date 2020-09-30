10 تركيبات لونية رائعة لمنزلك العصري

يتميز اتجاه الديكور الحديث بالبساطة التي تتناغم مع درجات الألوان الصامتة من الألوان المفضلة لديك. فمزيج الأزرق والأخضر محبوب من قبل معظمنا وهو يسير على ما يرام في أي غرفة في منزلنا. جمال هذا المزيج اللوني هو أنه يمكن أن يعيش بمفرده أو يمكن دمجه مع الأبيض أو الكريمي أو الرمادي لإضفاء طابع عصري على الغرفة. سوف يجلب اللون الأزرق والأخضر بالتأكيد الهدوء الذي تتمناه في منزلك.