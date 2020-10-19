أفضل 10 تصاميم لغرف المعيشة فقط من هوميفاي

تم تصميم عناصر هذه الغرفة بشكل متناغم وأنيق، فنجد أنه تم الجمع بين الأثاث المريح ومصادر الإضاءة المتعددة والتي تمتزج بانسجام مع الأرائك ذات الألوان الفاتحة. بينما توفر الثريا الجميلة فوق منطقة الجلوس توهجًا جذابًا يضفي المزيد من الوضوح على الغرفة؛ ونرى طاولة القهوة الأنيقة في المنتصف والتي تعطي التصميم تميزا واضحا.