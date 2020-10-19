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أفضل 10 تصاميم لغرف المعيشة فقط من هوميفاي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Area Design, Vinra Interiors Vinra Interiors غرفة المعيشة MDF Wood effect
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غرفة المعيشة هي الواجهة الأساسية لكل منزل، فهي تُعبر عن ذوق صاحبه وشخصيته. لذا يجب أن تحتوي غرفة المعيشة العصرية على مزيج مناسب من الألوان والإضاءة والأثاث لخلق أجواء مريحة، وهذا بالضبط ما تريده لمنزلك. ولإن إتجاهات الديكور تتغير كل عام فقد اختار لك الخبراء أفضل 10 تتصاميم لتختار منها ما يناسبك.

فريد وأنيق

Independent Villa - Pune, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة المعيشة
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

تم تصميم عناصر هذه الغرفة بشكل متناغم وأنيق، فنجد أنه تم الجمع بين الأثاث المريح ومصادر الإضاءة المتعددة والتي تمتزج بانسجام مع الأرائك ذات الألوان الفاتحة. بينما توفر الثريا الجميلة فوق منطقة الجلوس توهجًا جذابًا يضفي المزيد من الوضوح على الغرفة؛ ونرى طاولة القهوة الأنيقة في المنتصف والتي تعطي التصميم تميزا واضحا.

مستوحى من الطبيعة

Living room designs, The KariGhars The KariGhars غرفة المعيشة
The KariGhars

The KariGhars
The KariGhars
The KariGhars

مزيج الألوان ساحر ويمكن أن يخلق الإحساس بالمساحة حتى في غرف المعيشة الصغيرة، ونرى في ذلك التصميم المميز مزيج ساحر من الوسائد بدرجات اللون الأزرق على خلفية أريكة باللون الكريمي والجدران البيضاء المكسوة بالزخارف الحية. ويتيح هذا التصميم المزيد من الراحة والهدوء النفسي داخل المنزل.

بساطة الألوان

3BHK Interiors , Fabmodula Fabmodula غرفة المعيشة Metallic/Silver
Fabmodula

Fabmodula
Fabmodula
Fabmodula

تصميم ناعم وهادئ من الأرائك ذات اللون الأبيض والذي يتناسب مع الألوان في الخلفية، وبساطة الألوان هي كلمة السر في ذلك التصميم الرائع؛ فنجد أن جميع العناصر في الغرفة ذات ألوان متقاربة مما يضفي المزيد من النظام والترتيب عليها.

تصميم متميز

Kaivalya - Bhaskar's residence, Sandarbh Design Studio Sandarbh Design Studio غرفة المعيشة
Sandarbh Design Studio

Sandarbh Design Studio
Sandarbh Design Studio
Sandarbh Design Studio

الأثاث ذو الألوان الداكنة مقابل الخلفيات غير العادية للجدران هي الحيلة المستخدمة في تصميم هذه الغرفة، يحتوي هذا التصميم على مزيج من العناصر المختلفة والألوان الجذابة مما يجعله فريداً من نوعه.

على طراز القصور

Living Area Design, Vinra Interiors Vinra Interiors غرفة المعيشة MDF Wood effect
Vinra Interiors

Vinra Interiors
Vinra Interiors
Vinra Interiors

طريقة مؤكدة لإثارة إعجاب الضيوف هي إنشاء غرفة معيشة أنيقة من خلال تزيينها بأثاث فخم وقطع زخرفية فاخرة، استخدم المصممون مزيجًا من عناصر الإضاءة وخزائن الحائط البسيطة لمنح الغرفة جوًا من الدفء. 

لمسة من التراث

Traditional Interior design, Creative Curve Creative Curve غرفة المعيشة
Creative Curve

Traditional Interior design

Creative Curve
Creative Curve
Creative Curve

لمحبي التصاميم الهندية التراثية ، فإن الأثاث المُطرز بأنماط وأقمشة وإكسسوارات جميلة يمكن أن يجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة.ولقد تم اختيار كل قطعة في تلك الغرفة ذات الطراز الكلاسيكي بعناية للحفاظ على التناسق في المظهر العام.

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تصميم صديق للبيئة

SNN Raj Greenbay, Electronic City, HomeLane.com HomeLane.com غرفة المعيشة
HomeLane.com

HomeLane.com
HomeLane.com
HomeLane.com

يرتكز هذا التصميم على بعض العناصر الطبيعية مثل المقاعد الخشبية وأواني النباتات في أركان الغرفة،واعتمد المصممون على الأنسجة المنقوشة ولوحات فنية ذات ألوان ترابية لخلق أجواء من البساطة والتناغم.

مثالي للتجمع العائلي

Mysore Sankalp Central Park, Yadavagiri, Mysuru, De Panache De Panache غرفة المعيشة
De Panache

De Panache
De Panache
De Panache

يجعل هذا التصميم غرفة المعيشة مكانا مثاليا للتجمع العائلي، فتلك المساحات الواسعة تعطي الإحساس بالراحة والاسترخاء. بالإضافة إلى الكراسي الأنيقة وأضواء السقف المزخرفة واللوحات الجدارية التي تعطي الغرفة مزيدا من الدفء والأناقة.


عودة ورق الحائط

Valmark Aastha, 3 BHK - Mr. Anup & Ms. Harshitha, DECOR DREAMS DECOR DREAMS غرفة المعيشة
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

لقد عادت تصاميم ورق الحائط التي تنتمي إلى فترة التسعينات مرة أخرى، ويتم استخدامها لإنشاء جدران مميزة ذات خلفيات أنيقة. ونجد أن تلك الخلفيات متوفرة بأنماط جريئة وألوان متناغمة لإضفاء الحيوية على مظهر غرفة المعيشة.

ما رأيك ببعض الترفيه؟

homify غرفة المعيشة خشب رقائقي Multicolored
homify

homify
homify
homify

يمكنك الحصول على أرجوحة واسعة ومريحة كعنصر ترفيهي داخل غرفة معيشتك، وتلك الفكرة هي فريدة من نوعها وستحظى بإعجاب الضيوف كثيرا. فضلا عن قطع الأثاث ذات اللون الأبيض التي تعطي إحساسا بالتناسق والإتساع.

10 تركيبات لونية رائعة لمنزلك العصري
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