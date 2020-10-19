أفضل 10 تصاميم لغرف المعيشة فقط من هوميفاي

غرفة المعيشة هي الواجهة الأساسية لكل منزل، فهي تُعبر عن ذوق صاحبه وشخصيته. لذا يجب أن تحتوي غرفة المعيشة العصرية على مزيج مناسب من الألوان والإضاءة والأثاث لخلق أجواء مريحة، وهذا بالضبط ما تريده لمنزلك. ولإن إتجاهات الديكور تتغير كل عام فقد اختار لك الخبراء أفضل 10 تتصاميم لتختار منها ما يناسبك.
تم تصميم عناصر هذه الغرفة بشكل متناغم وأنيق، فنجد أنه تم الجمع بين الأثاث المريح ومصادر الإضاءة المتعددة والتي تمتزج بانسجام مع الأرائك ذات الألوان الفاتحة. بينما توفر الثريا الجميلة فوق منطقة الجلوس توهجًا جذابًا يضفي المزيد من الوضوح على الغرفة؛ ونرى طاولة القهوة الأنيقة في المنتصف والتي تعطي التصميم تميزا واضحا.
مزيج الألوان ساحر ويمكن أن يخلق الإحساس بالمساحة حتى في غرف المعيشة الصغيرة، ونرى في ذلك التصميم المميز مزيج ساحر من الوسائد بدرجات اللون الأزرق على خلفية أريكة باللون الكريمي والجدران البيضاء المكسوة بالزخارف الحية. ويتيح هذا التصميم المزيد من الراحة والهدوء النفسي داخل المنزل.
تصميم ناعم وهادئ من الأرائك ذات اللون الأبيض والذي يتناسب مع الألوان في الخلفية، وبساطة الألوان هي كلمة السر في ذلك التصميم الرائع؛ فنجد أن جميع العناصر في الغرفة ذات ألوان متقاربة مما يضفي المزيد من النظام والترتيب عليها.
الأثاث ذو الألوان الداكنة مقابل الخلفيات غير العادية للجدران هي الحيلة المستخدمة في تصميم هذه الغرفة، يحتوي هذا التصميم على مزيج من العناصر المختلفة والألوان الجذابة مما يجعله فريداً من نوعه.
طريقة مؤكدة لإثارة إعجاب الضيوف هي إنشاء غرفة معيشة أنيقة من خلال تزيينها بأثاث فخم وقطع زخرفية فاخرة، استخدم المصممون مزيجًا من عناصر الإضاءة وخزائن الحائط البسيطة لمنح الغرفة جوًا من الدفء.
لمحبي التصاميم الهندية التراثية ، فإن الأثاث المُطرز بأنماط وأقمشة وإكسسوارات جميلة يمكن أن يجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة.ولقد تم اختيار كل قطعة في تلك الغرفة ذات الطراز الكلاسيكي بعناية للحفاظ على التناسق في المظهر العام.
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يرتكز هذا التصميم على بعض العناصر الطبيعية مثل المقاعد الخشبية وأواني النباتات في أركان الغرفة،واعتمد المصممون على الأنسجة المنقوشة ولوحات فنية ذات ألوان ترابية لخلق أجواء من البساطة والتناغم.
يجعل هذا التصميم غرفة المعيشة مكانا مثاليا للتجمع العائلي، فتلك المساحات الواسعة تعطي الإحساس بالراحة والاسترخاء. بالإضافة إلى الكراسي الأنيقة وأضواء السقف المزخرفة واللوحات الجدارية التي تعطي الغرفة مزيدا من الدفء والأناقة.
لقد عادت تصاميم ورق الحائط التي تنتمي إلى فترة التسعينات مرة أخرى، ويتم استخدامها لإنشاء جدران مميزة ذات خلفيات أنيقة. ونجد أن تلك الخلفيات متوفرة بأنماط جريئة وألوان متناغمة لإضفاء الحيوية على مظهر غرفة المعيشة.