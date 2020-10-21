13 مطبخ أنيق بلمسات لونية مبهجة

عندما يتعلق الأمر بتصميم المطابخ، فإن الألوان هي أفضل طريقة لخلق أجواء مفعمة بالحيوية ومنحه الكثير من الجاذبية، خاصة إن كانت خياراتك لها زاهية كالأصفر أو الوردي أو الأخضر المينت أو البيبي بلو أو ما ذلك.
المهم في الأمر أن تبحث عن الألوان التي تسمح لمطبخك بأن يكون مكانك المفضل، لذلك دعنا نقدم لك اليوم مجموعة واسعة من أفضل الألوان والتصاميم التي ستنال إعجابك بالتأكيد.
اللون الأصفر المشرق والدافئ هو بالضبط ما يحتاجه مطبخك، والذي يتيح لك العديد من الخيارات الأخرى التي يمكنك إضافتها. وأهم ما يميز هذا التصميم هو دمج الأصفر النابض بالحياة مع بعض الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والأرضيات الخشبية لكي يُحدِث المزيد بين التوازن للتصميم.
اللون الأحمر هو لون أكثر جرأة يمكن اختياره إذا كنت تبحث عن مطبخ جذاب يتحدث عن نفسه عندما يشاهده ضيوفك. ولخلق جو غني وحيوي لمطبخك اختر ذلك اللون الناري المميز.
اللون الأخضر هو لون مرادف للطاقة المنعشة والنابضة بالحياة، إنه بالتأكيد لون تريد تجربته إذا كنت تحب أن يظهر مطبخك مفعم بالحيوية؛ ومع إضافة اللون الأبيض للخزائن والمنضدة يزيد من تناغم جميع العناصر معًا.
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يرتبط اللون الأزرق غالبا بالصفاء والنعومة ويعد خيارا مثاليا لانه يعطي هالة مضيئة لمطبخك، ويتميز هذا التصميم بالطابع الريفي والذي يضيف حالة من الإنسجام داخل المنزل .
من المعروف أن اللون البنفسجي هو لون ملكي، لذا إذا كنت تريد الفخامة والرقي لمطبخك فلا تتردد في اختيار هذا التصميم المميز، مع إضافة أدوات المائدة بنفس اللون ليحدث المزيد من التناسق بلإضافة إلى باقي العناصر ذات اللون الأبيض والذي يعطي إحساسا بالمساحة.
للحصول على أفضل الألوان النابضة في منزلك ، عليك إختيار اللون القرمزي المشرق والنابض بالحيوية ، كما أن الجدار الحجري يضيف لمسة ريفية إلى التصميم العصري للمطبخ ، مما يزيد روح التناغم للمكان.
تم اختيار لون الياقوت الأزرق في هذا التصميم ليكون عنصر محوري يعتمد عليه المطبخ، فإذا نظرت جيدا ستجد إنه تصميم بسيط للغاية ولكن اللون الأزرق يجعله مميزا حقا.
إذا نظرنا إلى ذلك التصميم سنجد إنه يتمتع بالبساطة والتميز معا ، فاللون الأخضر هنا يضيف له الحيوية ولمسة من نقاء الطبيعة، بالإضافة إلى اللون الأبيض الذي يكمل التصميم ويزيد من المتعة البصرية عند رؤية ذلك المطبخ.
نجد هذا التصميم المبدع لمطبخ باللون الفيروزي والذي يمتزج بتناغم مع اللونين الأبيض والبني ،فيولد مطبخ بتفاصيل رائعة. وذلك اللون هو خيار رائع للمساحات الصغيرة .
لخلق اجواء من المرح في مطبخك عليك تنفيذ هذا التصميم ذات اللون الأرجواني الرائع، حيث ان ذلك اللون هو محور التصميم ونجد أن باقي العناصر تم تلوينها باللون الأبيض للشعور بالتنظيم وعدم الفوضى.
يعطيك هذا التصميم إحساسا بالنشاط والإنطلاق، فذلك اللون الزاهي المفعم بالحيوية هو الخيار الأمثل لك إذا أردت تغيير لون مطبخك، هيا خذ القرار ولا تنتظر.
إذا كنت من محبي الطبيعة الهادئة فاللون الأزرق السماوي سيناسبك كثيرا، كما أنه سيخلق لديك حالة مزاجية رائعة بسبب إنسجامه مع عناصر الإضاءة وباقي أثاث المطبخ، ويعتبر هذا التصميم عملي ومريح للغاية ، فما رأيك؟
للحصول على لمسة أنيقة وفريدة من نوعها ، استخدم اللون البنفسجي كما هو موضح بذلك التصميم ، وستجد تكامل رائع بين جميع العناصر الديكورية، ونشعر أن المنظر الطبيعي الذي يظهر خلف النافذة جزء لا يتجزأ من ذلك المطبخ.