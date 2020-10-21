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13 مطبخ أنيق بلمسات لونية مبهجة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa V & Y, Ecourbanismo Ecourbanismo مطبخ
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عندما يتعلق الأمر بتصميم المطابخ، فإن الألوان هي أفضل طريقة لخلق أجواء مفعمة بالحيوية ومنحه الكثير من الجاذبية، خاصة إن كانت خياراتك لها زاهية كالأصفر أو الوردي أو الأخضر المينت أو البيبي بلو أو ما ذلك.

المهم في الأمر أن تبحث عن الألوان التي تسمح لمطبخك بأن يكون مكانك المفضل، لذلك دعنا نقدم لك اليوم مجموعة واسعة من أفضل الألوان والتصاميم التي ستنال إعجابك بالتأكيد.

مشرق كآشعة الشمس

台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مطبخ
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

اللون الأصفر المشرق والدافئ هو بالضبط ما يحتاجه مطبخك، والذي يتيح لك العديد من الخيارات الأخرى التي يمكنك إضافتها. وأهم ما يميز هذا التصميم هو دمج الأصفر النابض بالحياة مع بعض الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والأرضيات الخشبية لكي يُحدِث المزيد بين التوازن للتصميم.

أحمر ناري

Tomate, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ الحديد / الصلب Red
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

اللون الأحمر هو لون أكثر جرأة يمكن اختياره إذا كنت تبحث عن مطبخ جذاب يتحدث عن نفسه عندما يشاهده ضيوفك. ولخلق جو غني وحيوي لمطبخك اختر ذلك اللون الناري المميز.

مطبخ بلون الطبيعة

Lime green kitchen by A.N.Other Design Republic Limited مطبخ
Design Republic Limited

Lime green kitchen by A.N.Other

Design Republic Limited
Design Republic Limited
Design Republic Limited

اللون الأخضر هو لون مرادف للطاقة المنعشة والنابضة بالحياة، إنه بالتأكيد لون تريد تجربته إذا كنت تحب أن يظهر مطبخك مفعم بالحيوية؛ ومع إضافة اللون الأبيض للخزائن والمنضدة يزيد من تناغم جميع العناصر معًا.

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أزرق كموج البحر

Light Filled Traditional Kitchen Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Blue
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Light Filled Traditional Kitchen

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

يرتبط اللون الأزرق غالبا بالصفاء والنعومة ويعد خيارا مثاليا لانه يعطي هالة مضيئة لمطبخك، ويتميز هذا التصميم بالطابع الريفي والذي يضيف حالة من الإنسجام داخل المنزل .

مطبخ على الطراز الملكي

Квартира в ЖК Созвездие, 35KVADRATOV 35KVADRATOV مطبخ Purple/Violet
35KVADRATOV

35KVADRATOV
35KVADRATOV
35KVADRATOV

من المعروف أن اللون البنفسجي هو لون ملكي، لذا إذا كنت تريد الفخامة والرقي لمطبخك فلا تتردد في اختيار هذا التصميم المميز، مع إضافة أدوات المائدة بنفس اللون ليحدث المزيد من التناسق بلإضافة إلى باقي العناصر ذات اللون الأبيض والذي يعطي إحساسا بالمساحة.

تصميم قرمزي جرئ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

للحصول على أفضل الألوان النابضة في منزلك ، عليك إختيار اللون القرمزي المشرق والنابض بالحيوية ، كما أن الجدار الحجري يضيف لمسة ريفية إلى التصميم العصري للمطبخ ، مما يزيد روح التناغم للمكان.

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أزرق كالياقوت

Kitchen designs, Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd مطبخ
Splendid Interior &amp; Designers Pvt.Ltd

Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd
Splendid Interior &amp; Designers Pvt.Ltd
Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd

تم اختيار لون الياقوت الأزرق في هذا التصميم ليكون عنصر محوري يعتمد عليه المطبخ، فإذا نظرت جيدا ستجد إنه تصميم بسيط للغاية ولكن اللون الأزرق يجعله مميزا حقا.

بسيط وأنيق

homify مطبخ الخشب البلاستيك المركب Green
homify

homify
homify
homify

إذا نظرنا إلى ذلك التصميم سنجد إنه يتمتع بالبساطة والتميز معا ، فاللون الأخضر هنا يضيف له الحيوية ولمسة من نقاء الطبيعة، بالإضافة إلى اللون الأبيض الذي يكمل التصميم ويزيد من المتعة البصرية عند رؤية ذلك المطبخ.

تصميم بلون الفيروز

2 BHK in country Style Interiors , In Built Concepts is now FABDIZ In Built Concepts is now FABDIZ مطبخ خشب رقائقي Green
In Built Concepts is now FABDIZ

In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ
In Built Concepts is now FABDIZ

نجد هذا التصميم المبدع لمطبخ باللون الفيروزي والذي يمتزج بتناغم مع اللونين الأبيض والبني ،فيولد مطبخ بتفاصيل رائعة. وذلك اللون هو خيار رائع للمساحات الصغيرة .

مستوحى من زهور البنفسج

Kitchen designs, Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd مطبخ
Splendid Interior &amp; Designers Pvt.Ltd

Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd
Splendid Interior &amp; Designers Pvt.Ltd
Splendid Interior & Designers Pvt.Ltd

لخلق اجواء من المرح في مطبخك عليك تنفيذ هذا التصميم ذات اللون الأرجواني الرائع، حيث ان ذلك اللون هو محور التصميم ونجد أن باقي العناصر تم تلوينها باللون الأبيض للشعور بالتنظيم وعدم الفوضى.

أصفر لمحبي الإنطلاق

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

يعطيك هذا التصميم إحساسا بالنشاط والإنطلاق، فذلك اللون الزاهي المفعم بالحيوية هو الخيار الأمثل لك إذا أردت تغيير لون مطبخك، هيا خذ القرار ولا تنتظر.

قطعة من السماء

Residência GV, Pavesi Arquitetura Pavesi Arquitetura مطبخ
Pavesi Arquitetura

Pavesi Arquitetura
Pavesi Arquitetura
Pavesi Arquitetura

إذا كنت من محبي الطبيعة الهادئة فاللون الأزرق السماوي سيناسبك كثيرا، كما أنه سيخلق لديك حالة مزاجية رائعة بسبب إنسجامه مع عناصر الإضاءة وباقي أثاث المطبخ، ويعتبر هذا التصميم عملي ومريح للغاية ، فما رأيك؟

لمسات أنيقة

Casa V & Y, Ecourbanismo Ecourbanismo مطبخ
Ecourbanismo

Ecourbanismo
Ecourbanismo
Ecourbanismo

للحصول على لمسة أنيقة وفريدة من نوعها ، استخدم اللون البنفسجي كما هو موضح بذلك التصميم ، وستجد تكامل رائع بين جميع العناصر الديكورية، ونشعر أن المنظر الطبيعي الذي يظهر خلف النافذة جزء لا يتجزأ من ذلك المطبخ.

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