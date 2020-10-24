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10 أسباب تدفعك لاختيار اللون البيج في غرفة معيشتك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
дизайн проект на Коломенской набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO غرفة المعيشة Brown
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عندما يتعلق الأمر باختيار ألوان منزلك، فأنت بالتأكيد تبحث عن التميز، ولكن هل فكرت قليلا فيما يناسبك منها ويكون مثاليا لجميع الأوقات؟ لا ترهق نفسك بالتفكير، فقد جئنا لك بالإجابة من أفضل خبراء التصميم، وهي أن اللون البيج هو ملك الألوان الأساسية والمحايدة على مر العصور، حيث يتناسب مع أي نمط ديكوري ومع أي قطع أثاث وكذلك مع أي شريك لوني آخر قد تفكر بدمجه معه!

لهذا السبب، دعنا نخبرك اليوم بأهم 10 أسباب تجعلك تختار اللون البيج بدون تردد في أي غرفة من غرف منزلك، سواء غرفة نوم، أو معيشة أو السفرة أو حتى الحمام أو المطبخ..

رائع للمساحات الكبيرة

Casa Knittel, 360arquitetura 360arquitetura غرفة المعيشة
360arquitetura

360arquitetura
360arquitetura
360arquitetura

عندما يكون لديك مساحة كبيرة في منزلك، لا يمكننا التفكير في أي شيء أفضل من البيج لطلاء الجدران، فذلك اللون يعطي إحساسا فريدا من الهدوء والراحة النفسية، كما أنه يزيد وظيفة وحدات الإضاءة لأنه أحد الألوان العاكسة للضوء، ويعطيك هذا اللون الحرية في تغير لون الأثاث وقتما شئت.

يعطيك شعورا بالنظام

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعتبر اللون البيج رائعا للحفاظ على نظام الغرفة وعدم الشعور بالفوضى، خاصة مع استخدام الكثير من قطع الأثاث والديكور بالمنزل، فهو يعطيك احساسا بالاتساع والتناغم بين قطع الأساس عكس الألوان الجريئة التي تزيد من زحام المنزل.

لا يخرج عن مسار الموضة أبدا

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN غرفة المعيشة
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

مع ذلك اللون لن تحتاج أبدا إلى إختيار ألوان وتصميمات جديدة كل فترة، فذلك اللون مناسبا لجميع العصور ، حيث أثبت أمام إختبارات المصممين أنه قادر على الصمود أمام عصور الموضة المتغيرة دائما .

الضوء يزيده جمالا

Дизайн гостиной в современном стиле в ЖК "Новый город", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

تعد الإضاءة المناسبة لغرفة المعيشة أمرًا بالغ الأهمية، فاللون البيج يزيد إشعاعا ووضوحا مع الإضاءة الذهبية، عكس الألوان الأخرى التي تضيع تأثيرها عند استخدام بعض انواع الإضاءة.

يتيح لك استخدام ألوان أخرى

дизайн проект на Коломенской набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO غرفة المعيشة Brown
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO

JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO

إذا كنت من محبي الألوان الترابية لغرف المعيشة ، فماذا عن استخدام اللون البيج كلون رئيسي مع بعض الألوان الطبيعية التي تزيد من عمق التصميم، سيبدو التباين بين اللون البني والبيج، على وجه الخصوص مذهلاً تمامًا.

يمنح منزلك الدفء المطلوب

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

اللون البيج هو اللون المثالي للحصول على مظهر مثالي وشعور متزايد بالهدوء النفسي والطمأنينة، فقط عليك تزيين الجدار الخالي ببعض الصور الفوتوغرافية التي تفضلها مثل الصور العائلية، وتمتع بشعور رائع من الاسترخاء في جميع غرف المنزل.

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يتماشى مع الأسلوب الكلاسيكي

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid غرفة المعيشة
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

يثبت ذلك اللون مع كل تجربة تماشيه مع جميع أنواع التصميم، فبالرغم من أنه لون رائع مع اتجاهات التصميم الحديثة والعصرية، إلا أنه يعمل أيضا بشكل جيد مع الأثاث الكلاسيكي والأرضيات الخشبية التقليدية.

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يبرز العناصر المهمة

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz غرفة المعيشة
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

إذا كنت ترغب في الحفاظ على المعالم الأساسية لمنزلك فعليك اختيار البيج كلون أساسي للتصميم ، فهو بالتأكيد سيساعدك على إظهار العناصر التي تريدها، ففي هذا النموذج نجد أن ذلك اللون المميز قد أظهر السلم الخشبي في منتصف الغرفة كعنصر أساسي في التصميم.

ينشر ضوء الصباح في أرجاء المنزل

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio غرفة المعيشة
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك نوافذ كبيرة في منزلك ، فأنت تريد حقًا الإستفادة من أشعة الشمس التي تتدفق من خلالها ، لذلك فإن اللون البيج مثاليًا تمامًا للقيام بذلك، فما عليك سوى السماح لضوء الشمس بالدخول في الصباح وسوف يقوم اللون البيج بأداء باقي المهام المطلوبة.

إنه أنيق بلا شك

Apartamento, Artenova Interiores Artenova Interiores غرفة المعيشة
Artenova Interiores

Artenova Interiores
Artenova Interiores
Artenova Interiores

وأخيرًا ، من يستطيع أن ينكر أن البيج هو أكثر الألوان أناقة وتميزا، إنه لون كلاسيكي ثابت يمكن استخدامه بأي أسلوب تفضله سواء كان لتصاميم تقليدية أو عصرية حديثة، فهو يتماشى مع جميع الأذواق وجميع المستويات .

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