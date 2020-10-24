10 أسباب تدفعك لاختيار اللون البيج في غرفة معيشتك

عندما يتعلق الأمر باختيار ألوان منزلك، فأنت بالتأكيد تبحث عن التميز، ولكن هل فكرت قليلا فيما يناسبك منها ويكون مثاليا لجميع الأوقات؟ لا ترهق نفسك بالتفكير، فقد جئنا لك بالإجابة من أفضل خبراء التصميم، وهي أن اللون البيج هو ملك الألوان الأساسية والمحايدة على مر العصور، حيث يتناسب مع أي نمط ديكوري ومع أي قطع أثاث وكذلك مع أي شريك لوني آخر قد تفكر بدمجه معه!
لهذا السبب، دعنا نخبرك اليوم بأهم 10 أسباب تجعلك تختار اللون البيج بدون تردد في أي غرفة من غرف منزلك، سواء غرفة نوم، أو معيشة أو السفرة أو حتى الحمام أو المطبخ..
عندما يكون لديك مساحة كبيرة في منزلك، لا يمكننا التفكير في أي شيء أفضل من البيج لطلاء الجدران، فذلك اللون يعطي إحساسا فريدا من الهدوء والراحة النفسية، كما أنه يزيد وظيفة وحدات الإضاءة لأنه أحد الألوان العاكسة للضوء، ويعطيك هذا اللون الحرية في تغير لون الأثاث وقتما شئت.
يعتبر اللون البيج رائعا للحفاظ على نظام الغرفة وعدم الشعور بالفوضى، خاصة مع استخدام الكثير من قطع الأثاث والديكور بالمنزل، فهو يعطيك احساسا بالاتساع والتناغم بين قطع الأساس عكس الألوان الجريئة التي تزيد من زحام المنزل.
مع ذلك اللون لن تحتاج أبدا إلى إختيار ألوان وتصميمات جديدة كل فترة، فذلك اللون مناسبا لجميع العصور ، حيث أثبت أمام إختبارات المصممين أنه قادر على الصمود أمام عصور الموضة المتغيرة دائما .
تعد الإضاءة المناسبة لغرفة المعيشة أمرًا بالغ الأهمية، فاللون البيج يزيد إشعاعا ووضوحا مع الإضاءة الذهبية، عكس الألوان الأخرى التي تضيع تأثيرها عند استخدام بعض انواع الإضاءة.
إذا كنت من محبي الألوان الترابية لغرف المعيشة ، فماذا عن استخدام اللون البيج كلون رئيسي مع بعض الألوان الطبيعية التي تزيد من عمق التصميم، سيبدو التباين بين اللون البني والبيج، على وجه الخصوص مذهلاً تمامًا.
اللون البيج هو اللون المثالي للحصول على مظهر مثالي وشعور متزايد بالهدوء النفسي والطمأنينة، فقط عليك تزيين الجدار الخالي ببعض الصور الفوتوغرافية التي تفضلها مثل الصور العائلية، وتمتع بشعور رائع من الاسترخاء في جميع غرف المنزل.
يثبت ذلك اللون مع كل تجربة تماشيه مع جميع أنواع التصميم، فبالرغم من أنه لون رائع مع اتجاهات التصميم الحديثة والعصرية، إلا أنه يعمل أيضا بشكل جيد مع الأثاث الكلاسيكي والأرضيات الخشبية التقليدية.
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إذا كنت ترغب في الحفاظ على المعالم الأساسية لمنزلك فعليك اختيار البيج كلون أساسي للتصميم ، فهو بالتأكيد سيساعدك على إظهار العناصر التي تريدها، ففي هذا النموذج نجد أن ذلك اللون المميز قد أظهر السلم الخشبي في منتصف الغرفة كعنصر أساسي في التصميم.
إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك نوافذ كبيرة في منزلك ، فأنت تريد حقًا الإستفادة من أشعة الشمس التي تتدفق من خلالها ، لذلك فإن اللون البيج مثاليًا تمامًا للقيام بذلك، فما عليك سوى السماح لضوء الشمس بالدخول في الصباح وسوف يقوم اللون البيج بأداء باقي المهام المطلوبة.
وأخيرًا ، من يستطيع أن ينكر أن البيج هو أكثر الألوان أناقة وتميزا، إنه لون كلاسيكي ثابت يمكن استخدامه بأي أسلوب تفضله سواء كان لتصاميم تقليدية أو عصرية حديثة، فهو يتماشى مع جميع الأذواق وجميع المستويات .