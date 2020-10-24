10 أسباب تدفعك لاختيار اللون البيج في غرفة معيشتك

عندما يتعلق الأمر باختيار ألوان منزلك، فأنت بالتأكيد تبحث عن التميز، ولكن هل فكرت قليلا فيما يناسبك منها ويكون مثاليا لجميع الأوقات؟ لا ترهق نفسك بالتفكير، فقد جئنا لك بالإجابة من أفضل خبراء التصميم، وهي أن اللون البيج هو ملك الألوان الأساسية والمحايدة على مر العصور، حيث يتناسب مع أي نمط ديكوري ومع أي قطع أثاث وكذلك مع أي شريك لوني آخر قد تفكر بدمجه معه!

لهذا السبب، دعنا نخبرك اليوم بأهم 10 أسباب تجعلك تختار اللون البيج بدون تردد في أي غرفة من غرف منزلك، سواء غرفة نوم، أو معيشة أو السفرة أو حتى الحمام أو المطبخ..