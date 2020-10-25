14 فكرة ذكية ومتنوعة لإضاءة غرف النوم

غرفة نومك هي مساحتك الخاصة التي تعبر عن هويتك الشخصية، وكذلك هي المكان الذي تشعر فيه بالراحة والأمان بعيد عن الضغوط الخارجية، لذا من المهم أن يكون بها كل وسائل الراحة النفسية. ولأن الإضاءة تلعب دورًا أساسيًا في أجواء تلك الغرفة، يقدم لك خبراء التصميم في هوميفاي بعض النصائح والحيل الرائعة لإضاءة تناسب غرفة نومك.

وسواء إن اخترت أن تلجأ للمعلقات العصرية وحدها بغرفة نومك، أو ثريا فاخرة مع بعض الأباليك الجانبية، أو سبوتات سقفية أو حتى جدارية، من المؤكد أنك ستحصل في النهاية على أروع غرفة نوم.. لنبدأ الآن!