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14 فكرة ذكية ومتنوعة لإضاءة غرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة نوم
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غرفة نومك هي مساحتك الخاصة التي تعبر عن هويتك الشخصية، وكذلك هي المكان الذي تشعر فيه بالراحة والأمان بعيد عن الضغوط الخارجية، لذا من المهم أن يكون بها كل وسائل الراحة النفسية. ولأن الإضاءة تلعب دورًا أساسيًا في أجواء تلك الغرفة، يقدم لك خبراء التصميم في هوميفاي بعض النصائح والحيل الرائعة لإضاءة تناسب غرفة نومك.

وسواء إن اخترت أن تلجأ للمعلقات العصرية وحدها بغرفة نومك، أو ثريا فاخرة مع بعض الأباليك الجانبية، أو سبوتات سقفية أو حتى جدارية، من المؤكد أنك ستحصل في النهاية على أروع غرفة نوم.. لنبدأ الآن!

إضاءة تجذب انتباهك

Quarto de Casal, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة نوم خشب Black
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

تعتبر مصابيح الإضاءة الكاشفة مناسبة تماما لغرف النوم العصرية، فهي تجذب انتباهك نحو العناصر التي تريد إبرازها في غرفتك، ونجد أن الإضاءة في هذا التصميم تبرز الجدار ذات التصميم المميز في الخلفية.

بسيطة وعملية

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

بالطبع تعتبر العناصر الجمالية مهمة في ديكور غرفة النوم ، ولكن هذا لا يُغني عن الحاجة إلى عناصر إضاءة عملية أيضا، وليس هناك شيء عملي أكثر من مصباح القراءة المتواضع بجانب السرير، فهو مناسب تماما للقراءة الليلية وإضاءة الغرفة بصورة مناسبة.

نجوم متلألئة

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

قام خبراء التصميم هنا باستخدام وحدات إضاءة صغيرة ولكنها متلألئة كالنجوم في السماء، وذلك بالإضافة إلى الشريط الخفي في السقف لزيادة كمية الإضاءة في الغرفة، وذلك النوع من الوحدات المضيئة يزيد من الشعور بالهدوء والراحة النفسية.

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الشموع لأجواء رومانسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بالطبع لا يمكننا اليوم إهمال دور الشموع في خلق أجواء رومانسية داخل غرفة نومك، فهي تعد من أفضل عناصر الإضاءة المزاجية، وتجعل شكل الغرفة أنيقا للغاية، فلا تتردد في تجربة تلك الفكرة الرائعة.

أنيقة وعصرية

Marvellous, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة نوم
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

الدفء والراحة والجو الجذاب هو ما تعبر عنه تلك الإضاءة، ومن المهم أن تقوم بتضمين أضواء على جانبي سريرك لاستخدامها منفردة أو مع أضواء السقف ، ويعد ذلك التصميم مثالي من حيث الوظيفة والصورة الجمالية.

مثالية للاسترخاء

morningside apartment, BHD Interiors BHD Interiors غرفة نوم
BHD Interiors

BHD Interiors
BHD Interiors
BHD Interiors

لا يلزم أن تكون الإضاءة في غرفة نومك شديدة وناصعة، فمن الممكن أن تكفيك بعض العناصر ذات الإضاءة الهادئة ، والتي تخلق لك جوا يساعدك على الاسترخاء ومواصلة قراءة روايتك.

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لمسات من الفخامة والرقي

Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة نوم
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

إذا كنت تريد تحويل غرفة نومك إلى غرفة ملكية، فعليك استخدام وحدات إضاءة تشبه الموجودة في ذلك التصميم، فالثريات المعلقة في السقف تم اختيارها بألوان محايدة تميل إلى اللون الذهبي، لإضفاء جوا من الفخامة والرقي إلى الغرفة.

إضاءة طبيعية بديعة

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS غرفة نوم
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

قم بدمج الإضاءة الطبيعية في غرفة نومك للحصول على تلك المساحة المريحة دائمًا طوال اليوم ، فتلك النوافذ الزجاجية الكبيرة تعطيك الفرصة للحصول على إضاءة كافية من أشعة الشمس، بجانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

مثال حي للبساطة

Minimalist House, E2 Architects E2 Architects غرفة نوم خشب Grey
E2 Architects

E2 Architects
E2 Architects
E2 Architects

تعد الأضواء المستخدمة في سقف تلك الغرفة دليلًا على أن الديكور البسيط لا يقلل من أناقة التصميم الداخلي للمنزل، فتلك الغرفة مذهلة ولكنها عملية وأنيقة في نفس الوقت، ويوضح ذلك الأسلوب أنه ليس من الضروري استخدام وحدات ضخمة لإضاءة الغرفة بطريقة مثالية.

إضاءة درامية

Bedroom Interiors, Carne Interiors Carne Interiors غرفة نوم
Carne Interiors

Carne Interiors
Carne Interiors
Carne Interiors

بالنظر إلى تلك الغرفة نجد أن الإضاءة بها مستوحاه من تلك التي تستخدم في تصوير الأعمال الفنية، فالإضاءة المعلقة في السقف تشكل مزيجا رائعا مع الإضاءة بجانب السرير، وهي مناسبة أيضا لإنارة المساحات الواسعة بطريقة سلسة.

أضواء الرفوف

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لقد وقعنا في حب أسلوب الإضاءة في تلك الغرفة من النظرة الأولى، فقد استخدم المصممون وحدات الإنارة بطريقة مخفية داخل الرفوف، ولكنها تقوم بوظيفتها على الوجه الأمثل، مع خلق شعورا بالدفء والهدوء.

رائعة في إظهار التفاصيل

oriental vintage, ample design co ltd ample design co ltd غرفة نوم
ample design co ltd

ample design co ltd
ample design co ltd
ample design co ltd

أفضل ما في هذا التصميم أنه استخدم الضوء لتوضيح الخلفية المزخرفة لذلك السرير الكلاسيكي الرائع، يمكنك استخدام ذلك النوع من الإضاءة إذا كانت غرفة نومك تحتوي على الكثير من التفاصيل الجمالية التي لا تريد إهمالها.

مخبأة داخل السقف

Piso Vilas, Castroferro Arquitectos Castroferro Arquitectos غرفة نوم
Castroferro Arquitectos

Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos
Castroferro Arquitectos

عندما يتعلق الأمر بإخفاء وحدات الإضاءة ، فإن السقف المعلق مفيد دائمًا، فهو يعطي مظهرًا هادئًا وبسيطًا لغرفة النوم ، ويعد خيارا جيدا لأولئك الذين يريدون الحفاظ على جدرانهم خالية وبسيطة.

إضاءة خيالية حالمة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يعطيك هذا التصميم شعورا أنك دخلت إلى أحد الأحلام الرائعة، ويمكنك إنشاء نموذج مشابه باستخدام أضواء رقيقة تتخللها قطع معدنية صغيرة تتدلى من السقف تعطي إنعكاسا متميزا.

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