14 فكرة ذكية ومتنوعة لإضاءة غرف النوم

غرفة نومك هي مساحتك الخاصة التي تعبر عن هويتك الشخصية، وكذلك هي المكان الذي تشعر فيه بالراحة والأمان بعيد عن الضغوط الخارجية، لذا من المهم أن يكون بها كل وسائل الراحة النفسية. ولأن الإضاءة تلعب دورًا أساسيًا في أجواء تلك الغرفة، يقدم لك خبراء التصميم في هوميفاي بعض النصائح والحيل الرائعة لإضاءة تناسب غرفة نومك.
وسواء إن اخترت أن تلجأ للمعلقات العصرية وحدها بغرفة نومك، أو ثريا فاخرة مع بعض الأباليك الجانبية، أو سبوتات سقفية أو حتى جدارية، من المؤكد أنك ستحصل في النهاية على أروع غرفة نوم.. لنبدأ الآن!
تعتبر مصابيح الإضاءة الكاشفة مناسبة تماما لغرف النوم العصرية، فهي تجذب انتباهك نحو العناصر التي تريد إبرازها في غرفتك، ونجد أن الإضاءة في هذا التصميم تبرز الجدار ذات التصميم المميز في الخلفية.
بالطبع تعتبر العناصر الجمالية مهمة في ديكور غرفة النوم ، ولكن هذا لا يُغني عن الحاجة إلى عناصر إضاءة عملية أيضا، وليس هناك شيء عملي أكثر من مصباح القراءة المتواضع بجانب السرير، فهو مناسب تماما للقراءة الليلية وإضاءة الغرفة بصورة مناسبة.
قام خبراء التصميم هنا باستخدام وحدات إضاءة صغيرة ولكنها متلألئة كالنجوم في السماء، وذلك بالإضافة إلى الشريط الخفي في السقف لزيادة كمية الإضاءة في الغرفة، وذلك النوع من الوحدات المضيئة يزيد من الشعور بالهدوء والراحة النفسية.
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بالطبع لا يمكننا اليوم إهمال دور الشموع في خلق أجواء رومانسية داخل غرفة نومك، فهي تعد من أفضل عناصر الإضاءة المزاجية، وتجعل شكل الغرفة أنيقا للغاية، فلا تتردد في تجربة تلك الفكرة الرائعة.
الدفء والراحة والجو الجذاب هو ما تعبر عنه تلك الإضاءة، ومن المهم أن تقوم بتضمين أضواء على جانبي سريرك لاستخدامها منفردة أو مع أضواء السقف ، ويعد ذلك التصميم مثالي من حيث الوظيفة والصورة الجمالية.
لا يلزم أن تكون الإضاءة في غرفة نومك شديدة وناصعة، فمن الممكن أن تكفيك بعض العناصر ذات الإضاءة الهادئة ، والتي تخلق لك جوا يساعدك على الاسترخاء ومواصلة قراءة روايتك.
إذا كنت تريد تحويل غرفة نومك إلى غرفة ملكية، فعليك استخدام وحدات إضاءة تشبه الموجودة في ذلك التصميم، فالثريات المعلقة في السقف تم اختيارها بألوان محايدة تميل إلى اللون الذهبي، لإضفاء جوا من الفخامة والرقي إلى الغرفة.
قم بدمج الإضاءة الطبيعية في غرفة نومك للحصول على تلك المساحة المريحة دائمًا طوال اليوم ، فتلك النوافذ الزجاجية الكبيرة تعطيك الفرصة للحصول على إضاءة كافية من أشعة الشمس، بجانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
تعد الأضواء المستخدمة في سقف تلك الغرفة دليلًا على أن الديكور البسيط لا يقلل من أناقة التصميم الداخلي للمنزل، فتلك الغرفة مذهلة ولكنها عملية وأنيقة في نفس الوقت، ويوضح ذلك الأسلوب أنه ليس من الضروري استخدام وحدات ضخمة لإضاءة الغرفة بطريقة مثالية.
بالنظر إلى تلك الغرفة نجد أن الإضاءة بها مستوحاه من تلك التي تستخدم في تصوير الأعمال الفنية، فالإضاءة المعلقة في السقف تشكل مزيجا رائعا مع الإضاءة بجانب السرير، وهي مناسبة أيضا لإنارة المساحات الواسعة بطريقة سلسة.
لقد وقعنا في حب أسلوب الإضاءة في تلك الغرفة من النظرة الأولى، فقد استخدم المصممون وحدات الإنارة بطريقة مخفية داخل الرفوف، ولكنها تقوم بوظيفتها على الوجه الأمثل، مع خلق شعورا بالدفء والهدوء.
أفضل ما في هذا التصميم أنه استخدم الضوء لتوضيح الخلفية المزخرفة لذلك السرير الكلاسيكي الرائع، يمكنك استخدام ذلك النوع من الإضاءة إذا كانت غرفة نومك تحتوي على الكثير من التفاصيل الجمالية التي لا تريد إهمالها.
عندما يتعلق الأمر بإخفاء وحدات الإضاءة ، فإن السقف المعلق مفيد دائمًا، فهو يعطي مظهرًا هادئًا وبسيطًا لغرفة النوم ، ويعد خيارا جيدا لأولئك الذين يريدون الحفاظ على جدرانهم خالية وبسيطة.