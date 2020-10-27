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15 فكرة للجدران الحديثة ستقع في غرامها في الحال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Texture Wallpaper and Murals for Walls, wallsandmurals wallsandmurals
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هل تبحث عن أفكار مميزة لديكور الحائط لتجديد إطلالة منزلك؟، يمكن لبعض الإضافات أن تجعلها أنيقة للغاية، إذا كنت مستعدًا لتحويل تلك الجدران العارية إلى قطع فنية ساحرة، لدينا الحيل التي يمكنها تحسين جدرانك وإبراز شخصيتك وذوقك الخاص، ويمكنك تصميمها بالأسلوب الذي يناسبك.

إليك فيما يلي كل الأفكار التي لم تخطر ببالك، سواء كانت تعتمد على ورق الحائط أو الفينيل أو الألواح الخشبية أو حتى الرخام، وغيرها من الخيارات، المهم في الأمر، أن تتمكن من تحديد ما تريده قبل أن تغادر كتاب الأفكار هذا!

مستوحاه من الطراز الهندي

Studio Apartment Design, Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

تعمل النقوش المستخدمة في هذا التصميم على تجديد روح المنزل، بالإضافة إلى قطع الأثاث والعناصر الديكورية المستوحاه من التقاليد الهندية، وتناسق الألوان معا يضيف المزيد من الإنسيابية إلى المكان.

لن يكلفك الكثير

homify جدران اللوح Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك بالفعل أثاث رائع مثل هذه الأريكة بلون الخردل المميز، فيمكنك طلاء الجدار في الخلفية بلون داكن مثل لون الشيكولاتة الغني لتناسق عناصر الغرفة بشكل استثنائي، وذلك دون الحاجة إلى ميزانية مرتفعة.

جدران حجرية لمظهر كلاسيكي

homify جدران اللوح Beige
homify

homify
homify
homify

نجد أن الجدران المغطاة بالأحجار الصغير تُعيدك إلى حقبة الخمسينات، ولكن عند دمجها باللون البرتقالي أو الذهبي الجريء ، وأسطح الجرانيت ، والأرضيات الخشبية ، ستكون جدرانك جديدة وعصرية.

نقوش متداخلة فريدة

Studio Apartment Design, Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

إذا كنت من هواة الدمج بين العناصر الجمالية في منزلك، فإن هذا التصميم سيناسبك كثيرا، يمكنك استخدام النقوش الزخرفية المميزة لتجديد منزلك بالصورة التي تتمناها، واللجوء إلى الأثاث الخشبي البسيط للتقليل من حدة الزخارف في الخلفية.

نقوش زرقاء عصرية

Diseño & Papel Tapiz Paper Muse, Diseño Interior & Papel Tapiz Diseño Interior & Papel Tapiz جدران اصطناعي Turquoise
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz

Diseño Interior & Papel Tapiz
Diseño Interior &amp; Papel Tapiz
Diseño Interior & Papel Tapiz

حتى إذا كنت تفضل الأثاث الكلاسيكي والتصميم البسيط، فيمكنك أيضا الحصول على ورق حائط ذات نقوش جريئة، وبهذه الطريقة ستجعل منزلك يبدو مدهشا في نظر الزائرين.

الرخام لمطبخ مثالي

mustern, brandt+simon architekten brandt+simon architekten مطبخ White
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

الرخام ليس فقط لمنضدة المطبخ، فإذا كنت من هواة إستخدام الرخام يمكنك تغطية الجدران ببلاط الرخام الصناعي لتعزيز مظهر مطبخك، وستشعر بالمزيد من الأناقة.

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الطبيعة داخل منزلك

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos جدران
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

إذا كنت من عشاق الطبيعة الساحرة، فإن هذا المدخل المغطى بالألواح الخشبية هو مثالي لك بالتأكيد، كما أن الألواح الزجاجية تضيف لمسة من الحداثة والعصرية إلى التصميم، مما يجعله مثالا متكاملا.

النقوش ليست فقط للجدران

Studio Apartment Design, Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

عند أخذ نظرة واسعة لهذا التصميم مرة أخرى، يمكنك أن ترى كيف تقوم الألوان بتقسيم المساحة، ويمكنك استخدام النقوش أيضا للأرضيات بطريقة مثالية.

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تباين مُحكم للألوان

Visuals, Artpanel 3D Wall Panels Artpanel 3D Wall Panels Walls & flooringWall tattoos Blue
Artpanel 3D Wall Panels

Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels
Artpanel 3D Wall Panels

للحصول على مظهر أكثر بساطة، يمكنك اختيار لون واحد لطلاء الجدار، فالأزرق هنا مثاليا للتصميم، كما أن التأثير المتعرج على الحائط يبدو رائعًا بجانب الفراش الأبيض الناصع والأرضيات الخشبية.

خلفية ديكورية مزخرفة

mustern, brandt+simon architekten brandt+simon architekten غرفة نوم Red
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

يوجد اليوم المئات من تصميمات ورق الحائط الجديدة والممتعة لاستخدامها في منزلك، يناسب ذلك التصميم باللون الأبيض والأحمر غرفة المعيشة وغرفة الطعام أيضا، فكر جيدا في المكان المناسب.

جدار ملفت في المنتصف

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos Dining roomTables
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

إذا كان المدخل الخاص بمنزلك عاديا، فيمكنك تحويل الجدار إلى قطعة فنية مميزة، عليك فقط تغطيته بالأحجار عشوائية الشكل لإضافة ملامح مميزة وفريدة حقا.

تصميم هندسي دقيق

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl جدران رخام White
Grassi Pietre srl

Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl
Grassi Pietre srl

لإنشاء مظهر لا يُنسى، عليك التفكير جيدا في العناصر التي تستخدمها لتجديد منزلك، فنجد أن غرفة الطعام هذه عصرية وأنيقة ، وخاصة مع وجود الجدران الرخامية ووحدات الإضاءة المميزة.

أضف بعض الديكور الأسمنتي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد تصميما عصريًا وغير متوقع، فجرّب الألواح الإسمنتية، إنها معاصرة للغاية، وستبدو رائعة بغض النظر عن الغرفة التي تستخدمها فيها.

فسيفساء بدرجات الأزرق

mustern, brandt+simon architekten brandt+simon architekten حمام البلاط Blue
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

الحمامات هي المكان المثالي لاستخدام الألوان الزاهية والممتعة، اختر تصميما شابا ينبض بالحيوية، مع بلاط أزرق متعدد الألوان لتغطية الجدار والواجهة الأمامية لحوض الإستحمام.

تفاصيل مثالية

Texture Wallpaper and Murals for Walls, wallsandmurals wallsandmurals
wallsandmurals

wallsandmurals
wallsandmurals
wallsandmurals

في هذا التصميم ستجد أن الجدار المزخرف باللونين الأسود والذهبي سيجعل أي مساحة تبدو فاخرة وفريدة من نوعها، كما أن المقعد الأنيق ذات اللون الكريمي يزيد من فخامة المظهر.

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