15 فكرة للجدران الحديثة ستقع في غرامها في الحال

هل تبحث عن أفكار مميزة لديكور الحائط لتجديد إطلالة منزلك؟، يمكن لبعض الإضافات أن تجعلها أنيقة للغاية، إذا كنت مستعدًا لتحويل تلك الجدران العارية إلى قطع فنية ساحرة، لدينا الحيل التي يمكنها تحسين جدرانك وإبراز شخصيتك وذوقك الخاص، ويمكنك تصميمها بالأسلوب الذي يناسبك.
إليك فيما يلي كل الأفكار التي لم تخطر ببالك، سواء كانت تعتمد على ورق الحائط أو الفينيل أو الألواح الخشبية أو حتى الرخام، وغيرها من الخيارات، المهم في الأمر، أن تتمكن من تحديد ما تريده قبل أن تغادر كتاب الأفكار هذا!
تعمل النقوش المستخدمة في هذا التصميم على تجديد روح المنزل، بالإضافة إلى قطع الأثاث والعناصر الديكورية المستوحاه من التقاليد الهندية، وتناسق الألوان معا يضيف المزيد من الإنسيابية إلى المكان.
إذا كان لديك بالفعل أثاث رائع مثل هذه الأريكة بلون الخردل المميز، فيمكنك طلاء الجدار في الخلفية بلون داكن مثل لون الشيكولاتة الغني لتناسق عناصر الغرفة بشكل استثنائي، وذلك دون الحاجة إلى ميزانية مرتفعة.
نجد أن الجدران المغطاة بالأحجار الصغير تُعيدك إلى حقبة الخمسينات، ولكن عند دمجها باللون البرتقالي أو الذهبي الجريء ، وأسطح الجرانيت ، والأرضيات الخشبية ، ستكون جدرانك جديدة وعصرية.
إذا كنت من هواة الدمج بين العناصر الجمالية في منزلك، فإن هذا التصميم سيناسبك كثيرا، يمكنك استخدام النقوش الزخرفية المميزة لتجديد منزلك بالصورة التي تتمناها، واللجوء إلى الأثاث الخشبي البسيط للتقليل من حدة الزخارف في الخلفية.
حتى إذا كنت تفضل الأثاث الكلاسيكي والتصميم البسيط، فيمكنك أيضا الحصول على ورق حائط ذات نقوش جريئة، وبهذه الطريقة ستجعل منزلك يبدو مدهشا في نظر الزائرين.
الرخام ليس فقط لمنضدة المطبخ، فإذا كنت من هواة إستخدام الرخام يمكنك تغطية الجدران ببلاط الرخام الصناعي لتعزيز مظهر مطبخك، وستشعر بالمزيد من الأناقة.
إذا كنت من عشاق الطبيعة الساحرة، فإن هذا المدخل المغطى بالألواح الخشبية هو مثالي لك بالتأكيد، كما أن الألواح الزجاجية تضيف لمسة من الحداثة والعصرية إلى التصميم، مما يجعله مثالا متكاملا.
عند أخذ نظرة واسعة لهذا التصميم مرة أخرى، يمكنك أن ترى كيف تقوم الألوان بتقسيم المساحة، ويمكنك استخدام النقوش أيضا للأرضيات بطريقة مثالية.
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للحصول على مظهر أكثر بساطة، يمكنك اختيار لون واحد لطلاء الجدار، فالأزرق هنا مثاليا للتصميم، كما أن التأثير المتعرج على الحائط يبدو رائعًا بجانب الفراش الأبيض الناصع والأرضيات الخشبية.
يوجد اليوم المئات من تصميمات ورق الحائط الجديدة والممتعة لاستخدامها في منزلك، يناسب ذلك التصميم باللون الأبيض والأحمر غرفة المعيشة وغرفة الطعام أيضا، فكر جيدا في المكان المناسب.
إذا كان المدخل الخاص بمنزلك عاديا، فيمكنك تحويل الجدار إلى قطعة فنية مميزة، عليك فقط تغطيته بالأحجار عشوائية الشكل لإضافة ملامح مميزة وفريدة حقا.
لإنشاء مظهر لا يُنسى، عليك التفكير جيدا في العناصر التي تستخدمها لتجديد منزلك، فنجد أن غرفة الطعام هذه عصرية وأنيقة ، وخاصة مع وجود الجدران الرخامية ووحدات الإضاءة المميزة.
إذا كنت تريد تصميما عصريًا وغير متوقع، فجرّب الألواح الإسمنتية، إنها معاصرة للغاية، وستبدو رائعة بغض النظر عن الغرفة التي تستخدمها فيها.
الحمامات هي المكان المثالي لاستخدام الألوان الزاهية والممتعة، اختر تصميما شابا ينبض بالحيوية، مع بلاط أزرق متعدد الألوان لتغطية الجدار والواجهة الأمامية لحوض الإستحمام.
في هذا التصميم ستجد أن الجدار المزخرف باللونين الأسود والذهبي سيجعل أي مساحة تبدو فاخرة وفريدة من نوعها، كما أن المقعد الأنيق ذات اللون الكريمي يزيد من فخامة المظهر.