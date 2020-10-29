10 أرضيات بتركيبة مذهلة تشبه الخشب

دائما ما يسحرنا الخشب الطبيعي بجماله الساحر، كما أنه متين وعملي للغاية، يمكنك تركيب الأرضيات الخشبية في أي غرفة داخل منزلك، لتتحول بسهولة إلى مساحة ممتعة ومريحة بفضل لونه الدافئ وملمسه الناعم، ولكن على الجانب الأخر يمكن أن تكون تلك الأرضيات أكثر تكلفة اعتمادًا على نوع الخشب، وقد تحتاج إلى صيانة شاملة ودقيقة، والتي لا يرغب معظم الناس في القيام بها بسبب ضيق الوقت والتكلفة المرتفعة.

فإذا كنت مهتمًا بإيجاد بدائل للأرضيات الخشبية أو تبحث عن مظهر مماثل لها، فأنت في المكان الصحيح! سنعرض لك اليوم مجموعة متنوعة من المواد التي تحاكي الخشب تمامًا، قد لا يكون لديهم نفس خصائص الخشب ولكن لديهم نفس الشكل المميز، في هذه المقالة نقدم لك 10 أفكار يمكن أن تجعل أرضية منزلك تبدو مثل الخشب الطبيعي.