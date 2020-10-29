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10 أرضيات بتركيبة مذهلة تشبه الخشب

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PAVIMENTOS RESIDENCIALES, PAVIMENTOS GERFLOR PAVIMENTOS GERFLOR Walls & flooringWall & floor coverings
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دائما ما يسحرنا الخشب الطبيعي بجماله الساحر، كما أنه متين وعملي للغاية، يمكنك تركيب الأرضيات الخشبية في أي غرفة داخل منزلك، لتتحول بسهولة إلى مساحة ممتعة ومريحة بفضل لونه الدافئ وملمسه الناعم، ولكن على الجانب الأخر يمكن أن تكون تلك الأرضيات أكثر تكلفة اعتمادًا على نوع الخشب، وقد تحتاج إلى صيانة شاملة ودقيقة، والتي لا يرغب معظم الناس في القيام بها بسبب ضيق الوقت والتكلفة المرتفعة.

فإذا كنت مهتمًا بإيجاد بدائل للأرضيات الخشبية أو تبحث عن مظهر مماثل لها، فأنت في المكان الصحيح! سنعرض لك اليوم مجموعة متنوعة من المواد التي تحاكي الخشب تمامًا، قد لا يكون لديهم نفس خصائص الخشب ولكن لديهم نفس الشكل المميز، في هذه المقالة نقدم لك 10 أفكار يمكن أن تجعل أرضية منزلك تبدو مثل الخشب الطبيعي.

أرضية من الفينيل لمطبخ نظيف

ELEGANCE, Lamas vinílicas imitación madera y mineral, Supreme Floors Ibérica S.L. Supreme Floors Ibérica S.L. مطبخ
Supreme Floors Ibérica S.L.

Supreme Floors Ibérica S.L.
Supreme Floors Ibérica S.L.
Supreme Floors Ibérica S.L.

يمكن أن تكون أرضيات الفينيل بديلاً رائعًا للخشب الطبيعي، كما هو موضح في هذا التصميم، ستجد أن الشكل هنا يماثل الخشب تماما، ولكن يكون أكثر متانة وتحملا للاستخدام فضلا عن سهولة التنظيف، ويضيف مظهر الأرضيات هنا بعض اللمسات الريفية الدافئة لتصميم المطبخ.

بلاط بدرجات القهوة الغنية

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

مادة أخرى يمكنك من خلالها الاقتراب من مظهر الخشب الطبيعي ألا وهي البلاط، فله العديد من المزايا التي لا حصر لها، تشمل مظهره الجميل الذي يشبه الخشب ، والأكثر من ذلك أن البلاط أيضًا متين وسهل التنظيف، تم تصميم البلاط الموجود في هذه الصورة على هيئة مكعب هندسي في منظور متعدد الأبعاد يضيف عمقًا إلى الأرضية.

تصميم متعرج كموج البحر

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

يقدم لك خبراء التصميم هذه الأرضيات المذهلة التي تشبه الخشب الطبيعي تماما، ستتفاجأ إذا نظرت عن كثب، حيث أن المادة المستخدمة هنا هي الأحجار، حيث توفر الطريقة التي تم بها قطع تلك الأحجار تأثيرًا يقلد ألوان وعروق الخشب الطبيعي، بالإضافة إلى طريقة ترتيب شكل الأرضية بطريقة متعرجة مما يعطيك مظهرا مناسبا ومقنعا للغاية.

الفينيل مرة أخرى

SUELO VINILICO, Almacén de Carpintería Gómez Almacén de Carpintería Gómez جدران
Almacén de Carpintería Gómez

Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez
Almacén de Carpintería Gómez

لمن لا يعرف الفينيل، هو مادة يتم تصنيعها من البلاستيك المقوى وتتم عليه طباعة الشكل المطلوب كما في هذه الصورة، وما يجعله بديلاً رائعا للخشب الطبيعي هو أنه سهل التثبيت والصيانة، كما أنه متين للغاية ومقاوم للماء والتآكل، ومعقم فلا يصاب بالفطريات أو البكتيريا لذا يعتبر مادة مثالية للمطابخ والحمامات.

تصميم يشبه الرصيف

PAVIMENTOS RESIDENCIALES, PAVIMENTOS GERFLOR PAVIMENTOS GERFLOR Walls & flooringWall & floor coverings
PAVIMENTOS GERFLOR

PAVIMENTOS GERFLOR
PAVIMENTOS GERFLOR
PAVIMENTOS GERFLOR

يشبه ذلك النوع من الأرضيات الخشب في الشكل ولكن مع اختلاف الألوان، فنجد أن الدرجات الرمادية المتنوعة تناسب التصميم الداخلي للمنزل كثيرا، والذي يعتبر تصميم كلاسيكي مع بعض الحداثة.

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أرضيات اللامينيت

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging غرفة السفرة
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

تعتبر أرضيات اللامينيت ( The laminate) واحدة من أكثر الأرضيات شعبية في السنوات الأخيرة، ويعود أصلها إلى سبعينيات القرن الماضي في السويد ، ومنذ ذلك الحين رسخت نفسها تدريجياً كواحدة من أكثر الخيارات راحة وبساطة لتقليد الخشب الطبيعي، إنها مشابهة كثيرا للباركيه ومصنوعة من تكتل خشبي بسطح مصفح، تكاليفها منخفضة ومع الرعاية المناسبة ، يمكن أن تمتد فترة حياتها لفترة طويلة.

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أنواع أخرى لأرضيات اللامينيت

Vivienda El Cabanyal, Enblanc Enblanc مطبخ
Enblanc

Enblanc
Enblanc
Enblanc

يمكننا في هذه الصورة رؤية شكل آخر من أرضيات اللامينيت التي عرضناها سابقا، والميزة الأبرز لهذه النوعية أنها توفر لك مجموعة واسعة من التشطيبات والدرجات اللونية التي يمكنك الاختيار من بينها.

بورسلين دافئ لغرفة مكتبك

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO مكتب عمل أو دراسة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

بفضل التقنيات الجديدة ، أصبحت الطباعة الرقمية متاحة الآن في صناعة أشكال الأرضيات، وتستطيع أن تنفذ هذا التأثير غير المنتظم الذي يحاكي تمامًا المظهر الخارجي للخشب، مما يخلق إحساسًا حقيقيًا بالوقوف على أرضية خشبية أصلية.

سيراميك بتفاصيل خشبية

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO جدران
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

يتمتع السيراميك بالملمس الخزفي ولكن يمكنك اختيار الشكل الخشبي الذي يناسبك، فأسلوب الطباعة الحديثة على أرضيات السيراميك يعطيك التأثير الذي تحبه والذي يناسب التصميم الداخلي لمنزلك.

تصميم من الخزف الحجري لغرفة المعيشة

Pavimentos imitación a madera, INTERAZULEJO INTERAZULEJO غرفة المعيشة
INTERAZULEJO

INTERAZULEJO
INTERAZULEJO
INTERAZULEJO

أخيرًا ، ننهي جولتنا بهذا المثال للأرضيات الحجرية ، والتي تشبه الخشب الطبيعي تماما بسبب المزيج اللوني الرائع، وتتمتع بسهولة التنظيف والصيانة فضلا عن امكانية الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

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