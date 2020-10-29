10 أرضيات بتركيبة مذهلة تشبه الخشب

دائما ما يسحرنا الخشب الطبيعي بجماله الساحر، كما أنه متين وعملي للغاية، يمكنك تركيب الأرضيات الخشبية في أي غرفة داخل منزلك، لتتحول بسهولة إلى مساحة ممتعة ومريحة بفضل لونه الدافئ وملمسه الناعم، ولكن على الجانب الأخر يمكن أن تكون تلك الأرضيات أكثر تكلفة اعتمادًا على نوع الخشب، وقد تحتاج إلى صيانة شاملة ودقيقة، والتي لا يرغب معظم الناس في القيام بها بسبب ضيق الوقت والتكلفة المرتفعة.
فإذا كنت مهتمًا بإيجاد بدائل للأرضيات الخشبية أو تبحث عن مظهر مماثل لها، فأنت في المكان الصحيح! سنعرض لك اليوم مجموعة متنوعة من المواد التي تحاكي الخشب تمامًا، قد لا يكون لديهم نفس خصائص الخشب ولكن لديهم نفس الشكل المميز، في هذه المقالة نقدم لك 10 أفكار يمكن أن تجعل أرضية منزلك تبدو مثل الخشب الطبيعي.
يمكن أن تكون أرضيات الفينيل بديلاً رائعًا للخشب الطبيعي، كما هو موضح في هذا التصميم، ستجد أن الشكل هنا يماثل الخشب تماما، ولكن يكون أكثر متانة وتحملا للاستخدام فضلا عن سهولة التنظيف، ويضيف مظهر الأرضيات هنا بعض اللمسات الريفية الدافئة لتصميم المطبخ.
مادة أخرى يمكنك من خلالها الاقتراب من مظهر الخشب الطبيعي ألا وهي البلاط، فله العديد من المزايا التي لا حصر لها، تشمل مظهره الجميل الذي يشبه الخشب ، والأكثر من ذلك أن البلاط أيضًا متين وسهل التنظيف، تم تصميم البلاط الموجود في هذه الصورة على هيئة مكعب هندسي في منظور متعدد الأبعاد يضيف عمقًا إلى الأرضية.
يقدم لك خبراء التصميم هذه الأرضيات المذهلة التي تشبه الخشب الطبيعي تماما، ستتفاجأ إذا نظرت عن كثب، حيث أن المادة المستخدمة هنا هي الأحجار، حيث توفر الطريقة التي تم بها قطع تلك الأحجار تأثيرًا يقلد ألوان وعروق الخشب الطبيعي، بالإضافة إلى طريقة ترتيب شكل الأرضية بطريقة متعرجة مما يعطيك مظهرا مناسبا ومقنعا للغاية.
لمن لا يعرف الفينيل، هو مادة يتم تصنيعها من البلاستيك المقوى وتتم عليه طباعة الشكل المطلوب كما في هذه الصورة، وما يجعله بديلاً رائعا للخشب الطبيعي هو أنه سهل التثبيت والصيانة، كما أنه متين للغاية ومقاوم للماء والتآكل، ومعقم فلا يصاب بالفطريات أو البكتيريا لذا يعتبر مادة مثالية للمطابخ والحمامات.
يشبه ذلك النوع من الأرضيات الخشب في الشكل ولكن مع اختلاف الألوان، فنجد أن الدرجات الرمادية المتنوعة تناسب التصميم الداخلي للمنزل كثيرا، والذي يعتبر تصميم كلاسيكي مع بعض الحداثة.
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تعتبر أرضيات اللامينيت ( The laminate) واحدة من أكثر الأرضيات شعبية في السنوات الأخيرة، ويعود أصلها إلى سبعينيات القرن الماضي في السويد ، ومنذ ذلك الحين رسخت نفسها تدريجياً كواحدة من أكثر الخيارات راحة وبساطة لتقليد الخشب الطبيعي، إنها مشابهة كثيرا للباركيه ومصنوعة من تكتل خشبي بسطح مصفح، تكاليفها منخفضة ومع الرعاية المناسبة ، يمكن أن تمتد فترة حياتها لفترة طويلة.
يمكننا في هذه الصورة رؤية شكل آخر من أرضيات اللامينيت التي عرضناها سابقا، والميزة الأبرز لهذه النوعية أنها توفر لك مجموعة واسعة من التشطيبات والدرجات اللونية التي يمكنك الاختيار من بينها.
بفضل التقنيات الجديدة ، أصبحت الطباعة الرقمية متاحة الآن في صناعة أشكال الأرضيات، وتستطيع أن تنفذ هذا التأثير غير المنتظم الذي يحاكي تمامًا المظهر الخارجي للخشب، مما يخلق إحساسًا حقيقيًا بالوقوف على أرضية خشبية أصلية.
يتمتع السيراميك بالملمس الخزفي ولكن يمكنك اختيار الشكل الخشبي الذي يناسبك، فأسلوب الطباعة الحديثة على أرضيات السيراميك يعطيك التأثير الذي تحبه والذي يناسب التصميم الداخلي لمنزلك.
أخيرًا ، ننهي جولتنا بهذا المثال للأرضيات الحجرية ، والتي تشبه الخشب الطبيعي تماما بسبب المزيج اللوني الرائع، وتتمتع بسهولة التنظيف والصيانة فضلا عن امكانية الاحتفاظ بها لفترة طويلة.