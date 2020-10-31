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10 نماذج لرفوف خشبية تجمل إطلالة مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
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يحب معظمنا الشعور بالراحة والتجمع بدفء حول النار أثناء تحضير الطعام أو البحث في الثلاجة عن شيء نأكله أثناء الانتظار، لذا يلبي المطبخ أنواع مختلفة من الاحتياجات وأحدها هو القدرة على حل حياتنا بذكاء، لهذا من الضروري أن يكون لديك مطبخ نظيف، حيث يكون كل شيء في مكانه ويسهل عليك الأعمال اليومية، وعادة ما تكون الأرفف حل مثالي للحفاظ على النظام داخله وتمثل أحيانا عنصر زخرفي رائع.

هناك العديد من الخيارات والأنماط المختلفة عندما يتعلق الأمر بأفكار رفوف المطبخ، فإذا كنت تقوم بتجديده، فنحن هنا لمساعدتك بالعديد من التصميمات الرائعة التي ستدعمك بالعديد من الأفكار الملهمة.

أرفف خشبية مع حوامل تقليدية

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الخشب هو مادة ممتازة لصنع أرفف في المطبخ، فالصلابة التي يوفرها مناسبة تمامًا لهذا النوع من الاستخدام، وكلما كان الخشب أكثر سمكًا ، كان الرف أكثر صلابة، ومع ذلك يجب أن نستخدم نوعا ذات وزنا مناسبا، لأن وزن العنصر نفسه يمكن أن يصبح مشكلة. إذا كان الرف ثقيلًا جدًا في حد ذاته ، فإن إضافة عناصر زخرفية يمكن أن تجعله ينهار إذا لم يتم تثبيته بإحكام على الحائط.

أرفف عائمة

Self Interior_ 스튜디오 , 바라다봄 스튜디오 바라다봄 스튜디오 مطبخ
바라다봄 스튜디오

바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오
바라다봄 스튜디오

يمكنك تركيب الرفوف على جدران المطبخ أيضًا دون استخدام حوامل ظاهرة، وتكون بمثابة مكان للزينة أو للاحتفاظ بالعناصر المفيدة اليومية مثل الملح أو التوابل. وتستطيع مع هذا التصميم أيضًا تثبيت قضيب أسفل هذه الأرفف لتعليق مناشف المطبخ أو الأواني المعدنية. مما يساعدك على عدم الحاجة إلى وضعها في أدراج عميق.

مكمِّل لخزانات المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكن أن تعمل الرفوف الكبيرة كبديل للخزانات التي يحتاجها المطبخ كما هو موضح في هذا النموذج، ويمكنك أيضا وضع سلسلة من الخطافات لتعليق الأكواب بسهولة. فضلا عن امكانية استخدام بعض نباتات الزينة التي تضيف لمسة ساحرة إلى المطبخ، وقد تكون نباتات عشبية لاستخدامها أثناء تحضير الأطعمة المميزة.

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أرفف رخامية فاخرة

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados مطبخ
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

يجب أن تتحمل الأرفف في بعض الأحيان الكثير من الوزن، لذلك من المهم تثبيتها جيدًا على الحائط، وهناك عدة أنواع من أنظمة التثبيت في السوق يمكن أن تكون عملية للغاية وتضمن أيضًا دعمًا قويًا، المهم هو التأكد من اختيار وسائل التثبيت المناسبة لثقل الرفوف التي تستخدمها.

وبالنظر إلى هذا التصميم تجد أن تلك الرفوف الرخامية وبالرغم من وزنها الثقيل إلا أنها مثبتة بطريقة مثالية على الحائط.

خزائن مكشوفة على هيئة رفوف

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

يمكنك استخدام خزائن المطبخ على هيئة رفوف عملية وذلك من خلال انتزاع أبواب تلك الخزانة، تمامًا مثل هذا الرف والذي كان تغيير لونه كافيًا لتزيين هذا المطبخ الصغير، فاللون البيج الدافئ يتناغم كثيرا مع ذلك التصميم الأبيض الناصع.

جسر خشبي فريد

The Scandinavian Kitchen Papilio مطبخ Yellow
Papilio

The Scandinavian Kitchen

Papilio
Papilio
Papilio

يمكنك وضع الرف بين جدارين أو بين قطعتي أثاث، ستعطي تلك الطريقة صلابة أكبر للهيكل، وتستطيع أيضا تثبيته من الجانب إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن عرض الرف يجب ألا يتجاوز عرض الأثاث الذي يوضع فيه، كما هو موضح في هذا اللوح الخشبي الذي يعمل كجسرا رائعا بين وحدتي التخزين.

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مثالي للمطابخ البسيطة

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

عند رؤية تصميم ذلك المطبخ يمكنك رؤية التناغم الواضح بين مظهره البسيط وتلك الرفوف الخشبية الدافئة والعملية، فالأثاث المطلي باللون الأبيض يحتاج إلى بعض الدفء، لذا استخدم المصممون الأرفف البنية على جدران الباستيل الهادئة لإعطاء التصميم المزيد من العمق ، مما يجعل نغمة الكراميل للخشب واضحة.

حوامل خشبية متينة

Putmans Barn, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. مطبخ White
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Putmans Barn

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

إذا كنت تنوي تحميل أرففك أكثر من اللازم ، فالشيء الأكثر ملاءمة هو استخدام ذلك النوع من الحوامل كهيكل داعم، توجد العديد من الخامات المختلفة التي تستخدم في صناعة تلك الحوامل، فهناك المعدنية منها ويمكنك استخدام النوع الخشبي كما هو موضح في ذلك النموذج.

تصميم متعدد الاستخدامات

The cosey Mill project, Auspicious Furniture Auspicious Furniture مطبخ
Auspicious Furniture

The cosey Mill project

Auspicious Furniture
Auspicious Furniture
Auspicious Furniture

يمكنك استخدام الرفوف لتخزين العديد من الأشياء ، من الأطباق والتوابل إلى تخزين الكتب؛ وفي هذا المطبخ ، يمكننا رؤية العديد من الأرفف من أنواع مختلفة بما في ذلك النوع الخشبي المثبت في الجدران. إنه يعطي أسلوبًا انتقائيًا ومميزا للمكان.

رفوف متنوعة الأشكال

Projeto Apartamento Jardins MBD, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura مطبخ
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

رأينا كيف توجد طرق مختلفة لوضع الرفوف في المطبخ، فالفكرة هي استكمال التصميم والتعاون بين جميع العناصر، يمكنك الاستفادة من جميع أجزاء المطبخ، فلا يجب أن تكون الأرفف أسطحًا أفقية فحسب ، بل يمكنك أيضًا إعادة إنشائها لتخزين العديد من الأغراض كما في هذه الصورة.

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