10 نماذج لرفوف خشبية تجمل إطلالة مطبخك

يحب معظمنا الشعور بالراحة والتجمع بدفء حول النار أثناء تحضير الطعام أو البحث في الثلاجة عن شيء نأكله أثناء الانتظار، لذا يلبي المطبخ أنواع مختلفة من الاحتياجات وأحدها هو القدرة على حل حياتنا بذكاء، لهذا من الضروري أن يكون لديك مطبخ نظيف، حيث يكون كل شيء في مكانه ويسهل عليك الأعمال اليومية، وعادة ما تكون الأرفف حل مثالي للحفاظ على النظام داخله وتمثل أحيانا عنصر زخرفي رائع.
هناك العديد من الخيارات والأنماط المختلفة عندما يتعلق الأمر بأفكار رفوف المطبخ، فإذا كنت تقوم بتجديده، فنحن هنا لمساعدتك بالعديد من التصميمات الرائعة التي ستدعمك بالعديد من الأفكار الملهمة.
الخشب هو مادة ممتازة لصنع أرفف في المطبخ، فالصلابة التي يوفرها مناسبة تمامًا لهذا النوع من الاستخدام، وكلما كان الخشب أكثر سمكًا ، كان الرف أكثر صلابة، ومع ذلك يجب أن نستخدم نوعا ذات وزنا مناسبا، لأن وزن العنصر نفسه يمكن أن يصبح مشكلة. إذا كان الرف ثقيلًا جدًا في حد ذاته ، فإن إضافة عناصر زخرفية يمكن أن تجعله ينهار إذا لم يتم تثبيته بإحكام على الحائط.
يمكنك تركيب الرفوف على جدران المطبخ أيضًا دون استخدام حوامل ظاهرة، وتكون بمثابة مكان للزينة أو للاحتفاظ بالعناصر المفيدة اليومية مثل الملح أو التوابل. وتستطيع مع هذا التصميم أيضًا تثبيت قضيب أسفل هذه الأرفف لتعليق مناشف المطبخ أو الأواني المعدنية. مما يساعدك على عدم الحاجة إلى وضعها في أدراج عميق.
يمكن أن تعمل الرفوف الكبيرة كبديل للخزانات التي يحتاجها المطبخ كما هو موضح في هذا النموذج، ويمكنك أيضا وضع سلسلة من الخطافات لتعليق الأكواب بسهولة. فضلا عن امكانية استخدام بعض نباتات الزينة التي تضيف لمسة ساحرة إلى المطبخ، وقد تكون نباتات عشبية لاستخدامها أثناء تحضير الأطعمة المميزة.
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يجب أن تتحمل الأرفف في بعض الأحيان الكثير من الوزن، لذلك من المهم تثبيتها جيدًا على الحائط، وهناك عدة أنواع من أنظمة التثبيت في السوق يمكن أن تكون عملية للغاية وتضمن أيضًا دعمًا قويًا، المهم هو التأكد من اختيار وسائل التثبيت المناسبة لثقل الرفوف التي تستخدمها.
وبالنظر إلى هذا التصميم تجد أن تلك الرفوف الرخامية وبالرغم من وزنها الثقيل إلا أنها مثبتة بطريقة مثالية على الحائط.
يمكنك استخدام خزائن المطبخ على هيئة رفوف عملية وذلك من خلال انتزاع أبواب تلك الخزانة، تمامًا مثل هذا الرف والذي كان تغيير لونه كافيًا لتزيين هذا المطبخ الصغير، فاللون البيج الدافئ يتناغم كثيرا مع ذلك التصميم الأبيض الناصع.
يمكنك وضع الرف بين جدارين أو بين قطعتي أثاث، ستعطي تلك الطريقة صلابة أكبر للهيكل، وتستطيع أيضا تثبيته من الجانب إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن عرض الرف يجب ألا يتجاوز عرض الأثاث الذي يوضع فيه، كما هو موضح في هذا اللوح الخشبي الذي يعمل كجسرا رائعا بين وحدتي التخزين.
عند رؤية تصميم ذلك المطبخ يمكنك رؤية التناغم الواضح بين مظهره البسيط وتلك الرفوف الخشبية الدافئة والعملية، فالأثاث المطلي باللون الأبيض يحتاج إلى بعض الدفء، لذا استخدم المصممون الأرفف البنية على جدران الباستيل الهادئة لإعطاء التصميم المزيد من العمق ، مما يجعل نغمة الكراميل للخشب واضحة.
إذا كنت تنوي تحميل أرففك أكثر من اللازم ، فالشيء الأكثر ملاءمة هو استخدام ذلك النوع من الحوامل كهيكل داعم، توجد العديد من الخامات المختلفة التي تستخدم في صناعة تلك الحوامل، فهناك المعدنية منها ويمكنك استخدام النوع الخشبي كما هو موضح في ذلك النموذج.
يمكنك استخدام الرفوف لتخزين العديد من الأشياء ، من الأطباق والتوابل إلى تخزين الكتب؛ وفي هذا المطبخ ، يمكننا رؤية العديد من الأرفف من أنواع مختلفة بما في ذلك النوع الخشبي المثبت في الجدران. إنه يعطي أسلوبًا انتقائيًا ومميزا للمكان.
رأينا كيف توجد طرق مختلفة لوضع الرفوف في المطبخ، فالفكرة هي استكمال التصميم والتعاون بين جميع العناصر، يمكنك الاستفادة من جميع أجزاء المطبخ، فلا يجب أن تكون الأرفف أسطحًا أفقية فحسب ، بل يمكنك أيضًا إعادة إنشائها لتخزين العديد من الأغراض كما في هذه الصورة.