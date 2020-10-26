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تعرف على آخر صيحات عالم الديكور فقط مع هوميفاي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa Al Malqa, Line Designers Line Designers غرفة المعيشة
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كان 2020 عامًا مليئًا بالتحديات، ومع وجود الكثير من التغييرات التي تؤثر على حياتنا في الوقت الحالي، فقد يكون من الصعب حتى التطلع إلى الأمام والتفكير في الخطط المستقبلية، لقد غيّر COVID-19 بشكل كبير الطريقة التي نعيش بها، لذا فليس غريبا أن يكون له تأثير كبير على الطريقة التي نصمم ونزين بها منازلنا.

وتعتبر اتجاهات التصميم الداخلي هي استجابة مباشرة للأحداث العالمية، لذا عليك استغلال العام الجديد لجلب الراحة والإبداع إلى منزلك، وبعد الاطلاع على تجهيزات المصممين للفترة المقبلة، أحضرنا إليك أفضل 10 اتجاهات ديكورية لتجديد منزلك على أحدث صيحات 2021.

الخشب الفاتح

Private Apartment, H9 Design H9 Design غرفة نوم
H9 Design

Private Apartment

H9 Design
H9 Design
H9 Design

ستكون الأخشاب الخفيفة مادة عصرية للتصميمات الداخلية خلال العام القادم، يمكنك استخدام هذه المواد ليس فقط للأرضيات ولكن أيضًا لتغطية الجدران والأسقف، واعتمد المصممون هنا على الأخشاب ذات اللون الفاتح في كامل تصميم الغرفة، مع إضافة بعض العناصر البسيطة باللون الأسود لإعطاء بعض العمق للتصميم.


الألوان المحايدة

Private Apartment, H9 Design H9 Design غرفة المعيشة
H9 Design

Private Apartment

H9 Design
H9 Design
H9 Design

عند الحديث عن اتجاهات التصميم الداخلي لعام 2021، نحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة على مخططات الألوان التي تتمتع بجاذبية كلاسيكية طويلة المدى، فالألوان المحايدة هي ألوان عصرية وحديثة دائما، وستظل عنصرًا أساسيًا في اختيارات المصممين، وتتسم هذه الألوان بالجاذبية لأصحاب المنازل لأنها تسمح بالتنوع في اختيار الأثاث، وتشجع هذه الألوان اللطيفة على الاسترخاء.

الريفي المعاصر

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب خشبية MDF Green
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

يتمحور الديكور الريفي حول سمات تُظهر جمال المواد الطبيعية، إذا كنت تبحث عن طرق أنيقة لدمج الأجواء الريفية في مساحتك، يمكنك الاستعانة ببعض الأفكار من هذا التصميم الحيوي، ونجد أن الجدار الحجري يضيف لمسة نابضة بالحياة إلى ذلك المطبخ المميز.

المواد الطبيعية

apartment , ahmed hussein designs ahmed hussein designs مطبخ
ahmed hussein designs

apartment

ahmed hussein designs
ahmed hussein designs
ahmed hussein designs

الاتصال بالطبيعة أمر لا غنى عنه، وأصبحنا نحتاج له بصورة كبيرة خاصة في الفترة الأخيرة، والتي تجعلنا نشعر بالانتعاش والاسترخاء، يمكنك استخدام العناصر الموجودة في الطبيعة في الديكور الخاص بك، كالحجر أو الرخام أو الخشب، أو إضافة صور ولوحات جدارية لهذه العناصر ، إذا لم تكن في متناول يديك.

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الستايل الصناعي

دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Grey
lifestyle_interiordesign

lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign
lifestyle_interiordesign

تعد التصميمات التي تتبع النمط الصناعي هي أحدث الاتجاهات التي يقوم بها المصممون حاليا، كما ترى غرفة المعيشة في هذا النموذج تعتمد على الحداثة وتستمد إلهامها من عدة عناصر كالخرسانة والأخشاب والمعادن، ويحتاج النمط الصناعي إلى جرأة شخصيتك وتمتعك بالقرارات الحاسمة للقدرة على تنفيذه.

العنصر الأخضر

Marassi Villa, Grid Fine Finishes Grid Fine Finishes إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Grid Fine Finishes

Marassi Villa

Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes
Grid Fine Finishes

بالطبع ، هناك عدة طرق أخرى لإدخال المساحات الخضراء إلى تصميم منزلك، ومع ذلك تذكر أنك تختار النباتات المناسبة للديكور الذي تريده، فكما ترى إصيص النبات هنا في مكانه المثالي ويشبه إلى حد كبير الصورة بجانبه، استخدم تلك الطريقة في التصميم وستشعر بالحيوية والنقاء بالتأكيد.

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الإكسسوارات

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة المعيشة
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

تجلب التحف الفنية الحياة إلى التصميمات الداخلية سواء في المنزل أو في أي مكان، وتكون محور انتباه تجذب أنظار من يشاهدها على الفور، ويمكن لقطعة فنية رائعة على الجدران أن تعزز بسهولة جاذبية منزلك، كما هو موضح في هذا النموذج، فرأس الغزال المحنط على الجدار يضيف مزيدا من التميز إلى تصميم الغرفة البسيط.

النمط التبسيطي

Living room Archeffect غرفة المعيشة
Archeffect

Living room

Archeffect
Archeffect
Archeffect

غالبًا ما يكون التصميم الداخلي التبسيطي طريقًا مضمونًا لإنشاء منزل دافئ ومريح يستحق الاستثمار، ومن المؤكد أنه لن يخرج أبدًا عن الأناقة التي تسعى إليها، فإذا ألقيت نظرة على تلك الغرفة ستجد أنها ركزت على اللونين الأبيض والرمادي في تصميم معظم العناصر، مع لمسات بالون البيج حققت تناغما لونيا مذهلا للتصميم بالكامل.

اللون الرمادي

Villa Al Malqa, Line Designers Line Designers غرفة المعيشة
Line Designers

Line Designers
Line Designers
Line Designers

سيتميز عام 2021 بالدرجات الرمادية الساحرة،  فاللون الرمادي هو أكثر الألوان الحيادية المعاصرة في التصميمات الداخلية، ويمكنك استخدام هذا اللون بدرجاته المختلفة في منزلك لإعطائه لمسة من الأناقة والتميز، كما أنه مناسب تماما للمساحات الصغيرة.

اللون الأزرق

Private Residential Villa-Allegria, SIGMA Designs SIGMA Designs غرفة المعيشة
SIGMA Designs

SIGMA Designs
SIGMA Designs
SIGMA Designs

سيكون اللون الأزرق الداكن هو اتجاه عام 2021،فهو مناسب لخلق مساحات أنيقة ومعاصرة، وتضيف درجات ذلك اللون المزيد من التناغم بين العناصر الديكورية المستخدمة، ولكن عليك استخدامه مع بعض الألوان المحايدة كما هو موضح بذلك التصميم، فالأبيض هو أنسب الألوان التي يمكن استخدامها هنا لإضافة الشعور بالاتساع وتدعيم الإضاءة لرؤية كافة التفاصيل الإبداعية.

14 فكرة ذكية ومتنوعة لإضاءة غرف النوم
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