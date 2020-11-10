11 فكرة ذكية للحمامات الصغيرة

إذا كان لديك حمام صغير للغاية، فإن محاولة جعل كل شيء مناسبًا للمساحة المتاحة يشبه حل لغز الكلمات المتقاطعة. إن قلة المساحة وعدم استخدام وسائل الإضاءة المناسبة تجعل الحمام الصغير أحد أكثر المساحات صعوبة في التزيين. ولكن عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن تبدو الغرفة بأكملها أكثر إشراقًا واتساعًا.
تعتمد الأفكار التالية على تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة وتثبت أن عناصر التصميم الجريئة يمكن أن تكون في المنزل حتى في أصغر الأماكن، وإليك فيما يلي أفضل الطرق لتحويل حمامك الصغير إلى مكانك المفضل.
هل ترغب في تكبير حمامك ليشمل دشًا مريحًا وحوضًا مزدوجًا؟. حسنًا ، ضع في اعتبارك هذه الفكرة البسيطة والحديثة التي تحتوي على جميع مقومات التصميم العصري دون المساس بالأساسيات. فقد اعتمد المصممون هنا على الاستفادة من جميع المساحات دون إحداث الفوضى، بجانب تصميم النافذة العملي والأنيق والذي يعطي للمكان مزيدا من الاتساع.
تم الاعتماد في ذلك التصميم المتميز على اللونين الأبيض والأسود لإعطائك مزيدا من الراحة البصرية وعدم الفوضى، ونجد أن هذا الحمام يشتمل على جميع القطع الأساسية بصورة أنيقة ، فضلا عن الانسجام بين الحوائط والأرضيات السوداء مع الصورة الكبيرة في الخلفية.
إذا أردت تحويل أصغر المساحات لديك لحمام رائع، فعليك النظر إلى هذه التفاصيل الأنيقة والمتطورة لجعل هذه المساحة ذات ذوق رفيع. إنظر إلى هذا التصميم الأبيض الأنيق والذي يجعل المكان أكثر مساحة وإشراقا، والنافذة الصغيرة هنا مناسبة لدخول الضوء الطبيعي وتجديد الهواء.
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من المؤكد أن الحمام الأبيض بالكامل مع تجهيزات حديثة سيكون معاصرًا لسنوات قادمة. انظر إلى ذلك الحوض الرائع مع الخزانات السفلية الأنيقة والعملية والتي ستوفر لك المزيد من مساحات التخزين، فضلا عن تصميم مساحة منفصلة للاستحمام لتجنب حدوث الفوضى وانتشار المياه في كل مكان.
إنه لأمر مدهش ما يمكن أن تفعله الإضاءة الرائعة للحمام الصغير خاصة عندما لا يكون هناك مصدرا للإضاءة الطبيعية، قام المصممون هنا بتركيز عناصر الإضاءة على كل جزء داخل الحمام لإبراز العناصر الجمالية داخله، كما أن استخدام الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود يضيف إلى المكان المزيد من الأناقة والعصرية التي لا تنتهي.
تعتبر الجدران ذات اللون الأبيض الفاتح طريقة ممتازة لإضافة لمسات من الأناقة والرقي لحمامك، أنظر إلى هذا التصميم البسيط والأنيق إلى أبعد الحدود، سيجعلك تشعر بحالة من الرفاهية والاسترخاء عند استعمال حمامك. وبالتأكيد سينبهر كل من يرى هذا التصميم الفريد
اختر بعض الألوان الجريئة لإعطاء حمامك شخصية متفردة، واعتمد المصممون هنا على استخدام اللون الأخضر على جزء بسيط من الجدران بجانب قطع الديكور الخشبية ذات اللون الجملي والذي يصنع تناغما فريدا ويضفي حالة من البهجة والارتياح للمكان.
يعطي لك هذا التصميم أحد الأفكار الرائعة لتصميم حمام مستوحي من الحياة البحرية، فالمزج بين الأثاث الأبيض مع بلاط الفسيفساء ذات اللون الأزرق هواختيار رائع لإضافة مزيد من المساحة إلى حمامك الصغير، فكر بإضافة هذه الأفكار البسيطة لإضافة روح من الإنتعاش إلى منزلك.
يُعد الرمادي والأبيض خيارًا فعالًا للحمام الصغير، ويساعد ترتيب قطع الأثاث هنا على توفير بعض المساحات التي توفر لك حرية الحركة بالداخل دون الإنزعاج من ضيق المساحة. وإضافة المرآة الكبيرة بعرض الحائط تعطيك شعورا إضافيا بالمساحة والتي تجعلك في حالة من الرضا عن تصميم حمامك.
يعتبر الدش هنا أكثر عملية من حوض الاستحمام ، لذا اختر ديكورًا بسيطًا لتصميم متطور وستشعر دائمًا بالانتعاش والانطلاق، واختيار الحوض الصغير هنا يجمع بين الوظيفة والصورة الجمالية دون استغلال الكثير من المساحة. وانظر إلى المرآة الكبيرة ووحدات التخزين الرائعة والعملية وكلاهما يكمل تصميم الحمام بصورة مثالية.
مع انخفاض حجم المنازل ، تقل احتمالية تخصيص مساحات منفردة للأجهزة، لذا ضع في اعتبارك توفير بعض الأماكن لوضع غسالة الملابس في الحمام كما هو الحال في هذا التصميم الفريد، فيمكنك استخدام المساحة تحت المنضدة لوضع ما تريده سواء كان أجهزة أو يعض الخزانات الخشبية.