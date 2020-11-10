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11 فكرة ذكية للحمامات الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حمام
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إذا كان لديك حمام صغير للغاية، فإن محاولة جعل كل شيء مناسبًا للمساحة المتاحة يشبه حل لغز الكلمات المتقاطعة. إن قلة المساحة وعدم استخدام وسائل الإضاءة المناسبة تجعل الحمام الصغير أحد أكثر المساحات صعوبة في التزيين. ولكن عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن تبدو الغرفة بأكملها أكثر إشراقًا واتساعًا.

تعتمد الأفكار التالية على تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة وتثبت أن عناصر التصميم الجريئة يمكن أن تكون في المنزل حتى في أصغر الأماكن، وإليك فيما يلي أفضل الطرق لتحويل حمامك الصغير إلى مكانك المفضل.

تصميم عصري متكامل

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva حمام
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

هل ترغب في تكبير حمامك ليشمل دشًا مريحًا وحوضًا مزدوجًا؟. حسنًا ، ضع في اعتبارك هذه الفكرة البسيطة والحديثة التي تحتوي على جميع مقومات التصميم العصري دون المساس بالأساسيات. فقد اعتمد المصممون هنا على الاستفادة من جميع المساحات دون إحداث الفوضى، بجانب تصميم النافذة العملي والأنيق والذي يعطي للمكان مزيدا من الاتساع.

مزيج من الأبيض والأسود

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تم الاعتماد في ذلك التصميم المتميز على اللونين الأبيض والأسود لإعطائك مزيدا من الراحة البصرية وعدم الفوضى، ونجد أن هذا الحمام يشتمل على جميع القطع الأساسية بصورة أنيقة ، فضلا عن الانسجام بين الحوائط والأرضيات السوداء مع الصورة الكبيرة في الخلفية.

الاستغلال الأمثل للمساحات

CLARENCE STREET, Covet Design Covet Design حمام
Covet Design

Covet Design
Covet Design
Covet Design

إذا أردت تحويل أصغر المساحات لديك لحمام رائع، فعليك النظر إلى هذه التفاصيل الأنيقة والمتطورة لجعل هذه المساحة ذات ذوق رفيع. إنظر إلى هذا التصميم الأبيض الأنيق والذي يجعل المكان أكثر مساحة وإشراقا، والنافذة الصغيرة هنا مناسبة لدخول الضوء الطبيعي وتجديد الهواء.

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تصميم لجميع العصور

House Stuttaford - Baronetcy Estate, Covet Design Covet Design حمام
Covet Design

Covet Design
Covet Design
Covet Design

من المؤكد أن الحمام الأبيض بالكامل مع تجهيزات حديثة سيكون معاصرًا لسنوات قادمة. انظر إلى ذلك الحوض الرائع مع الخزانات السفلية الأنيقة والعملية والتي ستوفر لك المزيد من مساحات التخزين، فضلا عن تصميم مساحة منفصلة للاستحمام لتجنب حدوث الفوضى وانتشار المياه في كل مكان.

أضف بعض الإضاءة الفريدة

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

إنه لأمر مدهش ما يمكن أن تفعله الإضاءة الرائعة للحمام الصغير خاصة عندما لا يكون هناك مصدرا للإضاءة الطبيعية، قام المصممون هنا بتركيز عناصر الإضاءة على كل جزء داخل الحمام لإبراز العناصر الجمالية داخله، كما أن استخدام الألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود يضيف إلى المكان المزيد من الأناقة والعصرية التي لا تنتهي.

يجمع بين البساطة والرقي

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS حمام
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

تعتبر الجدران ذات اللون الأبيض الفاتح طريقة ممتازة لإضافة لمسات من الأناقة والرقي لحمامك، أنظر إلى هذا التصميم البسيط والأنيق إلى أبعد الحدود، سيجعلك تشعر بحالة من الرفاهية والاسترخاء عند استعمال حمامك. وبالتأكيد سينبهر كل من يرى هذا التصميم الفريد

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لطيف ومبهج

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors حمام
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

اختر بعض الألوان الجريئة لإعطاء حمامك شخصية متفردة، واعتمد المصممون هنا على استخدام اللون الأخضر على جزء بسيط من الجدران بجانب قطع الديكور الخشبية ذات اللون الجملي والذي يصنع تناغما فريدا ويضفي حالة من البهجة والارتياح للمكان.

مستوحى من البحرية

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN حمام
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

يعطي لك هذا التصميم أحد الأفكار الرائعة لتصميم حمام مستوحي من الحياة البحرية، فالمزج بين الأثاث الأبيض مع بلاط الفسيفساء ذات اللون الأزرق هواختيار رائع لإضافة مزيد من المساحة إلى حمامك الصغير، فكر بإضافة هذه الأفكار البسيطة لإضافة روح من الإنتعاش إلى منزلك.

تصميم رمادي أنيق وعصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يُعد الرمادي والأبيض خيارًا فعالًا للحمام الصغير، ويساعد ترتيب قطع الأثاث هنا على توفير بعض المساحات التي توفر لك حرية الحركة بالداخل دون الإنزعاج من ضيق المساحة. وإضافة المرآة الكبيرة بعرض الحائط تعطيك شعورا إضافيا بالمساحة والتي تجعلك في حالة من الرضا عن تصميم حمامك.

تصميم عملي مميز

Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana حمام
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

يعتبر الدش هنا أكثر عملية من حوض الاستحمام ، لذا اختر ديكورًا بسيطًا لتصميم متطور وستشعر دائمًا بالانتعاش والانطلاق، واختيار الحوض الصغير هنا يجمع بين الوظيفة والصورة الجمالية دون استغلال الكثير من المساحة. وانظر إلى المرآة الكبيرة ووحدات التخزين الرائعة والعملية وكلاهما يكمل تصميم الحمام بصورة مثالية.

الكل في واحد

Дизайн однокомнатной квартиры., Александра Петропавловская Александра Петропавловская حمام
Александра Петропавловская

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

مع انخفاض حجم المنازل ، تقل احتمالية تخصيص مساحات منفردة للأجهزة، لذا ضع في اعتبارك توفير بعض الأماكن لوضع غسالة الملابس في الحمام كما هو الحال في هذا التصميم الفريد، فيمكنك استخدام المساحة تحت المنضدة لوضع ما تريده سواء كان أجهزة أو يعض الخزانات الخشبية.

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