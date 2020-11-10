11 فكرة ذكية للحمامات الصغيرة

إذا كان لديك حمام صغير للغاية، فإن محاولة جعل كل شيء مناسبًا للمساحة المتاحة يشبه حل لغز الكلمات المتقاطعة. إن قلة المساحة وعدم استخدام وسائل الإضاءة المناسبة تجعل الحمام الصغير أحد أكثر المساحات صعوبة في التزيين. ولكن عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن تبدو الغرفة بأكملها أكثر إشراقًا واتساعًا.

تعتمد الأفكار التالية على تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة وتثبت أن عناصر التصميم الجريئة يمكن أن تكون في المنزل حتى في أصغر الأماكن، وإليك فيما يلي أفضل الطرق لتحويل حمامك الصغير إلى مكانك المفضل.