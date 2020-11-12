كيف تضيف لمسة ديكورية مميزة لغرف المعيشة خاصتك؟ إليك الإجابة

في أي منزل، تعد غرفة المعيشة مساحة اجتماعية مهمة حيث تقضي بها وقتا ممتعا مع العائلة أو مع أصدقائك، لذلك تحتاج هذه المساحة إلى الترتيب المناسب والأثاث المريح والديكور لإضفاء إحساس بالاسترخاء والتميز، فأنت تقضي الكثير من الوقت في غرفة المعيشة الخاصة بك، لذلك لا تحتاج فقط إلى المظهر الرائع، ولكن يجب أيضًا أن تكون عملية ومريحة.
إذا كنت قد بدأت للتو في التفكير في تزيين منزلك، وأول ما في القائمة هو غرفة المعيشة، ستساعدك تلك النصائح البسيطة والفعالة من هوميفاي على تنفيذ التصميم المثالي. استمد الإلهام من تلك الأنماط الرائعة سواء كانت عصرية أو كلاسيكية.
يجب أن يكون أثاث غرفة المعيشة متعدد الاستخدامات قدر الإمكان، بحيث يمكن تنظيم المساحة بشكل أفضل لتبدو أقل فوضي. تعتبر الأريكة أو طاولة القهوة مع وحدة التخزين السفلية مثالية. ويمتد هذا مع جميع القطع الأخرى. على سبيل المثال ، يمكنك التفكير في استخدام المقاعد التي تعمل إما كمقاعد أو كطاولات حسب حاجتك إليها.
نقترح أن تفكر خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بتزيين جدران غرفة المعيشة. استلهم من هذه الفكرة الرائعة والتي تكون وحدة الإضاءة هي أهم ما يميز الغرفة. تبدو رائعة أليس كذلك؟. ويمكنك العمل مع متخصص في التصميم الداخلي ليساعدك في تقديم حلولًا مبتكرة لديكور غرفة المعيشة الخاصة بك.
المنافذ والأرفف هي إحدى الأدوات المثالية لغرفة المعيشة. إذا كنت تبحث عن أفكار تزيين بسيطة لتلك الغرفة ، فاختر الأرفف والمنافذ ذات الأضواء الكاشفة المدمجة التي تبرز إكسسوارات الديكور الموضوعة بالداخل. يمكنهم أيضا تعزيز الإحساس بالعمق ، مما يساهم في ظهور المساحة أكثر اتساعًا مما هي عليه.
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بدلاً من الاستثمار في قطعة فنية كبيرة ومكلفة لتغطية جدار فارغ ، ماذا عن دمج رف إبداعي ، مثل الذي تراه هنا ، والذي يمكنك عرض مجموعة متنوعة من الملحقات عليه؟،يمكنك أيضا إنشاء إنشاء معرض صغير به العديد من الصورالعائلية المميزة.
لا توجد قاعدة صارمة بأن غرفة المعيشة يجب أن تحتوي على طاولة قهوة في المنتصف. فإذا بدت المساحة مزدحمة ، استبدل طاولة القهوة بعدة طاولات صغيرة أو مقاعد، والتي يمكنها أن توفر لك مرونة نقلها بسهولة لتكون مكانًا للراحة وتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات. ويضيف هذا التصميم أبعاد كثيرة للغرفة مما يزيد من الإحساس بالسعة.
ستكون قائمتنا لأفضل أفكار تزيين غرف المعيشة غير مكتملة بدون مرايا، إنها لا تعكس الضوء والمساحة فقط لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر ولكنها أيضًا تجلب الكثير من الأناقة ، خاصةً عندما تحتوي على إطارات غير عادية ولافتة للنظر.
بينما يجب تجنب الألوان الداكنة لجدران غرفة المعيشة الصغيرة ، فلا حرج في طلاء أحد تلك الجدران بلون داكن. ستضيف تلك الفكرة ميزة جميلة إلى الغرفة. كما يمكنك تعليق بعض الصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية بظلال فاتحة لإضفاء تباين جميل وتقليل حدة الألوان الداكنة.
عندما تبحث عن أفكار لتزيين غرفة معيشتك الصغيرة ، يجب أن تكون المقاعد المنخفضة هي أول اختياراتك، إنها تزيد من سعة المساحة الرأسية في الغرفة. واختر الأثاث الذي يتناسب مع التصميم العام والديكورات التي تضيف لمسات فنية ساحرة إلى ذلك المكان الهام.
يعد الأثاث الكلاسيكي البسيط من أهم أفكار تزيين غرفة المعيشة الصغيرة التي يمكنك اعتمادها . حيث تضفي الأرائك والطاولات الخشبية مثل تلك التي تراها في هذه الصورة إحساسًا بالتهوية مقارنة بالأرائك الحديثة التي لا تترك فجوة بين المقعد والأرضية. وتضيف المساحة الحرة المزيد من الاتساع إلى الغرفة.
تعمل الظلال البيضاء والمحايدة بشكل جيد في المنازل الحديثة. ومع ذلك ، يتردد العديد من مالكي المنازل ، وخاصة أولئك الذين لديهم أطفال صغار ، في اختيار الأثاث ذات الألوان الفاتحة. ولكن باختيار النوع المناسب من المواد ، مثل جلد الأرائك ، يمكنك استخدام اللون الأبيض بأمان دون القلق بشأن تلطيخه.
عند تصميم غرفة المعيشة يمكنك تغطية الجدران بأرفف من الأرض إلى السقف. والتي تساعدك في عرض الكتب والصور الفوتوغرافية وغيرها من ملحقات الديكور التي تضفي الدفء والراحة على المساحة ، بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم الغرفة.