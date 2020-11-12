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كيف تضيف لمسة ديكورية مميزة لغرف المعيشة خاصتك؟ إليك الإجابة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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في أي منزل، تعد غرفة المعيشة مساحة اجتماعية مهمة حيث تقضي بها وقتا ممتعا مع العائلة أو مع أصدقائك، لذلك تحتاج هذه المساحة إلى الترتيب المناسب والأثاث المريح والديكور لإضفاء إحساس بالاسترخاء والتميز، فأنت تقضي الكثير من الوقت في غرفة المعيشة الخاصة بك، لذلك لا تحتاج فقط إلى المظهر الرائع، ولكن يجب أيضًا أن تكون عملية ومريحة.

إذا كنت قد بدأت للتو في التفكير في تزيين منزلك، وأول ما في القائمة هو غرفة المعيشة، ستساعدك تلك النصائح البسيطة والفعالة من هوميفاي على تنفيذ التصميم المثالي. استمد الإلهام من تلك الأنماط الرائعة سواء كانت عصرية أو كلاسيكية.

أثاث متعدد الوظائف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يجب أن يكون أثاث غرفة المعيشة متعدد الاستخدامات قدر الإمكان، بحيث يمكن تنظيم المساحة بشكل أفضل لتبدو أقل فوضي. تعتبر الأريكة أو طاولة القهوة مع وحدة التخزين السفلية مثالية. ويمتد هذا مع جميع القطع الأخرى. على سبيل المثال ، يمكنك التفكير في استخدام المقاعد التي تعمل إما كمقاعد أو كطاولات حسب حاجتك إليها.

أفكار مبتكرة لديكور الحائط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نقترح أن تفكر خارج الصندوق عندما يتعلق الأمر بتزيين جدران غرفة المعيشة. استلهم من هذه الفكرة الرائعة والتي تكون وحدة الإضاءة هي أهم ما يميز الغرفة. تبدو رائعة أليس كذلك؟. ويمكنك العمل مع متخصص في التصميم الداخلي ليساعدك في تقديم حلولًا مبتكرة لديكور غرفة المعيشة الخاصة بك.

أضف بعض العمق

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

المنافذ والأرفف هي إحدى الأدوات المثالية لغرفة المعيشة. إذا كنت تبحث عن أفكار تزيين بسيطة لتلك الغرفة ، فاختر الأرفف والمنافذ ذات الأضواء الكاشفة المدمجة التي تبرز إكسسوارات الديكور الموضوعة بالداخل. يمكنهم أيضا تعزيز الإحساس بالعمق ، مما يساهم في ظهور المساحة أكثر اتساعًا مما هي عليه.

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كن مبدعا مع ديكور الحائط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بدلاً من الاستثمار في قطعة فنية كبيرة ومكلفة لتغطية جدار فارغ ، ماذا عن دمج رف إبداعي ، مثل الذي تراه هنا ، والذي يمكنك عرض مجموعة متنوعة من الملحقات عليه؟،يمكنك أيضا إنشاء إنشاء معرض صغير به العديد من الصورالعائلية المميزة.

تصميم مرن ومبتكر

Ashish Rai Residence, Midas Dezign Midas Dezign غرفة المعيشة
Midas Dezign

Midas Dezign
Midas Dezign
Midas Dezign

لا توجد قاعدة صارمة بأن غرفة المعيشة يجب أن تحتوي على طاولة قهوة في المنتصف. فإذا بدت المساحة مزدحمة ، استبدل طاولة القهوة بعدة طاولات صغيرة أو مقاعد، والتي يمكنها أن توفر لك مرونة نقلها بسهولة لتكون مكانًا للراحة وتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات. ويضيف هذا التصميم أبعاد كثيرة للغرفة مما يزيد من الإحساس بالسعة.

أضف بعض المرايا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ستكون قائمتنا لأفضل أفكار تزيين غرف المعيشة غير مكتملة بدون مرايا، إنها لا تعكس الضوء والمساحة فقط لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر ولكنها أيضًا تجلب الكثير من الأناقة ، خاصةً عندما تحتوي على إطارات غير عادية ولافتة للنظر.

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جدار مميز

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بينما يجب تجنب الألوان الداكنة لجدران غرفة المعيشة الصغيرة ، فلا حرج في طلاء أحد تلك الجدران بلون داكن. ستضيف تلك الفكرة ميزة جميلة إلى الغرفة. كما يمكنك تعليق بعض الصور الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية بظلال فاتحة لإضفاء تباين جميل وتقليل حدة الألوان الداكنة.

مقاعد مبتكرة

Apartment over looking the Sea , Ashleys Ashleys غرفة المعيشة
Ashleys

Ashleys
Ashleys
Ashleys

عندما تبحث عن أفكار لتزيين غرفة معيشتك الصغيرة ، يجب أن تكون المقاعد المنخفضة هي أول اختياراتك، إنها تزيد من سعة المساحة الرأسية في الغرفة. واختر الأثاث الذي يتناسب مع التصميم العام والديكورات التي تضيف لمسات فنية ساحرة إلى ذلك المكان الهام.

اعتمد على الأثاث البسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعد الأثاث الكلاسيكي البسيط من أهم أفكار تزيين غرفة المعيشة الصغيرة التي يمكنك اعتمادها . حيث تضفي الأرائك والطاولات الخشبية مثل تلك التي تراها في هذه الصورة إحساسًا بالتهوية مقارنة بالأرائك الحديثة التي لا تترك فجوة بين المقعد والأرضية. وتضيف المساحة الحرة المزيد من الاتساع إلى الغرفة.

تصميم أبيض أنيق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعمل الظلال البيضاء والمحايدة بشكل جيد في المنازل الحديثة. ومع ذلك ، يتردد العديد من مالكي المنازل ، وخاصة أولئك الذين لديهم أطفال صغار ، في اختيار الأثاث ذات الألوان الفاتحة. ولكن باختيار النوع المناسب من المواد ، مثل جلد الأرائك ، يمكنك استخدام اللون الأبيض بأمان دون القلق بشأن تلطيخه.

أرفف بسيطة وعملية

Projects in Bangalore, Hyderabad and Pune, Bro4u Interior decorators Bro4u Interior decorators غرفة المعيشة
Bro4u Interior decorators

Bro4u Interior decorators
Bro4u Interior decorators
Bro4u Interior decorators

عند تصميم غرفة المعيشة يمكنك تغطية الجدران بأرفف من الأرض إلى السقف. والتي تساعدك في عرض الكتب والصور الفوتوغرافية وغيرها من ملحقات الديكور التي تضفي الدفء والراحة على المساحة ، بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم الغرفة.

ألوان مبهجة تخطف الأنظار

homify غرفة المعيشة Black
homify

homify
homify
homify

لإضافة بعض البهجة والإشراق إلى غرفة معيشتك يمكنك وضع بعض الأثاث الملون كما في هذه الصورة، فالمقاعد الصفراء هنا تعطي التصميم شعورا بالتميز والاختلاف. ونرى أن اللوحات الفنية تضيف بعض العمق والتناسق إلى الغرفة.

11 فكرة ذكية للحمامات الصغيرة
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