الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 فكرة لتزيين الجدران الداخلية لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
3BHK Interiors , Fabmodula Fabmodula جدران
Loading admin actions …

تحتاج الجدران الفارغة أكثر من الدهانات لإضفاء الطابع الشخصي على كل غرفة في المنزل، حيث يمكن للجدران الداخلية المزينة بشكل إبداعي عمل تغيير كامل للديكور الداخلي للغرفة. وعند تصميم تلك الجدران يمكنك تغطيتها بالطلاء أو الصور العائلية أو ورق الحائط أو حتى استخدام الإضاءة ذات الألوان المختلفة . ولكن مهما كان الديكور الذي تختاره، تأكد من أنه يربط المساحة ويكمل ديكور الغرفة بشكل متناسق.

إذا كنت مستعدًا لتحويل تلك الجدران العارية إلى قطع فنية أنيقة، بغض النظر عن أسلوبك، لدينا الحيل التي يمكنها تحسين جدرانك وإبراز شخصيتك وذوقك. سواء كنت من هواة جمع الأعمال الفنية، أو من عشاق الطبيعة، أو من محبي الكتب، يمكن تخصيص جدرانك بحيث تكون محاطًا بالأشياء التي تحبها.. اكتشف 11 فكرة لديكور الحائط من المؤكد أنها ستضيف الأناقة إلى منزلك.

جدران نابضة بالحياة

Mid-Century Modern Living Room, Paimaish Paimaish غرفة السفرة خشب متين Blue
Paimaish

Paimaish
Paimaish
Paimaish

في المنازل الحديثة التي تحتوي على مساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة وغرفة الطعام معا ، يصبح من الضروري تزيين الغرفتين بطريقة متشابهة للشعور بتكامل عناصر التصميم الداخلي للمنزل. نلاحظ هنا استخدام بعض الصور ذات الإطارات السوداء والتي تبرز الجدران بصورة أنيقة. مع وضع عدد قليل من الصور الملونة التي تجعل الجدار نابضًا بالحياة. وتم تزيين الجدار الجانبي بمرآة طويلة تعكس جمال المساحة الأنيقة.

رفوف بسيطة مع إطارات خشبية

3BHK Interiors , Fabmodula Fabmodula جدران
Fabmodula

Fabmodula
Fabmodula
Fabmodula

إن الفكرة البسيطة المتمثلة في وجود إطار خشبي كبير به ثلاثة أرفف خشبية بداخله تحمل لوحات مؤطرة يبرز جمال الجدار. ويضيف تنوع الشكل والحجم والأسلوب غير المنتظم للصور شكلا ملفتا للمكان، وقام المصممون بالاكتفاء بوضع بعض المقاعد الصغيرة أمام الجدار لإظهاره بطريقة مميزة.

منحوتات جدارية رائعة

Private Residence, malvigajjar malvigajjar غرفة السفرة
malvigajjar

malvigajjar
malvigajjar
malvigajjar

تأمل الجدار الجانبي لتلك الغرفة والذي يستمد روعته من خلال المنحوتات الفنية التي تضيف إلى المكان مظهرا فنيا فريدا، ويتم إبراز جمالها من خلال الأضواء الموضوعة بشكل استراتيجي والتي تعزز من رقي الأشكال التي تزين الجدار. كما أن السقف الخشبي يزيد من اللمسة الفنية للمكان ويتماشى مع الجدار بشكل رائع.

قطعة فنية مشرقة

3 bhk Apartment design at Pinnacle crest Shollinganallur,OMR Chennai, Space Polygon Space Polygon الممر والمدخل
Space Polygon

Space Polygon
Space Polygon
Space Polygon

قام المصممون بتحويل الجدار الضيق في نهاية الممر إلى لوحة فنية فريدة من خلال إضافة تلك القطعة المزخرفة إليه، كما أن استخدام الخطوط المربعة على الجدار في الخلفية زاد من عمق المكان فضلا عن وحدة الإضاءة المميزة التي تعطي لمسة أنيقة ومتميزة للمساحة.

قطع فنية في كل مكان

Residential Project - Raheja Vihar, Powai, Mumbai, Dezinebox Dezinebox غرفة السفرة
Dezinebox

Dezinebox
Dezinebox
Dezinebox

تم إحياء الجدار الفارغ مع مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المعروضة. من أحجام مختلفة من الصور على الحائط إلى الأرفف التي تحمل بعض التماثيل ذات الأشكال المتنوعة ، ويبرز المزيج الذكي من المصابيح المصممة على طراز الفانوس والإضاءة الحديثة الديكور الذي يزين جدار الغرفة.

أرفف داخلية لجدران الدرج

homify درج
homify

homify
homify
homify

سيصبح الجدار المهمل بالقرب من الدرج حيويًا ومفعمًا بالحماسة، إذا تم تزيينه بذكاء. فنجد في هذا النموذج بعض الأرفف الداخلية في الحائط المؤطرة بالخشب وتم تثبيت الأضواء الكاشفة على كل منها.وقام صاحب هذا المنزل باستخدام كل مكان لعرض الأعمال الفنية والتحف التي قام بجمعها.

اقرأ أيضًا: 11 فكرة ذكية للحمامات الصغيرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

لوحة جدارية ثلاثية الأبعاد

Residential Interior Project, Obaku Design Obaku Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Obaku Design

Obaku Design
Obaku Design
Obaku Design

يجلب هذا الشكل المعدني ثلاثي الأبعاد العمق والأناقة على الجدار البسيط ويغير شكل ومظهر الردهة بأكملها. كما أن إضافة وحدات الإضاءة الصغيرة داخل الزهور المعدنية أعطى عمقا وتأثيرا قويا إلى الجدار فيمكنك الاستغناء عن إضاءة السقف والاحتفاظ بإضاءة الجدار فقط لجو أكثر شاعرية.

ديكور حالم لمزيد من الاسترخاء

Residential Interior Project, Obaku Design Obaku Design غرف نوم صغيرة
Obaku Design

Obaku Design
Obaku Design
Obaku Design

يحتوي الجدار المزخرف في خلفية السرير على منحوتات جدارية لطيور والتي تظهرها وحدة إضاءة مميزة ، مما يجعلها تبدو هادئة وتجعل جدار الغرفة أنيقًا في بساطته. واكتفى المصممون هنا بذلك الديكور البسيط لإعطاء غرفة النوم مزيدا من الشعور بالاسترخاء والهدوء.

اعتمد على الصور المقسمة

Modern with Scandinavian style flat interiors , Rhythm And Emphasis Design Studio Rhythm And Emphasis Design Studio غرفة المعيشة
Rhythm And Emphasis Design Studio

Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio

فكر في وضع الصور المقسمة لتزيين جدار منزلك، حيث يخلق تأثيرًا دراماتيكيًا ليس فقط على الحائط ولكن على الغرفة بأكملها. إن أهم ما يميز الديكور البسيط لغرفة الطعام هذه هي الصورة المستطيلة المنقسمة للدراجة بالإضافة إلى الصور السداسية المعلقة على جدار غرفة الطعام.

مستوحى من التراث

Studio apartment, Maayish Architects Maayish Architects غرفة المعيشة Red
Maayish Architects

Maayish Architects
Maayish Architects
Maayish Architects

إذا كان تصميم منزلك يعتمد على الأسلوب التراثي القديم، فيمكنك تزيين بعض الجدران بالطوب المكشوف بالإضافة إلى قطعة المشربية الصغيرة المثبتة داخل الإطار الأبيض والذي يعمل على إظهارها بطريقة قيمة. وتجد أن قطع الأثاث المستخدمة تتناسب بطريقة رائعة مع باقي التصميم من حيث الشكل والوظيفة أيضا.

جدار من النباتات

Residential Bungalow design, Homes for India Homes for India غرفة المعيشة
Homes for India

Homes for India
Homes for India
Homes for India

إذا كان لديك بعض الجدران البسيطة والتي تريد تزيينها، ففكر في إضافة بُعد مختلف إلى الحائط. اجعل المساحة ملونة ومنعشة بإضافة الجدار النباتي الذي يعطي إلى الغرفة شعورا بالنقاء والانتعاش والعودة إلى الطبيعة.

كيف تضيف لمسة ديكورية مميزة لغرف المعيشة خاصتك؟ إليك الإجابة
أي الأفكار تود تطبيقها بمنزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً