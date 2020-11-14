11 فكرة لتزيين الجدران الداخلية لمنزلك

تحتاج الجدران الفارغة أكثر من الدهانات لإضفاء الطابع الشخصي على كل غرفة في المنزل، حيث يمكن للجدران الداخلية المزينة بشكل إبداعي عمل تغيير كامل للديكور الداخلي للغرفة. وعند تصميم تلك الجدران يمكنك تغطيتها بالطلاء أو الصور العائلية أو ورق الحائط أو حتى استخدام الإضاءة ذات الألوان المختلفة . ولكن مهما كان الديكور الذي تختاره، تأكد من أنه يربط المساحة ويكمل ديكور الغرفة بشكل متناسق.
إذا كنت مستعدًا لتحويل تلك الجدران العارية إلى قطع فنية أنيقة، بغض النظر عن أسلوبك، لدينا الحيل التي يمكنها تحسين جدرانك وإبراز شخصيتك وذوقك. سواء كنت من هواة جمع الأعمال الفنية، أو من عشاق الطبيعة، أو من محبي الكتب، يمكن تخصيص جدرانك بحيث تكون محاطًا بالأشياء التي تحبها.. اكتشف 11 فكرة لديكور الحائط من المؤكد أنها ستضيف الأناقة إلى منزلك.
في المنازل الحديثة التي تحتوي على مساحة مفتوحة تضم غرفة المعيشة وغرفة الطعام معا ، يصبح من الضروري تزيين الغرفتين بطريقة متشابهة للشعور بتكامل عناصر التصميم الداخلي للمنزل. نلاحظ هنا استخدام بعض الصور ذات الإطارات السوداء والتي تبرز الجدران بصورة أنيقة. مع وضع عدد قليل من الصور الملونة التي تجعل الجدار نابضًا بالحياة. وتم تزيين الجدار الجانبي بمرآة طويلة تعكس جمال المساحة الأنيقة.
إن الفكرة البسيطة المتمثلة في وجود إطار خشبي كبير به ثلاثة أرفف خشبية بداخله تحمل لوحات مؤطرة يبرز جمال الجدار. ويضيف تنوع الشكل والحجم والأسلوب غير المنتظم للصور شكلا ملفتا للمكان، وقام المصممون بالاكتفاء بوضع بعض المقاعد الصغيرة أمام الجدار لإظهاره بطريقة مميزة.
تأمل الجدار الجانبي لتلك الغرفة والذي يستمد روعته من خلال المنحوتات الفنية التي تضيف إلى المكان مظهرا فنيا فريدا، ويتم إبراز جمالها من خلال الأضواء الموضوعة بشكل استراتيجي والتي تعزز من رقي الأشكال التي تزين الجدار. كما أن السقف الخشبي يزيد من اللمسة الفنية للمكان ويتماشى مع الجدار بشكل رائع.
قام المصممون بتحويل الجدار الضيق في نهاية الممر إلى لوحة فنية فريدة من خلال إضافة تلك القطعة المزخرفة إليه، كما أن استخدام الخطوط المربعة على الجدار في الخلفية زاد من عمق المكان فضلا عن وحدة الإضاءة المميزة التي تعطي لمسة أنيقة ومتميزة للمساحة.
تم إحياء الجدار الفارغ مع مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المعروضة. من أحجام مختلفة من الصور على الحائط إلى الأرفف التي تحمل بعض التماثيل ذات الأشكال المتنوعة ، ويبرز المزيج الذكي من المصابيح المصممة على طراز الفانوس والإضاءة الحديثة الديكور الذي يزين جدار الغرفة.
سيصبح الجدار المهمل بالقرب من الدرج حيويًا ومفعمًا بالحماسة، إذا تم تزيينه بذكاء. فنجد في هذا النموذج بعض الأرفف الداخلية في الحائط المؤطرة بالخشب وتم تثبيت الأضواء الكاشفة على كل منها.وقام صاحب هذا المنزل باستخدام كل مكان لعرض الأعمال الفنية والتحف التي قام بجمعها.
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يجلب هذا الشكل المعدني ثلاثي الأبعاد العمق والأناقة على الجدار البسيط ويغير شكل ومظهر الردهة بأكملها. كما أن إضافة وحدات الإضاءة الصغيرة داخل الزهور المعدنية أعطى عمقا وتأثيرا قويا إلى الجدار فيمكنك الاستغناء عن إضاءة السقف والاحتفاظ بإضاءة الجدار فقط لجو أكثر شاعرية.
يحتوي الجدار المزخرف في خلفية السرير على منحوتات جدارية لطيور والتي تظهرها وحدة إضاءة مميزة ، مما يجعلها تبدو هادئة وتجعل جدار الغرفة أنيقًا في بساطته. واكتفى المصممون هنا بذلك الديكور البسيط لإعطاء غرفة النوم مزيدا من الشعور بالاسترخاء والهدوء.
فكر في وضع الصور المقسمة لتزيين جدار منزلك، حيث يخلق تأثيرًا دراماتيكيًا ليس فقط على الحائط ولكن على الغرفة بأكملها. إن أهم ما يميز الديكور البسيط لغرفة الطعام هذه هي الصورة المستطيلة المنقسمة للدراجة بالإضافة إلى الصور السداسية المعلقة على جدار غرفة الطعام.
إذا كان تصميم منزلك يعتمد على الأسلوب التراثي القديم، فيمكنك تزيين بعض الجدران بالطوب المكشوف بالإضافة إلى قطعة المشربية الصغيرة المثبتة داخل الإطار الأبيض والذي يعمل على إظهارها بطريقة قيمة. وتجد أن قطع الأثاث المستخدمة تتناسب بطريقة رائعة مع باقي التصميم من حيث الشكل والوظيفة أيضا.
إذا كان لديك بعض الجدران البسيطة والتي تريد تزيينها، ففكر في إضافة بُعد مختلف إلى الحائط. اجعل المساحة ملونة ومنعشة بإضافة الجدار النباتي الذي يعطي إلى الغرفة شعورا بالنقاء والانتعاش والعودة إلى الطبيعة.