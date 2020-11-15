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12 حديقة صغيرة بأفكار مُلهمة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
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من المفاهيم الخاطئة أنك بحاجة إلى مساحة كبيرة لإنشاء حديقة رائعة. في الواقع، كل ما تحتاجه حقًا هو مجموعة جيدة من الأفكار التي تستطيع تنفيذها، حيث تضفي الأزهار والنباتات الكثير من الجمال على كل مساحة تدخلها، كبيرة كانت أم صغيرة، في الداخل أو الخارج.

وقد يكون تصميم الحدائق الصغيرة أمرًا شاقًا، ولكن مع النصائح والحيل الصحيحة يمكن أن تصبح ملاذًا صغيرًا لتستمتع به طوال العام. من المحتمل أنك تريد مكانًا لطيفًا للجلوس في الأيام المشمسة، لذا قم بتخصيص بعض المساحة وألقِ نظرة حول بعض أثاث الحدائق الأنيق. فمهما كانت حديقتك صغيرة، نعتقد أنه يمكنك صنع شيء جميل وعملي هناك ، لذا تابعنا للحصول على مزيد من الإلهام.

اجمع بين النباتات والفن

Garden Etagere homify GardenFurniture
homify

Garden Etagere

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي الفن، فلا تتردد في إدخال ذلك في حديقتك أيضًا، حيث تحتوي هذه الحديقة على جناح صغير به مزيج من المزهريات النباتية وقطع فنية من العصر الفيكتوري؛ والتي تضيف رونقا خاصا إلى تلك المساحة النباتية الصغيرة. ولاحظ أيضا تناسق ألوان الجدار مع ألوان الرفوف وأواني النباتات.

اصنع مكانا للتنزه

'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - حديقة
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

يجب ألا تقود سيارتك لساعات في زحمة المرور لمجرد إخراج أطفالك إلى نزهة. فبدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء مكانا صغيرا للتنزه في الفناء الخلفي الخاص بك والاستمتاع به مع أفراد أسرتك. أنظر إلى تلك الوسائد المريحة وزهور البنفسج المحيطة بها والتي تساعدك على الهدوء والاسترخاء.

أضف مزيد من الأقمار إلى سماء حديقتك

CO-DE GREEN Model Garden, CO-DE GREEN～コードグリーン～ CO-DE GREEN～コードグリーン～
CO-DE GREEN～コードグリーン～

CO-DE GREEN～コードグリーン～
CO-DE GREEN～コードグリーン～
CO-DE GREEN～コードグリーン～

إذا كنت لا تزال في طور إنشاء حديقتك وتنتظر نمو نباتاتك ، فبدلاً من النظر إلى مساحة قاحلة ، يمكنك إضافة أضواء لتزيين المكان. أنظر إلى وحدات الإضاءة المتدلية من سماء الحديقة والتي تشبه القمر في السماء ، إنه حقا منظر رائع يدعوك إلى التأمل. والجدار المضيء في الخلفية يزيد من جمال الحديقة ويعطيك إحساسا بالأناقة والتميز.

شجيرات صغيرة بألوان مبهجة

Gartenoase inmitten der Großstadt, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst حديقة
neuegaerten-gartenkunst

neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst

يمكن للأشجار الكبيرة في مساحة صغيرة أن تجعل الحديقة بأكملها تبدو أصغر حجمًا ، في حين أن النباتات المتسلقة والشجيرات الصغيرة يمكن أن تجعل حديقتك تبدو أكبر من خلال توفير المزيد من المساحة والتي تعطيك حرية الحركة للاستمتاع بتلك المناظر الخلابة.

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نباتات جدارية على الطراز الكلاسيكي

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES GardenAccessories & decoration
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

تعتبر أدوات الزراعة الجدارية طريقة رائعة لإضافة الخضرة إلى منزلك دون استغلال الكثير من المساحة. وستأخذ هذه المزهريات القديمة المزودة بصنابير بديكور حديقتك إلى مستوى آخر تمامًا. واكتفى المصممون هنا بطلاء الجدار الخلفي باللون الأبيض لتكون النباتات هي مصدر لفت الانتباه.

حديقة الزاوية

Small urban garden Ruth Willmott حديقة
Ruth Willmott

Small urban garden

Ruth Willmott
Ruth Willmott
Ruth Willmott

يمكن أن تضيف حدائق الزاوية مثل تلك الموجودة في هذا النموذج المساحات الخضراء التي تحتاج إليها وتوفر لك مساحة كبيرة لإضافة المقاعد، ويعد هذا الأسلوب مناسبا تماما لحدائق الفناء الخلفي والتي عادة لا تحتاج إلى مساحات واسعة لتنفيذها.

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مزيج مثالي من كل شيء

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London حديقة
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

تجمع هذه الحديقة جميع العناصر التي تحتاجها، من النباتات المتسلقة والشجيرات وصولا إلى مساحة طعام رومانسية ومقعد. فضلا عن الجدران الخشبية التي تعطي إلى المكان شعورا بالدفء والخصوصية. وقام المصممون هنا بوضع مرآه عريضة على الجدار الجانبي لإضفاء شعورا بالمساحة إلى المكان.

حوِّل الممر إلى حديقة رائعة

Small Traditional Garden for Victorian House Garden Arts حديقة
Garden Arts

Small Traditional Garden for Victorian House

Garden Arts
Garden Arts
Garden Arts

إذا لم يكن لديك مساحة منفصلة للحديقة ، فيمكنك تحويل المدخل الخلفي لمنزلك إلى حديقة صغيرة ، تمامًا مثل هذا المنزل. إنها فكرة رائعة ستناسبك إذا كنت من أصحاب المنازل الصغيرة، كما أنها ستحول الفناء الخلفي لديك إلى جنة خضراء مبهرة. ويمكنك أيضا إضافة طاولة صغيرة مع بعض المقاعد لتناول الطعام أو القهوة مع أفراد أسرتك.

أضف بعض الرفوف المزهرة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكنك بسهولة إضافة أرفف في الشرفات ثم إضافة مزهريات من الزهور المفضلة لديك، تلك الفكرة مثالية لأصحاب الشقق والذين لا يمتلكون سوى شرفة تعتبر المساحة المفتوحة الوحيدة بها، لذا لا تتردد في تجربتها.

نباتات الجدار الحجري

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

واحدة من أبسط طرق التصميم وتوفير المساحة لإدخال المساحات الخضراء في منزلك هي بمساعدة تنفيذ أحواض النباتات الحجرية على أحد الجدران. فتلك الطريقة المبتكرة تمكنك من زراعة نباتاتك المفضلة دون الحاجة إلى وجود حديقة منفصلة لتستمتع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الخلابة.

بسيطة ولن تكلفك الكثير

Small Courtyard Garden, Dewin Designs Dewin Designs
Dewin Designs

Small Courtyard Garden

Dewin Designs
Dewin Designs
Dewin Designs

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان بإمكانك الالتزام بحديقة كاملة النضج ، فإننا نوصيك بامتلاك هذه الحديقة البسيطة، والتي لن تحتاج منك الكثير من العناية أو الصيانة؛ ولكنها ستوفر لك مكانا مميزا للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المنعشة خارج منزلك.

حامل نباتات منفصل

Plant Stand- Grey homify GardenFurniture
homify

Plant Stand- Grey

homify
homify
homify

يمكن لحامل نبات مثل هذا أن يضيء أي مساحة بنماذج مختلفة من النباتات ، نوصيك بزراعة أزهار ملونة إذا قمت بالاعتماد على هذه الفكرة لتحصل على مظهرا مميزا لمنزلك.

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