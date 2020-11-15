12 حديقة صغيرة بأفكار مُلهمة

من المفاهيم الخاطئة أنك بحاجة إلى مساحة كبيرة لإنشاء حديقة رائعة. في الواقع، كل ما تحتاجه حقًا هو مجموعة جيدة من الأفكار التي تستطيع تنفيذها، حيث تضفي الأزهار والنباتات الكثير من الجمال على كل مساحة تدخلها، كبيرة كانت أم صغيرة، في الداخل أو الخارج.

وقد يكون تصميم الحدائق الصغيرة أمرًا شاقًا، ولكن مع النصائح والحيل الصحيحة يمكن أن تصبح ملاذًا صغيرًا لتستمتع به طوال العام. من المحتمل أنك تريد مكانًا لطيفًا للجلوس في الأيام المشمسة، لذا قم بتخصيص بعض المساحة وألقِ نظرة حول بعض أثاث الحدائق الأنيق. فمهما كانت حديقتك صغيرة، نعتقد أنه يمكنك صنع شيء جميل وعملي هناك ، لذا تابعنا للحصول على مزيد من الإلهام.