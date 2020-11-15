12 حديقة صغيرة بأفكار مُلهمة

من المفاهيم الخاطئة أنك بحاجة إلى مساحة كبيرة لإنشاء حديقة رائعة. في الواقع، كل ما تحتاجه حقًا هو مجموعة جيدة من الأفكار التي تستطيع تنفيذها، حيث تضفي الأزهار والنباتات الكثير من الجمال على كل مساحة تدخلها، كبيرة كانت أم صغيرة، في الداخل أو الخارج.
وقد يكون تصميم الحدائق الصغيرة أمرًا شاقًا، ولكن مع النصائح والحيل الصحيحة يمكن أن تصبح ملاذًا صغيرًا لتستمتع به طوال العام. من المحتمل أنك تريد مكانًا لطيفًا للجلوس في الأيام المشمسة، لذا قم بتخصيص بعض المساحة وألقِ نظرة حول بعض أثاث الحدائق الأنيق. فمهما كانت حديقتك صغيرة، نعتقد أنه يمكنك صنع شيء جميل وعملي هناك ، لذا تابعنا للحصول على مزيد من الإلهام.
إذا كنت من محبي الفن، فلا تتردد في إدخال ذلك في حديقتك أيضًا، حيث تحتوي هذه الحديقة على جناح صغير به مزيج من المزهريات النباتية وقطع فنية من العصر الفيكتوري؛ والتي تضيف رونقا خاصا إلى تلك المساحة النباتية الصغيرة. ولاحظ أيضا تناسق ألوان الجدار مع ألوان الرفوف وأواني النباتات.
يجب ألا تقود سيارتك لساعات في زحمة المرور لمجرد إخراج أطفالك إلى نزهة. فبدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء مكانا صغيرا للتنزه في الفناء الخلفي الخاص بك والاستمتاع به مع أفراد أسرتك. أنظر إلى تلك الوسائد المريحة وزهور البنفسج المحيطة بها والتي تساعدك على الهدوء والاسترخاء.
إذا كنت لا تزال في طور إنشاء حديقتك وتنتظر نمو نباتاتك ، فبدلاً من النظر إلى مساحة قاحلة ، يمكنك إضافة أضواء لتزيين المكان. أنظر إلى وحدات الإضاءة المتدلية من سماء الحديقة والتي تشبه القمر في السماء ، إنه حقا منظر رائع يدعوك إلى التأمل. والجدار المضيء في الخلفية يزيد من جمال الحديقة ويعطيك إحساسا بالأناقة والتميز.
يمكن للأشجار الكبيرة في مساحة صغيرة أن تجعل الحديقة بأكملها تبدو أصغر حجمًا ، في حين أن النباتات المتسلقة والشجيرات الصغيرة يمكن أن تجعل حديقتك تبدو أكبر من خلال توفير المزيد من المساحة والتي تعطيك حرية الحركة للاستمتاع بتلك المناظر الخلابة.
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تعتبر أدوات الزراعة الجدارية طريقة رائعة لإضافة الخضرة إلى منزلك دون استغلال الكثير من المساحة. وستأخذ هذه المزهريات القديمة المزودة بصنابير بديكور حديقتك إلى مستوى آخر تمامًا. واكتفى المصممون هنا بطلاء الجدار الخلفي باللون الأبيض لتكون النباتات هي مصدر لفت الانتباه.
يمكن أن تضيف حدائق الزاوية مثل تلك الموجودة في هذا النموذج المساحات الخضراء التي تحتاج إليها وتوفر لك مساحة كبيرة لإضافة المقاعد، ويعد هذا الأسلوب مناسبا تماما لحدائق الفناء الخلفي والتي عادة لا تحتاج إلى مساحات واسعة لتنفيذها.
تجمع هذه الحديقة جميع العناصر التي تحتاجها، من النباتات المتسلقة والشجيرات وصولا إلى مساحة طعام رومانسية ومقعد. فضلا عن الجدران الخشبية التي تعطي إلى المكان شعورا بالدفء والخصوصية. وقام المصممون هنا بوضع مرآه عريضة على الجدار الجانبي لإضفاء شعورا بالمساحة إلى المكان.
إذا لم يكن لديك مساحة منفصلة للحديقة ، فيمكنك تحويل المدخل الخلفي لمنزلك إلى حديقة صغيرة ، تمامًا مثل هذا المنزل. إنها فكرة رائعة ستناسبك إذا كنت من أصحاب المنازل الصغيرة، كما أنها ستحول الفناء الخلفي لديك إلى جنة خضراء مبهرة. ويمكنك أيضا إضافة طاولة صغيرة مع بعض المقاعد لتناول الطعام أو القهوة مع أفراد أسرتك.
يمكنك بسهولة إضافة أرفف في الشرفات ثم إضافة مزهريات من الزهور المفضلة لديك، تلك الفكرة مثالية لأصحاب الشقق والذين لا يمتلكون سوى شرفة تعتبر المساحة المفتوحة الوحيدة بها، لذا لا تتردد في تجربتها.
واحدة من أبسط طرق التصميم وتوفير المساحة لإدخال المساحات الخضراء في منزلك هي بمساعدة تنفيذ أحواض النباتات الحجرية على أحد الجدران. فتلك الطريقة المبتكرة تمكنك من زراعة نباتاتك المفضلة دون الحاجة إلى وجود حديقة منفصلة لتستمتع بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الخلابة.
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان بإمكانك الالتزام بحديقة كاملة النضج ، فإننا نوصيك بامتلاك هذه الحديقة البسيطة، والتي لن تحتاج منك الكثير من العناية أو الصيانة؛ ولكنها ستوفر لك مكانا مميزا للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المنعشة خارج منزلك.