10 تصاميم متنوعة لمائدة الجزيرة يمكنك اقتباس إحداها في مطبخك

مائدة الجزيرة هي قطعة جميلة ومتعددة الاستخدامات في مطبخك، وتعمل كمساحة إضافية للإفطار ومكان لوضع أدوات الطهي وغير ذلك الكثير. فلماذا لا تجعل تلك الطاولة هي المحور الرئيسي لمطبخك؟، سواء كنت تحلم بإنشاء مكان لتناول وجبات الطعام، أو قهوة الصباح، ستكون الجزيرة العملية والجميلة هي المنطقة الأكثر استخدامًا في منزلك.
لقد جمعنا لك 10 من أفضل أفكار مائدة الجزيرة بمجموعة متنوعة من الأشكال. ابحث عن مصدر إلهامك لإعادة التصميم المستقبلي الخاص بك من خلال تلك المطابخ المذهلة من قبل كبار المهندسين المعماريين والمصممين.
يستخدم العديد من الأشخاص مائدة الجزيرة كمكان منفصل لتناول اللطعام ، ولكن لماذا لا تقوم بدمج منطقة جلوس كاملة في هذه المساحة؟. يعرض هذا المطبخ تلك الفكرة بشكل مثالي من خلال مائدة على شكل حرف L بها الكثير من المساحات المخصصة للطهي والتي تم تصميمها لتناول الطعام أيضا باستخدام مقعد يتماشى مع شكل المائدة وطاولة صغيرة بها عدد قليل من الكراسي ،والتي تتيح لك زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس هنا.
تحتوي معظم المطابخ الحديثة على مائدة الجزيرة ، ولكن لماذا لا تفكر خارج الصندوق عند تصميم هذه القطعة؟ نظرًا لأن التصميمات الحديثة تتميز بأنماط هندسية فريدة، يمكنك استغلال هذه الفكرة لإنشاء قطعة فنية فريدة ومتعددة الاستخدامات أيضًا. تستخدم هذه المائدة السوداء خطوطًا هندسية غير تقليدية لبناء جزيرة بزاوية ، كما أنها تتضمن مكان ملتوي أمام الحوض لتناول الطعام. لا تزال تحصل على جميع وظائف مائدة الجزيرة مع مساحة العمل الإضافية لإعداد الطعام.
في هذا المطبخ الكلاسيكي ، لديك مائدة جزيرة متعددة الاستخدامات وجميلة. إنها لا تحتوي على أي أدوات مطبخ ملحقة بها ، لذا يمكن استخدامها كمكان لتناول الطعام أو مكان للعمل أو حتى مكان لتقديم الطعام لضيوفك في حفلة. وبدلاً من وجود خزانات ، تستخدم هذه المائدة أرفف الكتب كمخزن حتى تتمكن من عرض كتب الطبخ. يهدف هذا التصميم إلى عرض عنصر أساسي واحد ، مثل النبات ، وأن تكون المائدة خالية من أدوات المطبخ بحيث تحافظ على تلك المساحة الترحيبية والمفيدة.
ليس من الضروري فصل مائدة الجزيرة تمامًا ، ففي هذا النموذج نجد أن لها طرف واحد متصل بالحائط ولكن بها ثلاثة جوانب بحيث يمكنك الاستفادة القصوى من هذه المساحة. أروع جزء في هذا التصميم هو الأدراج التي يمكنك استخدامها كوحدات للتخزين ، مما يخلق إضافة فريدة ومثيرة للاهتمام. ويوفر السقف المركب إضاءة كافية لهذه المنطقة دون الحاجة إلى الحفر مباشرة في السقف.
لا تحتاج دائمًا إلى إثارة ضجة كبيرة لإنشاء مساحة جميلة ، وهذا هو كل ما يتعلق بالبساطة. فهذا المطبخ البسيط يفعل ذلك تمامًا مع مائدة الجزيرة المذهلة. ومع الجمال الطبيعي من الهواء الطلق ، لا يحتاج هذا المطبخ إلى الكثير لجعله جميلًا. وهذه المائدة السوداء الجريئة بسيطة للغاية مع موقد وحوض، لكنها تبدو قوية جدًا مع هذا التصميم. وتضيف الخزائن البرتقالية تباينًا لطيفًا مع الأسود دون تشتيت الانتباه كثيرًا.
إذا كنت تبحث عن قطعة فريدة لإضافتها إلى منزلك ، فأنت تحتاج إلى تلك مائدة الجزيرة المذهلة هذه. يمكنك تصميمها بأي طريقة تفضلها وسوف يذهل الناس بما يمكنك القيام به مع هذه المساحة الرائعة. وبالرغم أنه ليس هناك أي مساحة للجلوس ، ولكنها إضافة فريدة لهذا المطبخ الخشبي . ومع وجود حوض وموقد كهربائي ، لا يزال هناك الكثير من المساحات للطهي وتناول الطعام.
سواء كان لديك مطبخ ضخم أو متوسط الحجم ، فهناك دائمًا مائدة جزيرة مناسبة. فإذا قمت بتصميم مطبخك بعناية ، فسيكون لديك مساحة كافية لجميع الأجهزة ومساحة واسعة للتحرك بحرية. هذا المطبخ هو النموذج المثالي حيث يتناسب شكل حرف L مع جزيرة المائدة في وسط المكان والتي تحتوي على مساحة صغيرة لمقعدين لسحبها بسهولة إلى المنضدة والاستمتاع بالإفطار. وهي خالية من أي موقد أو أحواض بحيث يمكن استخدامها للعديد من الأغراض المختلفة دون أي شيء يعيق ذلك.
إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك مطبخ ضخم ، فيمكنك أن تنفذ مائدة الجزيرة هذه. ويتميز هذا المطبخ المذهل بمساحة كبيرة تحتوي على جميع أساسيات المطبخ والتي تحتوي على منطقة للجلوس والحوض، وهذا يترك مساحة لا تصدق لمختلف الأنشطة التي تقوم بها.
لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لإنشاء مائدة مطبخ جميلة وعملية. حيث يستخدم هذاالنموذج مائدة جزيرة تقليدية، ويعتبر الأثاث الملون بالأبيض والأسود مناسبا للمطبخ ، لكن اللون البرتقالي هو ما يجعل هذا التصميم مميز حقا.
نادرًا ما يستخدم الخشب في المطابخ بخلاف الخزائن. لكن لماذا لا تعيد النظر في هذا العنصر الرائع وتستخدمه لإنشاء مائدة جزيرة مميزة داخل مطبخك. سيكون هذا التصميم الفريد إضافة جميلة لتلك المطابخ التي تريد عنصرًا أكثر دفئًا بدلاً من الجرانيت البارد. يأتي الخشب في هذا المطبخ بأصناف مختلفة ويضيف جمالا إلى المساحة.
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