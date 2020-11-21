10 تصاميم متنوعة لمائدة الجزيرة يمكنك اقتباس إحداها في مطبخك

مائدة الجزيرة هي قطعة جميلة ومتعددة الاستخدامات في مطبخك، وتعمل كمساحة إضافية للإفطار ومكان لوضع أدوات الطهي وغير ذلك الكثير. فلماذا لا تجعل تلك الطاولة هي المحور الرئيسي لمطبخك؟، سواء كنت تحلم بإنشاء مكان لتناول وجبات الطعام، أو قهوة الصباح، ستكون الجزيرة العملية والجميلة هي المنطقة الأكثر استخدامًا في منزلك.

لقد جمعنا لك 10 من أفضل أفكار مائدة الجزيرة بمجموعة متنوعة من الأشكال. ابحث عن مصدر إلهامك لإعادة التصميم المستقبلي الخاص بك من خلال تلك المطابخ المذهلة من قبل كبار المهندسين المعماريين والمصممين.