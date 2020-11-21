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10 تصاميم متنوعة لمائدة الجزيرة يمكنك اقتباس إحداها في مطبخك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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مائدة الجزيرة هي قطعة جميلة ومتعددة الاستخدامات في مطبخك، وتعمل كمساحة إضافية للإفطار ومكان لوضع أدوات الطهي وغير ذلك الكثير. فلماذا لا تجعل تلك الطاولة هي المحور الرئيسي لمطبخك؟، سواء كنت تحلم بإنشاء مكان لتناول وجبات الطعام، أو قهوة الصباح، ستكون الجزيرة العملية والجميلة هي المنطقة الأكثر استخدامًا في منزلك.

لقد جمعنا لك 10 من أفضل أفكار مائدة الجزيرة بمجموعة متنوعة من الأشكال. ابحث عن مصدر إلهامك لإعادة التصميم المستقبلي الخاص بك من خلال تلك المطابخ المذهلة من قبل كبار المهندسين المعماريين والمصممين. 

زاوية مثالية لتناول طعامك

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd مطبخ
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

يستخدم العديد من الأشخاص مائدة الجزيرة كمكان منفصل لتناول اللطعام ، ولكن لماذا لا تقوم بدمج منطقة جلوس كاملة في هذه المساحة؟. يعرض هذا المطبخ تلك الفكرة بشكل مثالي من خلال مائدة على شكل حرف L بها الكثير من المساحات المخصصة للطهي والتي تم تصميمها لتناول الطعام أيضا باستخدام مقعد يتماشى مع شكل المائدة وطاولة صغيرة بها عدد قليل من الكراسي ،والتي تتيح لك زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الجلوس هنا.

تصميم عصري فريد

Loft Lille, Frédéric Haesevoets Architecture Frédéric Haesevoets Architecture مطبخ
Frédéric Haesevoets Architecture

Frédéric Haesevoets Architecture
Frédéric Haesevoets Architecture
Frédéric Haesevoets Architecture

تحتوي معظم المطابخ الحديثة على مائدة الجزيرة ، ولكن لماذا لا تفكر خارج الصندوق عند تصميم هذه القطعة؟ نظرًا لأن التصميمات الحديثة تتميز بأنماط هندسية فريدة، يمكنك استغلال هذه الفكرة لإنشاء قطعة فنية فريدة ومتعددة الاستخدامات أيضًا. تستخدم هذه المائدة السوداء خطوطًا هندسية غير تقليدية لبناء جزيرة بزاوية ، كما أنها تتضمن مكان ملتوي أمام الحوض لتناول الطعام. لا تزال تحصل على جميع وظائف مائدة الجزيرة مع مساحة العمل الإضافية لإعداد الطعام.

تصميم كلاسيكي رائع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ الكلاسيكي ، لديك مائدة جزيرة متعددة الاستخدامات وجميلة. إنها لا تحتوي على أي أدوات مطبخ ملحقة بها ، لذا يمكن استخدامها كمكان لتناول الطعام أو مكان للعمل أو حتى مكان لتقديم الطعام لضيوفك في حفلة. وبدلاً من وجود خزانات ، تستخدم هذه المائدة أرفف الكتب كمخزن حتى تتمكن من عرض كتب الطبخ. يهدف هذا التصميم إلى عرض عنصر أساسي واحد ، مثل النبات ، وأن تكون المائدة خالية من أدوات المطبخ بحيث تحافظ على تلك المساحة الترحيبية والمفيدة.

تصميم يضم كافة احتياجاتك

Weltje Road Concrete LCDA مطبخ bespoke bathroom,concrete bathroom,concrete walls,concrete panels,concrete wall panel
Concrete LCDA

Weltje Road

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

ليس من الضروري فصل مائدة الجزيرة تمامًا ، ففي هذا النموذج نجد أن لها طرف واحد متصل بالحائط ولكن بها ثلاثة جوانب بحيث يمكنك الاستفادة القصوى من هذه المساحة. أروع جزء في هذا التصميم هو الأدراج التي يمكنك استخدامها كوحدات للتخزين ، مما يخلق إضافة فريدة ومثيرة للاهتمام. ويوفر السقف المركب إضاءة كافية لهذه المنطقة دون الحاجة إلى الحفر مباشرة في السقف.

بسيطة ورائعة

House HU, CONIX RDBM Architects CONIX RDBM Architects مطبخ
CONIX RDBM Architects

CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects

لا تحتاج دائمًا إلى إثارة ضجة كبيرة لإنشاء مساحة جميلة ، وهذا هو كل ما يتعلق بالبساطة. فهذا المطبخ البسيط يفعل ذلك تمامًا مع مائدة الجزيرة المذهلة. ومع الجمال الطبيعي من الهواء الطلق ، لا يحتاج هذا المطبخ إلى الكثير لجعله جميلًا. وهذه المائدة السوداء الجريئة بسيطة للغاية مع موقد وحوض، لكنها تبدو قوية جدًا مع هذا التصميم. وتضيف الخزائن البرتقالية تباينًا لطيفًا مع الأسود دون تشتيت الانتباه كثيرًا.

قطعة فنية داخل مطبخك

Cuisine Le Baou - Aix-en-Provence, Charlotte Raynaud Studio Charlotte Raynaud Studio مطبخ
Charlotte Raynaud Studio

Charlotte Raynaud Studio
Charlotte Raynaud Studio
Charlotte Raynaud Studio

إذا كنت تبحث عن قطعة فريدة لإضافتها إلى منزلك ، فأنت تحتاج إلى تلك مائدة الجزيرة المذهلة هذه. يمكنك تصميمها بأي طريقة تفضلها وسوف يذهل الناس بما يمكنك القيام به مع هذه المساحة الرائعة. وبالرغم أنه ليس هناك أي مساحة للجلوس ، ولكنها إضافة فريدة لهذا المطبخ الخشبي . ومع وجود حوض وموقد كهربائي ، لا يزال هناك الكثير من المساحات للطهي وتناول الطعام.

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مناسبة لجميع المساحات

Appartement W, Régis Botta - Architectures Régis Botta - Architectures مطبخ
Régis Botta – Architectures

Régis Botta - Architectures
Régis Botta – Architectures
Régis Botta - Architectures


سواء كان لديك مطبخ ضخم أو متوسط ​​الحجم ، فهناك دائمًا مائدة جزيرة مناسبة. فإذا قمت بتصميم مطبخك بعناية ، فسيكون لديك مساحة كافية لجميع الأجهزة ومساحة واسعة للتحرك بحرية. هذا المطبخ هو النموذج المثالي حيث يتناسب شكل حرف L مع جزيرة المائدة في وسط المكان والتي تحتوي على مساحة صغيرة لمقعدين لسحبها بسهولة إلى المنضدة والاستمتاع بالإفطار. وهي خالية من أي موقد أو أحواض بحيث يمكن استخدامها للعديد من الأغراض المختلفة دون أي شيء يعيق ذلك.

مائدة جزيرة عملاقة

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إذا كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك مطبخ ضخم ، فيمكنك أن تنفذ مائدة الجزيرة هذه. ويتميز هذا المطبخ المذهل بمساحة كبيرة تحتوي على جميع أساسيات المطبخ والتي تحتوي على منطقة للجلوس والحوض، وهذا يترك مساحة لا تصدق لمختلف الأنشطة التي تقوم بها.

أنيقة وعملية

Modèles de cuisines, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ White
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لإنشاء مائدة مطبخ جميلة وعملية. حيث يستخدم هذاالنموذج مائدة جزيرة تقليدية، ويعتبر الأثاث الملون بالأبيض والأسود مناسبا للمطبخ ، لكن اللون البرتقالي هو ما يجعل هذا التصميم مميز حقا.

مائدة جزيرة من الخشب الدافيء

AGENCEMENT D'UN APPARTEMENT, AGENCE JP BARET AGENCE JP BARET مطبخ
AGENCE JP BARET

AGENCE JP BARET
AGENCE JP BARET
AGENCE JP BARET

نادرًا ما يستخدم الخشب في المطابخ بخلاف الخزائن. لكن لماذا لا تعيد النظر في هذا العنصر الرائع وتستخدمه لإنشاء مائدة جزيرة مميزة داخل مطبخك. سيكون هذا التصميم الفريد إضافة جميلة لتلك المطابخ التي تريد عنصرًا أكثر دفئًا بدلاً من الجرانيت البارد. يأتي الخشب في هذا المطبخ بأصناف مختلفة ويضيف جمالا إلى المساحة.

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