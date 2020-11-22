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10 تصاميم رائعة للمكاتب المنزلية تحببك في غرفة مكتبك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design مكتب عمل أو دراسة
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المكاتب المنزلية عبارة عن مساحات عملية تحتاج إلى تزيينها باستخدام زخرفة محايدة لتعزيز التركيز، ومع ذلك يمكن لفكرة الزخرفة الذكية المصممة بعناية أن تساعدك على الإنتاجية إذا تم إنجازها بذوق. حيث تلعب الجاذبية الكامنة للتصميم الداخلي دورًا رئيسيًا في تزيين المكان.

منذ ظهور اتجاه الوظائف المستقلة، يفضل المزيد من الناس العمل من منازلهم. وزاد هذا من متطلبات إنشاء مكتب منزلي، والذي سيكون بمثابة مساحة العمل المخصصة لك. ولكن معظم المنازل المبنية مسبقًا لا تحتوي على منطقة مكتب، ولهذا السبب يحتاج المرء إلى إنشاء منطقة خاصة به. لذا نعرض لك في هوميفاي 10 أفكار ملهمة لمكتبك المنزلي، ألق نظرة على تلك النماذج الرائعة لمصممي الديكور الداخلي واستمتع بالأناقة والرقي.

مكتبك بلون مشرق

【地下天光】打造年輕夫妻的10坪溫暖寓所 Bright Basement, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design مكتب عمل أو دراسة
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

يمكن أن تضفي لمسة من اللون الأصفر المزيد من البهجة والحيوية على مكتب منزلك، وكما هو موضح هنا، يضيف الجدار الأصفر اقتراحًا مبتكرا لتزيين تلك المساحة. والنافذة الكبيرة هنا تجعلك تستمتع بدفء أشعة الشمس وبضوء النهار أيضا، وعند حلول الظلام يمكنك سحب الستائر البيضاء للاستفادة من الإضاءة الاصطناعية.

مكتب الزاوية

【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design مكتب عمل أو دراسة
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

تقع مساحة المكتب المنزلي هذه في زاوية ملائمة لتحقيق أقصى استفادة من الموقع المريح وتدفّق الكثير من الضوء الطبيعي. وتساعد اللوحة الزجاجية الشفافة مع الستائر البيضاء على فصل مساحة المكتب عن غرفة المعيشة المجاورة، للتمتع بخصوصية أفضل. كما تضيف الكراسي السوداء والخزانة الصغيرة باللون ​​الأحمر المزيد من السحر وجذب الانتباه.

يجمع بين دفء الخشب وحيادية الرمادي

Home Offices, Clean Design Clean Design مكتب عمل أو دراسة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

يعتمد تصميم هذا المكتب المنزلي على المزج بين الجوهر المتواضع للخشب ورصانة اللون الرمادي، مما يخلق بيانًا رائعًا للأسلوب. وتوفر الخزائن الخشبية التي تغطي الجدار بالكامل أكثر من مكتب للعمل؛ كما تضيف الكراسي وديكور الحائط البسيط والنابض بالحياة الأجواء المشرقة إلى هذه المساحة المبهجة. عند أخذ استراحة من العمل، يمكنك الاستمتاع بالمناظر البعيدة أثناء الاستلقاء على الكرسي.

تصميم عملي لتدوين أفكارك

Urban Scandinavian Home, Urbanology Designs Urbanology Designs مكتب عمل أو دراسة
Urbanology Designs

Urbanology Designs
Urbanology Designs
Urbanology Designs

يعد هذا التصميم المبتكر مفهومًا ذكيًا حقًا يجمع بين المنفعة والجوانب المرئية، حيث يمكنك تدوين الأفكار العظيمة التي تحدث لك أثناء العصف الذهني على الحائط الأسود. والرفوف البيضاء المنبثقة والحاويات البلاستيكية الرائعة والأدراج الخالية من المقابض تكمل بشكل جميل جدار السبورة في هذا المكتب المنزلي المتكامل.

مثالي للمساحات الصغيرة

Bangalore Home Interior Portfolio, Nandita Manwani Nandita Manwani مكتب عمل أو دراسة
Nandita Manwani

Nandita Manwani
Nandita Manwani
Nandita Manwani

إن التصميم العصري الجذاب لهذا المكتب المنزلي، مع الخزائن البيضاء العلوية، والرفوف المنبثقة من الجدران، ومحطة العمل الزرقاء الجذابة في الزاوية تجعله مساحة أنيقة ومتكاملة بالرغم من صغرها. لا يهم المساحة المتوفرة لديك لتصميم مكتبك، ولكن ما يهم هو التصميم الذكي لتلك المساحة.

يجمع بين الكلاسيكية والحداثة

homify مكتب عمل أو دراسة خشب White
homify

homify
homify
homify

يشغل هذا المكتب العصري الطابق السفلي للمنزل، وهو مليء بالبراعة من حيث شكله البسيط الذي يحمل درجات اللون الرمادي والأبيض والخشبي و مساحات التخزين الواسعة المفتوحة والمغلقة. انظر إلى ذلك السلم الخشبي العملي لتصل إلى الطابق العلوي، إنه حقا ممتع.

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استخدم الخشب لمزيد من الكلاسيكية

Washington Avenue Brownstone, SA-DA Architecture SA-DA Architecture مكتب عمل أو دراسة
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

يملأ الخشب الكلاسيكي مساحة المكتب هذه بسحر جذاب، وتسمح النوافذ الكبيرة ذات الإطارات الخشبية المصقولة بالكثير من الإضاءة الطبيعية لهذه المساحة. كما أن إطارات الصور التي تزين الحائط مع مروحة السقف المضيئة تكمل التصميم بصورة مبهرة، وتجعلك تشعر أنك في أحد الأفلام الكلاسيكية.

خشب مزدوج اللون

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

من أفضل الطرق لجعل مكتب منزلك يبدو جميلًا باستخدام الخشب ذي اللونين، إنه يعطي المنطقة بأكملها مظهرًا أكثر حداثة دون أن تتكلف الكثير. انظر إلى ذلك التصميم البسيط والعملي الذي يشغل مساحة صغيرة فقط من الغرفة، ولكنك ستجد به جميع احتياجاتك لإنجاز المهام المطلوبة منك على أكمل وجه.

مثال آخر لمكتب الزاوية

Bungalow at Alibaug, A Design Studio A Design Studio مكتب عمل أو دراسة خشب Brown
A Design Studio

A Design Studio
A Design Studio
A Design Studio

في حالة عدم وجود غرفة مخصصة لمكتبك المنزلي، فمن المستحسن بشدة التفكير في إعداد زاوية مماثلة لهذا التصميم. إنها تعطي لك المزيد من الخصوصية والتركيز لإنجاز عملك، كما إنها لن تضطرك للقيام بتعديلات مكلفة على تصميم منزلك لتوفير غرفة المكتب.

لمسة لونية لمحبي الفنون

Interiors, shritee ashish & associates shritee ashish & associates مكتب عمل أو دراسة
shritee ashish &amp; associates

shritee ashish & associates
shritee ashish &amp; associates
shritee ashish & associates

إذا كنت من أولئك الذين يهتمون باللمسات الفنية الفريدة، يمكنك البدء في تزيين مكتب منزلك بإضافة لمسة من الألوان. وقام مصمم هذه المساحة بدمج جدار خلفي من اللون الأزرق البترولي مع الأبيض لخلق حالة فنية مميزة، ونجد أن رفوف الكتب العملية مع النافذة الكبيرة بطول الحائط تتماشى مع باقي التصميم.

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