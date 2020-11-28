12 فكرة مبتكرة لتصميم منزلك الصغير

لا يجب أن يكون منزل أحلامك قصرا فخما أو فيلا شاسعة، ففي بعض الأحيان يأتي الخيار الأفضل في المنازل الصغيرة ذات التصميم الجيد. وفي السنوات الأخيرة، بدأ الناس يدركون قيمة اختيار المنازل الصغيرة، حيث تأتي تلك المنازل في مجموعة من الأساليب الرائعة التي تزيد من الاستفاد من جميع المساحات، مما يجعل الحياة اليومية أكثر كفاءة مع وجود فوضى أقل بشكل ملحوظ.
إذا كان منزلك صغيرًا، فإليك بعض الأفكار التي قد ترغب في تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتوفرة لديك. نظرًا لأن كل منزل يختلف من حيث الحجم والشكل، فستحتاج في النهاية إلى التفكير في أفضل الحلول المناسبة لميزانيتك ومساحتك.
إليك الأفكار العشر التالية لمساعدتك في تحقيق حلمك..
المنزل المكون من طابق واحد هو صورة أنيقة وبسيطة للمنزل المثالي، فالجدران البيضاء والسقوف القرميدية تعكس الكلاسيكية في كل مكان. وتضيف النافذة العريضة في الواجهة لمسة من الجمال والدفء.
من الممكن أن تصبح جريئًا وطبيعيًا عندما يكون لديك بيئة خصبة لتصميم منزل أنيق كهذا، حيث يجمع بين الفولاذ والزجاج والخشب
مع الحديقة الخضراء المحيطة به والتي تجعلك تشعر بمزيد من الراحة والاسترخاء.
بالنظر إلى هذا التصميم المميز نلاحظ الاعتماد على الألوان الحيادية مثل التدرج الرمادي الداكن، مع النوافذ البيضاء الكلاسيكية والسور المطلي باللون الأبيض والشرفة شبه المفتوحة التي تتسع للضيوف وأفراد العائلة لقضاء أمتع الأوقات. كما أن الحديقة الخارجية الصغيرة تعتبر إطلالة رائعة لغرف ذلك المنزل.
ربما يكون هذا الهيكل المربع مثالًا للتصاميم الحديثة والاستوائية التي تم إحياؤها من جديد. فالسقف المصمم من الخيزران يمتد بشكل رائع للحماية من أشعة الشمس القاسية أو من المطرخلال فصل الشتاء، وانظر إلى حجم النوافذ الزجاجية التي تمكنك من الاستمتاع بالضوء الطبيعي وبالمناظر الطبيعية الخلابة.
إذا كان لديك ميول للتصاميم الشرقية أو الأنماط اليابانية على وجه التحديد، فإليك هذا التصميم المميز الذي يحتوي على الممر الخشبي التقليدي والأرضيات الداخلية، بالإضافة إلى المفروشات التي تنقلك إلى أرض الشمس المشرقة. وقام المهندسون المعماريون بتغيير تصميم السقف للحصول على التهوية الجيدة للمكان وإضفاء بعض الحداثة إليه.
تم تصميم هذا المنزل بالقرب من محطة القطار، ونجد أنه يتميز بألوانه الصناعية وشكله الطويل، وأضاف المصممون أيضًا درابزينًا يشبه مسارات السكك الحديدية. وعليك أن تختار تصميم المنزل الذي يتلائم مع البيئة المحيطة به.
أحد التفاصيل البارزة في هذا النموذج هو اختيار تركيب الألواح الشمسية، لذلك حتى إذا كان منزلك بسيط نسبيًا، فلا يزال بإمكانك الاستمرار في اختيار مصدر الطاقة الخاص بك، خاصة عندما تعلم أن الشمس ستكون ساطعة خلال معظم العام.
يعتبر الخشب الصلب مادة مميزة لتصميم منزل أحلامك، فعندما يكون مصقولًا مثل الألواح ستحصل على منزل أنيق حيث لا يمكنك دعوة الأصدقاء المقربين فحسب، بل يمكنك أيضًا توفير مساحتك المفضلة للاسترخاء وقضاء العطلات.
من الصعب العثور على مسكن أكثر سحراً من هذا المنزل الريفي الصغير، والذي يكتمل بتصميم سياج أبيض قصير. قد يكون هذا المنزل صغير، ولكنه يكفي لجميع الضروريات ووسائل الراحة أيضا. إنه مجهز بشرفة حيث يمكن للمقيمين الاستمتاع بوجبات الطعام في الهواء الطلق، أو ببساطة قضاء يوما جميلا.
تم تصميم هذا المنزل الصغير والخاص بشكل جميل لاستضافة العائلات، فمن الطرق الجيدة لتجنب الشعور بالضيق داخل المساكن الصغيرة، أن يكون لديك الكثير من النوافذ والأبواب الزجاجية في جميع الأنحاء. مما يخلق إحساسًا بالانفتاح والرحابة في الداخل مع الحفاظ على إضاءة الغرف جيدًا في جميع الأوقات.
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منزل آخر أنيق على الطراز الحديث، تتألق واجهته بتصميم جذاب بفضل تداخل العديد من مواد البناء، على رأسها الخشب والزجاج والخرسانة، والذين برزت تفاصيلهم جميعًا بلجوء الخبراء إلى تطبيقات متنوعة للإنارة الخارجية، حيث أضفت سحرًا خاصًا على المنزل بالكامل.
بخلاف التصميم الرائع والمبتكر للمنزل نفسه، نجد أن الخبراء أولوا الكثير من الاهتمام للحديقة المنزلية الملحقة به، حيث تم تقسيمها بذكاء بين مساحة للعنصر الأخضر، ومساحة للمسبح، وأخرى للجلوس خارجًا والاستمتاع بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية الخلابة.