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12 فكرة مبتكرة لتصميم منزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Garden Room with Veranda, CraneGardenBuildings CraneGardenBuildings Garages & sheds
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لا يجب أن يكون منزل أحلامك قصرا فخما أو فيلا شاسعة، ففي بعض الأحيان يأتي الخيار الأفضل في المنازل الصغيرة ذات التصميم الجيد. وفي السنوات الأخيرة، بدأ الناس يدركون قيمة اختيار المنازل الصغيرة، حيث تأتي تلك المنازل في مجموعة من الأساليب الرائعة التي تزيد من الاستفاد من جميع المساحات، مما يجعل الحياة اليومية أكثر كفاءة مع وجود فوضى أقل بشكل ملحوظ.

إذا كان منزلك صغيرًا، فإليك بعض الأفكار التي قد ترغب في تنفيذها لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتوفرة لديك. نظرًا لأن كل منزل يختلف من حيث الحجم والشكل، فستحتاج في النهاية إلى التفكير في أفضل الحلول المناسبة لميزانيتك ومساحتك.

إليك الأفكار العشر التالية لمساعدتك في تحقيق حلمك..

منزل أنيق من طابق واحد

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المنزل المكون من طابق واحد هو صورة أنيقة وبسيطة للمنزل المثالي، فالجدران البيضاء والسقوف القرميدية تعكس الكلاسيكية في كل مكان. وتضيف النافذة العريضة في الواجهة لمسة من الجمال والدفء.


تصميم مميز لمحبي الاختلاف

Plain-pied en ville, petite surface ( 100m2), Myotte-Duquet Habitat Myotte-Duquet Habitat HouseholdPet accessories
Myotte-Duquet Habitat

Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat
Myotte-Duquet Habitat

 من الممكن أن تصبح جريئًا وطبيعيًا عندما يكون لديك بيئة خصبة لتصميم منزل أنيق كهذا، حيث يجمع بين الفولاذ والزجاج والخشب

مع الحديقة الخضراء المحيطة به والتي تجعلك تشعر بمزيد من الراحة والاسترخاء.


نموذج مثالي للأناقة

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بالنظر إلى هذا التصميم المميز نلاحظ الاعتماد على الألوان الحيادية مثل التدرج الرمادي الداكن، مع النوافذ البيضاء الكلاسيكية والسور المطلي باللون الأبيض والشرفة شبه المفتوحة التي تتسع للضيوف وأفراد العائلة لقضاء أمتع الأوقات. كما أن الحديقة الخارجية الصغيرة تعتبر إطلالة رائعة لغرف ذلك المنزل.

 

 


 


منزل مميز على الطراز الاستوائي

Casa Ibirapuera, BAMBU CARBONO ZERO BAMBU CARBONO ZERO منتجع خيزران Wood effect
BAMBU CARBONO ZERO

BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO
BAMBU CARBONO ZERO

ربما يكون هذا الهيكل المربع مثالًا للتصاميم الحديثة والاستوائية التي تم إحياؤها من جديد. فالسقف المصمم من الخيزران يمتد بشكل رائع للحماية من أشعة الشمس القاسية أو من المطرخلال فصل الشتاء، وانظر إلى حجم النوافذ الزجاجية التي تمكنك من الاستمتاع بالضوء الطبيعي وبالمناظر الطبيعية الخلابة.


مستوحى من الحضارة اليابانية

岩宿の家, arc-d arc-d منازل
arc-d

arc-d
arc-d
arc-d

إذا كان لديك ميول للتصاميم الشرقية أو الأنماط اليابانية على وجه التحديد، فإليك هذا التصميم المميز الذي يحتوي على الممر الخشبي التقليدي والأرضيات الداخلية، بالإضافة إلى المفروشات التي تنقلك إلى أرض الشمس المشرقة. وقام المهندسون المعماريون بتغيير تصميم السقف للحصول على التهوية الجيدة للمكان وإضفاء بعض الحداثة إليه.


منزل محطة القطار

終（つい）の住まい, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 منازل
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

تم تصميم هذا المنزل بالقرب من محطة القطار، ونجد أنه يتميز بألوانه الصناعية وشكله الطويل، وأضاف المصممون أيضًا درابزينًا يشبه مسارات السكك الحديدية. وعليك أن تختار تصميم المنزل الذي يتلائم مع البيئة المحيطة به.

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منزل صديق للبيئة

Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus منزل بنغالي
Mihm Thermohaus

Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus

أحد التفاصيل البارزة في هذا النموذج هو اختيار تركيب الألواح الشمسية، لذلك حتى إذا كان منزلك بسيط نسبيًا، فلا يزال بإمكانك الاستمرار في اختيار مصدر الطاقة الخاص بك، خاصة عندما تعلم أن الشمس ستكون ساطعة خلال معظم العام.


منزل خشبي دافيء

RUSTICASA | Casa unifamiliar | La Coruña, RUSTICASA RUSTICASA منزل خشبي خشب متين Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

يعتبر الخشب الصلب مادة مميزة لتصميم منزل أحلامك، فعندما يكون مصقولًا مثل الألواح ستحصل على منزل أنيق حيث لا يمكنك دعوة الأصدقاء المقربين فحسب، بل يمكنك أيضًا توفير مساحتك المفضلة للاسترخاء وقضاء العطلات.

 


تصميم ريفي هاديء

Garden Room with Veranda CraneGardenBuildings Garages & sheds garden room,workshop,hobby room,garden shed,veranda,crane garden,garden buildings
CraneGardenBuildings

Garden Room with Veranda

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

من الصعب العثور على مسكن أكثر سحراً من هذا المنزل الريفي الصغير، والذي يكتمل بتصميم سياج أبيض قصير. قد يكون هذا المنزل صغير، ولكنه يكفي لجميع الضروريات ووسائل الراحة أيضا. إنه مجهز بشرفة حيث يمكن للمقيمين الاستمتاع بوجبات الطعام في الهواء الطلق، أو ببساطة قضاء يوما جميلا.

بسيط وأنيق

Garden Building Oxfordshire, Cotswold Garden Buildings Cotswold Garden Buildings مكتب عمل أو دراسة خشب White
Cotswold Garden Buildings

Garden Building Oxfordshire

Cotswold Garden Buildings
Cotswold Garden Buildings
Cotswold Garden Buildings

تم تصميم هذا المنزل الصغير والخاص بشكل جميل لاستضافة العائلات، فمن الطرق الجيدة لتجنب الشعور بالضيق داخل المساكن الصغيرة، أن يكون لديك الكثير من النوافذ والأبواب الزجاجية في جميع الأنحاء. مما يخلق إحساسًا بالانفتاح والرحابة في الداخل مع الحفاظ على إضاءة الغرف جيدًا في جميع الأوقات.

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الإضاءة تزيده سحرًا وجمالًا

منزل آخر أنيق على الطراز الحديث، تتألق واجهته بتصميم جذاب بفضل تداخل العديد من مواد البناء، على رأسها الخشب والزجاج والخرسانة، والذين برزت تفاصيلهم جميعًا بلجوء الخبراء إلى تطبيقات متنوعة للإنارة الخارجية، حيث أضفت سحرًا خاصًا على المنزل بالكامل.

الحديقة الخارجية منحته الكثير من الحيوية

U.E VİLLA, Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor منازل
Derat Mimarlık – Tasarım / Archıtects &amp; Interıor

Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor
Derat Mimarlık – Tasarım / Archıtects &amp; Interıor
Derat Mimarlık - Tasarım / Archıtects & Interıor

بخلاف التصميم الرائع والمبتكر للمنزل نفسه، نجد أن الخبراء أولوا الكثير من الاهتمام للحديقة المنزلية الملحقة به، حيث تم تقسيمها بذكاء بين مساحة للعنصر الأخضر، ومساحة للمسبح، وأخرى للجلوس خارجًا والاستمتاع بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية الخلابة.

10 تصاميم رائعة للمكاتب المنزلية تحببك في غرفة مكتبك
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