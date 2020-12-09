الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تمنح غرفة نومك مظهراً عصرياً بعشر طرق؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
شقة سكنية , smarthome smarthome غرف نوم صغيرة
Loading admin actions …

غرفة نومك هي واحدة من أكثر المساحات الشخصية في منزلك، إنها المكان الذي تسترخي فيه وتعيد شحن طاقتك، لذلك عليك الانتباه جيدا لمظهر هذه الغرفة لتبدو مريحة ومثالية كما تريد. فبعد يوم طويل و شاق، سواء كنت في العمل أو في المنزل لرعاية الأطفال، فلا شيء يضاهي الشعور بالراحة والاسترخاء في فراشك.

قد يبدو اختيار نمط الديكور المناسب لغرفة نومك مهمة صعبة، ولكن إذا كنت من محبي المظهر العصري، فلدينا كل النصائح التي تحتاجها لتنفيذ ما تريده تماما، ولهذا أحضرنا لك بعض التصاميم الرائعة لتوضيح ما عليك القيام به للحصول على نتيجة مماثلة. استعد لمنح غرفة نومك تجديدًا عصريًا أنيقا، حيث لن تكون قادرًا على المقاومة بعد رؤية الصور القادمة.

تصميم هاديء ومريح

غرفة النوم واهمية توزيعها smarthome غرف نوم صغيرة
smarthome

غرفة النوم واهمية توزيعها

smarthome
smarthome
smarthome

إن اختيار نظام الألوان المناسب لغرفة النوم، بغض النظر عما إذا كانت غرفة نوم رئيسية أو غرفة أطفال أو غرفة للضيوف، سيساعدك على النوم المريح ليلاً وسيكون له تأثير فوري مهدئ عليك بمجرد دخولك إلىها. تشمل الألوان الهادئة على الألوان المحايدة مثل الرمادي الفاتح والبني والبيج، وحاول تجنب الألوان الجريئة مثل الألوان الأساسية القوية كالأحمر أو البرتقالي، لأنها يمكن أن تكون محفزة بشكل مفرط في غرف النوم وتجعل الاسترخاء أكثر صعوبة.

غرفة نوم مثالية

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

بدلاً من محاولة تطبيق الكثير من الأفكار في غرفة واحدة، فكر جيدًا في ميزة رئيسية واحدة ترغب في إنشائها. على سبيل المثال، في هذه الصورة الجدار مع الإضاءة المميزة في الخلفية هو النقطة المحورية الرئيسية في الغرفة. فوجود العديد من العناصر يجعلك تشعر بالفوضى والانشغال، حيث تنتقل عيناك من ميزة إلى أخرى، ولن تساعدك غرفة النوم المزدحمة على النوم المريح. 

غرفة فنية مشرقة

قم بتزويد غرفة نومك البيضاء ببعض العناصر الديكورية التي تضيف لها لمسة فنية مميزة، فالجدار الخلفي للسرير المكون من الأبيض والأسود ويشبه التأثير الرخامي مع اللوحة الفنية في الجانب أضافت بُعد فني عصري للغرفة. كما أن إضافة اللون الزيتي لغطاء السرير مع الوسائد الصغيرة على المقعد يعطي تناغما لونيا فريدا ودافئا للمكان.

تصميم بألوان الباستيل

Private Interior Design Project - Vilamoura, Simple Taste Interiors Simple Taste Interiors BedroomBeds & headboards
Simple Taste Interiors

Private Interior Design Project – Vilamoura

Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors
Simple Taste Interiors

ألوان الباستيل هي احدى الألوان المحايدة الجديدة والعصرية، لذا فإن الألوان الوردية الطازجة، والأزرق الفاتح الجميل، والأخضر المنعش كلها خيارات رائعة لغرفة نوم حديثة. جدد المظهر أكثر من خلال الجدران البيضاء مع مفارش الأسرّة المميزة بظلال الباستيل.

اقرأ أيضًا: تشكيلة متنوعة للأبواب الخشبية الآن بين يديك

تصميم مثالي للمساحات المفتوحة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

تعد إزالة بعض الجدران في غرفة نومك وإنشاء مساحة مفتوحة للنوم مع حمام داخلي من أفضل الأفكار الحديثة، تخيل فقط أن تكون قادرًا على الذهاب مباشرة من سريرك إلى الحمام الذي لا يفصله عنك سوى جدار خشبي صغير في المنتصف. ونجد في الخلفية غرفة ملابس صغيرة بدلا من الخزائن التقليدية.

اعتمد على الإضاءة الطبيعية الدافئة

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda غرفة نوم
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

إذا كان لديك قدر لا بأس به من الضوء الطبيعي يتدفق إلى غرفة نومك، فأنت حقا شخص محظوظ. حاول إزالة أي ستائر تحجب عنك ضوء النهار، واختر لمسات أبسط وأكثر أناقة، مثل الستائر الفينيسية الخشبية أو الستائر العادية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

أضف بعض الخامات الطبيعية

Espacios, Natural Urbano Natural Urbano مساحات تجارية فنادق
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

لا شيء يخلق جمالية حديثة مثل المواد الطبيعية في غرفة نومك، وأكثرها تأثيرًا هو الخشب، حيث إنه إضافة ثابتة وكلاسيكية مذهلة، فهويضيف ما يكفي من الدفء لتبدو غرفة نومك مريحة ومذهلة حقًا، ونجد استخدام الخشب شائعا في هذا التصميم حيث تتماشى خلفية السرير مع الأرضيات والنافذة، مما يعطيك تأثيرا ساحرا.

اعتمد على الأقمشة لإضافة لمسة من الحداثة

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

لست مضطرًا إلى الالتزام باللون الأبيض والباستيل للحصول على غرفة نوم حديثة، ولكن كن حذرًا مع الألوان التي تضيفها. فالملحقات الدقيقة مثل الوسائد وأغطية الأسرَّة، هي الطريقة المثالية لإضافة بعض الألوان بطريقة مُحكمة، ولكن حاول استخدام أقمشة ذات جودة عالية لإضافة بعض الرفاهية إلى غرفتك.

اجعل الأمور بسيطة

INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY غرفة نوم
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

لا تحتاج إلى استخدام الكثير من العناصر للاستمتاع بغرفة نوم أنيقة وعصرية، ولكن تقليل كمية الفوضى التي لديك سيساعدك على إبراز جمال غرفتك بلا حدود. فبدلاً من العديد من الملحقات الصغيرة، ركز على العناصر الكبيرة التي لها حضور وأهمية للاستمتاع بتصميم عصري أنيق.

أضف بعض الجدران المميزة

Apartamento na praia, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

يتمثل أحد العناصر الرائعة للتصميم الحديث في طلاء ثلاثة من جدران غرفة نومك وتعليق ورق الحائط على الجانب الرابع. حاول الحفاظ على استخدام الألوان المحايدة وجرب ورق الحائط ذو الأنماط الهندسية، فهي اتجاه شائع ومعاصر حقًا.

11 لون مختلف يمكنك تجربتهم في غرفة نومك
ما رأيك بتصاميم هذه الغرف؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً