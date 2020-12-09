كيف تمنح غرفة نومك مظهراً عصرياً بعشر طرق؟

غرفة نومك هي واحدة من أكثر المساحات الشخصية في منزلك، إنها المكان الذي تسترخي فيه وتعيد شحن طاقتك، لذلك عليك الانتباه جيدا لمظهر هذه الغرفة لتبدو مريحة ومثالية كما تريد. فبعد يوم طويل و شاق، سواء كنت في العمل أو في المنزل لرعاية الأطفال، فلا شيء يضاهي الشعور بالراحة والاسترخاء في فراشك.
قد يبدو اختيار نمط الديكور المناسب لغرفة نومك مهمة صعبة، ولكن إذا كنت من محبي المظهر العصري، فلدينا كل النصائح التي تحتاجها لتنفيذ ما تريده تماما، ولهذا أحضرنا لك بعض التصاميم الرائعة لتوضيح ما عليك القيام به للحصول على نتيجة مماثلة. استعد لمنح غرفة نومك تجديدًا عصريًا أنيقا، حيث لن تكون قادرًا على المقاومة بعد رؤية الصور القادمة.
إن اختيار نظام الألوان المناسب لغرفة النوم، بغض النظر عما إذا كانت غرفة نوم رئيسية أو غرفة أطفال أو غرفة للضيوف، سيساعدك على النوم المريح ليلاً وسيكون له تأثير فوري مهدئ عليك بمجرد دخولك إلىها. تشمل الألوان الهادئة على الألوان المحايدة مثل الرمادي الفاتح والبني والبيج، وحاول تجنب الألوان الجريئة مثل الألوان الأساسية القوية كالأحمر أو البرتقالي، لأنها يمكن أن تكون محفزة بشكل مفرط في غرف النوم وتجعل الاسترخاء أكثر صعوبة.
بدلاً من محاولة تطبيق الكثير من الأفكار في غرفة واحدة، فكر جيدًا في ميزة رئيسية واحدة ترغب في إنشائها. على سبيل المثال، في هذه الصورة الجدار مع الإضاءة المميزة في الخلفية هو النقطة المحورية الرئيسية في الغرفة. فوجود العديد من العناصر يجعلك تشعر بالفوضى والانشغال، حيث تنتقل عيناك من ميزة إلى أخرى، ولن تساعدك غرفة النوم المزدحمة على النوم المريح.
قم بتزويد غرفة نومك البيضاء ببعض العناصر الديكورية التي تضيف لها لمسة فنية مميزة، فالجدار الخلفي للسرير المكون من الأبيض والأسود ويشبه التأثير الرخامي مع اللوحة الفنية في الجانب أضافت بُعد فني عصري للغرفة. كما أن إضافة اللون الزيتي لغطاء السرير مع الوسائد الصغيرة على المقعد يعطي تناغما لونيا فريدا ودافئا للمكان.
ألوان الباستيل هي احدى الألوان المحايدة الجديدة والعصرية، لذا فإن الألوان الوردية الطازجة، والأزرق الفاتح الجميل، والأخضر المنعش كلها خيارات رائعة لغرفة نوم حديثة. جدد المظهر أكثر من خلال الجدران البيضاء مع مفارش الأسرّة المميزة بظلال الباستيل.
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تعد إزالة بعض الجدران في غرفة نومك وإنشاء مساحة مفتوحة للنوم مع حمام داخلي من أفضل الأفكار الحديثة، تخيل فقط أن تكون قادرًا على الذهاب مباشرة من سريرك إلى الحمام الذي لا يفصله عنك سوى جدار خشبي صغير في المنتصف. ونجد في الخلفية غرفة ملابس صغيرة بدلا من الخزائن التقليدية.
إذا كان لديك قدر لا بأس به من الضوء الطبيعي يتدفق إلى غرفة نومك، فأنت حقا شخص محظوظ. حاول إزالة أي ستائر تحجب عنك ضوء النهار، واختر لمسات أبسط وأكثر أناقة، مثل الستائر الفينيسية الخشبية أو الستائر العادية.
لا شيء يخلق جمالية حديثة مثل المواد الطبيعية في غرفة نومك، وأكثرها تأثيرًا هو الخشب، حيث إنه إضافة ثابتة وكلاسيكية مذهلة، فهويضيف ما يكفي من الدفء لتبدو غرفة نومك مريحة ومذهلة حقًا، ونجد استخدام الخشب شائعا في هذا التصميم حيث تتماشى خلفية السرير مع الأرضيات والنافذة، مما يعطيك تأثيرا ساحرا.
لست مضطرًا إلى الالتزام باللون الأبيض والباستيل للحصول على غرفة نوم حديثة، ولكن كن حذرًا مع الألوان التي تضيفها. فالملحقات الدقيقة مثل الوسائد وأغطية الأسرَّة، هي الطريقة المثالية لإضافة بعض الألوان بطريقة مُحكمة، ولكن حاول استخدام أقمشة ذات جودة عالية لإضافة بعض الرفاهية إلى غرفتك.
لا تحتاج إلى استخدام الكثير من العناصر للاستمتاع بغرفة نوم أنيقة وعصرية، ولكن تقليل كمية الفوضى التي لديك سيساعدك على إبراز جمال غرفتك بلا حدود. فبدلاً من العديد من الملحقات الصغيرة، ركز على العناصر الكبيرة التي لها حضور وأهمية للاستمتاع بتصميم عصري أنيق.