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11 لمسة ديكورية مميزة يمكنك تطبيقها بجدران منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم متميز لقصر لأحد عملائنا بالسعودية مع كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور, كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة جدران كوارتز Blue
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يعد ديكور الحائط جزءًا رئيسيًا من ديكور المنزل المتناسق، ومع وجود الإكسسوارات والألوان والعناصر المناسبة على جدرانك، يمكنك خلق جو منزلي وممتع. ويمكن أن يؤدي إجراء تغييرات على تصميم منزلك إلى تحسين المظهر العام له، في حين أن هذا قد يبدو وكأنه مهمة شاقة للغاية، إلا أنه من السهل مع المساعدة المناسبة تنفيذ التصميم الذي تحلم به.

وعندما يتعلق الأمر بديكور الجدران، سيساعدك مصممو الديكور الداخلي في اختيار الألوان والقطع المناسبة لتتماشى مع تصميم منزلك. لهذا السبب يعملون دائمًا بشكل وثيق مع عملائهم لمساعدتهم على تحقيق النتائج المثالية بغض النظر عن التغييرات التي يطلبونها. فبعض الناس يذهبون للجرأة؛ ويختار البعض الآخر الألوان الزاهية أو يتمسكون بالألوان المحايدة. ويمكنك تزيين جدران منزلك بالنباتات أو حتى بعض الأرفف. من الواضح أن خيارات ديكور الحائط الجميل لا حصر لها، تعرف معنا على بعض منها.

جدار الخريطة

تصميم متميز لقصر لأحد عملائنا بالسعودية مع كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة جدران كوارتز Blue
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

تصميم متميز لقصر لأحد عملائنا بالسعودية مع كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

إذا كنت من هواة التصميمات الاستثنائية، يمكنك تنفيذ هذا التصميم المميز على أحد جدران منزلك، وخاصة جدار غرفة المكتب. فنجد أن المصممين قاموا بتنفيذ خريطة بارزة على هذا الجدار باللونين الرمادي واللبني وهما اللونان الأساسيان لتصميم الغرفة. إنها حقا فكرة رائعة وغير اعتيادية.

جدار حجري مميز

معمل تحاليل طبية العجمى الاسكندرية, design house design house جدران
design house

design house
design house
design house

يمكنك جعل هذا الجدار هو التصميم الفني الأساسي لغرفة المعيشة، فنجد العناصر المستخدمة فيه من الأحجار الصغيرة البارزة واالألواح الخشبية المزخرفة تجعله مميزا على الإطلاق. وتم استخدام الإضاءة الخفية لإبراز ملامح الجدار دون أن تطغى عليه.

تصميم عصري مع مرايا أنيقة

Beach House Living , Joseph Avnon Interiors Joseph Avnon Interiors غرفة المعيشة
Joseph Avnon Interiors

Joseph Avnon Interiors
Joseph Avnon Interiors
Joseph Avnon Interiors

قم بوضع بعض المرايا الأنيقة على الجدران الفارغة في منزلك، لتجلب المزيد من الإضاءة إليها وتجعل المساحة تبدو أكبر. ونجد هنا أنه تم استخدام أشكال فريدة وعصرية من المرايا لتتناسب مع تصميم غرفة المعيشة الحديث، وتم استخدام إطار المرآه باللون الرمادي الذي يعتبر السمة الأساسية داخل الغرفة.

اتركها على طبيعتها

Wooden flooring - KZN, Finfloor Finfloor جدران الخشب هندسيا
Finfloor

Finfloor
Finfloor
Finfloor

تضفي اللمسات النهائية على الجدران الخشبية طابع المنزل الفاخر الذي تتمناه، ناهيك عن الأجواء المريحة والدافئة التي يجلبها إليك استخدام الخشب. نجد هنا التركيز على نوع واحد من الأخشاب في تصميم الجدار والأرضيات والسلالم وحتي الدرابزين، وذلك لتوحيد التصميم وعدم تشتيت الانتباه بالكثير من العناصر.

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رفوف خشبية للعرض

TV Rooms , Joseph Avnon Interiors Joseph Avnon Interiors غرفة الميديا
Joseph Avnon Interiors

Joseph Avnon Interiors
Joseph Avnon Interiors
Joseph Avnon Interiors

يعد استخدام الأرفف من أفضل الطرق لعرض القطع الديكورية المفضلة إليك، كما أنها تقوم بتزيين الجدران الفارغة بصورة سهلة وبسيطة دون أن تكلفك مبالغ طائلة. يمكنك صنع بعض الأرفف الخشبية البسيطة وتعليقها بنفسك لتشعر بالإنجاز وتحديث منزلك.

جدار أبيض متموج

Momentum MiND Lab, Leone Truter Interiors Leone Truter Interiors جدران خيزران White
Leone Truter Interiors

Leone Truter Interiors
Leone Truter Interiors
Leone Truter Interiors

بدلا من الجدران الملساء المملة، لماذا لا تقوم بإضافة بعض الزخارف الفنية المميزة عليها؟ إنها طريقة رائعة لتزيين المساحة التي تريدها، وتضفي ملمسا وبُعدا مميزا للجدار. لا تتردد في تنفيذ مثل هذه الفكرة المميزة إذا كان لديك بعض الجدران الفارغة والتي لا تجد لها حلا.

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أنماط هندسية مميزة

House Brooks. , Redesign Interiors Redesign Interiors مطبخ
Redesign Interiors

House Brooks.

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

فكر خارج النطاق التقليدي وأضف بعض الأنماط الجريئة إلى جدارك، إنها طريقة أنيقة ومميزة لعمل تصميم فني داخل منزلك. نرى خلال هذا النموذج كيف أن الجدار ذات المثلثات البنية الصغيرة يجذب انتباه كل من يراه، إنه حقا مختلف. وتضيف وحدة الإضاءة والأواني الصفراء المعلقة عليه مزيدا من التفرد والإبداع.

جدار من المراعي الخضراء

House Cunningham, Spegash Interiors Spegash Interiors مطبخ
Spegash Interiors

Spegash Interiors
Spegash Interiors
Spegash Interiors

عندما تكون الجدران العادية شيئا مملا بالنسبة إليك، فلماذا لا تفكر في صنع حديقة معلقة بطول الجدار؟ فذلك الجدار الأخضر من النباتات يُشعرك بأنك تجلس بأحد المراعي الخضراء وحولك الطبيعة النضرة. إنه منظر يبعث على الانتعاش والحيوية والنقاء أيضا.

لمحات فنية أنيقة

New Build Guest House de Kelders, Overberg Interiors Overberg Interiors غرفة المعيشة
Overberg Interiors

Overberg Interiors
Overberg Interiors
Overberg Interiors

يعد تعليق بعض الأعمال الفنية طريقة سهلة لتغيير المشهد بأكمله داخل منزلك، ولكن عليك التدقيق عند اختيار تلك اللوحات لتتماشى مع باقي التصميم. نجد هنا أنه تم استخدام لوحة زجاجية باللون اللبني النقي الذي يتماشى مع مفرش طاولة الطعام ومع المنظر الخارجي البديع للبحر والسماء الصافية، إنها حقا لوحة فنية متكاملة.

جدار من الطوب المكشوف

Kitchen Renovation, CS DESIGN CS DESIGN مطبخ
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

إن إضافة الطوب المكشوف لتزيين جدارك الفارغ هو أحد الحلول السريعة والفعالة التي يمكنك تنفيذها، وسيضيف لمسة من الجمال والاختلاف إلى أي مساحة. ونرى خلال هذا التصميم أن الطوب المكشوف يتلائم مع الأسلوب الصناعي المستخدم في هذا المطبخ.

جدار السبورة

White River Manor, Principia Design Principia Design مطبخ
Principia Design

Principia Design
Principia Design
Principia Design

إذا كنت شخصًا مبدعًا أو لديك أطفال صغار، فإن جدار السبورة سيكون مثاليًا لمنزلك. إنه يضيف فرصة لكتابة قائمة بمهامك اليومية وقوائم البقالة وحتى الرسومات الفنية المبتكرة لأطفالك، إنها حقا طريقة مميزة عليك تجربتها.

كيف تمنح غرفة نومك مظهراً عصرياً بعشر طرق؟
أي تصاميم الجدران أعجبك؟

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