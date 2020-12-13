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12 فكرة ديكورية لتزيين المساحات الصغيرة بميزانية محدودة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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قد يبدو إنشاء مساحة جميلة وصالحة للعيش وكأنه مشروع كبير، لكن لا يجب أن يكلفك مبالغ طائلة. وإذا كنت تعمل بميزانية محدودة، فإن الحيلة تكمن في العثور على أفكار ديكور وأثاث لمنزلك ذات أسعار مقبولة ومظهر أنيق أيضا. يمكن أن تُحدث بعض التعديلات في نظام الألوان أو الملحقات الزخرفية أو تصميم الأثاث فرقًا ملحوظا دون تحقيق فارق كبير بميزانيتك.

في موضوعنا اليوم نقدم لك العديد من الأفكار التي يمكن أن تساعدك على إضفاء مظهر أنيق على منزلك دون إنفاق الكثير، من خلال تصاميم ذكية وسهلة التنفيذ للمساحات الصغيرة. تفقد النماذج التالية واختر منها ما يناسب مساحتك وميزانيتك.

رفوف جدارية ذات لمسة فنية

3BHK, Puranik's Abidante, Bavdhan, Design Evolution Lab Design Evolution Lab غرفة المعيشة
Design Evolution Lab

Design Evolution Lab
Design Evolution Lab
Design Evolution Lab

يمكن أن تجعل الجدران الفارغة الغرفة تبدو مملة. وعند تزيين منزلك الصغير بميزانية محدودة، فإن إحدى أسهل الطرق لتجديد الحائط هي طلاءه بلون جميل، ولكن إذا شعرت أن هذه الفكرة تقليدية إلى حد ما، فيمكنك أن تضيف رف الكتب الهندسي أو الفني لإثارة الاهتمام إلى المساحة الفارغة. إذا كنت جيدًا في النجارة، يمكنك صنعها بنفسك.

تجديد لن يكلفك الكثير

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أضف مظهرا جديدا إلى غرفة المعيشة ببعض اللمسات غير المكلفة، وقم بتغطية مصباح أرضي بقماش ملون لإضفاء السطوع على الغرفة. إذا كان الجدار الخلفي يبدو عاديًا جدًا، فاستخدم القماش المتبقي وإلصقه فوق بعض الخشب أو الورق المقوى لإنشاء خلفية فورية. إنه أحد المشاريع التي يمكنك إتمامها بنفسك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

رف خشبي لفصل المساحات

Interior Design Bangalore 2BHK Apartment , Design Arc Interiors Interior Design Company Design Arc Interiors Interior Design Company غرفة المعيشة خشب رقائقي Beige
Design Arc Interiors Interior Design Company

Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company
Design Arc Interiors Interior Design Company

عندما تبحث عن أفكار للتخزين داخل شقتك الصغيرة وتكون بميزانية محدودة، فكر في أثاث عملي وأنيق. يعمل الرف الجداري مثل الموجود في هذه الصورة كمقسم لغرفة المعيشة بالإضافة إلى توفير مساحة لعرض ملحقات الديكور.


لمسات فنية تفعلها بنفسك

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

لست بحاجة إلى أعمال فنية باهظة الثمن أو عمل فنان مشهور لجعل جدرانك تبدو جيدة، فقط اشترِ لوحة قماشية ودع الفنان الذي بداخلك يتولى الأمر. حاول إحضار الألوان الموجودة وقم برسم ما يحلو لك. وبمجرد الانتهاء من ذلك، كل ما تحتاج إلى إنفاقه هو شراء إطار لتحفتك الفنية.

أغطية ورقية للمصابيح

House Interiors, Innovate Interiors & Fabricators Innovate Interiors & Fabricators غرفة المعيشة
Innovate Interiors &amp; Fabricators

Innovate Interiors & Fabricators
Innovate Interiors &amp; Fabricators
Innovate Interiors & Fabricators

إذا كنت تبحث عن طرق رخيصة لطيفة لتزيين منزلك، فلدينا فكرة مثالية لك. فقط قم بشراء عدد قليل من أغطية المصابيح الورقية وعلقها فوق الأضواء الموجودة لديك. إنها تعمل تقريبًا مع أي نوع من أنواع الديكور، سواء كان حديثًا أو ريفيًا. اختر اللون الأبيض للمنزل البسيط والألوان الأكثر إشراقًا للمنازل الريفية.

أعد طلاء المقاعد القديمة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

هل تشعر أن غرفة الطعام الخاصة بك بحاجة إلى تغيير؟ ماذا عن إعادة طلاء المقاعد بلون آخر؟ إنها فكرة سهلة ورائعة لتغيير مظهر أي غرفة بشكل ملحوظ. فقط قم باختيار الألوان التي تناسب منزلك واستخدمها على المقاعد للحصول على المظهر المطلوب.

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بار معلق لمشروباتك المفضلة

Two BHK - Whitefield, Wenzelsmith Interior Design Pvt Ltd Wenzelsmith Interior Design Pvt Ltd غرفة السفرة
Wenzelsmith Interior Design Pvt Ltd

Wenzelsmith Interior Design Pvt Ltd
Wenzelsmith Interior Design Pvt Ltd
Wenzelsmith Interior Design Pvt Ltd

إذا كنت تريد صُنع بار في منزلك، ولكنك لا تستطيع شراء أثاث فاخر، فاستثمر في رف عائم فوق خزانة جانبية في غرفة طعامك. ثبت الرفوف في الأسفل لتخزين أكواب التقديم، وستحصل على وحدة بار سهلة وأنيقة.

اصنع بعض الأركان الخضراء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية تزيين منزلك الصغير، ففكر في استخدام النباتات. حيث أن النباتات توفر أحد أفضل الخيارات لأفكار تزيين رخيصة للشقق والمنازل الصغيرة. أضف نباتًا محفوظًا بوعاء في زاوية الحمام لإضفاء إحساس بالانتعاش على المساحة.

الأزهار والشموع لحمام هاديء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا أردت تجديد حمامك الصغير بتكاليف بسيطة، فما عليك سوى تنسيق بعض الزهور والشموع العطرية على المنضدة. إنها تضفي جوًا شبيهًا بالمنتجع الصحي يرفع من أسلوب الحمام. وبدلًا من الزهور التي تحتاج إلى تجديدها كثيرًا، ضع نباتًا صغيرًا محفوظًا بوعاء مع عشب أو أزهار معطرة.

منطقة غسيل منظمة بعناية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

سواء كنت تعيش في شقة أو منزل صغير، فإن وجود منطقة منفصلة للغسيل يمكن أن تجلب الأناقة إلى منزلك. فتنظيم مساحة كما تراها هنا مع لوح كي يسحب للخارج، ورف لتعليق الملابس وسلال جميلة لتخزين الأشياء، لن يكلفك الكثير. و سيبدو منزلك حديثاً للغاية.

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ستائر أنيقة لغرفة نومك

NEMI VILLA, INNERSPACE INNERSPACE غرفة نوم
INNERSPACE

INNERSPACE
INNERSPACE
INNERSPACE

عندما تبحث عن أفكار رخيصة حول كيفية تزيين غرفة نومك الصغيرة، ضع في اعتبارك إضافة عمق للمساحة عن طريق وضع الستارة بالقرب من السقف. بهذه الطريقة، ستتدفق الستائر من السقف إلى الأرضية وتجعل الغرفة تبدو أكبر. وفي الأسواق، يمكنك العثور على ستائر جاهزة غير باهظة الثمن، تأتي في مجموعة من الأقمشة والأسعار المناسبة لك.

جدار أنيق بلون مُلفت

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يُعد الجدار المميز بلون غامق أو متباين طريقة رائعة لإضافة عنصر لا يُنسى إلى أي جزء من المنزل، سواء كانت غرفة معيشة أو غرفة نوم. يمكنك إما محاولة ذلك بنفسك أو الحصول على مساعدة من رسام محترف. وضع في اعتبارك إضافة بعض المرايا لإضفاء مزيد من الأناقة.

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