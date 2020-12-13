12 فكرة ديكورية لتزيين المساحات الصغيرة بميزانية محدودة

قد يبدو إنشاء مساحة جميلة وصالحة للعيش وكأنه مشروع كبير، لكن لا يجب أن يكلفك مبالغ طائلة. وإذا كنت تعمل بميزانية محدودة، فإن الحيلة تكمن في العثور على أفكار ديكور وأثاث لمنزلك ذات أسعار مقبولة ومظهر أنيق أيضا. يمكن أن تُحدث بعض التعديلات في نظام الألوان أو الملحقات الزخرفية أو تصميم الأثاث فرقًا ملحوظا دون تحقيق فارق كبير بميزانيتك.

في موضوعنا اليوم نقدم لك العديد من الأفكار التي يمكن أن تساعدك على إضفاء مظهر أنيق على منزلك دون إنفاق الكثير، من خلال تصاميم ذكية وسهلة التنفيذ للمساحات الصغيرة. تفقد النماذج التالية واختر منها ما يناسب مساحتك وميزانيتك.