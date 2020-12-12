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13 تصميم رائع ومتنوع لرأس السرير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Victorian Renovation - Ealing, My-Studio Ltd My-Studio Ltd غرفة نوم Purple/Violet
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السرير هو بالتأكيد العنصر الرئيسي والأهم عند تصميم غرفة نومك، ورأس السريرهو الذي يجعله بارزًا حقًا، مما يجعله قطعة فنية وليست مجرد مكان تنام فيه. ويمكن أن يضيف تأثيرًا كبيرًا على ديكور الغرفة، بغض النظر عن حجمها.

لا تدع الاسم يخيفك، فصنع رأسا للسرير ليس أمرا صعبا على الإطلاق. فيمكن لرسومات الجدران، وفواصل الغرف، والمعلقات الجدارية المصنوعة من القماش، وحتى ملصقات الحائط أن تخلق مظهر لرأس السرير، دون الحاجة إلى مهارات النجارة. تصفح الأفكار المفضلة لدينا في هذا الموضوع، واختر ما يناسب غرفة نومك أو غرفة نوم الضيوف.

رأس من الخشب الكلاسيكي

011 | Casa de Praia, Serra da Pescaria, Nazaré, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores BedroomBeds & headboards
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

لا شيء يضاهي النمط الكلاسيكي تمامًا مثل الخشب، فيمكنك استخدامه في العديد من أنماط التصميم المختلفة مع بعض التعديلات فقط. بداية من الأسلوب المعاصر إلى الريفي، فالاحتمالات لا حصر لها لرأس السرير الخشبي لتمنح غرفة نومك القليل من الدفء.

تصميم إبداعي من النوافذ القديمة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards خشب Yellow
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إذا كنت شخصًا مبدعًا، فلماذا لا تحاول إنشاء رأس سرير مميز لمساحتك الخاصة؟ ابحث في أسواق السلع المستعملة للعثور على القطعة المثالية لعرضها في غرفة نومك. تستخدم غرفة النوم هذه نافذتين خشبيتين لسريرين مفردين تم وضعهما معًا.

رأس مخملي فاخر

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

إذا كنت تبحث عن إضافة لمسة فاخرة إلى غرفة نومك، فحاول إضافة القماش المخملي إلى رأس السرير الخاص بك. في حين أن المخمل يمكن أن يكون ملائما لاستخدامه كمفرش للسرير، فهو أيضا مثالي للوح الأمامي. تم تصميم هذا الرأس المخملي الغني بأسلوب فني يتناسب بسلاسة مع السرير الخشبي الداكن.

أعد استخدام أشيائك القديمة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards خشب Blue
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إليك مثال آخر على استخدام الأشياء القديمة لإنشاء قطعة جميلة وفريدة من نوعها لغرفة نومك. وتُعد إطارات النوافذ الزرقاء القديمة إضافة دقيقة إلى غرفة نومك، خاصةً لأنها مجوفة من الداخل، لكنها لا تزال تضيف طابعًا مميزا إلى المساحة. 

تصميم بسيط وأنيق

Master bedroom Daifuku Designs غرفة نوم bedroom,headboard
Daifuku Designs

Master bedroom

Daifuku Designs
Daifuku Designs
Daifuku Designs

إذا كانت غرفة نومك تلتزم بأسلوب تصميم بسيط، فتأكد من تطابق رأس السرير أيضًا. والشيء الجيد في هذا التصميم هو أنك لست بحاجة إلى فعل الكثير من أجل تنفيذ رأسا للسرير الخاص بك وسيظل يبدو جميلًا، وتستخدم غرفة النوم البسيطة هذه لوحًا خشبيًا بسيطًا يتناسب مع السرير والطاولات الجانبية.

رأسا أنيقا من ألوان الباستيل

Guest room Markham Stagers غرفة نوم bed,headboard
Markham Stagers

Guest room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

يميل بعض الناس إلى نسيان أن الأسرة الصغيرة يجب أن تعامل مثل الأسرة ذات الحجم العادي، وهذا يعني أنه يجب تصميم رأسا مميزا له، سواء كان لغرفة أطفال أو غرفة ضيوف، ويمكنك عمل ذلك وفقًا لتصميم تلك المساحة. ونرى هنا لوحًا أماميًا جميلًا من ألوان الباستيل يضفي القليل من اللون على غرفة النوم البيضاء.

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اصنع شيئا مبهرا داخل غرفة نومك

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates غرفة نوم الخشب هندسيا Multicolored
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

غرفة نومك هي المكان الذي تذهب إليه للاسترخاء بعد يوم طويل، هذا يعني أنه يجب عليك جعل هذه المساحة خاصة بك وإظهار شخصيتك من خلالها. وإذا كانت شخصيتك جريئة ومثيرة، فإن إضافة عامل مبهر لغرفة نومك على شكل رأس مميز للسرير أمر لا بد منه. هذا اللوح الأمامي الفسيفسائي المذهل هو مثال رائع على استخدام بلاط ملون لإنشاء قطعة جميلة يمكن أن تكون القطعة الرئيسية في غرفة نومك.

استخدم المرايا للشعور بالمساحة

Mirrored Headboard Gracious Luxury Interiors غرفة نوم Purple/Violet Purple,Violet,Bedroom,Headboard,Bedroom Bench,Cushions
Gracious Luxury Interiors

Mirrored Headboard

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

إذا كنت تعتقد أن غرفة نومك صغيرة جدًا، فحاول جعل المساحة تبدو أكبر من خلال إضافة المرايا. والتي تجعل الغرفة تبدو أكبر بكثير مما هي عليه على الفور، خاصة إذا كنت تقوم بعمل جدار واحد من المرايا الممتدة من الأرض إلى السقف. تأخذ هذه الغرفة فكرة المرآة وتضيف نقشًا جميلًا على الجزء العلوي من الزجاج بحيث يمكن أن تكون بمثابة قطعة فنية مميزة.

رقيق ولكن أنيق

Upholstered headboard Mille Couleurs London BedroomBeds & headboards upholstered panels,padded panels,headboard,wall upholstery
Mille Couleurs London

Upholstered headboard

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

إذا لم تكن من أصحاب الذوق الصاخب، فاختر شيئًا أكثر نعومة ويتناسب بشكل أفضل مع شخصيتك. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك، لكن غرفة النوم هذه تقدم مثالًا رائعًا من خلال مزج اللوح الأمامي البسيط مع الجدران المغطاة بألواح خلفه. كلاهما من نفس اللون ولكن الألواح عمودية مما يسمح للوح الأمامي الأفقي بالظهور.

تصميم خشبي ذات زخارف رائعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد تصميما مميزا لرأس سريرك، فلماذا لا تفكر في اختيار لوح أمامي مزخرف؟ مهما كان الملمس الذي تقرره، سواء كان من القش، أو خشبيًا، أو أيًا كان ما يناسبك، فإن اللوح الأمامي لا يجب أن يشغل مساحة كبيرة كما رأينا تلك الغرفة.

رأس سرير باللون الوردي الحالم

Georgian Town House Dupere Interior Design غرفة نوم headboard,cushions
Dupere Interior Design

Georgian Town House

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

ليس عليك أن تفعل الكثير لإنشاء لوح سرير جميل يناسب مساحتك تمامًا. تكسر غرفة النوم هذه اللون الأبيض الرتيب في المساحة بنسيج وردي فاتح يغطي رأس السرير بالكامل. وهذه طريقة رائعة لإضافة اللون دون القلق من أنه سيكون شديد السطوع ويشتت الانتباه عن التصميم العام للغرفة.

تصميم كلاسيكي مميز

Bonsoni Amble Two Tone 90cm (Single) Headboard homify BedroomBeds & headboards خشب White
homify

Bonsoni Amble Two Tone 90cm (Single) Headboard

homify
homify
homify

إذا كنت من أولئك الذين يحبون غرف النوم والأثاث التقليدي، فهناك عدد لا يصدق من الأسرة والألواح الأمامية لدينا، كما نرى في غرفة النوم هذه. تأتي هذه الأسرة بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، لذلك اختر شيء يروق لك وللمساحة الخاصة بك.

استخدم الأقمشة لصنع شيئا مميزا

Victorian renovation - Master Bedroom suite My-Studio Ltd غرفة نوم Purple/Violet wallpaper,palm wallpaper,white reading light,grey fabric headboard
My-Studio Ltd

Victorian renovation – Master Bedroom suite

My-Studio Ltd
My-Studio Ltd
My-Studio Ltd

لقد تحدثنا عن استخدام المنتجات المعاد تدويرها مثل الخشب، والحجر، والعديد من العناصر الأخرى لرأس السرير، لكننا لم نتحدث عن استخدام القماش. فالقماش مادة رائعة لاستخدامها في اللوح الأمامي لأنه يبدو أنيقًا ولا يحتاج إلى الكثير من المال.

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