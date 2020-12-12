13 تصميم رائع ومتنوع لرأس السرير

السرير هو بالتأكيد العنصر الرئيسي والأهم عند تصميم غرفة نومك، ورأس السريرهو الذي يجعله بارزًا حقًا، مما يجعله قطعة فنية وليست مجرد مكان تنام فيه. ويمكن أن يضيف تأثيرًا كبيرًا على ديكور الغرفة، بغض النظر عن حجمها.
لا تدع الاسم يخيفك، فصنع رأسا للسرير ليس أمرا صعبا على الإطلاق. فيمكن لرسومات الجدران، وفواصل الغرف، والمعلقات الجدارية المصنوعة من القماش، وحتى ملصقات الحائط أن تخلق مظهر لرأس السرير، دون الحاجة إلى مهارات النجارة. تصفح الأفكار المفضلة لدينا في هذا الموضوع، واختر ما يناسب غرفة نومك أو غرفة نوم الضيوف.
لا شيء يضاهي النمط الكلاسيكي تمامًا مثل الخشب، فيمكنك استخدامه في العديد من أنماط التصميم المختلفة مع بعض التعديلات فقط. بداية من الأسلوب المعاصر إلى الريفي، فالاحتمالات لا حصر لها لرأس السرير الخشبي لتمنح غرفة نومك القليل من الدفء.
إذا كنت شخصًا مبدعًا، فلماذا لا تحاول إنشاء رأس سرير مميز لمساحتك الخاصة؟ ابحث في أسواق السلع المستعملة للعثور على القطعة المثالية لعرضها في غرفة نومك. تستخدم غرفة النوم هذه نافذتين خشبيتين لسريرين مفردين تم وضعهما معًا.
إذا كنت تبحث عن إضافة لمسة فاخرة إلى غرفة نومك، فحاول إضافة القماش المخملي إلى رأس السرير الخاص بك. في حين أن المخمل يمكن أن يكون ملائما لاستخدامه كمفرش للسرير، فهو أيضا مثالي للوح الأمامي. تم تصميم هذا الرأس المخملي الغني بأسلوب فني يتناسب بسلاسة مع السرير الخشبي الداكن.
إليك مثال آخر على استخدام الأشياء القديمة لإنشاء قطعة جميلة وفريدة من نوعها لغرفة نومك. وتُعد إطارات النوافذ الزرقاء القديمة إضافة دقيقة إلى غرفة نومك، خاصةً لأنها مجوفة من الداخل، لكنها لا تزال تضيف طابعًا مميزا إلى المساحة.
إذا كانت غرفة نومك تلتزم بأسلوب تصميم بسيط، فتأكد من تطابق رأس السرير أيضًا. والشيء الجيد في هذا التصميم هو أنك لست بحاجة إلى فعل الكثير من أجل تنفيذ رأسا للسرير الخاص بك وسيظل يبدو جميلًا، وتستخدم غرفة النوم البسيطة هذه لوحًا خشبيًا بسيطًا يتناسب مع السرير والطاولات الجانبية.
يميل بعض الناس إلى نسيان أن الأسرة الصغيرة يجب أن تعامل مثل الأسرة ذات الحجم العادي، وهذا يعني أنه يجب تصميم رأسا مميزا له، سواء كان لغرفة أطفال أو غرفة ضيوف، ويمكنك عمل ذلك وفقًا لتصميم تلك المساحة. ونرى هنا لوحًا أماميًا جميلًا من ألوان الباستيل يضفي القليل من اللون على غرفة النوم البيضاء.
غرفة نومك هي المكان الذي تذهب إليه للاسترخاء بعد يوم طويل، هذا يعني أنه يجب عليك جعل هذه المساحة خاصة بك وإظهار شخصيتك من خلالها. وإذا كانت شخصيتك جريئة ومثيرة، فإن إضافة عامل مبهر لغرفة نومك على شكل رأس مميز للسرير أمر لا بد منه. هذا اللوح الأمامي الفسيفسائي المذهل هو مثال رائع على استخدام بلاط ملون لإنشاء قطعة جميلة يمكن أن تكون القطعة الرئيسية في غرفة نومك.
إذا كنت تعتقد أن غرفة نومك صغيرة جدًا، فحاول جعل المساحة تبدو أكبر من خلال إضافة المرايا. والتي تجعل الغرفة تبدو أكبر بكثير مما هي عليه على الفور، خاصة إذا كنت تقوم بعمل جدار واحد من المرايا الممتدة من الأرض إلى السقف. تأخذ هذه الغرفة فكرة المرآة وتضيف نقشًا جميلًا على الجزء العلوي من الزجاج بحيث يمكن أن تكون بمثابة قطعة فنية مميزة.
إذا لم تكن من أصحاب الذوق الصاخب، فاختر شيئًا أكثر نعومة ويتناسب بشكل أفضل مع شخصيتك. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها القيام بذلك، لكن غرفة النوم هذه تقدم مثالًا رائعًا من خلال مزج اللوح الأمامي البسيط مع الجدران المغطاة بألواح خلفه. كلاهما من نفس اللون ولكن الألواح عمودية مما يسمح للوح الأمامي الأفقي بالظهور.
إذا كنت تريد تصميما مميزا لرأس سريرك، فلماذا لا تفكر في اختيار لوح أمامي مزخرف؟ مهما كان الملمس الذي تقرره، سواء كان من القش، أو خشبيًا، أو أيًا كان ما يناسبك، فإن اللوح الأمامي لا يجب أن يشغل مساحة كبيرة كما رأينا تلك الغرفة.
ليس عليك أن تفعل الكثير لإنشاء لوح سرير جميل يناسب مساحتك تمامًا. تكسر غرفة النوم هذه اللون الأبيض الرتيب في المساحة بنسيج وردي فاتح يغطي رأس السرير بالكامل. وهذه طريقة رائعة لإضافة اللون دون القلق من أنه سيكون شديد السطوع ويشتت الانتباه عن التصميم العام للغرفة.
إذا كنت من أولئك الذين يحبون غرف النوم والأثاث التقليدي، فهناك عدد لا يصدق من الأسرة والألواح الأمامية لدينا، كما نرى في غرفة النوم هذه. تأتي هذه الأسرة بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، لذلك اختر شيء يروق لك وللمساحة الخاصة بك.
لقد تحدثنا عن استخدام المنتجات المعاد تدويرها مثل الخشب، والحجر، والعديد من العناصر الأخرى لرأس السرير، لكننا لم نتحدث عن استخدام القماش. فالقماش مادة رائعة لاستخدامها في اللوح الأمامي لأنه يبدو أنيقًا ولا يحتاج إلى الكثير من المال.
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