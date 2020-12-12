13 تصميم رائع ومتنوع لرأس السرير

السرير هو بالتأكيد العنصر الرئيسي والأهم عند تصميم غرفة نومك، ورأس السريرهو الذي يجعله بارزًا حقًا، مما يجعله قطعة فنية وليست مجرد مكان تنام فيه. ويمكن أن يضيف تأثيرًا كبيرًا على ديكور الغرفة، بغض النظر عن حجمها.

لا تدع الاسم يخيفك، فصنع رأسا للسرير ليس أمرا صعبا على الإطلاق. فيمكن لرسومات الجدران، وفواصل الغرف، والمعلقات الجدارية المصنوعة من القماش، وحتى ملصقات الحائط أن تخلق مظهر لرأس السرير، دون الحاجة إلى مهارات النجارة. تصفح الأفكار المفضلة لدينا في هذا الموضوع، واختر ما يناسب غرفة نومك أو غرفة نوم الضيوف.