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10 تركيبات مذهلة لبلاط الحمامات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BathroomSinks
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يصبح اختيار نوع بلاط الجدران أو الأرضيات قرارًا حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالحمام. نظرًا لأنه عادةً ما يكون أصغر غرفة في المنزل، فإن أي خطأ بسيط في التصميم يمكن أن يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه بالفعل. وتغيرت تصميمات الحمامات حقًا على مر السنين، حيث انتقلت من مساحة مخفية ومهملة إلى كونها واحدة من الغرف الرئيسية في المنزل، والتي تساعدك على التباهي بتلك المساحة المميزة.

إذا كنت تفكر في إضفاء مظهر جديد على حمامك، أو كنت ببساطة بصدد تأثيثه وتزيينه، فنحن في هوميفاي نوصيك باستخدام بالبلاط. فهوي مادة عصرية على مر الزمان ولا تفقد رونقها أبدا. تجول معنا لرؤية الأفكار القادمة للحصول على بعض التصميمات المميزة.

فسيفساء زرقاء على الجدران والأرضيات

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

استلهم بعض الأناقة من هذا الحمام الراقي، والذي استخدم طريقة الفسيفساء على بلاط الجدران والأرضية. والفسيفساء الزرقاء هنا تتناسب تماما مع التصميم الأبيض، ولكن عليك استخدام تلك الفكرة بحكمة لعدم الشعور بالفوضى.

مثالي للمساحات الصغيرة

Двух этажная квартира 82 кв.м., Ольга Рыбалка Ольга Рыбалка حمام
Ольга Рыбалка

Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка
Ольга Рыбалка

كل شيء ممكن مع التصميم خاصة في الحمامات الصغيرة، لأن خياراتك محدودة. ألقِ نظرة على هذه المساحة الصغيرة وكيف يكمل بلاط الجدران البيضاء الخلفية الرائعة التي تغطي النصف العلوي من الحمام، وتضيف هذه التصميمات الدائرية لورق الحائط لمسة مثالية.

لمسات أنيقة من الألوان الترابية

Квартира на улице Нахимова, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера حمام Beige
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

لا يجب أن يصبح البحث عن التناقضات في التصميم هدفنا الرئيسي. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون لاختيار نغمة رئيسية واحدة في الحمام تأثير جذاب تمامًا، كما هو موضح في هذا المثال. يتكرر نفس لون الجدران في بلاط الفسيفساء في هذا الحمام ولكن بطريقة مثالية أنيقة.

المزيد من الفسيفساء

Mr & Mrs G, Woking, Raycross Interiors Raycross Interiors حمام
Raycross Interiors

Mr & Mrs G, Woking

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

مثال آخر على كيف يمكن أن يكون لبلاط الفسيفساء مظهر أنيق، نرى هنا كيف يتمتع الجدار خلف الحوض بمظهر مميز بما يكفي لجذب الانتباه، ولكنه ليس كافياً لتزيين الحمام بأكمله. والطريقة التي تجعله مميزا وفريدا هو إضافة بعض اللمسات الحمراء من خلال الشموع والمناشف.

رقعة من الشطرنج

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BathroomSinks
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

فكر في تصميم أرضية ذات البلاط الأبيض والأسود كرقعة من الشطرنج، إنه تصميم مثالي لهذا الحمام خاصة مع استخدام الحوائط السوداء وقطع الأثاث باللون الكريمي. وتتماشى وحدة الإضاءة في السقف مع الزخارف الكلاسيكية على الحائط الأسود بطريقة رائعة.

تصميم كلاسيكي باللون الوردي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكنك الاستعانة ببعض التصميمات الكلاسيكية التقليدية لبلاط الحمامات، ولكن مع إضافة بعض التفاصيل الأنيقة الأخرى مثل لوحة الأزهار المميزة على الحائط. إنها فكرة مميزة لإضافة عنصر من الإبهار إلى حمامك التقليدي.

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زخارف ذات لمسة فنية لحمامك

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx حمام
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

ألقِ نظرة على هذا الحمام المغطى بألوان الباستيل الناعمة، ولاحظ المظهر الهادئ لحوض الاستحمام في الخلفية. مع تكملة باقي عناصر التصميم باللون الأبيض الناعم والذي يتناغم بصورة رائعة مع ذلك الحمام.

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جدار صغير ولكن مميز

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ حمام
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

من الواضح أن هذا الحمام أراد أن يبرز الحوض والمرآة بشكل أكبر، ولهذا تم تصميم أسطح الجدران ببلاط ذات أنماط ملفتة للنظر وتدرجات كلاسيكية باللونين الأسود والأبيض. إنها فكرة مثالية للمساحات الصغيرة.

بلاط مبهج لحمام الأطفال

BAÑOS DE COLORES, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU حمام
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

لا يعني كون الأطفال صغارًا أنهم لا يستحقون مساحة مزينة بشكل أنيق، ولكن هناك شيء ما يبعث على البهجة بشأن الألوان التي يجب أن تكون في أي غرفة يستخدمها الأطفال. واعتمد هذا الحمام على الأناقة من خلال استخدام البلاط ذي الألوان المشرقة، والتي من المؤكد أنها ستجلب الابتسامة على وجه أي طفل.

مزيج متناغم من البلاط والجرانيت

VIVIENDA LAVAPIÉS, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo حمام
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

مع ازدياد شعبية الجرانيت، اعتقد الكثيرون أن الأسطح المكسوة بالبلاط أصبحت معدودة. ولكن لحسن الحظ، لم يكن هذا هو الحال على الإطلاق. في الواقع، نعتقد أن الجمع بين هذين السطحين اللذين تم اختبارهما في هذا الحمام ينتج تأثيرًا مذهلاً تمامًا.

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