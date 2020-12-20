10 تركيبات مذهلة لبلاط الحمامات

يصبح اختيار نوع بلاط الجدران أو الأرضيات قرارًا حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالحمام. نظرًا لأنه عادةً ما يكون أصغر غرفة في المنزل، فإن أي خطأ بسيط في التصميم يمكن أن يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه بالفعل. وتغيرت تصميمات الحمامات حقًا على مر السنين، حيث انتقلت من مساحة مخفية ومهملة إلى كونها واحدة من الغرف الرئيسية في المنزل، والتي تساعدك على التباهي بتلك المساحة المميزة.
إذا كنت تفكر في إضفاء مظهر جديد على حمامك، أو كنت ببساطة بصدد تأثيثه وتزيينه، فنحن في هوميفاي نوصيك باستخدام بالبلاط. فهوي مادة عصرية على مر الزمان ولا تفقد رونقها أبدا. تجول معنا لرؤية الأفكار القادمة للحصول على بعض التصميمات المميزة.
استلهم بعض الأناقة من هذا الحمام الراقي، والذي استخدم طريقة الفسيفساء على بلاط الجدران والأرضية. والفسيفساء الزرقاء هنا تتناسب تماما مع التصميم الأبيض، ولكن عليك استخدام تلك الفكرة بحكمة لعدم الشعور بالفوضى.
كل شيء ممكن مع التصميم خاصة في الحمامات الصغيرة، لأن خياراتك محدودة. ألقِ نظرة على هذه المساحة الصغيرة وكيف يكمل بلاط الجدران البيضاء الخلفية الرائعة التي تغطي النصف العلوي من الحمام، وتضيف هذه التصميمات الدائرية لورق الحائط لمسة مثالية.
لا يجب أن يصبح البحث عن التناقضات في التصميم هدفنا الرئيسي. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون لاختيار نغمة رئيسية واحدة في الحمام تأثير جذاب تمامًا، كما هو موضح في هذا المثال. يتكرر نفس لون الجدران في بلاط الفسيفساء في هذا الحمام ولكن بطريقة مثالية أنيقة.
مثال آخر على كيف يمكن أن يكون لبلاط الفسيفساء مظهر أنيق، نرى هنا كيف يتمتع الجدار خلف الحوض بمظهر مميز بما يكفي لجذب الانتباه، ولكنه ليس كافياً لتزيين الحمام بأكمله. والطريقة التي تجعله مميزا وفريدا هو إضافة بعض اللمسات الحمراء من خلال الشموع والمناشف.
فكر في تصميم أرضية ذات البلاط الأبيض والأسود كرقعة من الشطرنج، إنه تصميم مثالي لهذا الحمام خاصة مع استخدام الحوائط السوداء وقطع الأثاث باللون الكريمي. وتتماشى وحدة الإضاءة في السقف مع الزخارف الكلاسيكية على الحائط الأسود بطريقة رائعة.
يمكنك الاستعانة ببعض التصميمات الكلاسيكية التقليدية لبلاط الحمامات، ولكن مع إضافة بعض التفاصيل الأنيقة الأخرى مثل لوحة الأزهار المميزة على الحائط. إنها فكرة مميزة لإضافة عنصر من الإبهار إلى حمامك التقليدي.
ألقِ نظرة على هذا الحمام المغطى بألوان الباستيل الناعمة، ولاحظ المظهر الهادئ لحوض الاستحمام في الخلفية. مع تكملة باقي عناصر التصميم باللون الأبيض الناعم والذي يتناغم بصورة رائعة مع ذلك الحمام.
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من الواضح أن هذا الحمام أراد أن يبرز الحوض والمرآة بشكل أكبر، ولهذا تم تصميم أسطح الجدران ببلاط ذات أنماط ملفتة للنظر وتدرجات كلاسيكية باللونين الأسود والأبيض. إنها فكرة مثالية للمساحات الصغيرة.
لا يعني كون الأطفال صغارًا أنهم لا يستحقون مساحة مزينة بشكل أنيق، ولكن هناك شيء ما يبعث على البهجة بشأن الألوان التي يجب أن تكون في أي غرفة يستخدمها الأطفال. واعتمد هذا الحمام على الأناقة من خلال استخدام البلاط ذي الألوان المشرقة، والتي من المؤكد أنها ستجلب الابتسامة على وجه أي طفل.
مع ازدياد شعبية الجرانيت، اعتقد الكثيرون أن الأسطح المكسوة بالبلاط أصبحت معدودة. ولكن لحسن الحظ، لم يكن هذا هو الحال على الإطلاق. في الواقع، نعتقد أن الجمع بين هذين السطحين اللذين تم اختبارهما في هذا الحمام ينتج تأثيرًا مذهلاً تمامًا.