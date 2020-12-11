ألبوم: الأصفر والرمادي.. ألوان العام الجديد

تشير الدراسات إلى أن اللون الأصفر هو رمز الإشراقة والنضارة والإيجابية والتفاؤل وأنه مرتبط ارتباط وثيق بالدفء والبهجة وزيادة النشاط العقلي وزيادة الطاقة وتنشيط الذاكرة وتشجيع التواصل وتعزيز الرؤية وبناء الثقة وتنشيط الجهاز العصبي، أما الرمادي، فهو لون رائع محايد ومتوازن، يعبر عن الرسمية والوقار والعملية، ويرتبط بالنمط الحديث من أنماط الديكور.
إن كنت من محبي هذين اللونين وتؤيد استخدامهما معًا، فمن المؤكد أنك ستسعد بما لدينا من أخبار لك، وهي أن الأصفر والرمادي هما ألوان العام الجديد 2021، لهذا السبب، أعددنا هذا الألبوم اليوم، كي يبرز أنهما مزيج لوني ساحر ومتناغم وشديد المرونة، ويمكن استخدامها بأي غرفة من غرف منزلك.
في ظل استحواذ الرمادي هنا على المساحة بأكملها، خاصة السقف والأرضية بلمسة إسمنتية ساحرة، تألق الأصفر أيضًا بدرجة زاهية في الوحدات التخزينية للمطبخ ليمنح المجال الحيوي إشراقة ونبض الحياة.
يتنافس الأبيض والرمادي هنا على الساحة بأكملها، فيما ينجح الأصفر في ترك بصمته المؤثرة بلمسة بسيطة في الجدران وتحديدًا في خلفية تلك الأرفف المفتوحة.
مزيج ساحر من الأصفر والرمادي في أريكة أنيقة بتصميم معاصر.
أرضية مزركشة بنقوش تجمع اللونين الأبيض والرمادي، وحوض استحمام في منتهى الأناقة يتربع على عرشها بظلال صفراء ناعمة.
أبواب جرارة مشرقة بفضل اللون الأصفر تتمتع بتصميم عصري وتمتد من الأرضية إلى أعلى نقطة في السقف.
نجح الأصفر هنا في منح الحوض لمسة جمالية ولا أروع..
كل شيء محايد هنا إلا مقاعد مائدة المطبخ تزينها ظلال صفراء ساحرة.
تألقت خزائن هذا المطبخ العلوية والسفلية بمزيج لوني أخاذ من الأبيض والأصفر الفاقع.
سيطر الأصفر هنا من جديد على وحدات المطبخ التخزينية وكذلك مائدة الجزيرة.
مجرد مفرش بسيط بالاصفر والابيض على طاولة الطعام.. صنع الفارق!
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لمحبي التركيبات اللونية الفريدة.. لن تجدوا أجمل من الأصفر والرمادي.
إضافة لونية مميزة بالمنزل الاصفر هو بطل حكايتها حيث تألق في وسائد غرفة المعيشة وبعض مقاعد طاولة الطعام.
ينتشر هنا اللون الأصفر في كل مكان بالغرفة من وسائد وكومود وفرش السرير.
جدار نابض بالحياة في خلفية الوحدات التخزينية للمطبخ باللون الأصفر..
لمطبخ عصري، لجأ الخبراء هان إلى اللون الرمادي على نطاق واسع، وزينوه بلمسة زاهية باللون الأصفر لمنحه أروع الإطلالات.
أما هنا، فتألق الرمادي في الخزائن السفلية للمطبخ والتي تصنع شكل U، فيما اكتفى الأصفر بالظهور في مقاعد البار ووحدات الإضاءة المعلقة وبعض الإكسسوارات
لا شك أن تلك المساحة من المنزل -وهي للمطبخ وغرفة طعام صغيرة معًا- أصبحت في منتهى الروعة والجمال بفضل الاعتماد على اللون الأصفر الزاهي.
فقط رف بسيط باللون الأصفر أسفل مغسلة الحمام أضاف لمسة فارقة حقًا للتصميم الداخلي ككل.. خاصة في ظل التواجد القوي والمؤثر للرمادي في الجدران
إضاءة صفراء مبتكرة وخارجة عن المألوف تزين جانب كبير من غرفة المعيشة.
لون أصفر هادئ يزين الجدار الخلفي لوحدة التلفاز، الذي يتزين هو الآخر بلمسة رمادي هادئة.
بينما يستحوذ الرمادي على أريكة المعيشة، يستحوذ اللون الرمادي على المقعد الجانبي لها.
مقاعد عصرية مريحة ومبهجة باللون الأصفر تنتمي لغرفة الطعام تتمتع بخلفية ناعمة من الرمادي الفاتح.
على الرغم من أن الأبيض يخيم على أجواء الغرفة بالكامل، إلا أن الأصفر في الفرش والوسائد والرمادي في سجادة الأرضية تركوا بصمتهما القوية.
مدخل المنزل بالطبع أجمل مع المزيج الساحر بين الأصفر والرمادي.
في مساحة صغيرة من جدران الغرفة، ترك الأصفر بصمته المبهجة، فيما اكتفى الرمادي بالتواجد بفرش السرير!
تتمتع هذه الغرفة بتوازن لوني قوي بفضل استخدام الأصفر كخلفية للسرير في جدار واحد فقط، والاستعانة بالرمادي في الأرضية وتصميم السرير.
أجمل المطابخ هي تلك التي تستخدم فيها الألوان الزاهية كاللون الأصفر والنموذج المعروض خير دليل!
اجعل مكتبك المنزلي نابضًا بالحياة مع لمسة صفراء في الأرفف مثلما هو الحال هنا..
ينتقل الأصفر هنا بكل أريحية ومرونة بين طاولة المطبخ والمقاعد المحيطة بها والوحدات التخزينية.