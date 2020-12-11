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ألبوم: الأصفر والرمادي.. ألوان العام الجديد

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Contemporary kitchen, Essex, Paul Langston Interiors Paul Langston Interiors مطبخ Grey
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تشير الدراسات إلى أن اللون الأصفر هو رمز الإشراقة والنضارة والإيجابية والتفاؤل وأنه مرتبط ارتباط وثيق بالدفء والبهجة وزيادة النشاط العقلي وزيادة الطاقة وتنشيط الذاكرة وتشجيع التواصل وتعزيز الرؤية وبناء الثقة وتنشيط الجهاز العصبي، أما الرمادي، فهو لون رائع محايد ومتوازن، يعبر عن الرسمية والوقار والعملية، ويرتبط بالنمط الحديث من أنماط الديكور.

إن كنت من محبي هذين اللونين وتؤيد استخدامهما معًا، فمن المؤكد أنك ستسعد بما لدينا من أخبار لك، وهي أن الأصفر والرمادي هما ألوان العام الجديد 2021، لهذا السبب، أعددنا هذا الألبوم اليوم، كي يبرز أنهما مزيج لوني ساحر ومتناغم وشديد المرونة، ويمكن استخدامها بأي غرفة من غرف منزلك.

جدار فاصل بالأصفر الزاهي وسقف رمادي خرساني

Außergewöhnliche Design-Küche von next125, Spitzhüttl Home Company Spitzhüttl Home Company مطبخ ذو قطع مدمجة Yellow
Spitzhüttl Home Company

Spitzhüttl Home Company
Spitzhüttl Home Company
Spitzhüttl Home Company

في ظل استحواذ الرمادي هنا على المساحة بأكملها، خاصة السقف والأرضية بلمسة إسمنتية ساحرة، تألق الأصفر أيضًا بدرجة زاهية في الوحدات التخزينية للمطبخ ليمنح المجال الحيوي إشراقة ونبض الحياة.

صراع صامت بين الأبيض والرمادي يتدخل فيه الأصفر

OFFICE A, GR, buerger katsota zt gmbh buerger katsota zt gmbh مكتب عمل أو دراسة زجاج Yellow
buerger katsota zt gmbh

buerger katsota zt gmbh
buerger katsota zt gmbh
buerger katsota zt gmbh

يتنافس الأبيض والرمادي هنا على الساحة بأكملها، فيما ينجح الأصفر في ترك بصمته المؤثرة بلمسة بسيطة في الجدران وتحديدًا في خلفية تلك الأرفف المفتوحة.

مزيج ساحر

Studio Apartment, Studio Dooie Studio Dooie غرفة المعيشة Yellow
Studio Dooie

Studio Dooie
Studio Dooie
Studio Dooie

مزيج ساحر من الأصفر والرمادي في أريكة أنيقة بتصميم معاصر.

أرضية رمادية مزركشة وظلال صفراء ناعمة

Badezimmer im Vintage Stil , Traditional Bathrooms GmbH Traditional Bathrooms GmbH حمام الحديد / الصلب Yellow
Traditional Bathrooms GmbH

Traditional Bathrooms GmbH
Traditional Bathrooms GmbH
Traditional Bathrooms GmbH

أرضية مزركشة بنقوش تجمع اللونين الأبيض والرمادي، وحوض استحمام في منتهى الأناقة يتربع على عرشها بظلال صفراء ناعمة.

أبواب جرارة صفراء

homify مساحات تجارية Yellow مطاعم
homify

homify
homify
homify

أبواب جرارة مشرقة بفضل اللون الأصفر تتمتع بتصميم عصري وتمتد من الأرضية إلى أعلى نقطة في السقف.

أسفل الحوض مباشرة

Quitte, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ الحديد / الصلب Yellow
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

نجح الأصفر هنا في منح الحوض لمسة جمالية ولا أروع..

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مقاعد مائدة المطبخ

Studio Apartment, Studio Dooie Studio Dooie غرفة السفرة Yellow
Studio Dooie

Studio Dooie
Studio Dooie
Studio Dooie

كل شيء محايد هنا إلا مقاعد مائدة المطبخ تزينها ظلال صفراء ساحرة.

الجانب الأيسر لخزائن المطبخ

Halle, ZUCHEL Küche GmbH ZUCHEL Küche GmbH مطبخ
ZUCHEL Küche GmbH

ZUCHEL Küche GmbH
ZUCHEL Küche GmbH
ZUCHEL Küche GmbH

تألقت خزائن هذا المطبخ العلوية والسفلية بمزيج لوني أخاذ من الأبيض والأصفر الفاقع.

وحدات المطبخ وجزيرته

Quitte, Popstahl Küchen Popstahl Küchen مطبخ الحديد / الصلب Yellow
Popstahl Küchen

Popstahl Küchen
Popstahl Küchen
Popstahl Küchen

سيطر الأصفر هنا من جديد على وحدات المطبخ التخزينية وكذلك مائدة الجزيرة.

مفرش بسيط غمره الأصفر

Tischwäsche Frühjahr/ Sommer 2018, Alfred Apelt GmbH Alfred Apelt GmbH غرفة السفرة Yellow
Alfred Apelt GmbH

Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH
Alfred Apelt GmbH

مجرد مفرش بسيط بالاصفر والابيض على طاولة الطعام.. صنع الفارق!

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الأصفر والرمادي.. الأجمل على الإطلاق

Designfarben, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Yellow
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

لمحبي التركيبات اللونية الفريدة.. لن تجدوا أجمل من الأصفر والرمادي.

وسائد المعيشة ومقاعد السفرة

Denizkent Villaları, ANTE MİMARLIK ANTE MİMARLIK غرفة المعيشة Yellow
ANTE MİMARLIK

ANTE MİMARLIK
ANTE MİMARLIK
ANTE MİMARLIK

إضافة لونية مميزة بالمنزل الاصفر هو بطل حكايتها حيث تألق في وسائد غرفة المعيشة وبعض مقاعد طاولة الطعام.

منتشر في كل مكان

DDA flat at Vasant Kunj, Design Essentials Design Essentials غرفة الاطفال Yellow
Design Essentials

Design Essentials
Design Essentials
Design Essentials

ينتشر هنا اللون الأصفر في كل مكان بالغرفة من وسائد وكومود وفرش السرير.

جدار نابض بالحياة بالأصفر

11 Fotos de designs de cozinha modernos, No Place Like Home ® No Place Like Home ® مطبخ
No Place Like Home ®

No Place Like Home ®
No Place Like Home ®
No Place Like Home ®

جدار نابض بالحياة في خلفية الوحدات التخزينية للمطبخ باللون الأصفر..

الرمادي.. لمطبخ عصري

Contemporary kitchen diner in Essex residence Paul Langston Interiors مطبخ Grey kitchen lighting,kitchen appliances,kitchen cabinet,kitchen chairs,kitchen table,kitchen floor,kitchen worktop,kitchen sink,yellow,LED Lighting
Paul Langston Interiors

Contemporary kitchen diner in Essex residence

Paul Langston Interiors
Paul Langston Interiors
Paul Langston Interiors

لمطبخ عصري، لجأ الخبراء هان إلى اللون الرمادي على نطاق واسع، وزينوه بلمسة زاهية باللون الأصفر لمنحه أروع الإطلالات.

ما بين مقاعد البار ووحدات الإضاءة

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores مطبخ سيراميك Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

أما هنا، فتألق الرمادي في الخزائن السفلية للمطبخ والتي تصنع شكل U، فيما اكتفى الأصفر بالظهور في مقاعد البار ووحدات الإضاءة المعلقة وبعض الإكسسوارات

الأصفر الزاهي في الخزائن والجدران

Дизайн квартиры 65 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной مطبخ Yellow
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

لا شك أن تلك المساحة من المنزل -وهي للمطبخ وغرفة طعام صغيرة معًا- أصبحت في منتهى الروعة والجمال بفضل الاعتماد على اللون الأصفر الزاهي.

رف بسيط لكن جذاب باللون الأصفر أسفل مغسلة الحمام

HAPPYHOURS burger & grill, manuarino architettura design comunicazione manuarino architettura design comunicazione مساحات تجارية الحديد / الصلب Yellow مطاعم
manuarino architettura design comunicazione

manuarino architettura design comunicazione
manuarino architettura design comunicazione
manuarino architettura design comunicazione

فقط رف بسيط باللون الأصفر أسفل مغسلة الحمام أضاف لمسة فارقة حقًا للتصميم الداخلي ككل.. خاصة في ظل التواجد القوي والمؤثر للرمادي في الجدران

إضاءة صفراء قوية

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

إضاءة صفراء مبتكرة وخارجة عن المألوف تزين جانب كبير من غرفة المعيشة.

الأصفر والرمادي في وحدة التلفاز

Modern Designer Home @ Ireo Victory Valley, JoyHomes LLP JoyHomes LLP أجهزة إلكترونية MDF Yellow
JoyHomes LLP

JoyHomes LLP
JoyHomes LLP
JoyHomes LLP

لون أصفر هادئ يزين الجدار الخلفي لوحدة التلفاز، الذي يتزين هو الآخر بلمسة رمادي هادئة.

المقعد والأريكة يتبادلان الأصفر والرمادي

Panorama, Bill's Design Limited Bill's Design Limited غرفة المعيشة Yellow
Bill&#39;s Design Limited

Bill's Design Limited
Bill&#39;s Design Limited
Bill's Design Limited

بينما يستحوذ الرمادي على أريكة المعيشة، يستحوذ اللون الرمادي على المقعد الجانبي لها.

خلفية رمادية هادئة لعناصر ديكورية مبهجة

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة السفرة Yellow
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

مقاعد عصرية مريحة ومبهجة باللون الأصفر تنتمي لغرفة الطعام تتمتع بخلفية ناعمة من الرمادي الفاتح.

فرش الغرفة.. بالأصفر والرمادي الهادئ

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة نوم Yellow
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

على الرغم من أن الأبيض يخيم على أجواء الغرفة بالكامل، إلا أن الأصفر في الفرش والوسائد والرمادي في سجادة الأرضية تركوا بصمتهما القوية.

لمدخل عصري مشرق

Fachada Casa Deniz, Oscar Torres Arquitecto Oscar Torres Arquitecto منازل صغيرة Yellow
Oscar Torres Arquitecto

Oscar Torres Arquitecto
Oscar Torres Arquitecto
Oscar Torres Arquitecto

مدخل المنزل بالطبع أجمل مع المزيج الساحر بين الأصفر والرمادي.

أحدهما في الجدران والآخر بالمفروشات

Casa Mix and Match , Studio Zay Architecture & Design Studio Zay Architecture & Design غرفة نوم خشب Yellow
Studio Zay Architecture &amp; Design

Studio Zay Architecture & Design
Studio Zay Architecture &amp; Design
Studio Zay Architecture & Design

في مساحة صغيرة من جدران الغرفة، ترك الأصفر بصمته المبهجة، فيما اكتفى الرمادي بالتواجد بفرش السرير!

الأصفر في الجدران والرمادي في الأرضسة ورأس السرير

Nhà Phố 4 Tầng Mặt Tiền 4m Thiết Kế Hiện Đại Ở Tân Bình, Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát غرفة نوم Yellow
Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát

Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát
Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát
Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát

تتمتع هذه الغرفة بتوازن لوني قوي بفضل استخدام الأصفر كخلفية للسرير في جدار واحد فقط، والاستعانة بالرمادي في الأرضية وتصميم السرير.

لوحدات تخزينية أجمل

Дизайн-проект однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком, Студия Инстильер | Studio Instilier Студия Инстильер | Studio Instilier مطبخ Yellow
Студия Инстильер | Studio Instilier

Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier
Студия Инстильер | Studio Instilier

أجمل المطابخ هي تلك التي تستخدم فيها الألوان الزاهية كاللون الأصفر والنموذج المعروض خير دليل!

أرفف مبهجة لمكتب يحببك في العمل

Home Office SE, Luciana Ribeiro Arquitetura Luciana Ribeiro Arquitetura مكتب عمل أو دراسة Yellow
Luciana Ribeiro Arquitetura

Luciana Ribeiro Arquitetura
Luciana Ribeiro Arquitetura
Luciana Ribeiro Arquitetura

اجعل مكتبك المنزلي نابضًا بالحياة مع لمسة صفراء في الأرفف مثلما هو الحال هنا..

في منتهى المرونة

Proyecto Vivienda, Arquitecto Manuel Daniel Vilte Arquitecto Manuel Daniel Vilte وحدات مطبخ الخشب البلاستيك المركب Yellow
Arquitecto Manuel Daniel Vilte

Arquitecto Manuel Daniel Vilte
Arquitecto Manuel Daniel Vilte
Arquitecto Manuel Daniel Vilte

ينتقل الأصفر هنا بكل أريحية ومرونة بين طاولة المطبخ والمقاعد المحيطة بها والوحدات التخزينية.

11 لمسة ديكورية مميزة يمكنك تطبيقها بجدران منزلك
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